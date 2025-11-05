Цвет из 60-х — характер вне времени: Durango возвращает культовую энергию маслкаров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Dodge Durango всегда отличался от других внедорожников — это не просто семейный автомобиль, а мощная машина с характером. Теперь бренд решил напомнить об этом, вернув один из самых узнаваемых оттенков в истории марки — B5 Blue. Этот цвет впервые появился на классических маслкарах 60-х годов и быстро стал символом эпохи, когда скорость и агрессия были в моде.

Dodge Durango SRT Hellcat
Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Dodge Durango SRT Hellcat

Сейчас он снова в строю, и именно Durango 2026 года стал площадкой для его возвращения. Яркий синий оттенок гармонично подчёркивает массивный кузов и мускулистые формы автомобиля, добавляя в современный дизайн немного ретро-шика.

Винтаж в новой интерпретации

B5 Blue последний раз использовался на Durango в 2018 году. После восьмилетнего перерыва он снова появился в списке фирменных эффектных цветов Mopar. Этот оттенок знаком по таким легендарным моделям, как Dodge Charger, Coronet R/T, Plymouth Road Runner и GTX — все они стали иконой американского автопрома.

Теперь опция окраски стоит доступна для всей линейки Durango 2026 года. Вместе с этим цветом в палитре появились и другие обновления, включая зелёный Green Machine. Компания стремится дать покупателям максимум свободы для персонализации.

Сравнение: прошлое и настоящее

Поколение Durango Особенности Цветовая палитра Моторная линейка
2018 год Последний выпуск с цветом B5 Blue 8 стандартных цветов V6 / V8 Hemi
2026 год Возрождение B5 Blue и акцент на кастомизации более 15 оттенков и тюнинг только V8, включая Hellcat 710 л. с.

Как настроить Durango под себя: пошагово

  1. Выберите версию — от практичной R/T до экстремальной SRT Hellcat.

  2. Определитесь с цветом кузова — B5 Blue, Green Machine или другие насыщенные оттенки.

  3. Добавьте индивидуальности: пять вариантов полос, шесть дизайнов колёс и три цвета тормозных суппортов.

  4. Выберите материалы интерьера — кожа Nappa, Laguna или вариант с замшей.

  5. Для максимального эффекта воспользуйтесь программой Hellcat Jailbreak: более семи миллионов комбинаций для тюнинга.

Если выбрать все возможные опции, цена может перевалить за 120 тысяч долларов, превращая Durango из "семейного монстра" в почти роскошный спортивный внедорожник.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать стандартный цвет и базовую комплектацию.

  • Последствие: автомобиль потеряет индивидуальность и сольётся с серой массой городских SUV.

  • Альтернатива: выбрать эксклюзивные цвета Mopar — тот же B5 Blue придаёт машине характер и делает её заметной на дороге.

А что если выбрать электромобиль

Хотя Durango пока остаётся верен бензиновым двигателям, компания Stellantis уже работает над гибридным поколением, которое появится ближе к 2029 году. Производство останется в Детройте, а завод получит инвестиции около 130 миллионов долларов на модернизацию. Новая версия должна сохранить мощь, но стать более технологичной и экологичной. При этом V8, по словам представителей бренда, никто не собирается отменять.

Плюсы и минусы Durango 2026 года

Плюсы Минусы
Мощные двигатели V8, включая Hellcat Высокая цена в полной комплектации
Большой выбор цветов и отделки Основан на платформе 2010 года
Просторный салон для семи человек Повышенный расход топлива
Выразительный дизайн и имидж маслкара Нет гибридной версии в 2026 году

FAQ

Какую версию выбрать для города и трассы?
Наиболее сбалансированный вариант — Durango R/T. Он сочетает комфорт и мощность без излишней агрессии.

Сколько стоит окраска B5 Blue?
595 долларов. Опция небольшая, но визуально делает автомобиль особенным и заметным.

Стоит ли брать Durango Hellcat?
Если важны эмоции и динамика, то да. Это 710 лошадиных сил и один из самых мощных внедорожников на рынке. Но придётся смириться с расходом топлива и ценой.

Мифы и правда

  • Миф: все современные внедорожники одинаковы.
    Правда: Durango сохраняет характер маслкара даже в трёхрядной конфигурации.

  • Миф: мощный двигатель — это бесполезная роскошь.
    Правда: Durango сочетает мощность и практичность, оставаясь удобным для семьи.

  • Миф: старые платформы устарели технически.
    Правда: модернизированная архитектура Dodge доказывает обратное — она надёжна и проверена временем.

Исторический контекст

Durango впервые появился в 1998 году и быстро стал символом силы и американского духа в сегменте SUV. С тех пор он неоднократно обновлялся, сохраняя при этом брутальный стиль. Возвращение цвета B5 Blue — это не просто маркетинг, а попытка напомнить о традициях марки и связать прошлое с будущим.

Три интересных факта

  • На заводе в Детройте компания Stellantis инвестирует 130 миллионов долларов в производство нового поколения Durango.
  • Оттенок B5 Blue имеет кодировку краски Chrysler, использовавшуюся ещё в 1969 году.
  • Durango — один из последних внедорожников с атмосферным V8 и возможностью глубокой персонализации.
Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
