Цвет из 60-х — характер вне времени: Durango возвращает культовую энергию маслкаров

Dodge Durango всегда отличался от других внедорожников — это не просто семейный автомобиль, а мощная машина с характером. Теперь бренд решил напомнить об этом, вернув один из самых узнаваемых оттенков в истории марки — B5 Blue. Этот цвет впервые появился на классических маслкарах 60-х годов и быстро стал символом эпохи, когда скорость и агрессия были в моде.
Сейчас он снова в строю, и именно Durango 2026 года стал площадкой для его возвращения. Яркий синий оттенок гармонично подчёркивает массивный кузов и мускулистые формы автомобиля, добавляя в современный дизайн немного ретро-шика.
B5 Blue последний раз использовался на Durango в 2018 году. После восьмилетнего перерыва он снова появился в списке фирменных эффектных цветов Mopar. Этот оттенок знаком по таким легендарным моделям, как Dodge Charger, Coronet R/T, Plymouth Road Runner и GTX — все они стали иконой американского автопрома.
Теперь опция окраски стоит доступна для всей линейки Durango 2026 года. Вместе с этим цветом в палитре появились и другие обновления, включая зелёный Green Machine. Компания стремится дать покупателям максимум свободы для персонализации.
|Поколение Durango
|Особенности
|Цветовая палитра
|Моторная линейка
|2018 год
|Последний выпуск с цветом B5 Blue
|8 стандартных цветов
|V6 / V8 Hemi
|2026 год
|Возрождение B5 Blue и акцент на кастомизации
|более 15 оттенков и тюнинг
|только V8, включая Hellcat 710 л. с.
Выберите версию — от практичной R/T до экстремальной SRT Hellcat.
Определитесь с цветом кузова — B5 Blue, Green Machine или другие насыщенные оттенки.
Добавьте индивидуальности: пять вариантов полос, шесть дизайнов колёс и три цвета тормозных суппортов.
Выберите материалы интерьера — кожа Nappa, Laguna или вариант с замшей.
Для максимального эффекта воспользуйтесь программой Hellcat Jailbreak: более семи миллионов комбинаций для тюнинга.
Если выбрать все возможные опции, цена может перевалить за 120 тысяч долларов, превращая Durango из "семейного монстра" в почти роскошный спортивный внедорожник.
Ошибка: выбрать стандартный цвет и базовую комплектацию.
Последствие: автомобиль потеряет индивидуальность и сольётся с серой массой городских SUV.
Альтернатива: выбрать эксклюзивные цвета Mopar — тот же B5 Blue придаёт машине характер и делает её заметной на дороге.
Хотя Durango пока остаётся верен бензиновым двигателям, компания Stellantis уже работает над гибридным поколением, которое появится ближе к 2029 году. Производство останется в Детройте, а завод получит инвестиции около 130 миллионов долларов на модернизацию. Новая версия должна сохранить мощь, но стать более технологичной и экологичной. При этом V8, по словам представителей бренда, никто не собирается отменять.
|Плюсы
|Минусы
|Мощные двигатели V8, включая Hellcat
|Высокая цена в полной комплектации
|Большой выбор цветов и отделки
|Основан на платформе 2010 года
|Просторный салон для семи человек
|Повышенный расход топлива
|Выразительный дизайн и имидж маслкара
|Нет гибридной версии в 2026 году
Какую версию выбрать для города и трассы?
Наиболее сбалансированный вариант — Durango R/T. Он сочетает комфорт и мощность без излишней агрессии.
Сколько стоит окраска B5 Blue?
595 долларов. Опция небольшая, но визуально делает автомобиль особенным и заметным.
Стоит ли брать Durango Hellcat?
Если важны эмоции и динамика, то да. Это 710 лошадиных сил и один из самых мощных внедорожников на рынке. Но придётся смириться с расходом топлива и ценой.
Миф: все современные внедорожники одинаковы.
Правда: Durango сохраняет характер маслкара даже в трёхрядной конфигурации.
Миф: мощный двигатель — это бесполезная роскошь.
Правда: Durango сочетает мощность и практичность, оставаясь удобным для семьи.
Миф: старые платформы устарели технически.
Правда: модернизированная архитектура Dodge доказывает обратное — она надёжна и проверена временем.
Durango впервые появился в 1998 году и быстро стал символом силы и американского духа в сегменте SUV. С тех пор он неоднократно обновлялся, сохраняя при этом брутальный стиль. Возвращение цвета B5 Blue — это не просто маркетинг, а попытка напомнить о традициях марки и связать прошлое с будущим.
