Бесключевой доступ становится ловушкой для владельцев авто — угонщики уже нашли способ взлома

Современные автомобили с функцией бесключевого доступа и запуска двигателя становятся всё более популярными среди автовладельцев. Однако в связи с этим увеличиваются и риски, поскольку угонщики используют новые цифровые технологии для кражи таких машин. В статье мы рассмотрим, как можно защитить свой автомобиль от этих угроз.
Автомобили с бесключевым доступом привлекают угонщиков, поскольку они легче всего становятся жертвами взлома. Угонщики используют технологию клонирования электронных ключей, чтобы получить доступ к автомобилю всего за несколько минут. Сигнал от брелока можно легко перехватить и скопировать с помощью специального оборудования, а затем открыть дверь и завести двигатель, даже если у вас нет оригинального ключа. Особенно уязвимы те автомобили, которые постоянно передают сигнал, что позволяет использовать ретрансляторы — устройства, усиливающие сигнал брелока и обманывающие систему безопасности.
|Метод защиты
|Описание
|Преимущества
|Недостатки
|Экранирующие чехлы для ключей
|Специальные чехлы, блокирующие радиосигнал ключа.
|Простота использования, доступность.
|Не защищает от всех видов атак.
|Отключение функции бесключевого доступа
|Отключение возможности удалённого доступа к автомобилю.
|Полное исключение угрозы перехвата сигнала.
|Уменьшение удобства использования автомобиля.
|Механические блокираторы
|Устройства, блокирующие руль или педали.
|Высокая степень защиты от угона.
|Может быть неудобно в повседневной эксплуатации.
|Спутниковое слежение
|Установка системы слежения, которая отслеживает местоположение автомобиля.
|Постоянный мониторинг, возможность быстрой реакции.
|Дополнительные расходы на установку и обслуживание.
Преступники используют ретрансляторы, чтобы усиливать сигнал ключа, что позволяет обмануть систему безопасности автомобиля. Такие устройства делают возможным перехват сигнала с удалённого расстояния и использование его для открытия автомобиля. Это ещё раз подчеркивает важность использования экранирующих чехлов или металлических коробок для хранения ключей.
Ищите чехлы с высоким уровнем блокировки радиосигналов, предпочтительно с металлическим слоем.
Стоимость установки зависит от модели и бренда, но в среднем варьируется от 10 000 до 30 000 рублей.
Оба метода дополняют друг друга. Отключение доступа обеспечит базовую защиту, а блокиратор руля добавит физическое препятствие для угонщика.
