Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоять или бежать — одна ошибка решает всё: гадюка не прощает тех, кто теряет самообладание
Улыбка, с которой начиналось утро: каким запомнят Юрия Николаева зрители и коллеги
Проглотила звезду и вызвала вспышку: эта чёрная дыра удивила учёных своей прожорливостью
Тихая угроза женского здоровья: главный признак железодефицита, который часто игнорируют
Они пришли из-за океана: 7 иноземных вредителей, которые атакуют российские растения
Осеннее меню или золотой ключик: почему средний чек в ресторанах показывает рост
Существа без паники и сна: мегаполис создал форму выживания, которой не знала природа
Тыква пролежит до весны: 5 ошибок хранения, которые лишат вас урожая
В тропиках деревья пошли в гору: почему вершины со временем могут стать зелёными

Бесключевой доступ становится ловушкой для владельцев авто — угонщики уже нашли способ взлома

Авто

Современные автомобили с функцией бесключевого доступа и запуска двигателя становятся всё более популярными среди автовладельцев. Однако в связи с этим увеличиваются и риски, поскольку угонщики используют новые цифровые технологии для кражи таких машин. В статье мы рассмотрим, как можно защитить свой автомобиль от этих угроз.

Сигнализация
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сигнализация

Почему угонщики выбирают автомобили с бесключевым доступом

Автомобили с бесключевым доступом привлекают угонщиков, поскольку они легче всего становятся жертвами взлома. Угонщики используют технологию клонирования электронных ключей, чтобы получить доступ к автомобилю всего за несколько минут. Сигнал от брелока можно легко перехватить и скопировать с помощью специального оборудования, а затем открыть дверь и завести двигатель, даже если у вас нет оригинального ключа. Особенно уязвимы те автомобили, которые постоянно передают сигнал, что позволяет использовать ретрансляторы — устройства, усиливающие сигнал брелока и обманывающие систему безопасности.

Сравнение методов защиты

Метод защиты Описание Преимущества Недостатки
Экранирующие чехлы для ключей Специальные чехлы, блокирующие радиосигнал ключа. Простота использования, доступность. Не защищает от всех видов атак.
Отключение функции бесключевого доступа Отключение возможности удалённого доступа к автомобилю. Полное исключение угрозы перехвата сигнала. Уменьшение удобства использования автомобиля.
Механические блокираторы Устройства, блокирующие руль или педали. Высокая степень защиты от угона. Может быть неудобно в повседневной эксплуатации.
Спутниковое слежение Установка системы слежения, которая отслеживает местоположение автомобиля. Постоянный мониторинг, возможность быстрой реакции. Дополнительные расходы на установку и обслуживание.

Как угонщики используют ретрансляторы

Преступники используют ретрансляторы, чтобы усиливать сигнал ключа, что позволяет обмануть систему безопасности автомобиля. Такие устройства делают возможным перехват сигнала с удалённого расстояния и использование его для открытия автомобиля. Это ещё раз подчеркивает важность использования экранирующих чехлов или металлических коробок для хранения ключей.

Советы шаг за шагом

  • Храните ключи в экранирующих чехлах или металлических коробках: это предотвратит возможность перехвата сигнала.
  • Регулярно обновляйте программное обеспечение автомобиля: обновления могут устранить уязвимости, которые могут быть использованы для взлома.
  • Отключите функцию бесключевого доступа: это дополнительная мера защиты, особенно если она предусмотрена производителем автомобиля.
  • Установите механические блокираторы: эти устройства значительно усложняют угон, особенно если они используются совместно с электронными системами безопасности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять ключи рядом с входной дверью или окнами.
  • Последствие: преступники могут легко перехватить сигнал и угнать автомобиль.
  • Альтернатива: храните ключи в экранирующих чехлах или металлических контейнерах, чтобы предотвратить перехват сигнала.

Плюсы и минусы

Метод защиты Плюсы Минусы
Экранирующие чехлы для ключей Простой и доступный способ защиты от перехвата сигнала. Не защищает от всех методов угона.
Отключение бесключевого доступа Полное исключение возможности перехвата сигнала. Уменьшает удобство эксплуатации автомобиля.
Спутниковое слежение Позволяет отслеживать местоположение автомобиля в реальном времени. Дополнительные расходы на установку и обслуживание.

А что если…

  • А что если вы не обновляете программное обеспечение: это может привести к уязвимости системы, которую могут использовать угонщики.
  • А что если у вас нет механического блокиратора: в таком случае угон может быть легче осуществлён даже при наличии электронных систем безопасности.

FAQ

Как выбрать экранирующий чехол для ключей

Ищите чехлы с высоким уровнем блокировки радиосигналов, предпочтительно с металлическим слоем.

Сколько стоит установка спутниковой системы слежения

Стоимость установки зависит от модели и бренда, но в среднем варьируется от 10 000 до 30 000 рублей.

Что лучше — отключить бесключевой доступ или использовать блокиратор руля

Оба метода дополняют друг друга. Отключение доступа обеспечит базовую защиту, а блокиратор руля добавит физическое препятствие для угонщика.

Мифы и правда

  • Миф: бесключевой доступ — это всегда небезопасно.
    Правда: если использовать дополнительные методы защиты, такие как экранирующие чехлы или блокираторы, автомобиль остаётся достаточно защищённым.
  • Миф: спутниковое слежение — это дорого и бесполезно.
    Правда: хотя установка системы стоит денег, она может значительно повысить вероятность возврата автомобиля в случае угона.

Интересные факты

  • В 2023 году количество угонов автомобилей с бесключевым доступом увеличилось на 20%.
  • Угоны с использованием ретрансляторов составляют около 40% всех случаев кражи автомобилей в Европе.
  • Эксперты утверждают, что комбинированные системы безопасности снижают вероятность угона на 75%.

Исторический контекст

  • В 2008 году была введена технология бесключевого доступа в автомобили, что сделало их более удобными, но одновременно увеличило риски угонов.
  • В 2014 году в Великобритании был зафиксирован первый случай использования ретрансляторов для угона автомобиля с бесключевым доступом.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Домашние животные
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Садоводство, цветоводство
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Домашние животные
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Сними волосы, поправься, похудей: Валя Карнавал устала от чужих мнений и заговорила честно
Боль в боку после тренировки: что скрывает молчаливый симптом
Тонометр против судьбы: как обычный прибор решает, будет ли инфаркт завтра
От экологичных материалов до умных украшений: главные тренды в бижутерии 2026
Тренировка закончилась, а стресс остался: скрытая опасность бань после нагрузок
Кажется, просто стресс — а на деле неврологическая проблема: проверьте себя по этим признакам
Нежность и свет в глазах: в жизни Брежневой случилось событие, которое растопило сердца фанатов
Квартира встречает духом запустения? Неприятный запах создаёт армия бактерий — вот как её разоружить
Ваша машина знает больше, чем вы: эти функции спасают зимой, но о них почти никто не знает
Вкуснее, чем в Вене: готовим яблочный штрудель по секретному рецепту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.