Не хуже японцев, дешевле корейцев: 10 китайских машин, которые стали хитом продаж

Китайские автомобили уверенно закрепились на российском рынке и в 2025 году стали одними из самых продаваемых. Современный дизайн, богатое оснащение, выгодная цена и длительная гарантия — именно это сочетание делает машины из Поднебесной всё более привлекательными для покупателей. Десятка моделей, которые стали настоящими бестселлерами и заслужили доверие российских автолюбителей.
Компактный кроссовер, который покорил рынок: за год продано свыше 84 тысяч экземпляров. Просторный салон, эргономичная панель, богатое оснащение — Jolion стал выбором для семей и городских водителей. Машина радует плавным ходом и удобной мультимедийной системой.
Плюсы: вместительность, гарантия до 5 лет, современные системы безопасности.
Минусы: непредсказуемая работа роботизированной коробки и повышенный расход в городе.
Один из самых популярных кроссоверов бренда Chery, проданный в количестве более 62 тысяч штук. Автомобиль выделяется выразительным дизайном, комфортной подвеской и продуманной эргономикой.
Плюсы: вместительный багажник, отличная управляемость, качественная сборка.
Минусы: сбои мультимедиа и быстрое истирание мягкой отделки.
Эта модель стала выбором 52 тысяч россиян. Небольшие размеры, практичный интерьер и невысокая цена сделали Tiggo 4 Pro фаворитом среди молодых семей.
Плюсы: демократичная стоимость, хорошая проходимость, современный дизайн.
Минусы: неустойчивое ЛКП и частичная оцинковка кузова.
Geely предложила российским покупателям SUV премиального уровня, адаптированный к нашим дорогам. В 2025 году продано 47 тысяч машин.
Плюсы: качественные материалы отделки, мощный двигатель, отличная шумоизоляция.
Минусы: высокий расход топлива и хрупкий пластик салона.
Эта модель выделяется футуристичным дизайном и технологичным интерьером. В 2024 году её выбрали 39 тысяч человек, и спрос только растёт.
Плюсы: выразительный стиль, экономичность, хорошая управляемость.
Минусы: ограниченная обзорность и среднее качество отделки.
Сборка этой модели теперь налажена в Калуге, и за год продано 38 тысяч автомобилей.
Плюсы: вместительный багажник, просторный салон, мультимедиа последнего поколения.
Минусы: средняя динамика и простые материалы отделки.
Элегантный городской кроссовер привлёк 32 тысячи покупателей. Changan делает ставку на баланс между динамикой и комфортом, и это чувствуется в каждой детали.
Плюсы: отличная шумоизоляция, удобные кресла, лёгкое управление.
Минусы: слабое лакокрасочное покрытие и возможные "сверчки" в салоне.
Модель, рассчитанная на активных водителей, привлекла 25 тысяч покупателей. Coolray выделяется спортивной внешностью и яркими цветовыми решениями.
Плюсы: отличная тяга, динамика, панорамная крыша.
Минусы: средняя шумоизоляция и рывки коробки передач в пробках.
За год продано 23 тысячи автомобилей, и модель продолжает удерживать популярность. Внешность напоминает классические внедорожники, но с современными технологиями.
Плюсы: цепной привод ГРМ, простор для пассажиров, удобная посадка.
Минусы: шумная резина и жестковатая подвеска.
Флагманский внедорожник бренда, получивший почти 22 тысячи продаж. Интеллектуальные системы помощи водителю, полный привод и стильный интерьер делают его выбором тех, кто ценит технологичность.
Плюсы: комфортная подвеска, продвинутая электроника, высокий уровень безопасности.
Минусы: скромное пространство на заднем ряду и лёгкая задержка при разгоне.
Изучи репутацию бренда. Убедись, что у производителя есть развитая дилерская сеть.
Проведи тест-драйв. Оцени динамику, шумность и эргономику.
Проверь гарантию. Большинство китайских моделей предлагают 5-7 лет обслуживания.
Сравни страховку и стоимость обслуживания. Они могут различаться даже у похожих машин.
Обрати внимание на отзывы владельцев. Это поможет избежать неприятных сюрпризов.
Ошибка: выбирать модель только по внешности.
Последствие: неудовлетворённость управляемостью.
Альтернатива: тест-драйв и изучение характеристик.
Ошибка: игнорировать сервисную сеть.
Последствие: проблемы с обслуживанием.
Альтернатива: выбирать марки с представительствами в регионе.
Ошибка: экономить на ТО и расходниках.
Последствие: потеря гарантии и ускоренный износ.
Альтернатива: соблюдать регламент производителя.
Лучше обратить внимание на Chery Tiggo 4 Pro или Geely Coolray — они компактны, экономичны и прекрасно справляются с городскими условиями. Для семьи подойдут Haval Jolion и Haval M6 — в них достаточно места для детей и багажа.
|Параметр
|Плюсы
|Минусы
|Цена
|Дешевле аналогов из Европы и Японии
|Быстрее теряют в цене
|Оснащение
|Современные технологии и мультимедиа
|Качество сборки не всегда стабильно
|Комфорт
|Просторные салоны, богатые опции
|Иногда жёсткая подвеска
|Двигатели
|Экономичные и тяговитые турбомоторы
|Требовательны к топливу
|Гарантия
|Долгосрочная поддержка
|Ограниченное количество сервисов в регионах
Какие китайские марки самые популярные в России?
Haval, Chery, Geely, Omoda и Changan — лидеры продаж 2025 года.
Как обстоят дела с запчастями и обслуживанием?
С поставками проблем нет: все крупные бренды имеют официальные склады и дилеров.
Стоит ли покупать китайский автомобиль с пробегом?
Да, если он обслуживался у официального дилера и имеет прозрачную историю.
Миф: китайские машины ломаются быстрее.
Правда: современные модели по надёжности не уступают корейским.
Миф: у китайских авто нет запчастей.
Правда: большинство деталей поставляются напрямую с заводов.
Миф: у всех китайских машин низкая безопасность.
Правда: новые модели получают 4-5 звёзд в краш-тестах C-NCAP и EuroNCAP.
Ещё десять лет назад китайские автомобили считались экзотикой. Сегодня они составляют конкуренцию европейским и корейским брендам, предлагая богатую комплектацию и доступную цену. С 2020-х годов китайцы активно инвестируют в локальную сборку в России, что делает их машины ещё ближе к покупателю.
Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".