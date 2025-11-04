Не хуже японцев, дешевле корейцев: 10 китайских машин, которые стали хитом продаж

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Китайские автомобили уверенно закрепились на российском рынке и в 2025 году стали одними из самых продаваемых. Современный дизайн, богатое оснащение, выгодная цена и длительная гарантия — именно это сочетание делает машины из Поднебесной всё более привлекательными для покупателей. Десятка моделей, которые стали настоящими бестселлерами и заслужили доверие российских автолюбителей.

Haval Jolion
Фото: flickr by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Haval Jolion

1. Haval Jolion — лидер продаж

Компактный кроссовер, который покорил рынок: за год продано свыше 84 тысяч экземпляров. Просторный салон, эргономичная панель, богатое оснащение — Jolion стал выбором для семей и городских водителей. Машина радует плавным ходом и удобной мультимедийной системой.

Плюсы: вместительность, гарантия до 5 лет, современные системы безопасности.
Минусы: непредсказуемая работа роботизированной коробки и повышенный расход в городе.

2. Chery Tiggo 7 Pro Max — сбалансированный комфорт

Один из самых популярных кроссоверов бренда Chery, проданный в количестве более 62 тысяч штук. Автомобиль выделяется выразительным дизайном, комфортной подвеской и продуманной эргономикой.

Плюсы: вместительный багажник, отличная управляемость, качественная сборка.
Минусы: сбои мультимедиа и быстрое истирание мягкой отделки.

3. Chery Tiggo 4 Pro — доступный и надёжный

Эта модель стала выбором 52 тысяч россиян. Небольшие размеры, практичный интерьер и невысокая цена сделали Tiggo 4 Pro фаворитом среди молодых семей.

Плюсы: демократичная стоимость, хорошая проходимость, современный дизайн.
Минусы: неустойчивое ЛКП и частичная оцинковка кузова.

4. Geely Monjaro — стиль и мощность

Geely предложила российским покупателям SUV премиального уровня, адаптированный к нашим дорогам. В 2025 году продано 47 тысяч машин.

Плюсы: качественные материалы отделки, мощный двигатель, отличная шумоизоляция.
Минусы: высокий расход топлива и хрупкий пластик салона.

5. Omoda C5 — внимание к деталям

Эта модель выделяется футуристичным дизайном и технологичным интерьером. В 2024 году её выбрали 39 тысяч человек, и спрос только растёт.

Плюсы: выразительный стиль, экономичность, хорошая управляемость.
Минусы: ограниченная обзорность и среднее качество отделки.

6. Haval M6 — надёжный семейный паркетник

Сборка этой модели теперь налажена в Калуге, и за год продано 38 тысяч автомобилей.

Плюсы: вместительный багажник, просторный салон, мультимедиа последнего поколения.
Минусы: средняя динамика и простые материалы отделки.

7. Changan CS55 — для тех, кто ценит комфорт

Элегантный городской кроссовер привлёк 32 тысячи покупателей. Changan делает ставку на баланс между динамикой и комфортом, и это чувствуется в каждой детали.

Плюсы: отличная шумоизоляция, удобные кресла, лёгкое управление.
Минусы: слабое лакокрасочное покрытие и возможные "сверчки" в салоне.

8. Geely Coolray — кроссовер с молодёжным характером

Модель, рассчитанная на активных водителей, привлекла 25 тысяч покупателей. Coolray выделяется спортивной внешностью и яркими цветовыми решениями.

Плюсы: отличная тяга, динамика, панорамная крыша.
Минусы: средняя шумоизоляция и рывки коробки передач в пробках.

9. Haval Dargo — внедорожник с ретро-нотами

За год продано 23 тысячи автомобилей, и модель продолжает удерживать популярность. Внешность напоминает классические внедорожники, но с современными технологиями.

Плюсы: цепной привод ГРМ, простор для пассажиров, удобная посадка.
Минусы: шумная резина и жестковатая подвеска.

10. Haval F7 — умный премиум

Флагманский внедорожник бренда, получивший почти 22 тысячи продаж. Интеллектуальные системы помощи водителю, полный привод и стильный интерьер делают его выбором тех, кто ценит технологичность.

Плюсы: комфортная подвеска, продвинутая электроника, высокий уровень безопасности.
Минусы: скромное пространство на заднем ряду и лёгкая задержка при разгоне.

Советы шаг за шагом при выборе китайского автомобиля

  1. Изучи репутацию бренда. Убедись, что у производителя есть развитая дилерская сеть.

  2. Проведи тест-драйв. Оцени динамику, шумность и эргономику.

  3. Проверь гарантию. Большинство китайских моделей предлагают 5-7 лет обслуживания.

  4. Сравни страховку и стоимость обслуживания. Они могут различаться даже у похожих машин.

  5. Обрати внимание на отзывы владельцев. Это поможет избежать неприятных сюрпризов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать модель только по внешности.
    Последствие: неудовлетворённость управляемостью.
    Альтернатива: тест-драйв и изучение характеристик.

  • Ошибка: игнорировать сервисную сеть.
    Последствие: проблемы с обслуживанием.
    Альтернатива: выбирать марки с представительствами в регионе.

  • Ошибка: экономить на ТО и расходниках.
    Последствие: потеря гарантии и ускоренный износ.
    Альтернатива: соблюдать регламент производителя.

А что если нужен надёжный авто для города

Лучше обратить внимание на Chery Tiggo 4 Pro или Geely Coolray — они компактны, экономичны и прекрасно справляются с городскими условиями. Для семьи подойдут Haval Jolion и Haval M6 — в них достаточно места для детей и багажа.

Плюсы и минусы китайских авто

Параметр Плюсы Минусы
Цена Дешевле аналогов из Европы и Японии Быстрее теряют в цене
Оснащение Современные технологии и мультимедиа Качество сборки не всегда стабильно
Комфорт Просторные салоны, богатые опции Иногда жёсткая подвеска
Двигатели Экономичные и тяговитые турбомоторы Требовательны к топливу
Гарантия Долгосрочная поддержка Ограниченное количество сервисов в регионах

Частые вопросы

Какие китайские марки самые популярные в России?
Haval, Chery, Geely, Omoda и Changan — лидеры продаж 2025 года.

Как обстоят дела с запчастями и обслуживанием?
С поставками проблем нет: все крупные бренды имеют официальные склады и дилеров.

Стоит ли покупать китайский автомобиль с пробегом?
Да, если он обслуживался у официального дилера и имеет прозрачную историю.

Мифы и правда

Миф: китайские машины ломаются быстрее.
Правда: современные модели по надёжности не уступают корейским.

Миф: у китайских авто нет запчастей.
Правда: большинство деталей поставляются напрямую с заводов.

Миф: у всех китайских машин низкая безопасность.
Правда: новые модели получают 4-5 звёзд в краш-тестах C-NCAP и EuroNCAP.

3 интересных факта

  • Китайские бренды занимают уже более 45% российского авторынка.
  • Некоторые модели Chery и Geely проектируются при участии европейских дизайнеров.
  • В 2026 году планируется запуск нескольких китайских электромобилей локальной сборки.

Исторический контекст

Ещё десять лет назад китайские автомобили считались экзотикой. Сегодня они составляют конкуренцию европейским и корейским брендам, предлагая богатую комплектацию и доступную цену. С 2020-х годов китайцы активно инвестируют в локальную сборку в России, что делает их машины ещё ближе к покупателю.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
