Эти моторы неубиваемы: 5 машин, которые не знают усталости и переживают даже своих владельцев

9:22
Авто

Некоторые машины удивляют своей выносливостью. Они не требуют бесконечных вложений, стойко переносят суровые условия и способны проехать сотни тысяч километров, оставаясь на ходу. Автоэксперт Валерий Антюфеев выделил модели, чьи двигатели способны выдержать пробеги, о которых другие автомобили могут только мечтать.

двигатель автомобиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
двигатель автомобиля

"Они просто неубиваемые", — отметил автоэксперт Валерий Антюфеев.

По его словам, эти автомобили — настоящие долгожители, способные пройти до 400 тысяч километров без капитального вмешательства. Главное — своевременный уход и внимательное отношение к регламенту обслуживания.

Renault с двигателем K4M: символ надёжности

Renault Logan, Sandero и Megane с бензиновым двигателем K4M 1.6 16V заслужили репутацию неприхотливых машин. Этот мотор мощностью от 100 до 115 лошадиных сил появился в 1999 году и до сих пор встречается на вторичном рынке.

Производитель заявлял ресурс в 250 тысяч километров, но при аккуратной эксплуатации и регулярной замене ремня ГРМ каждые 60 тысяч километров двигатель легко преодолевает 400 тысяч. На дорогах России нередко встречаются Logan и Megane с пробегами свыше полумиллиона километров.

Мотор стойко переносит низкокачественное топливо, а наличие фазорегулятора у версий на 110-115 л. с. делает его более гибким и экономичным.

Toyota RAV4: прочность японской школы

Кроссовер Toyota RAV4 с двигателем 3ZR-FAE объёмом 2,0 литра считается одним из самых надёжных представителей сегмента. Мотор мощностью 148-158 лошадиных сил уверенно проходит до 420 тысяч километров при условии качественного обслуживания.

Система фазорегуляции ValveMatic обеспечивает оптимальную работу на любых оборотах, но важное правило — замена водяного насоса каждые 50 тысяч километров. Несоблюдение этого требования может привести к перегреву и повреждению головки блока цилиндров.

Toyota Land Cruiser Prado: классика выносливости

Легендарный внедорожник с двигателем 1GR-FE объёмом 4,0 литра — эталон долговечности. Этот атмосферный V6, производящийся с 2002 года, отличается прочной конструкцией и устойчивостью к перегревам. После обновления 2010 года, когда резиновые шланги заменили алюминиевыми трубками, надёжность двигателя выросла ещё больше.

При должном уходе Prado с этим мотором способен пройти более 400 тысяч километров. Ключевое правило для владельцев — регулярно контролировать систему охлаждения и очищать дроссельную заслонку каждые 70 тысяч километров.

Mitsubishi 4B11: совместный успех инженеров

Бензиновый двигатель 4B11, разработанный Mitsubishi совместно с Kia, установлен на модели Lancer и Outlander. Его объём — 2 литра, а ресурс — от 250 до 350 тысяч километров, хотя многие экземпляры преодолевают и больше.

Мотор не требователен к качеству топлива и масла, но требует проверки цепи ГРМ после 150 тысяч километров. Эта конструкция позволила японцам создать надёжный универсальный двигатель, который позже использовался даже на автомобилях Dodge и Jeep.

Honda с двигателем R20A: баланс мощности и простоты

Мотор R20A объёмом 2 литра известен по моделям Honda CR-V и Accord. С момента выхода в 2006 году он стал образцом надёжности и эффективности. При своевременной регулировке клапанных зазоров и замене масла двигатель без труда проходит 400 тысяч километров.

Поскольку в нём нет гидрокомпенсаторов, важно регулярно регулировать клапаны, а также использовать только качественное моторное масло.

Таблица "Сравнение": долговечные двигатели и их особенности

Модель Двигатель Особенности Ресурс (км) Советы по уходу
Renault Logan / Megane K4M 1.6 Простая конструкция, фазорегулятор 400 000+ Замена ремня ГРМ каждые 60 000 км
Toyota RAV4 3ZR-FAE 2.0 ValveMatic, надёжная система впуска 420 000 Замена помпы через 50 000 км
Toyota Land Cruiser Prado 1GR-FE 4.0 V6 После 2010 года стал ещё надёжнее 400 000+ Чистить дроссель каждые 70 000 км
Mitsubishi Lancer / Outlander 4B11 2.0 Совместная разработка с Kia 350 000+ Проверять цепь ГРМ через 150 000 км
Honda CR-V / Accord R20A 2.0 Без гидрокомпенсаторов, экономичный 400 000 Регулировать клапаны регулярно

Советы шаг за шагом

  1. Меняйте масло каждые 7-10 тысяч километров, не дожидаясь "по регламенту".

  2. Используйте только фильтры, рекомендованные производителем.

  3. Следите за ремнём или цепью ГРМ — их обрыв почти всегда приводит к дорогостоящему ремонту.

  4. Не перегревайте двигатель — термостат и помпа требуют профилактики.

  5. Проверяйте компрессию каждые 100 тысяч километров: это лучший способ оценить состояние мотора.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не менять ремень ГРМ вовремя.
    Последствие: обрыв ремня и встреча клапанов с поршнями.
    Альтернатива: профилактическая замена по графику.

  • Ошибка: использование дешёвого масла.
    Последствие: коксование колец и повышенный расход.
    Альтернатива: синтетика с допуском производителя.

  • Ошибка: пренебрежение чисткой дросселя.
    Последствие: нестабильные обороты, падение мощности.
    Альтернатива: обслуживание каждые 70 тысяч километров.

А что если...

Пробег уже перевалил за 400 тысяч? Если двигатель работает ровно, не шумит и не "ест" масло, не стоит спешить с капитальным ремонтом. Регулярная диагностика, замена масла и фильтров продлят срок службы ещё на десятки тысяч километров. Даже старый мотор можно поддерживать в форме, если вовремя устранять утечки и использовать качественные расходники.

Таблица "Плюсы и минусы" легендарных двигателей

Двигатель Плюсы Минусы
Renault K4M ремонтопригоден, вынослив требует частой замены ремня
Toyota 3ZR-FAE экономичен, надёжный чувствителен к перегреву
1GR-FE мощный, простой большой расход топлива
4B11 универсальный, цепной привод шумная работа при износе цепи
Honda R20A экономичен, лёгкий пуск нет гидрокомпенсаторов

FAQ

Какой двигатель считается самым "долгоиграющим"?
Toyota 1GR-FE и Honda R20A — лидеры по пробегу свыше 400 000 км.

Можно ли продлить срок службы мотора?
Да, соблюдайте интервалы ТО и используйте качественное масло.

Стоит ли бояться большого пробега при покупке?
Если мотор обслуживался правильно, пробег в 300 000 км не показатель износа.

Мифы и правда

Миф: современные моторы одноразовые.
Правда: при правильном уходе они проходят сотни тысяч километров.

Миф: если двигатель старый, он обязательно "ест" масло.
Правда: повышенный расход возникает из-за плохого обслуживания, а не возраста.

Миф: японские моторы не переносят российский бензин.
Правда: качественное масло и фильтрация топлива важнее его маркировки.

Три интересных факта

  1. Двигатель Toyota 1GR-FE считается самым массовым V6 в истории марки.
  2. У Renault K4M ремень ГРМ можно заменить без демонтажа двигателя.
  3. Honda R20A до сих пор производится для некоторых рынков Азии.

Исторический контекст

Ещё двадцать лет назад пробег в 200 тысяч считался пределом ресурса мотора. Сегодня технологии, точная обработка деталей и современные масла позволяют двигателям работать в два раза дольше. В Японии и Европе всё больше машин с пробегом 400-500 тысяч километров продолжают ездить без капремонта — пример того, как забота о технике продлевает её жизнь.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
