Кусок металла, от которого зависит судьба: BMW объявила охоту на собственные ремни

В конце 2025 года стало известно, что компания BMW отзывает более тысячи автомобилей из-за дефекта в системе ремней безопасности. Причиной послужила возможная неисправность натяжителей — деталей, отвечающих за фиксацию ремня при столкновении. Хотя случаи аварий не зафиксированы, производитель решил не рисковать и объявил сервисную кампанию.
Для российского рынка эта новость важна не только владельцам BMW и MINI, но и всем, кто интересуется безопасностью современных автомобилей. Ведь подобные ситуации показывают, насколько важно соблюдать контроль качества и своевременно реагировать на малейшие отклонения.
Под действие кампании попали модели 2026 модельного года — BMW 2 серии Gran Coupe, BMW X1, BMW X2, а также кроссоверы MINI Countryman. По предварительным данным, дефект обнаружен у примерно 8% автомобилей, произведённых с конца июля по конец сентября 2025 года.
Проблема заключается в том, что во время сборки на производственной линии могли быть повреждены внутренние штифты корпуса натяжителя ремня безопасности. В результате при сильном ударе устройство может не сработать должным образом.
|Модель
|Годы производства
|Возможный дефект
|Решение
|BMW 2 Series Gran Coupe
|июль — сентябрь 2025
|Нарушение фиксации натяжителя
|Замена узла
|BMW X1 / X2
|июль — сентябрь 2025
|Повреждение корпуса натяжителя
|Проверка и замена
|MINI Countryman
|июль — сентябрь 2025
|Ослабленная фиксация ремня
|Замена по гарантии
Сервисная кампания охватывает автомобили, поставленные на рынки Европы и Северной Америки, но подобные уведомления обычно доходят и до российских владельцев, если автомобиль ввезён официально.
Владельцам автомобилей BMW и MINI рекомендуется проверить VIN-номер своего автомобиля. Сделать это можно на официальном сайте BMW Россия в разделе "Проверка отзывных кампаний". Если автомобиль действительно подлежит проверке, нужно связаться с дилером и записаться на бесплатную замену натяжителей ремней безопасности.
Проверить VIN-номер на сайте BMW или РСА.
Дождаться подтверждения участия автомобиля в кампании.
Записаться к ближайшему официальному дилеру.
Приехать на осмотр и дождаться замены узла (процедура занимает около часа).
Сохранить акт выполненных работ для истории автомобиля.
Замена проводится бесплатно, независимо от гарантийного срока. До визита в сервис рекомендуется избегать перевозки пассажиров на задних сиденьях, если именно их ремни подлежат проверке.
Ошибка: Игнорировать уведомление о возможном отзыве.
Последствие: Потеря защиты при аварии, отказ страховой в возмещении ущерба.
Альтернатива: Проверка VIN-номера и замена узла у официального дилера бесплатно.
Если машина ввезена из Европы или США и уже находится в России, владелец также может проверить VIN через международную базу данных BMW. В случае участия автомобиля в кампании можно обратиться к любому официальному сервису бренда. Даже если автомобиль куплен с рук, замена всё равно проводится бесплатно, так как отзыв касается безопасности, а не гарантийных условий.
|Плюсы
|Минусы
|Повышение уровня безопасности
|Временные неудобства при визите к дилеру
|Бесплатная замена деталей
|Возможные задержки из-за поставок запчастей
|Повышение доверия к бренду
|Репутационные риски для производителя
Отзывная кампания — это не признак ненадёжности, а показатель ответственности бренда. BMW регулярно проводит такие проверки, предотвращая возможные инциденты.
Как узнать, попадает ли мой автомобиль под отзыв?
Введите VIN на сайте BMW Россия или в разделе отзывных кампаний РСА.
Сколько времени займёт ремонт?
Проверка и замена натяжителей занимают от 30 до 60 минут, в зависимости от модели.
Придётся ли платить за замену?
Нет, все работы выполняются бесплатно.
Можно ли ездить до визита в сервис?
Да, но рекомендуется не использовать задние ремни, если именно они попали под отзыв.
Что делать, если автомобиль куплен у неофициального дилера?
Проверить VIN и обратиться в ближайший официальный центр BMW — замена всё равно будет бесплатной.
Миф: Отзыв — это показатель плохого качества автомобилей.
Правда: Напротив, это свидетельство того, что производитель контролирует качество и заботится о безопасности клиентов.
Миф: Если отзыв объявлен в другой стране, он не касается России.
Правда: В большинстве случаев международные кампании распространяются и на автомобили, ввезённые в РФ.
Миф: Безопасность электромобилей выше, и им такие проверки не нужны.
Правда: Даже современные электрокары BMW i4 и iX3 проходят аналогичные проверки, ведь безопасность зависит от всех компонентов, а не только от типа двигателя.
Отзывные кампании в автомобильной промышленности не новость. Ещё в 1970-е годы крупные автоконцерны отзывали десятки тысяч машин из-за дефектов тормозной системы. BMW начала системную работу по контролю качества в 1980-х, внедрив собственную программу диагностики компонентов безопасности.
Сегодня благодаря современным технологиям контроль стал точнее: каждая партия деталей проверяется автоматически, а сообщения о дефектах мгновенно поступают производителю. Поэтому даже потенциально опасные ситуации удаётся предотвратить до того, как случатся аварии.
Средний возраст автомобилей BMW, попавших под отзыв в Европе, составляет менее шести месяцев.
В России официальные дилеры обязаны уведомлять владельцев автомобилей о таких кампаниях через электронную почту и личный кабинет на сайте.
В 2024 году BMW провела 12 отзывных кампаний по всему миру, что позволило устранить более 500 тысяч потенциально опасных неисправностей.
Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".