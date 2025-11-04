Кусок металла, от которого зависит судьба: BMW объявила охоту на собственные ремни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:01
Авто

В конце 2025 года стало известно, что компания BMW отзывает более тысячи автомобилей из-за дефекта в системе ремней безопасности. Причиной послужила возможная неисправность натяжителей — деталей, отвечающих за фиксацию ремня при столкновении. Хотя случаи аварий не зафиксированы, производитель решил не рисковать и объявил сервисную кампанию.

Ремень безопасности
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремень безопасности

Для российского рынка эта новость важна не только владельцам BMW и MINI, но и всем, кто интересуется безопасностью современных автомобилей. Ведь подобные ситуации показывают, насколько важно соблюдать контроль качества и своевременно реагировать на малейшие отклонения.

Какие автомобили попали под отзыв

Под действие кампании попали модели 2026 модельного года — BMW 2 серии Gran Coupe, BMW X1, BMW X2, а также кроссоверы MINI Countryman. По предварительным данным, дефект обнаружен у примерно 8% автомобилей, произведённых с конца июля по конец сентября 2025 года.

Проблема заключается в том, что во время сборки на производственной линии могли быть повреждены внутренние штифты корпуса натяжителя ремня безопасности. В результате при сильном ударе устройство может не сработать должным образом.

Сравнение: какие модели подвержены риску

Модель Годы производства Возможный дефект Решение
BMW 2 Series Gran Coupe июль — сентябрь 2025 Нарушение фиксации натяжителя Замена узла
BMW X1 / X2 июль — сентябрь 2025 Повреждение корпуса натяжителя Проверка и замена
MINI Countryman июль — сентябрь 2025 Ослабленная фиксация ремня Замена по гарантии

Сервисная кампания охватывает автомобили, поставленные на рынки Европы и Северной Америки, но подобные уведомления обычно доходят и до российских владельцев, если автомобиль ввезён официально.

Что делать владельцам

Владельцам автомобилей BMW и MINI рекомендуется проверить VIN-номер своего автомобиля. Сделать это можно на официальном сайте BMW Россия в разделе "Проверка отзывных кампаний". Если автомобиль действительно подлежит проверке, нужно связаться с дилером и записаться на бесплатную замену натяжителей ремней безопасности.

Советы шаг за шагом

  1. Проверить VIN-номер на сайте BMW или РСА.

  2. Дождаться подтверждения участия автомобиля в кампании.

  3. Записаться к ближайшему официальному дилеру.

  4. Приехать на осмотр и дождаться замены узла (процедура занимает около часа).

  5. Сохранить акт выполненных работ для истории автомобиля.

Замена проводится бесплатно, независимо от гарантийного срока. До визита в сервис рекомендуется избегать перевозки пассажиров на задних сиденьях, если именно их ремни подлежат проверке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать уведомление о возможном отзыве.

  • Последствие: Потеря защиты при аварии, отказ страховой в возмещении ущерба.

  • Альтернатива: Проверка VIN-номера и замена узла у официального дилера бесплатно.

А что если автомобиль куплен с пробегом

Если машина ввезена из Европы или США и уже находится в России, владелец также может проверить VIN через международную базу данных BMW. В случае участия автомобиля в кампании можно обратиться к любому официальному сервису бренда. Даже если автомобиль куплен с рук, замена всё равно проводится бесплатно, так как отзыв касается безопасности, а не гарантийных условий.

Плюсы и минусы отзывных кампаний

Плюсы Минусы
Повышение уровня безопасности Временные неудобства при визите к дилеру
Бесплатная замена деталей Возможные задержки из-за поставок запчастей
Повышение доверия к бренду Репутационные риски для производителя

Отзывная кампания — это не признак ненадёжности, а показатель ответственности бренда. BMW регулярно проводит такие проверки, предотвращая возможные инциденты.

FAQ

Как узнать, попадает ли мой автомобиль под отзыв?
Введите VIN на сайте BMW Россия или в разделе отзывных кампаний РСА.

Сколько времени займёт ремонт?
Проверка и замена натяжителей занимают от 30 до 60 минут, в зависимости от модели.

Придётся ли платить за замену?
Нет, все работы выполняются бесплатно.

Можно ли ездить до визита в сервис?
Да, но рекомендуется не использовать задние ремни, если именно они попали под отзыв.

Что делать, если автомобиль куплен у неофициального дилера?
Проверить VIN и обратиться в ближайший официальный центр BMW — замена всё равно будет бесплатной.

Мифы и правда

  • Миф: Отзыв — это показатель плохого качества автомобилей.
    Правда: Напротив, это свидетельство того, что производитель контролирует качество и заботится о безопасности клиентов.

  • Миф: Если отзыв объявлен в другой стране, он не касается России.
    Правда: В большинстве случаев международные кампании распространяются и на автомобили, ввезённые в РФ.

  • Миф: Безопасность электромобилей выше, и им такие проверки не нужны.
    Правда: Даже современные электрокары BMW i4 и iX3 проходят аналогичные проверки, ведь безопасность зависит от всех компонентов, а не только от типа двигателя.

Исторический контекст

Отзывные кампании в автомобильной промышленности не новость. Ещё в 1970-е годы крупные автоконцерны отзывали десятки тысяч машин из-за дефектов тормозной системы. BMW начала системную работу по контролю качества в 1980-х, внедрив собственную программу диагностики компонентов безопасности.

Сегодня благодаря современным технологиям контроль стал точнее: каждая партия деталей проверяется автоматически, а сообщения о дефектах мгновенно поступают производителю. Поэтому даже потенциально опасные ситуации удаётся предотвратить до того, как случатся аварии.

3 интересных факта

  1. Средний возраст автомобилей BMW, попавших под отзыв в Европе, составляет менее шести месяцев.

  2. В России официальные дилеры обязаны уведомлять владельцев автомобилей о таких кампаниях через электронную почту и личный кабинет на сайте.

  3. В 2024 году BMW провела 12 отзывных кампаний по всему миру, что позволило устранить более 500 тысяч потенциально опасных неисправностей.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
