Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова

Вокруг китайских автомобилей ещё недавно витала репутация "ржавеющих на глазах" машин, но, похоже, этот стереотип постепенно уходит в прошлое. Современные производители из Поднебесной активно внедряют антикоррозионные технологии, применяя оцинковку и алюминиевые сплавы. Результаты оказались неожиданными — лидеры показали уровень защиты, сравнимый с европейскими моделями.

Chery Tiggo 9

Лидеры антикоррозионной защиты

Первое место в рейтинге досталось Chery Tiggo 9 и Jaecoo J8 - кроссоверам, построенным на одной платформе. Практически все элементы их кузова имеют оцинковку с завода, включая двери, крылья и крышу. Это обеспечивает надёжную защиту от коррозии даже при эксплуатации в регионах с суровыми зимами и агрессивными реагентами на дорогах.

К ним присоединился и Rox 01 - гибридный внедорожник с частично алюминиевым кузовом. Хотя степень оцинковки у него ниже, производитель компенсировал это использованием лёгких антикоррозионных сплавов.

"Самым оцинкованным, а значит, защищённым от коррозии кузовом обладают Chery Tiggo 9, Jaecoo J8 и гибридный Rox 01", — отметили эксперты "Авто.ру".

Средняя категория: защита есть, но не везде

В среднем сегменте оказались Geely Okavango, Soueast S09 и Jetour X90 Plus. У этих моделей оцинкованы лишь отдельные элементы конструкции — чаще всего пороги и стойки кузова. А вот капот, двери и крыша остаются без защитного слоя.

В таких случаях производители делают ставку на качественные лакокрасочные покрытия и грунты. Тем не менее, для северных регионов России, где дороги посыпают солью, этого может быть недостаточно.

Changan CS95 также показал смешанные результаты — оцинковка присутствует только на силовых элементах кузова, а двери и внешние панели защищены частично.

Аутсайдеры рейтинга

Самые скромные показатели продемонстрировали VGV U75 Plus и GAC GS8. У этих кроссоверов не оцинкована ни одна кузовная деталь.

В компании VGV уверяют, что применяют другие методы защиты — обработку антикоррозионными составами и лакокрасочные технологии. В свою очередь, GAC заявила о применении алюмо-кремниевого покрытия и метода катафореза, при котором кузов погружается в специальный раствор для равномерного покрытия металла защитным слоем.

Итоговый рейтинг самых нержавеющих китайских SUV

Модель Особенности защиты Chery Tiggo 9 Полная оцинковка кузова Jaecoo J8 Почти 100% оцинкованных деталей Rox 01 Алюминиевые элементы и частичная оцинковка Geely Okavango Оцинковка частичная, только пороги и стойки Soueast S09 Минимальная защита, отсутствует на крышке багажника Jetour X90 Plus Без оцинковки крыши и дверей Changan CS95 Оцинковка только на несущих элементах VGV U75 Plus Без оцинковки, только антикоррозионная обработка GAC GS8 Катафорез и алюмо-кремниевое покрытие без цинка

Что влияет на устойчивость кузова к коррозии

Эксперты отмечают, что оцинковка — не единственный показатель долговечности. На стойкость кузова к ржавчине влияют:

качество грунтов и лакокрасочного покрытия,

структура сварных соединений,

технология сборки,

уход за кузовом в процессе эксплуатации.

Автомобиль с качественным катафорезом и правильной покраской может прослужить не хуже оцинкованного — при условии регулярной мойки и защиты от реагентов.

Советы по защите кузова от коррозии

Регулярно мойте кузов зимой: реагенты разрушают лак и грунт.

реагенты разрушают лак и грунт. Обрабатывайте днище антикором раз в 2-3 года.

раз в 2-3 года. Проверяйте дренажные отверстия: забитые каналы удерживают влагу.

забитые каналы удерживают влагу. Используйте восковые полироли: они создают гидрофобный барьер.

они создают гидрофобный барьер. При повреждении ЛКП сразу закрашивайте сколы.

А что дальше

На калининградском "Автоторе" недавно стартовало производство флагманского кроссовера Omoda C7, который компания называет примером "нового поколения антикоррозионных технологий". Кузов этой модели проходит многоступенчатую обработку, включая катафорез, горячее цинкование и герметизацию швов.

Если тенденция сохранится, то китайские SUV в ближайшие годы смогут полностью избавиться от репутации "ржавеющих".

Плюсы и минусы оцинковки

Плюсы Минусы Защищает металл от коррозии на годы Увеличивает стоимость производства Повышает долговечность кузова Не спасает при сильных механических повреждениях Улучшает остаточную стоимость авто Требует контроля качества нанесения

FAQ

Что такое оцинковка кузов

Это нанесение слоя цинка на металл для защиты от влаги и химических реагентов.

Сколько служит оцинкованный кузов

При правильном уходе — до 15 лет без сквозной ржавчины.

Можно ли улучшить защиту самостоятельно

Да, с помощью антикоррозионных обработок, восков и керамических покрытий.

Какие китайские SUV сейчас самые надёжные по кузову

Chery Tiggo 9, Jaecoo J8 и Rox 01 — лидеры по степени оцинковки.

Почему у некоторых моделей нет оцинковки

Это экономия на производстве: вместо цинка применяются альтернативные методы защиты.

Три интересных факта

Полная оцинковка кузова впервые была применена Porsche ещё в 1970-х.

Современные китайские автозаводы используют немецкие технологии катафореза.

При толщине слоя цинка 10-15 микрон защита сохраняется даже при мелких царапинах.

Исторический контекст