Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почва знает лучше: как земля сама вырастит крепкие астры без помощи подоконника
Сила вечернего покоя, который действует лучше любой косметической процедуры
Газ дороже — а счёт можно снизить: 5 привычек, которые экономят деньги каждый день
АКБ уже на последнем издыхании? Признаки, которые вы замечаете слишком поздно
Яблочный пирог с заварным кремом: испытайте тройное наслаждение в каждом кусочке
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Кости, что молчали 60 миллионов лет: находка из Техаса нарушила покой древних эпох
Эти 13 упражнений способны изменить всё — от здоровья до интимной гармонии
Гопник в спортивках: в чём Собчак нашла неразрывную связь русского человека и бренда Adidas

Миллион без права на комфорт: сколько стоит просто иметь колёса в 2025 году

7:29
Авто

Падение спроса на новые автомобили в России напрямую связано с их стоимостью. Даже самые доступные модели сегодня стоят настолько дорого, что большая часть покупателей просто не рассматривает покупку нового авто. Ситуация усугубляется высокими ставками по кредитам, ростом издержек производителей и утилизационным сбором.

Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01

Миллион как нижний порог

Стоимость новых автомобилей начального уровня уже давно превысила отметку в миллион рублей. Например, базовая LADA Granta или Niva обходится примерно в 1 000 000 рублей. Если прибавить расходы на страхование, регистрацию, комплект зимней резины и мелкие сопутствующие траты, сумма поднимается до 1,1 миллиона рублей.

Такой автомобиль становится доступным только тем, чей ежемесячный доход превышает 90 000 рублей. Новые модели вроде LADA Iskra стоят около двух миллионов, что требует дохода не ниже 180 000 рублей в месяц. Очевидно, что подобный уровень заработка характерен для ограниченного круга граждан, поэтому автосалоны всё чаще остаются без покупателей.

Почему китайские машины не спасают рынок

Надежды на дешёвые автомобили из Китая не оправдались. Даже при локальной сборке и поддержке производителей стартовые цены на китайские модели начинаются от двух миллионов рублей. После добавления налогов и утильсбора они оказываются недоступными для основной массы покупателей.

В результате единственным действительно доступным вариантом остаются подержанные автомобили. Машины возрастом 5-10 лет с пробегом продаются в диапазоне от 300 000 до 600 000 рублей, и именно этот сегмент сегодня воспринимается как "народный".

Почему дешёвое производство невозможно

Производство автомобиля стоимостью в 4000–7000 долларов в современных условиях физически невозможно. Себестоимость сборки, цена материалов, логистика и налоги делают выпуск такой модели убыточным. Даже при минимальной комплектации и локальной сборке нижняя граница стоимости новой машины составляет около 1,2-1,3 миллиона рублей.

Для реального восстановления покупательской активности необходим баланс между ценой автомобиля и уровнем доходов населения. В странах с развитой экономикой соотношение стоимости машины и годового дохода гражданина не превышает 1:1, тогда как в России эта пропорция зачастую выше 1:2.

Оптимальный диапазон стоимости

При текущем уровне зарплат доступным можно считать автомобиль ценой до 1,3 миллиона рублей. Такая сумма соответствует возможностям большинства покупателей и при этом позволяет производителям сохранять рентабельность. Выше этой планки спрос резко снижается, а машины теряют конкурентоспособность на фоне подержанных иномарок.

Пятилетний автомобиль корейского или японского производства с небольшим пробегом стоит около 1,3 миллиона рублей. Новая отечественная модель за 2 миллиона при таких условиях перестаёт быть привлекательной, так как не даёт ощутимого выигрыша в качестве или надёжности.

Как локализация может изменить ситуацию

Выходом может стать активная локализация производства иностранных брендов. Если китайские и другие азиатские компании наладят сборку в России с использованием местных комплектующих, появится возможность снизить цены. При этом стоимость базовых моделей в пределах 1,2-1,3 миллиона рублей обеспечит рост конкуренции и вернёт на рынок массового покупателя.

Развитие собственных производств также позволит сократить зависимость от колебаний валютных курсов и логистических издержек, а значит — удерживать цены на приемлемом уровне.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сохранение высокого утилизационного сбора и дилерских наценок.
    Последствие: дальнейшее снижение спроса.
    Альтернатива: субсидирование бюджетных моделей и частичная отмена сборов.
  • Ошибка: ориентация на премиум-сегмент.
    Последствие: падение объёмов продаж.
    Альтернатива: развитие эконом-класса с упрощёнными комплектациями.
  • Ошибка: ставка на кредитные продажи при высоких процентных ставках.
    Последствие: сокращение числа реальных покупателей.
    Альтернатива: льготное автокредитование и государственные программы для семей.

Реальный доход и доступная цена

Средняя зарплата в России составляет около 70 000 рублей. Если следовать принципу, что стоимость автомобиля должна быть равна годовому доходу покупателя, доступный уровень цены — до 900 000 рублей. На практике таких предложений на рынке нет: даже самые простые модели перевалили за миллион.

До тех пор, пока цена на новые автомобили не снизится хотя бы до уровня 1 миллиона рублей, массовое обновление автопарка невозможно. Большинство россиян по-прежнему выбирают подержанные машины, а не новые из салона.

Таблица: реальность цен на российском рынке

Категория Средняя цена (₽) Необходимый доход (₽/мес) Доступность
LADA Granta, Niva 1 000 000 90 000 Низкая
LADA Iskra 1 900 000 180 000 Очень низкая
Китайские седаны от 2 000 000 от 190 000 Недоступно
Подержанные иномарки 600 000-1 300 000 60 000-120 000 Средняя

Мифы и правда

Миф: рост цен вызван только санкциями.
Правда: главная причина — внутренние издержки и налоговая нагрузка.

Миф: китайские автомобили вернут доступность.
Правда: без локализации и снижения налогов они останутся дорогими.

Миф: россияне просто перестали покупать машины.
Правда: большинство не может позволить себе новый автомобиль при нынешних ценах.

Исторический контекст

В начале 2000-х годов LADA Kalina стоила около 250 тысяч рублей при средней зарплате 12 тысяч. Соотношение стоимости к доходу тогда составляло примерно 1:1,8 — приемлемый уровень доступности. Сегодня, чтобы сохранить такую же пропорцию, цена новой машины должна находиться в пределах 800-900 тысяч рублей.

С учётом нынешней инфляции и себестоимости производство автомобиля по такой цене возможно только при государственной поддержке и снижении налоговой нагрузки. Без этих мер возвращение к "народному" уровню цен остаётся малореальным.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Авто
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Наука и техника
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Кошка лизнула и укусила? Это не каприз, а послание — вот что она пытается сказать
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Последние материалы
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Кости, что молчали 60 миллионов лет: находка из Техаса нарушила покой древних эпох
Эти 13 упражнений способны изменить всё — от здоровья до интимной гармонии
Гопник в спортивках: в чём Собчак нашла неразрывную связь русского человека и бренда Adidas
Жиры, без которых мы умрём: липиды перестали быть врагами и стали топливом жизни
Город под контролем ворон: как птицы построили собственную цивилизацию над головами людей
Микробы убиты: как продлить срок службы губки с помощью простых методов
10 минут и готов десерт: раскрываем секрет вареного банана, покорившего соцсети
Этот многолетник затмит любую розу: фиолетовые облака цветут до морозов и пахнут мёдом
От душных полок до грохота колес: какие места в поезде признаны самыми неудачными
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.