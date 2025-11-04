Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солнце в ярости: вспышка X-класса обрушится на Землю — готовы ли вы к последствиям
Ани Лорак тратит на помидоры баснословные суммы: зачем певица переплачивает за еду
Осенний шик: 5 главных правил ношения вельвета, чтобы выглядеть безупречно — готовьтесь к комплиментам
Иллюзия вечной верности рухнула: кошки вообще не тоскуют по людям, а собаки быстро находят замену
Новый препарат против рака: прорыв, который меняет представление о химиотерапии
Ошибка при разогреве, из-за которой вкус клёцок безвозвратно теряется
Газовый гигант меняет карту: зачем ОАЭ понадобился Южный газовый коридор
Цвет, который не надоест даже через 10 лет: простой способ сделать интерьер вечным
Код молодости взломан: главный секрет упругой кожи скрывали на овощной полке

Соседи не поверят: простой предмет в доме, который спасает машину от угона

6:37
Авто

Владельцы машин всё чаще ищут простой способ защитить "умные" ключи от ретрансляторных атак. Один из неожиданных вариантов — класть ключ в микроволновку, не включая её. Идея основана на экранировании радиосигнала, который злоумышленники пытаются "подхватить" и усилить для бесключевого доступа. Разберёмся, как устроена схема угона и какие есть более безопасные альтернативы для ежедневного пользования.

Сигнализация
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сигнализация

Как работает кража по радиоканалу

Современные автомобили с бесключевым доступом общаются с брелоком через короткие радиосигналы. Воры используют два устройства: первое "ловит" сигнал от ключа в квартире, второе передаёт его к машине во дворе. Для электроники авто всё выглядит так, будто владелец стоит рядом: двери открываются, двигатель запускается, слежка по шуму почти невозможна. Поэтому задача владельца — не дать сигналу покинуть помещение.

Сравнение способов экранирования

Способ Принцип Эффективность Бытовой риск/минус
Микроволновая печь (выкл.) Металлическая камера глушит волны Высокая Легко забыть ключ внутри на ночь; опасно включить
Холодильник Частичное экранирование Средняя Нестабильно, зависим от модели
Металлическая коробка Отражение/поглощение сигнала Средне-высокая Нужна подгонка крышки
Карман/кейс Фарадея Многослойная экранирующая ткань Высокая Нужен качественный чехол
Домашний сейф Толстый металл Высокая Не всегда удобно ежедневно

Советы шаг за шагом

  1. Проверьте, есть ли в настройках авто режим "сон ключа" или функция отключения бесключевого доступа; в некоторых моделях брелок "засыпает" после двойного нажатия.

  2. Приобретите чехол Фарадея с сертифицированным материалом (указаны диапазоны частот RFID/NFC/433-915 МГц).

  3. Дома храните ключи вдали от дверей и окон, на высоте и не у наружных стен.

  4. Если используете микроволновку как "экран" — наклейте на кнопку питания яркую метку "КЛЮЧИ ВНУТРИ", чтобы исключить случайное включение.

  5. Поставьте дополнительный иммобилайзер или скрытую метку (радиометка/блютуз-метка) и активируйте телематические сервисы для трекинга.

  6. Проверьте полис каско: включён ли риск "угон", каковы требования к противоугонным устройствам и есть ли скидки за их наличие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Хранить ключ в прихожей на крючке → сигнал легко перехватить через дверь → унесите ключ вглубь квартиры или используйте кейс Фарадея.
  • Пользоваться дешёвым "экранирующим" чехлом → ложное чувство безопасности, утечки сигнала → берите чехол с тестом на блокировку и плотной магнитной крышкой.
  • Полагаться только на штатную систему → обход иммобилайзера ретранслятором → добавьте механическую блокировку руля/коробки и "секретку".
  • Класть ключи в включённую технику "на минутку" → риск поломки/пожара → используйте только выключенную микроволновку/металлическую коробку.

А что если ключ один и часто в кармане?

Выберите компактный карман Фарадея, который легко открывается одной рукой, и держите запасной ключ в экранированной коробке дома. Если часто пользуетесь каршеринговыми приложениями, активируйте двухфакторную аутентификацию и пин-код на смартфоне: злоумышленники нередко комбинируют радиоперехват и взлом аккаунтов.

Плюсы и минусы разных решений

Решение Плюсы Минусы
Микроволновка (выкл.) Быстро, бесплатно Высокий бытовой риск, легко забыть ключ
Холодильник "На крайний случай" Экран слабый и нестабильный
Кейс Фарадея Компактно, надёжно Требует покупки качественного изделия
Металлическая коробка Дёшево, просто Нужно точно подгонять крышку, тестировать
Иммобилайзер/секретка Сложнее украсть Установка и стоимость
Телематика/маяк Шанс вернуть авто Абонплата, не предотвращает угон

FAQ

Как выбрать кейс Фарадея?

Смотрите на заявленный диапазон частот, плотность ткани, качество клапана. Полезен тестовый карман: положите внутрь телефон и попробуйте позвонить — связи быть не должно.

Сколько это стоит?

Простой чехол стоит недорого; продвинутые кошельки/кейсы — дороже. Установка иммобилайзера, механики на руль/коробку и маяка — дороже, но повышает шанс сохранить автомобиль.

Что лучше для города?

Комбинация: чехол Фарадея для ключа, "секретка"/иммобилайзер и телематика. Плюс привычка хранить ключи подальше от входной двери.

Мифы и правда

  • Миф: "Если у меня механический ключ, меня это не касается".
  • Правда: ретрансляторные атаки касаются систем бесключевого доступа; но базовые меры хранения ключей полезны всем.
  • Миф: "Холодильник всегда защищает".
  • Правда: экранирование сильно зависит от конструкции и зазоров, полагаться на него нельзя.
  • Миф: "Достаточно одного гаджета".
  • Правда: надёжность даёт только многослойная защита — физическая, электронная и поведенческая.

Исторический контекст

  1. Распространение бесключевого доступа сделало угон "тише" и быстрее, чем методы со взломом замков.

  2. Снижение цен на ретрансляторы расширило круг злоумышленников — теперь это не только "профи".

  3. В ответ производители добавили режимы сна брелоков и обновили протоколы, но парк автомобилей обновляется медленно, поэтому защита ложится и на владельца.

Три факта

  1. Ретрансляторная атака редко оставляет следы взлома, что осложняет споры со страховой.
  2. Угол хранения ключей имеет значение: через окна и входные двери радиосигнал "просачивается" сильнее.
  3. Даже "толстая" металлическая коробка работает плохо, если крышка закрывается неплотно — миллиметровая щель даёт утечку.

Главное

Использовать микроволновку как экранирующий "сейф" можно только в выключенном состоянии и как временную меру. Безопаснее — системно: чехол Фарадея, продуманное место хранения, дополнительная противоугонка и корректный страховой полис. Такой набор снижает риск угона и делает вашу повседневную рутину предсказуемой и спокойной.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Россия оставила серу себе — как одно постановление влияет на продовольственную безопасность
Экономика и бизнес
Россия оставила серу себе — как одно постановление влияет на продовольственную безопасность
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Наука и техника
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Россия оставила серу себе — как одно постановление влияет на продовольственную безопасность
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Последние материалы
Бегонии могут жить годами: секреты зимовки, чтобы они радовали вас весной
Авиаколлапс надвигается? Шатдаун правительства США может обернуться транспортным кошмаром
Чайник засияет без химии: природное средство, о котором не рассказывают производители
Любовь Успенская установила странное правило для гастролей: секрет, который скрывает её дочь
Не гонитесь за скоростью: что такое медленный бег и правда ли он полезен для здоровья
Цена красоты: как дешёвая тушь может стоить вам здоровья — 6 опасных ингредиентов
Соседи не поверят: простой предмет в доме, который спасает машину от угона
Главное блюдо — атмосфера: романтический ужин становится историей, если всё сделать с любовью
В пещере под Алтаем спали не только денисовцы: теперь ясно, кто приходил к ним ночью
Когда тренер не нужен: как взять тело под контроль и не сорваться на старте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.