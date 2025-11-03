Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От холода к теплу: как перестроить уход, чтобы кожа не страдала от ветра, отопления и перемен погоды
Как провести отпуск дешевле и интереснее Турции: 15 нацпарков, где не нужны визы и пляжи
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Сладкий парадокс: почему ЕС увеличивает импорт российских конфет
Подвеска в шоке, кошелёк — в коме: как ошибка на лежачем обходится водителям в тысячи рублей
Растение с характером: бегония не простит сырости, но одарит красотой за терпение
Туапсе под угрозой: Максим Виторган поделился опытом ночи в ванной и реакцией местных жителей
Насекомое, забывшее про зрение: эволюция в пещере Налларбор пошла своим путём
Еда, которая делает кожу сияющей: как цветные продукты борются со стрессом, усталостью и временем

Автокредит почти бесплатно? Да, но только если знать три простых правила перед покупкой

6:53
Авто

В 2025 году на российском рынке появилось всё больше предложений с минимальными процентными ставками — от 0,01% годовых. Производители и банки привлекают покупателей щедрыми условиями, но за эффектной рекламой часто скрывается сложная схема. Разберём, как работают субсидированные автокредиты, кому они действительно выгодны и на что обратить внимание перед подписанием договора.

Покупка автомобиля
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка автомобиля

Что такое субсидированный автокредит

Это кредит с пониженной ставкой, где часть процентов банку компенсирует сам автопроизводитель. Такая программа не относится к государственным, а является частью маркетинговой стратегии: бренд стимулирует продажи, банк получает клиентов, а покупатель — доступ к "дешёвым" деньгам.

Суть проста:

  • Автопроизводитель платит банку часть процентов;
  • Покупатель получает кредит с минимальной ставкой;
  • Программа распространяется только на ограниченные модели.

"Сотрудничество со Сбером позволило бренду Jetour предложить еще больше выгоды для потенциальных клиентов и еще больше расширить пакет предложений от банков-партнеров", — рассказали в пресс-службе Jetour.

Почему ставки такие низкие и где подвох

Ставки от 0,01% годовых возможны, если:

  • Внесён высокий первоначальный взнос (от 20-30%);
  • Срок кредита короткий — 6-12 месяцев;
  • Клиент соглашается на полное страхование (КАСКО, жизнь, потеря работы);
  • Сделка оформляется только у официального дилера.

Чем дольше срок и меньше взнос, тем выше ставка. Например, при 20% взносе и кредите на год ставка может быть 0,01%, а при 8-летнем сроке — до 14%.

Таблица "Сравнение": предложения по маркам

Модель Ставка от (годовых) Ставка до Срок кредита
Jetour T1 0,01% 12,0% до 8 лет
Chery Tiggo 7 Pro 0,01% 14,6% до 8 лет
Changan CS35 0,01% 14,6% до 8 лет
Geely Coolray 0,01% 11,6% до 8 лет
Haval M6 0,01% 12,7% до 7 лет
Tank 500 0,01% 13,0% до 7 лет

Советы шаг за шагом: как оформить выгодно

  1. Сравните предложения — у разных брендов разница в ставках может достигать 3-4%.

  2. Рассчитайте переплату — используйте онлайн-калькулятор банка, включая страховку и комиссию.

  3. Оцените срок — короткий кредит даёт минимальную ставку, но требует высокой ежемесячной суммы.

  4. Проверяйте полную стоимость кредита (ПСК) — в ней указаны все доплаты.

  5. Спросите про досрочное погашение — некоторые банки повышают ставку, если кредит закрыть раньше срока.

  6. Берите у официального дилера — несанкционированные посредники могут навязать платные услуги.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оформить кредит на 7-8 лет ради меньшего ежемесячного платежа.
    Последствие: итоговая переплата перекроет выгоду от низкой ставки.
    Альтернатива: кредит на 1-3 года с частичным досрочным погашением.

  • Ошибка: отказаться от страхования без уточнения условий.
    Последствие: ставка автоматически вырастет в 3-5 раз.
    Альтернатива: оставьте страховку на первый год, а после можно пересмотреть договор.

  • Ошибка: не учитывать расходы на обслуживание и страховку.
    Последствие: "дешёвый" кредит обернётся дорогим владением.
    Альтернатива: посчитайте общие расходы за весь срок.

А что если…

Вы выплатите кредит досрочно? Банк может пересчитать ставку по стандартной программе — тогда выгода исчезнет. Перед оплатой уточните, сохраняются ли льготы при досрочном закрытии.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
минимальные ставки (от 0,01%) короткие сроки и высокий первый взнос
участие ведущих брендов и банков зависимость от допуслуг (КАСКО, страхование)
оформление онлайн и у дилеров ограниченный выбор моделей
реальная экономия при сроке до 2 лет при отказе от страховки ставка резко повышается
возможность досрочного закрытия риск "скрытых" комиссий и условий

FAQ

Кто может получить субсидированный кредит?
любой гражданин РФ старше 21 года с официальным доходом и положительной кредитной историей.

Какие документы нужны?
паспорт, заявление, иногда справка 2-НДФЛ. Всё чаще достаточно паспорта и анкеты у дилера.

Можно ли оформить без КАСКО?
теоретически — да, но ставка увеличится. Для нулевых процентов страховка обязательна.

Что произойдёт, если продать машину до конца выплат?
нужно согласовать с банком: чаще всего — полное досрочное погашение или переоформление кредита на покупателя.

Мифы и правда

Миф: субсидированные кредиты — рекламный обман.
Правда: они реальны, но действуют при чётких условиях — взнос, срок и страхование.

Миф: банк всегда навязывает лишние услуги.
Правда: можно отказаться, но ставка возрастёт — это часть механизма субсидирования.

Миф: выгода только для богатых.
Правда: программа рассчитана на широкий круг покупателей, особенно в массовом сегменте.

Три интересных факта

  1. Ставка 0,01% возможна только при кредите до 12 месяцев;
  2. Jetour стал первым брендом, предложившим нулевой кредит через Сбербанк;
  3. В 2025 году доля субсидированных автокредитов превысила 60% всех новых займов.

Исторический контекст

Первая волна субсидированных кредитов появилась в России в 2010-х как часть госпрограммы. После 2022 года инициативу подхватили сами производители — теперь они субсидируют проценты, чтобы поддержать спрос и компенсировать снижение продаж. В 2025 году почти все крупные бренды — от Chery до Haval — имеют собственные программы, а банки разрабатывают совместные продукты с гибкими условиями.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Наука и техника
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Саженцы-вампиры: три дерева, после которых даже сорняки не растут — сад умирает на глазах
Садоводство, цветоводство
Саженцы-вампиры: три дерева, после которых даже сорняки не растут — сад умирает на глазах
Популярное
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю

В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.

Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Назад к природе: 7 причин заменить старый ковер на новый тренд 2026 года
Назад к природе: 7 причин заменить старый ковер на новый тренд 2026 года
Последние материалы
Сладкий парадокс: почему ЕС увеличивает импорт российских конфет
Подвеска в шоке, кошелёк — в коме: как ошибка на лежачем обходится водителям в тысячи рублей
Растение с характером: бегония не простит сырости, но одарит красотой за терпение
Туапсе под угрозой: Максим Виторган поделился опытом ночи в ванной и реакцией местных жителей
Насекомое, забывшее про зрение: эволюция в пещере Налларбор пошла своим путём
Еда, которая делает кожу сияющей: как цветные продукты борются со стрессом, усталостью и временем
Один мяч — тысяча возможностей: упражнения, которые укрепляют мышцы даже сидя дома
Обычная травка, которая творит чудеса: секрет чистого белья без порошков и ароматизаторов
Жгучая зелень с характером: крапива скрывает в листьях больше пользы, чем кажется
Вкуснее, чем мороженое: в этом охлажденном банановом пироге без выпечки спрятана нежность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.