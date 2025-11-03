Горячая зима автоновинок: эти машины не просто новинки — это начало новой эпохи на дорогах

Российский рынок автомобилей вступает в горячий сезон. До конца года автолюбителей ждёт волна премьер: гибриды, электрокары и обновлённые легенды с новыми двигателями и технологиями. Среди них — долгожданные модели Exeed, Voyah, Lada и новые бренды вроде Nordcross.
|Модель
|Тип
|Особенности
|Ориентировочная цена, руб.
|Nordcross 001
|7-местный кроссовер
|2,0 л, 258 л. с., полный привод, платформа Volvo
|6 290 000
|Lada Niva Travel
|внедорожник
|новый 1,8 л двигатель, улучшенное охлаждение, LED-оптика
|от 1 365 000
|Exeed ET8
|гибрид REEV
|469 л. с., до 200 км на электротяге, салон 6K
|>7 000 000
|Geely EX5 EM-i
|подключаемый гибрид
|218 л. с., 111 км EV, новая ОС Flyme Auto
|уточняется
|Evolute i-Joy (2025)
|электрокроссовер
|163 л. с., 471 км хода, зарядка 18 мин
|от 3 000 000
|Voyah Dream+
|премиум-минивэн
|архитектура 800 В, система Huawei ADS 4
|от 8 500 000
|Voyah Taishan
|кроссовер премиум
|1120 км хода, пневмоподвеска, поворотная ось
|уточняется
|Rox Adamas
|гибрид-внедорожник
|1226 км хода, три ряда сидений, 5,5 с до 100 км/ч
|>6 500 000
|Geely Monjaro (рестайлинг)
|кроссовер
|белорусская сборка, 2,0 л, 238 л. с., обновлённый салон
|от 3 700 000
|Москвич М70
|среднеразмерный SUV
|моторы 1,5 и 2,0 л, от MG HS, передний привод
|уточняется
Дебют бренда Nordcross — важный сигнал: компания Major выводит на рынок крупный семиместный кроссовер с турбомотором 258 л. с. и 8-ступенчатым "автоматом" Aisin. Платформа — от Volvo XC90. В салоне — 4-зонный климат, мультимедиа с русским интерфейсом, адаптивные системы безопасности. Режимы "снег", "песок", "грязь" рассчитаны на суровые условия.
В ноябре выходит рестайлинговая версия знаменитой "Нивы". У модели новый бампер, решётка радиатора, оптика и 1,8-литровый мотор. Улучшены тормоза и трансмиссия, а в салоне появились подушка безопасности и навигация. Инженеры обещают экономию топлива до 30% и тягу 80% от максимума уже при 1000 об/мин.
Гибридный Exeed ET8 по размерам ближе к представительскому классу. 30-дюймовый 6K-дисплей, экран для пассажиров второго ряда и электроприводы всех сидений делают его "домом на колёсах". Тяговая батарея и бензиновый генератор обеспечивают 1400 км хода, а электротяга — 200 км.
Geely готовит первый подключаемый гибрид. Силовая установка — 218 л. с., разгон до сотни за 8,1 с. Электроход — 111 км, суммарный запас — почти тысяча. Мультимедиа на Flyme Auto, цифровая приборная панель и подсветка с 256 цветами делают интерьер ярче, чем у прежних моделей.
Электрокроссовер на платформе Quantum S3 получил батарею 51,9 кВт·ч и запас хода 471 км. Зарядка до 80% — за 18 минут. При этом дизайн стал строже, а салон — просторнее. Мотор выдаёт 163 л. с. и 290 Н·м, разгон — 8 секунд.
Voyah обновил Dream+: теперь он использует 800-вольтовую систему для быстрой зарядки и оснащён комплексом Huawei ADS 4 с лидаром. Задняя ось поворачивается, упрощая маневры в городе. Второй ряд кресел теперь с массажем и подогревом, а мультимедиа работает на Huawei Hongmeng Cockpit HarmonySpace 5.
До конца года стартует предзаказ на Taishan — трёхрядный кроссовер с 22-дюймовыми дисками, пневмоподвеской и запасом хода 1120 км. Электроход до 300 км делает модель привлекательной для долгих поездок. Радиус разворота — всего 5,4 метра.
Гибридный Rox Adamas — рестайлинг модели 01. Три ряда сидений, длина более пяти метров, 1226 км на одном баке и заряде, разгон 5,5 секунды — характеристики внушают уважение. Гибридная установка работает последовательно: двигатель питает батарею, а тягу создают электромоторы.
Белорусский "БелДжи" получил сертификацию на сборку обновлённого Monjaro. Новый дизайн радиаторной решётки, салон с декоративными вставками и переработанный селектор КПП дополняют прежнюю технику: 2-литровый мотор 238 л. с. и полный привод.
Кроссовер М70 от "Москвича" создаётся на платформе MG HS второго поколения. Двигатели — 1,5 л (156 л. с.) и 2,0 л (200 л. с.) с коробками "робот" и "автомат". Модель сертифицируется, но сроки старта продаж пока не названы.
|Плюсы
|Минусы
|широкий выбор — от Lada до премиальных Voyah
|высокая цена на гибриды и электрокары
|появление новых технологий: 800-вольтовая зарядка, поворотная ось
|неопределённость с сервисом новых брендов
|локализация сборки (БелДжи, АвтоВАЗ) снижает зависимость от импорта
|возможная задержка поставок из-за сертификации
|гибриды и электрокары становятся реальной альтернативой бензину
|слабая инфраструктура зарядных станций
|активная конкуренция — шанс на скидки и акции
|ограниченные данные о ценах и комплектациях
Определите приоритет — экономия топлива, простор или статус: гибриды Exeed и Rox подойдут для дальних поездок, а Lada и Geely — для повседневных.
Проверьте инфраструктуру зарядки — если выбираете электромобиль, уточните доступ к DC-станциям.
Оцените обслуживание — локальные бренды вроде Lada и Evolute предлагают выгодные условия ТО.
Сравните страховку — для гибридов и электрокаров полис дороже, чем для бензиновых аналогов.
Выбирайте реалистично — Nordcross и Voyah — премиум, но требуют больших вложений; Geely и Москвич — массовый сегмент.
Ошибка: покупать электрокар без быстрой зарядки поблизости.
Последствие: долгие ожидания и неудобство в пути.
Альтернатива: гибриды Exeed или Geely EM-i.
Ошибка: ориентироваться только на мощность.
Последствие: завышенный расход и налоги.
Альтернатива: выбирать по балансу тяги и экономии.
Ошибка: откладывать покупку до 2026 года.
Последствие: рост цен и очередь на популярные модели.
Альтернатива: оформить заказ до конца года.
Миф: все китайские кроссоверы одинаковы.
Правда: бренды используют разные платформы и технологии — от Volvo до Huawei.
Миф: гибриды не подходят для зимы.
Правда: современные системы REEV сохраняют тепло и работают стабильно при морозах.
Миф: электромобили быстро теряют заряд в пробках.
Правда: современные батареи экономичны в режиме холостого хода.
Все эти модели реально выйдут по плану? Рынок получит редкий баланс — от бюджетных версий до флагманов с премиум-технологиями. Сегмент SUV станет самым насыщенным, а конкуренция между Geely, Exeed и Voyah подтолкнёт к снижению цен на гибриды.
В 2022–2023 годах рынок пережил трансформацию: уход западных брендов открыл дорогу китайским и новым российским маркам. В 2025 году акцент сместился на гибриды и электромобили. Новые игроки предлагают технологии, которые раньше считались недоступными. Возвращение "Москвича" и дебют Nordcross символизируют новый этап — сочетание локальной сборки и глобальных платформ.
