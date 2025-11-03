Горячая зима автоновинок: эти машины не просто новинки — это начало новой эпохи на дорогах

2:42 Your browser does not support the audio element. Авто

Российский рынок автомобилей вступает в горячий сезон. До конца года автолюбителей ждёт волна премьер: гибриды, электрокары и обновлённые легенды с новыми двигателями и технологиями. Среди них — долгожданные модели Exeed, Voyah, Lada и новые бренды вроде Nordcross.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль Sehol QX 008

10 моделей, на которые стоит обратить внимание

Модель Тип Особенности Ориентировочная цена, руб. Nordcross 001 7-местный кроссовер 2,0 л, 258 л. с., полный привод, платформа Volvo 6 290 000 Lada Niva Travel внедорожник новый 1,8 л двигатель, улучшенное охлаждение, LED-оптика от 1 365 000 Exeed ET8 гибрид REEV 469 л. с., до 200 км на электротяге, салон 6K >7 000 000 Geely EX5 EM-i подключаемый гибрид 218 л. с., 111 км EV, новая ОС Flyme Auto уточняется Evolute i-Joy (2025) электрокроссовер 163 л. с., 471 км хода, зарядка 18 мин от 3 000 000 Voyah Dream+ премиум-минивэн архитектура 800 В, система Huawei ADS 4 от 8 500 000 Voyah Taishan кроссовер премиум 1120 км хода, пневмоподвеска, поворотная ось уточняется Rox Adamas гибрид-внедорожник 1226 км хода, три ряда сидений, 5,5 с до 100 км/ч >6 500 000 Geely Monjaro (рестайлинг) кроссовер белорусская сборка, 2,0 л, 238 л. с., обновлённый салон от 3 700 000 Москвич М70 среднеразмерный SUV моторы 1,5 и 2,0 л, от MG HS, передний привод уточняется

Nordcross 001: старт нового бренда

Дебют бренда Nordcross — важный сигнал: компания Major выводит на рынок крупный семиместный кроссовер с турбомотором 258 л. с. и 8-ступенчатым "автоматом" Aisin. Платформа — от Volvo XC90. В салоне — 4-зонный климат, мультимедиа с русским интерфейсом, адаптивные системы безопасности. Режимы "снег", "песок", "грязь" рассчитаны на суровые условия.

Lada Niva Travel: обновлённая легенда

В ноябре выходит рестайлинговая версия знаменитой "Нивы". У модели новый бампер, решётка радиатора, оптика и 1,8-литровый мотор. Улучшены тормоза и трансмиссия, а в салоне появились подушка безопасности и навигация. Инженеры обещают экономию топлива до 30% и тягу 80% от максимума уже при 1000 об/мин.

Exeed ET8: флагман без компромиссов

Гибридный Exeed ET8 по размерам ближе к представительскому классу. 30-дюймовый 6K-дисплей, экран для пассажиров второго ряда и электроприводы всех сидений делают его "домом на колёсах". Тяговая батарея и бензиновый генератор обеспечивают 1400 км хода, а электротяга — 200 км.

Geely EX5 EM-i: первая гибридная премьера марки

Geely готовит первый подключаемый гибрид. Силовая установка — 218 л. с., разгон до сотни за 8,1 с. Электроход — 111 км, суммарный запас — почти тысяча. Мультимедиа на Flyme Auto, цифровая приборная панель и подсветка с 256 цветами делают интерьер ярче, чем у прежних моделей.

Evolute i-Joy: электрический апгрейд

Электрокроссовер на платформе Quantum S3 получил батарею 51,9 кВт·ч и запас хода 471 км. Зарядка до 80% — за 18 минут. При этом дизайн стал строже, а салон — просторнее. Мотор выдаёт 163 л. с. и 290 Н·м, разгон — 8 секунд.

Voyah Dream+: минивэн с интеллектом Huawei

Voyah обновил Dream+: теперь он использует 800-вольтовую систему для быстрой зарядки и оснащён комплексом Huawei ADS 4 с лидаром. Задняя ось поворачивается, упрощая маневры в городе. Второй ряд кресел теперь с массажем и подогревом, а мультимедиа работает на Huawei Hongmeng Cockpit HarmonySpace 5.

Voyah Taishan: премиум на 5 метров

До конца года стартует предзаказ на Taishan — трёхрядный кроссовер с 22-дюймовыми дисками, пневмоподвеской и запасом хода 1120 км. Электроход до 300 км делает модель привлекательной для долгих поездок. Радиус разворота — всего 5,4 метра.

Rox Adamas: сила и дальнобойность

Гибридный Rox Adamas — рестайлинг модели 01. Три ряда сидений, длина более пяти метров, 1226 км на одном баке и заряде, разгон 5,5 секунды — характеристики внушают уважение. Гибридная установка работает последовательно: двигатель питает батарею, а тягу создают электромоторы.

Geely Monjaro: рестайлинг с белорусской пропиской

Белорусский "БелДжи" получил сертификацию на сборку обновлённого Monjaro. Новый дизайн радиаторной решётки, салон с декоративными вставками и переработанный селектор КПП дополняют прежнюю технику: 2-литровый мотор 238 л. с. и полный привод.

Москвич М70: новый игрок на базе MG HS

Кроссовер М70 от "Москвича" создаётся на платформе MG HS второго поколения. Двигатели — 1,5 л (156 л. с.) и 2,0 л (200 л. с.) с коробками "робот" и "автомат". Модель сертифицируется, но сроки старта продаж пока не названы.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы широкий выбор — от Lada до премиальных Voyah высокая цена на гибриды и электрокары появление новых технологий: 800-вольтовая зарядка, поворотная ось неопределённость с сервисом новых брендов локализация сборки (БелДжи, АвтоВАЗ) снижает зависимость от импорта возможная задержка поставок из-за сертификации гибриды и электрокары становятся реальной альтернативой бензину слабая инфраструктура зарядных станций активная конкуренция — шанс на скидки и акции ограниченные данные о ценах и комплектациях

Советы шаг за шагом: как выбрать из новинок

Определите приоритет — экономия топлива, простор или статус: гибриды Exeed и Rox подойдут для дальних поездок, а Lada и Geely — для повседневных. Проверьте инфраструктуру зарядки — если выбираете электромобиль, уточните доступ к DC-станциям. Оцените обслуживание — локальные бренды вроде Lada и Evolute предлагают выгодные условия ТО. Сравните страховку — для гибридов и электрокаров полис дороже, чем для бензиновых аналогов. Выбирайте реалистично — Nordcross и Voyah — премиум, но требуют больших вложений; Geely и Москвич — массовый сегмент.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать электрокар без быстрой зарядки поблизости.

Последствие: долгие ожидания и неудобство в пути.

Альтернатива: гибриды Exeed или Geely EM-i.

Ошибка: ориентироваться только на мощность.

Последствие: завышенный расход и налоги.

Альтернатива: выбирать по балансу тяги и экономии.

Ошибка: откладывать покупку до 2026 года.

Последствие: рост цен и очередь на популярные модели.

Альтернатива: оформить заказ до конца года.

Мифы и правда

Миф: все китайские кроссоверы одинаковы.

Правда: бренды используют разные платформы и технологии — от Volvo до Huawei.

Миф: гибриды не подходят для зимы.

Правда: современные системы REEV сохраняют тепло и работают стабильно при морозах.

Миф: электромобили быстро теряют заряд в пробках.

Правда: современные батареи экономичны в режиме холостого хода.

А что если…

Все эти модели реально выйдут по плану? Рынок получит редкий баланс — от бюджетных версий до флагманов с премиум-технологиями. Сегмент SUV станет самым насыщенным, а конкуренция между Geely, Exeed и Voyah подтолкнёт к снижению цен на гибриды.

Три интересных факта

Exeed ET8 станет самым мощным серийным гибридом, доступным в России. Evolute i-Joy заряжается быстрее, чем Tesla Model 3 на аналогичном токе. Rox Adamas преодолевает свыше 1200 км без дозаправки — рекорд в классе.

Исторический контекст

В 2022–2023 годах рынок пережил трансформацию: уход западных брендов открыл дорогу китайским и новым российским маркам. В 2025 году акцент сместился на гибриды и электромобили. Новые игроки предлагают технологии, которые раньше считались недоступными. Возвращение "Москвича" и дебют Nordcross символизируют новый этап — сочетание локальной сборки и глобальных платформ.