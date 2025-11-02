Легенда выехала из прошлого: теперь у неё новое сердце, но тот же упрямый нрав

Когда-то "Шеви-Нива" символизировала доступный путь в мир полноприводных приключений. Спустя два десятилетия автомобиль с новым именем — Lada Niva Travel — возвращается с модернизированным мотором, улучшенной подвеской и оптикой, сохранив при этом старую суть. АвтоВАЗ обновил то, что казалось незыблемым, и попытался вдохнуть в легенду вторую жизнь.
Внешне обновлённая Niva Travel обманчиво знакома, но внутри скрываются заметные перемены. Самое важное — новый 1,8-литровый двигатель, пришедший на смену старому 1,7-литровому. Прибавка всего 7 л. с., но крутящий момент вырос на 24 Н·м — теперь максимум 153 Н·м вместо 129. Уже на тысяче оборотов тяга выше почти на треть, и это чувствуется с первых метров.
Вместе с мотором изменились передние тормоза (теперь вентилируемые от Lada Vesta), усилена трансмиссия, обновлены поворотные кулаки и стабилизатор, перенесённый вперёд. Благодаря этому кузов меньше кренится, а машина устойчивее держит траекторию.
"Сейчас подвеска плотная, хорошая, асфальтная", — сказал главный инженер Niva Дмитрий Грунвальд.
|Элемент
|Было
|Стало
|Двигатель
|1,7 л, 83 л. с., 129 Н·м
|1,8 л, 90 л. с., 153 Н·м
|Подвеска
|старая геометрия
|новые кулаки и стабилизатор спереди
|Тормоза
|стандартные
|вентилируемые диски от Vesta
|Решётка радиатора
|малая площадь охлаждения
|увеличена почти вдвое (1062 см²)
|Свет
|галоген
|диоды в версиях Life и Techno
|Шины
|215/65 R16
|215/60 R16 — устойчивее
Снаружи Niva Travel почти не изменилась. Решётка радиатора в стиле Renault — самое заметное обновление, продиктованное не модой, а инженерией: двигатель требует больше воздуха. Светодиодные фары доступны не во всех версиях, но дают до 40 метров дополнительной дальности ближнего света и почти на 20% шире луч. В базе — старые галогенки.
Колёса — от 15 до 17 дюймов, но оптимальный вариант остаётся 16-дюймовый. Новые шины уменьшили валкость и улучшили устойчивость на асфальте.
Салон остался прежним: жёсткий пластик, "крутилки" климата и простая мультимедиа. Всё выглядит архаично, но работает. Зато печка мощная, подогревы кресел эффективные, а обзорность отличная. Эргономика несовершенна, зато ремонтопригодность — максимальная.
|Плюсы
|Минусы
|мощный обогрев, практичные материалы
|устаревший дизайн салона
|хорошая обзорность и надёжность
|нет электростеклоподъёмников сзади
|тёплые кресла и просторная посадка
|слабая мультимедиа
|простая конструкция
|ощущение "дешёвого" пластика
определите задачу — город, дача, рыбалка или экспедиции: от этого зависит, какая версия вам нужна;
для активных поездок вне асфальта берите комплектацию с диодной оптикой и 16-дюймовыми колёсами;
проверьте, есть ли защита картера и рейлинги — без них на бездорожье тяжело;
не экономьте на ТО — новый двигатель требует регулярной проверки ремня ГРМ и масла каждые 15 тыс. км;
при покупке сразу уточните, можно ли установить шноркель под новый впуск — старый не подходит.
Ошибка: выбрать базовую комплектацию без защиты и диодов.
Последствие: плохая видимость и повышенный риск повреждения кузова.
Альтернатива: версия Life или Comfort с усиленной защитой.
Ошибка: ездить по трассе свыше 120 км/ч.
Последствие: повышенный расход и шум.
Альтернатива: крейсерская скорость 100-110 км/ч, при которой мотор работает оптимально.
Ошибка: ставить старый шноркель.
Последствие: риск подсоса воды из-за нового расположения воздухозаборника.
Альтернатива: установка адаптированного воздухозаборника нового типа.
В городе она чувствует себя уверенно на "разбитых" дорогах и бордюрах, но шумна на трассе. Педаль сцепления стала мягче, коробка — собраннее, но переключения всё ещё с "паузой". Это не динамичный кроссовер, а универсал, которому комфортно там, где асфальт заканчивается.
Niva Travel уверенно держится в колее, тянет "с холостых" и редко требует первой передачи. Подвеска всё так же всеядна, а пробить её трудно даже на прыжках. Новые тормоза точнее, а проходимость по-прежнему выдающаяся. Сцепление и коробка позволяют ехать спокойно, без рывков.
Как выбрать комплектацию для бездорожья?
берите версии Life или Techno: у них диодные фары, защита картера и оптимальные шины.
Когда проводить первое ТО?
через 15 тысяч километров — реже, чем раньше; интервалы увеличены, а обслуживание подешевело.
Что лучше — старая 1,7-литровая или новая 1,8-литровая?
новая тяговитее, экономичнее и легче на 25 кг, к тому же не боится обрыва ремня ГРМ.
Миф: новый двигатель — просто доработанный старый.
Правда: он построен на блоке от Vesta, но с новой головкой и увеличенным моментом.
Миф: подвеска стала жёстче и потеряла комфорт.
Правда: ходы остались прежними, просто уменьшились крены и "кивки".
Миф: старые запчасти подходят без изменений.
Правда: впуск и стабилизатор изменились, поэтому старые детали несовместимы.
История модели началась в начале 2000-х, когда Chevrolet Niva стала совместным проектом АвтоВАЗа и General Motors. После развода брендов в 2020 году автомобиль получил имя Lada Niva Travel. Сегодня он окончательно ушёл от "американского" наследия, но сохранил главную суть: простоту, ремонтопригодность и способность добираться туда, куда другие не доедут.
