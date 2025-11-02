Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Легенда выехала из прошлого: теперь у неё новое сердце, но тот же упрямый нрав

0:44
Авто

Когда-то "Шеви-Нива" символизировала доступный путь в мир полноприводных приключений. Спустя два десятилетия автомобиль с новым именем — Lada Niva Travel — возвращается с модернизированным мотором, улучшенной подвеской и оптикой, сохранив при этом старую суть. АвтоВАЗ обновил то, что казалось незыблемым, и попытался вдохнуть в легенду вторую жизнь.

lada niva travel
Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
lada niva travel

Что изменилось: двигатель и конструкция

Внешне обновлённая Niva Travel обманчиво знакома, но внутри скрываются заметные перемены. Самое важное — новый 1,8-литровый двигатель, пришедший на смену старому 1,7-литровому. Прибавка всего 7 л. с., но крутящий момент вырос на 24 Н·м — теперь максимум 153 Н·м вместо 129. Уже на тысяче оборотов тяга выше почти на треть, и это чувствуется с первых метров.

Вместе с мотором изменились передние тормоза (теперь вентилируемые от Lada Vesta), усилена трансмиссия, обновлены поворотные кулаки и стабилизатор, перенесённый вперёд. Благодаря этому кузов меньше кренится, а машина устойчивее держит траекторию.

"Сейчас подвеска плотная, хорошая, асфальтная", — сказал главный инженер Niva Дмитрий Грунвальд.

Таблица "Сравнение": было и стало

Элемент Было Стало
Двигатель 1,7 л, 83 л. с., 129 Н·м 1,8 л, 90 л. с., 153 Н·м
Подвеска старая геометрия новые кулаки и стабилизатор спереди
Тормоза стандартные вентилируемые диски от Vesta
Решётка радиатора малая площадь охлаждения увеличена почти вдвое (1062 см²)
Свет галоген диоды в версиях Life и Techno
Шины 215/65 R16 215/60 R16 — устойчивее

Внешность: сдержанная эволюция

Снаружи Niva Travel почти не изменилась. Решётка радиатора в стиле Renault — самое заметное обновление, продиктованное не модой, а инженерией: двигатель требует больше воздуха. Светодиодные фары доступны не во всех версиях, но дают до 40 метров дополнительной дальности ближнего света и почти на 20% шире луч. В базе — старые галогенки.

Колёса — от 15 до 17 дюймов, но оптимальный вариант остаётся 16-дюймовый. Новые шины уменьшили валкость и улучшили устойчивость на асфальте.

Интерьер: честный минимализм

Салон остался прежним: жёсткий пластик, "крутилки" климата и простая мультимедиа. Всё выглядит архаично, но работает. Зато печка мощная, подогревы кресел эффективные, а обзорность отличная. Эргономика несовершенна, зато ремонтопригодность — максимальная.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
мощный обогрев, практичные материалы устаревший дизайн салона
хорошая обзорность и надёжность нет электростеклоподъёмников сзади
тёплые кресла и просторная посадка слабая мультимедиа
простая конструкция ощущение "дешёвого" пластика

Советы шаг за шагом: как выбрать комплектацию

  1. определите задачу — город, дача, рыбалка или экспедиции: от этого зависит, какая версия вам нужна;

  2. для активных поездок вне асфальта берите комплектацию с диодной оптикой и 16-дюймовыми колёсами;

  3. проверьте, есть ли защита картера и рейлинги — без них на бездорожье тяжело;

  4. не экономьте на ТО — новый двигатель требует регулярной проверки ремня ГРМ и масла каждые 15 тыс. км;

  5. при покупке сразу уточните, можно ли установить шноркель под новый впуск — старый не подходит.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать базовую комплектацию без защиты и диодов.
    Последствие: плохая видимость и повышенный риск повреждения кузова.
    Альтернатива: версия Life или Comfort с усиленной защитой.

  • Ошибка: ездить по трассе свыше 120 км/ч.
    Последствие: повышенный расход и шум.
    Альтернатива: крейсерская скорость 100-110 км/ч, при которой мотор работает оптимально.

  • Ошибка: ставить старый шноркель.
    Последствие: риск подсоса воды из-за нового расположения воздухозаборника.
    Альтернатива: установка адаптированного воздухозаборника нового типа.

А что если...

В городе она чувствует себя уверенно на "разбитых" дорогах и бордюрах, но шумна на трассе. Педаль сцепления стала мягче, коробка — собраннее, но переключения всё ещё с "паузой". Это не динамичный кроссовер, а универсал, которому комфортно там, где асфальт заканчивается.

На бездорожье: королева просёлков

Niva Travel уверенно держится в колее, тянет "с холостых" и редко требует первой передачи. Подвеска всё так же всеядна, а пробить её трудно даже на прыжках. Новые тормоза точнее, а проходимость по-прежнему выдающаяся. Сцепление и коробка позволяют ехать спокойно, без рывков.

 

FAQ

Как выбрать комплектацию для бездорожья?
берите версии Life или Techno: у них диодные фары, защита картера и оптимальные шины.

Когда проводить первое ТО?
через 15 тысяч километров — реже, чем раньше; интервалы увеличены, а обслуживание подешевело.

Что лучше — старая 1,7-литровая или новая 1,8-литровая?
новая тяговитее, экономичнее и легче на 25 кг, к тому же не боится обрыва ремня ГРМ.

Мифы и правда

Миф: новый двигатель — просто доработанный старый.
Правда: он построен на блоке от Vesta, но с новой головкой и увеличенным моментом.

Миф: подвеска стала жёстче и потеряла комфорт.
Правда: ходы остались прежними, просто уменьшились крены и "кивки".

Миф: старые запчасти подходят без изменений.
Правда: впуск и стабилизатор изменились, поэтому старые детали несовместимы.

Три интересных факта

  1. Новые двухрядные подшипники не требуют регулировки;
  2. Разгон до 100 км/ч улучшен с 19 до 16,5 секунд;
  3. На бездорожье мотор тянет даже со второй передачи без перегазовки.

Исторический контекст

История модели началась в начале 2000-х, когда Chevrolet Niva стала совместным проектом АвтоВАЗа и General Motors. После развода брендов в 2020 году автомобиль получил имя Lada Niva Travel. Сегодня он окончательно ушёл от "американского" наследия, но сохранил главную суть: простоту, ремонтопригодность и способность добираться туда, куда другие не доедут.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
