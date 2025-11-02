Автомобильный рынок на пороге шторма: декабрь станет моментом истины для покупателей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

С 1 декабря в России вступят в силу новые правила расчета утилизационного сбора — платежа, который производители вносят за будущую утилизацию автомобиля. Этот шаг должен, по замыслу властей, обновить систему, но многие эксперты опасаются: цены на машины могут заметно вырасти. Однако есть исключения — ряд моделей, производимых внутри страны, останутся в прежнем ценовом диапазоне.

Завод Хавал
Фото: gubernator.tularegion.ru by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Завод Хавал

"Корректировка цен коснется в первую очередь санкционных иномарок. На российские автомобили реформа не окажет существенного влияния", — заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Что изменится с 1 декабря

Новая формула утильсбора предполагает, что ставка будет рассчитываться с учетом объема двигателя, массы и экологического класса машины. Для импортных автомобилей коэффициенты увеличатся, что приведет к росту конечной цены. Отечественные модели и собранные на российских предприятиях автомобили будут платить меньше, поскольку льготы распространятся на локализованное производство.

Таким образом, выиграют компании, имеющие сборочные заводы в России. Среди них Haval, Solaris, Sollers, "Москвич", Tenet, Voyah, Evolute, BAIC, Kaiyi, SWM и Citroën.

Сравнение: кто производит в России и какие модели доступны

Марка Место сборки Основные модели Цены от, руб.
Haval Тула, Калуга Jolion, F7, Dargo, H9 1 999 000
Solaris Санкт-Петербург HC, KRS, HS, KRX 1 930 000
Sollers Ульяновск ST6, ST8 2 630 000
Москвич Москва 3, 3e, 6, 8 1 700 000
Tenet Калуга T4, T7, T8 1 999 000
Voyah Липецк Free, Passion 5 590 000
Evolute Липецк i-Pro, i-Joy, i-Space, i-Jet, i-Van 2 490 000
BAIC Калининград X55, X7, BJ40, U5 Plus 1 940 000
Kaiyi Калининград X3, X7 Kunlun, E5 1 225 000
SWM Калининград G01, G01 F, G05 Pro 1 954 500
Citroёn Калуга C5 Aircross 3 999 000

Эти бренды обеспечивают локальную сборку, что позволяет им сохранить привлекательные цены. Для покупателя это означает, что в декабре отечественные и собранные в РФ автомобили не подорожают.

Советы шаг за шагом: как выбрать машину, не зависящую от утильсбора

  1. Смотрите на место сборки — если автомобиль выпускается в России, его цена менее подвержена внешним колебаниям.

  2. Уточняйте степень локализации — чем больше деталей производится на месте, тем меньше влияние внешних факторов.

  3. Сравнивайте предложения дилеров — даже среди локальных моделей можно найти разницу до 10-15%.

  4. Учитывайте динамику курса валют — импортные запчасти могут подорожать, даже если сборка российская.

  5. Выбирайте надежные бренды — Haval, BAIC и "Москвич" уже адаптировались к российскому рынку и имеют развитую сеть сервисов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать иномарку без локальной сборки.
    Последствие: рост цены на 10-20% из-за утильсбора.
    Альтернатива: модели Haval или Kaiyi, производимые в России.

  • Ошибка: покупать малопопулярный китайский бренд без гарантий сервиса.
    Последствие: сложности с обслуживанием и запчастями.
    Альтернатива: "Москвич" или Sollers, поддерживаемые государством.

  • Ошибка: откладывать покупку до января.
    Последствие: возможный рост цен и ограниченный выбор.
    Альтернатива: оформить заказ до вступления реформы в силу.

А что если...

Эксперты отмечают, что до декабря дилеры сохраняют прежние прайсы. Некоторые даже предлагают скидки, чтобы стимулировать продажи. Покупка в ноябре позволит сэкономить, особенно если речь идет о популярной модели с локальной сборкой. Однако стоит учесть, что к концу года на рынке часто наблюдается ажиотаж, а время ожидания машины может увеличиться. Поэтому оптимально оформить предзаказ заранее.

Плюсы и минусы локальной сборки

Плюсы Минусы
стабильные цены меньший выбор комплектаций
доступность запчастей не всегда идеальное качество сборки
госпрограммы поддержки ограниченные цвета и опции
развитая сервисная сеть риск задержек поставок компонентов

FAQ

Как выбрать автомобиль, который не подорожает из-за утильсбора?
ориентируйтесь на модели, собираемые в России. Узнайте, имеет ли завод статус локального производителя.

Сколько стоит самый дешевый автомобиль российского производства?
на данный момент это Kaiyi E5 — от 1 225 000 рублей.

Что лучше: Haval или "Москвич"?
оба бренда адаптированы к российским условиям, но Haval выигрывает по мощности и опциям, а "Москвич" — по доступности запчастей.

Мифы и правда

Миф: повышение утильсбора приведет к росту цен на все автомобили.
Правда: подорожают в основном импортные модели без сборки в России.

Миф: российские бренды полностью независимы от импорта.
Правда: часть компонентов все еще закупается за рубежом, но влияние снижается.

Миф: все китайские машины одинаковы.
Правда: уровень качества и комплектации у разных брендов сильно различается.

Три интересных факта

  1. За последние два года число локальных автозаводов в России выросло почти вдвое.
  2. Завод "Автотор" выпускает одновременно автомобили пяти брендов.
  3. Электромобиль "Москвич 3е" стал первой массовой отечественной моделью с полностью электрической платформой.

Исторический контекст

После введения утильсбора в 2012 году он стал инструментом защиты внутреннего рынка. В 2020-х система требовала обновления из-за появления новых игроков и роста доли электрокаров. Теперь реформа должна стимулировать производство внутри страны и повысить долю российских автомобилей на рынке.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
