Автомобильный рынок на пороге шторма: декабрь станет моментом истины для покупателей

С 1 декабря в России вступят в силу новые правила расчета утилизационного сбора — платежа, который производители вносят за будущую утилизацию автомобиля. Этот шаг должен, по замыслу властей, обновить систему, но многие эксперты опасаются: цены на машины могут заметно вырасти. Однако есть исключения — ряд моделей, производимых внутри страны, останутся в прежнем ценовом диапазоне.
"Корректировка цен коснется в первую очередь санкционных иномарок. На российские автомобили реформа не окажет существенного влияния", — заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
Новая формула утильсбора предполагает, что ставка будет рассчитываться с учетом объема двигателя, массы и экологического класса машины. Для импортных автомобилей коэффициенты увеличатся, что приведет к росту конечной цены. Отечественные модели и собранные на российских предприятиях автомобили будут платить меньше, поскольку льготы распространятся на локализованное производство.
Таким образом, выиграют компании, имеющие сборочные заводы в России. Среди них Haval, Solaris, Sollers, "Москвич", Tenet, Voyah, Evolute, BAIC, Kaiyi, SWM и Citroën.
|Марка
|Место сборки
|Основные модели
|Цены от, руб.
|Haval
|Тула, Калуга
|Jolion, F7, Dargo, H9
|1 999 000
|Solaris
|Санкт-Петербург
|HC, KRS, HS, KRX
|1 930 000
|Sollers
|Ульяновск
|ST6, ST8
|2 630 000
|Москвич
|Москва
|3, 3e, 6, 8
|1 700 000
|Tenet
|Калуга
|T4, T7, T8
|1 999 000
|Voyah
|Липецк
|Free, Passion
|5 590 000
|Evolute
|Липецк
|i-Pro, i-Joy, i-Space, i-Jet, i-Van
|2 490 000
|BAIC
|Калининград
|X55, X7, BJ40, U5 Plus
|1 940 000
|Kaiyi
|Калининград
|X3, X7 Kunlun, E5
|1 225 000
|SWM
|Калининград
|G01, G01 F, G05 Pro
|1 954 500
|Citroёn
|Калуга
|C5 Aircross
|3 999 000
Эти бренды обеспечивают локальную сборку, что позволяет им сохранить привлекательные цены. Для покупателя это означает, что в декабре отечественные и собранные в РФ автомобили не подорожают.
Смотрите на место сборки — если автомобиль выпускается в России, его цена менее подвержена внешним колебаниям.
Уточняйте степень локализации — чем больше деталей производится на месте, тем меньше влияние внешних факторов.
Сравнивайте предложения дилеров — даже среди локальных моделей можно найти разницу до 10-15%.
Учитывайте динамику курса валют — импортные запчасти могут подорожать, даже если сборка российская.
Выбирайте надежные бренды — Haval, BAIC и "Москвич" уже адаптировались к российскому рынку и имеют развитую сеть сервисов.
Ошибка: выбрать иномарку без локальной сборки.
Последствие: рост цены на 10-20% из-за утильсбора.
Альтернатива: модели Haval или Kaiyi, производимые в России.
Ошибка: покупать малопопулярный китайский бренд без гарантий сервиса.
Последствие: сложности с обслуживанием и запчастями.
Альтернатива: "Москвич" или Sollers, поддерживаемые государством.
Ошибка: откладывать покупку до января.
Последствие: возможный рост цен и ограниченный выбор.
Альтернатива: оформить заказ до вступления реформы в силу.
Эксперты отмечают, что до декабря дилеры сохраняют прежние прайсы. Некоторые даже предлагают скидки, чтобы стимулировать продажи. Покупка в ноябре позволит сэкономить, особенно если речь идет о популярной модели с локальной сборкой. Однако стоит учесть, что к концу года на рынке часто наблюдается ажиотаж, а время ожидания машины может увеличиться. Поэтому оптимально оформить предзаказ заранее.
|Плюсы
|Минусы
|стабильные цены
|меньший выбор комплектаций
|доступность запчастей
|не всегда идеальное качество сборки
|госпрограммы поддержки
|ограниченные цвета и опции
|развитая сервисная сеть
|риск задержек поставок компонентов
Как выбрать автомобиль, который не подорожает из-за утильсбора?
ориентируйтесь на модели, собираемые в России. Узнайте, имеет ли завод статус локального производителя.
Сколько стоит самый дешевый автомобиль российского производства?
на данный момент это Kaiyi E5 — от 1 225 000 рублей.
Что лучше: Haval или "Москвич"?
оба бренда адаптированы к российским условиям, но Haval выигрывает по мощности и опциям, а "Москвич" — по доступности запчастей.
Миф: повышение утильсбора приведет к росту цен на все автомобили.
Правда: подорожают в основном импортные модели без сборки в России.
Миф: российские бренды полностью независимы от импорта.
Правда: часть компонентов все еще закупается за рубежом, но влияние снижается.
Миф: все китайские машины одинаковы.
Правда: уровень качества и комплектации у разных брендов сильно различается.
После введения утильсбора в 2012 году он стал инструментом защиты внутреннего рынка. В 2020-х система требовала обновления из-за появления новых игроков и роста доли электрокаров. Теперь реформа должна стимулировать производство внутри страны и повысить долю российских автомобилей на рынке.
Межзвездный объект 3I/ATLAS, недавно вошедший в Солнечную систему, неожиданно изменил траекторию движения. Астрофизик Ави Леб предполагает необычное происхождение небесного тела, возможно, даже искусственное.