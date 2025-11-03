Тротуары восстали против скорости: Словакия нашла способ примирить пешеходов и самокатчиков

Начнём с простого наблюдения: как только в новостях появляется слово "скорость", соцсети моментально превращаются в автодром. Но на этот раз под прицелом — не трассы и не автобаны, а… тротуары. В Словакии обсуждают поправку, которая вводит на пешеходных дорожках "скорость шага" — 6 км/ч.
И хотя заголовки обещают "вспышки радаров" из-за быстрых прогулок, суть гораздо прозаичнее. Власти хотят навести порядок среди тех, кто делит тротуар с пешеходами: велосипедисты, роллеры, пользователи сегвеев и электрических самокатов. И да, именно они, а не пешеходы, становятся адресатами ограничений. Объясняем, что это значит, и почему вокруг темы столько шума.
Поправка предлагает закрепить на уровне закона понятие "скорость ходьбы" — до 6 км/ч — как предельную для движения по тротуарам всех, кто использует персональный транспорт: самокаты (в том числе электросамокаты), скейтборды, ролики, сегвеи, велосипеды и другие лёгкие средства микромобильности.
Идея выросла из конкретной проблемы: столкновений с участием самокатов стало больше, а доказать "опасное поведение" в нынешней редакции правил непросто. Чёткая цифра снимает двусмысленности и помогает полиции формально фиксировать нарушения. При этом пешеходы под действие лимита не попадают — ходите как привыкли, хоть бодрым шагом, хоть прогулочным.
"Теперь мне нужен шлем для прогулки с собакой", — пошутила пользовательница соцсетей.
Рынок прокатных самокатов и электровелосипедов в Словакии растёт, а вместе с ним и число конфликтных ситуаций на узких тротуарах. Муниципалитетам не всегда хватает ресурсов, чтобы перестроить городскую среду под новые привычки горожан. Отсюда — компромисс: не выгонять микромобильность с тротуаров полностью, но "сбросить скорость" до уровня, безопасного для пешехода, особенно для детей и пожилых. Поправка, согласно публикациям в местных СМИ, находится в политическом процессе и вызвала волну мемов и горячих дискуссий — от "как мерить шесть километров?" до "поставят ли полицейских с радарами на каждом углу".
|Категория
|Где действует лимит 6 км/ч
|Когда можно быстрее
|Комментарий
|Электросамокат
|На тротуаре
|На велодорожке/проезжей части по правилам для велосипедов
|Тротуар — только в темпе пешехода
|Велосипед
|На тротуаре
|На велополосе/дороге по ПДД
|Низкая скорость на тротуаре физически неудобна, но закон — о приоритете пешехода
|Ролики/скейт
|На тротуаре
|На специализированных зонах для катания
|При отсутствии инфраструктуры — "скорость шага"
|Сегвей/моноколесо
|На тротуаре
|На велоинфраструктуре
|Мощные устройства — повышенное внимание
|Пешеход
|Не ограничен
|—
|Лимит не про "быструю ходьбу"
Основано на сообщениях словацких СМИ о сути поправки и приоритете пешеходов.
Проверьте режим устройства. У многих электросамокатов есть "пешеходный режим" (limit/eco) — активируйте его на тротуаре.
Поставьте спидометр-приложение. Любое базовое GPS-приложение в смартфоне показывает мгновенную скорость; для точности используйте держатель на руле.
Смешанные маршруты — смешанные скорости. На велодорожке — по правилам для велосипедов, при съезде на тротуар — сразу снижайте темп до "шага".
Сигнализация и свет. Звонок, постоянный передний/задний свет, светоотражающие элементы на одежде — базовый набор "видимости".
Страховка и защита. Городской шлем, перчатки, полис гражданской ответственности (если доступен у вашего страховщика) — простые вложения, которые экономят нервы.
Фиксируйте маршрут. Экшн-камера или запись в приложении могут пригодиться при споре о приоритете и скорости.
Бегуны остаются пешеходами. Поправка направлена на пользователей средств передвижения, а не на тех, кто движется "на своих двоих".
Задача тротуара — безопасность пешехода. Если держать равновесие сложно, лучше выбрать велодорожку или проезжую часть, где велосипеду место по ПДД.
Полиция может использовать общие средства контроля и разбирать случаи постфактум. Главный посыл — предсказуемость поведения на тротуаре, а не "охота на секунды". Даже в полиции признают, что прежние формулировки плохо поддавались исполнению — поправка эту "серую зону" закрывает.
|Плюсы
|Минусы
|Повышение безопасности для детей и пожилых на тротуарах
|Низкая скорость на велосипеде на тротуаре неудобна и может быть нестабильной
|Понятные правила для полиции и операторов проката
|Риск "регуляторного шума", если нет параллельной велоинфраструктуры
|Меньше конфликтов между пешеходами и микромобильностью
|Возможные споры о методах замера скорости
|Стимул развивать велополосы и велодорожки
|Необходимость коммуникации и обучения пользователей
Замечание о балансе: часть экспертов указывает, что держать 6 км/ч на велосипеде практически невозможно дольше нескольких метров — поэтому ключ к успеху в развитии велоинфраструктуры, а не только в ограничениях.
Кого касается лимит 6 км/ч?
Пользователей персонального транспорта на тротуаре (электросамокаты, велосипеды, ролики, сегвеи и т. д.). Пешеходов — нет.
Когда изменения вступят в силу?
Речь идёт о законодательной инициативе/поправке, проходящей процесс. Ряд материалов указывает на целевую дату начала 2026 года — следите за итоговой редакцией.
Будут ли "радары на углах"?
Основной смысл — предсказуемость и приоритет пешехода. Контроль возможен, но в фокусе — профилактика и понятные правила, а не массовые "засветы".
Миф: будут штрафовать за быструю ходьбу.
Правда: ограничение адресовано тем, кто едет по тротуару на устройстве, а не тем, кто идёт пешком.
Миф: всех велосипедистов выгоняют с тротуаров.
Правда: нет. Им предлагают двигаться в темпе пешехода на тротуаре — или пользоваться велоинфраструктурой, где разрешено быстрее.
Миф: полиция будет измерять скорость каждого.
Правда: поправка прежде всего устраняет правовую неопределённость, а не запускает тотальную "фотовидеофиксацию тротуаров".
Когда рядом двигаться начинают тише и понятно, пешеходы переживают меньший стресс — это важно для родителей с колясками и людей старшего возраста. Поэтому даже "символические" 6 км/ч могут менять сценарии поведения в толпе: шанс, что кто-то резко выскочит из слепой зоны, уменьшается.
6 км/ч — верхняя граница средней скорости взрослого пешехода, на неё и ориентируются авторы поправки.
Чёткий лимит уменьшает энергию удара при возможном конфликте "устройство-пешеход" и снижает тяжесть травм.
Тема вызвала взрыв обсуждений и иронии в соцсетях — признак того, что правила касаются повседневной рутины горожан.
