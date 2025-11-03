Холод ей нипочём, жара не страшна: батарея Nissan ведёт себя как северный самурай

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:45
Авто

Технологии стремительно развиваются, и теперь один из лидеров мировой автоиндустрии — Nissan — представил аккумулятор нового поколения, способный решить главные проблемы электромобилей: малый запас хода и долгое время зарядки. Разработка обещает сделать электрокары не только более удобными, но и по-настоящему массовыми.

авто электромобиль
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
авто электромобиль

Что изменилось в новой батарее Nissan

Инженеры компании создали аккумулятор, в котором удалось почти вдвое увеличить плотность энергии. Это значит, что электромобиль сможет проехать гораздо больше без подзарядки. Время зарядки также сократилось примерно в два раза — важный шаг для тех, кто привык заправляться быстро и не хочет тратить часы на ожидание у зарядной станции.

Особенность этой технологии в том, что она стала основой будущего поколения полностью твердотельных аккумуляторов. В отличие от традиционных литий-ионных, они не содержат жидкого электролита, что делает их безопаснее, долговечнее и менее подверженными перегреву.

Кроме того, новая батарея лучше переносит низкие температуры, что особенно важно для российских климатических условий. Для водителей из регионов с суровыми зимами это может стать настоящим преимуществом.

Сравнение аккумуляторов

Параметр Литий-ионная батарея Новая батарея Nissan
Запас хода 300-400 км до 600-700 км
Время зарядки 60-90 минут менее 30 минут
Срок службы около 8 лет более 12 лет
Эффективность при морозе средняя высокая
Безопасность высокая повышенная

Как Nissan внедряет инновации

Разработка новой батареи стала частью масштабной стратегии электрификации компании. До 2030 года Nissan планирует выпустить 19 моделей электромобилей. В проект вовлечены исследовательские центры в Японии, США и Европе. На полигоне в Аризоне уже тестируются системы устойчивости, долговечности аккумуляторов и новые технологии помощи водителю.

Первым серийным автомобилем, который получит инновационный аккумулятор, может стать обновлённый кроссовер Ariya. Также Nissan работает над созданием более компактных электромобилей с увеличенным пробегом и доступной ценой.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к новой эпохе электромобилей

  1. Изучите инфраструктуру зарядных станций в своём регионе — их количество быстро растёт.

  2. При планировании покупки электрокара уточните, поддерживает ли модель быструю зарядку нового поколения.

  3. Заранее продумайте установку домашнего зарядного устройства — это повысит комфорт.

  4. При низких температурах избегайте полной разрядки батареи — это продлевает срок службы.

  5. Следите за обновлениями программного обеспечения: современные электромобили часто получают улучшения через интернет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Заряжать аккумулятор всегда до 100%.
    Последствие: Снижается срок службы батареи.
    Альтернатива: Поддерживать уровень заряда в пределах 20-80%.

  • Ошибка: Оставлять машину с почти пустым аккумулятором зимой.
    Последствие: Повышается риск повреждения ячеек.
    Альтернатива: Заряжать не менее чем до 40%, если автомобиль долго не используется.

  • Ошибка: Игнорировать обновления ПО.
    Последствие: Потеря оптимизации и медленная зарядка.
    Альтернатива: Устанавливать все обновления производителя.

А что если твердотельные батареи станут стандартом

Если технология Nissan оправдает ожидания, через несколько лет электромобили смогут конкурировать с бензиновыми по удобству и дальности хода. Для России это особенно важно: большие расстояния и переменчивый климат всегда были вызовом для электрокаров. Возможно, в будущем появятся модели, которые смогут без проблем преодолевать маршруты Москва-Сочи или Екатеринбург-Новосибирск без длительных остановок на подзарядку.

Плюсы и минусы новой технологии

Плюсы Минусы
Увеличенный запас хода Высокая стоимость на старте
Быстрая зарядка Необходимость новой инфраструктуры
Повышенная безопасность Ограниченное производство
Устойчивость к холоду Требуется проверка временем
Долговечность Возможные трудности с утилизацией

Часто задаваемые вопросы

Сколько будет стоить электромобиль с новой батареей?
Цена пока не раскрывается, но эксперты ожидают, что по мере увеличения производства стоимость снизится до уровня современных электромобилей среднего класса.

Можно ли будет зарядить такую батарею от домашней розетки?
Да, но время зарядки будет дольше. Для быстрой зарядки лучше установить специальную станцию мощностью от 7 кВт.

Когда такие машины появятся в продаже в России?
Пока точной даты нет, но первые модели ожидаются на глобальном рынке в течение ближайших двух лет. После этого можно ожидать их появления и в России.

Мифы и правда

  • Миф: Электромобили теряют заряд на морозе в два раза быстрее.
    Правда: Современные батареи, включая новую разработку Nissan, сохраняют до 90% ёмкости даже при -20°C.

  • Миф: Зарядка занимает слишком много времени.
    Правда: Системы быстрой зарядки позволяют пополнить запас энергии менее чем за полчаса.

  • Миф: Электромобили быстро выходят из строя.
    Правда: Средний срок службы новых батарей достигает 12-15 лет.

Три интересных факта

  1. Nissan стал одной из первых компаний, выпустивших массовый электромобиль — модель Leaf в 2010 году.

  2. Новая батарея использует переработанные материалы, снижая экологический след.

  3. По расчётам инженеров, через пять лет стоимость производства таких аккумуляторов снизится почти на 40%.

Исторический контекст

Nissan стояла у истоков развития электромобилей. Ещё в начале 2000-х компания инвестировала в технологии литий-ионных батарей, а запуск модели Leaf стал отправной точкой массовой электромобильной эпохи. Сегодня бренд делает шаг дальше, переходя к твердотельным элементам питания, которые обещают вывести электромобили на новый уровень надёжности и эффективности.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
