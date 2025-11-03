Маленький зверёк, большой разряд: электромобиль превращается в городскую игрушку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:31
Авто

Компания BYD, один из мировых лидеров в производстве электромобилей, представила в Японии необычную новинку — компактный электрический кей-кар под названием Racco. Эта модель стала самым маленьким автомобилем бренда и открыла для китайского автопроизводителя совершенно новое направление. Для российского читателя этот опыт интересен тем, что Racco показывает, как можно сочетать компактность, экономичность и современные технологии в городском транспорте — то, чего пока не хватает нашему рынку.

BYD
Фото: commons.wikimedia.org by iMoD Official, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
BYD

Что представляет собой BYD Racco

Racco создан специально для японского рынка, где кей-кары — отдельная категория автомобилей с льготным налогообложением и минимальными размерами. Такие машины особенно популярны среди горожан: они экономичны, удобны в парковке и легко управляются даже на узких улицах.

Новый Racco получил узнаваемый "коробочный" силуэт с коротким капотом, высоким кузовом и раздвижными дверями. Это типичные черты мини-класса, но BYD добавила современный дизайн с полностью светодиодной оптикой и фирменной подсветкой логотипа. Вместо привычной решётки радиатора — гладкий передок, подчёркивающий электрическую природу автомобиля.

Ожидается, что Racco оснастят литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью около 20 кВт⋅ч. Запас хода — примерно 180 км, чего достаточно для ежедневных городских маршрутов. Машина рассчитана на короткие поездки — по магазинам, на работу, в школу, что делает её практичным выбором для жителей крупных городов.

Кей-кары и малолитражки

Параметр Кей-кар (BYD Racco) Малолитражный автомобиль (например, LADA Granta, Kia Picanto)
Длина до 3,4 м около 4 м
Объём двигателя / батарея 20 кВт⋅ч 1,2-1,6 л ДВС или 30-40 кВт⋅ч
Средний расход энергии / топлива 12-14 кВт⋅ч на 100 км 6-7 л бензина на 100 км
Стоимость обслуживания Низкая Средняя
Парковка и налоговые льготы Максимальные в Японии Зависит от региона РФ
Целевая аудитория Городские жители Семьи, начинающие водители

Почему японцы обожают кей-кары

История кей-каров началась в 1949 году, когда японское правительство стимулировало выпуск доступных малолитражек для внутреннего рынка. В стране, где плотность населения одна из самых высоких в мире, такие машины стали настоящим спасением: дешевле, проще в обслуживании, не требуют больших парковочных мест.

Сегодня на кей-кары приходится около трети всех продаж в Японии. Их покупают не только пенсионеры, но и молодёжь, женщины и жители пригородов. Это символ практичности и комфорта в минимальном формате.

Советы шаг за шагом: как выбрать городской электромобиль

  1. Определите свои маршруты — если вы ездите в пределах города, хватит запаса хода 150-200 км.

  2. Оцените возможности зарядки — наличие домашней розетки или зарядной станции поблизости.

  3. Обратите внимание на тип батареи: LFP-аккумуляторы, как у Racco, служат дольше и устойчивы к холоду.

  4. Сравните стоимость владения — учтите страховку, замену шин и ТО.

  5. Выбирайте компактную модель, если живёте в центре города — она сэкономит место и время при парковке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка электромобиля без учёта инфраструктуры.

  • Последствие: Постоянная нехватка зарядных станций, неудобство в использовании.

  • Альтернатива: Установка домашней зарядки или выбор гибридной модели (например, Toyota Yaris Hybrid).

  • Ошибка: Неправильная эксплуатация аккумулятора.

  • Последствие: Быстрая потеря ёмкости.

  • Альтернатива: Избегать глубоких разрядов, не оставлять машину надолго с низким зарядом.

  • Ошибка: Игнорирование сезонных особенностей.

  • Последствие: Снижение запаса хода зимой.

  • Альтернатива: Использовать подогрев батареи или хранить авто в тёплом гараже.

А что если такие машины появятся в России

Российский рынок пока слабо освоил сегмент ультракомпактных электромобилей. Однако в условиях растущих цен на топливо и пробок интерес к ним очевиден. Если подобные модели, как BYD Racco, появятся в продаже, они могли бы стать хорошей альтернативой городским малолитражкам. Например, отечественные проекты "Москвич 3e" или электрокары ЭльМоторс уже двигаются в этом направлении.

Плюсы и минусы кей-каров

Плюсы Минусы
Доступная цена Малый запас хода
Простота парковки Ограниченная вместимость
Низкие налоги и страховка Слабая динамика
Минимальные расходы на обслуживание Невысокий уровень защиты при ДТП
Экологичность и тишина Зависимость от зарядной инфраструктуры

FAQ

Как выбрать электромобиль для города?
Следите за запасом хода, возможностями зарядки и компактностью кузова. Для повседневных поездок по городу достаточно батареи 20-30 кВт⋅ч.

Сколько стоит зарядка электромобиля?
В среднем домашняя зарядка обходится в 70-100 рублей на 100 км пробега, что в несколько раз дешевле бензина.

Что лучше — гибрид или электромобиль?
Если вы часто выезжаете за город, гибрид удобнее. Для повседневных коротких поездок в черте города выгоднее чистый электрокар.

Мифы и правда

  • Миф: Электромобили не подходят для холодного климата.
    Правда: Современные LFP-батареи, как у BYD, устойчивы к низким температурам.

  • Миф: Электрические машины быстро теряют ёмкость батареи.
    Правда: При правильной эксплуатации ресурс аккумулятора превышает 8-10 лет.

  • Миф: Зарядка электромобиля занимает вечность.
    Правда: Быстрая зарядка позволяет восполнить 80% ёмкости за 30-40 минут.

3 интересных факта

• В Японии кей-кары занимают почти 35% рынка, а в некоторых городах — более половины.
• Электрические версии таких машин начали появляться всего 5 лет назад.
• Китайские бренды, включая BYD, уже производят в год больше электромобилей, чем вся Европа вместе взятая.

Исторический контекст

Первая волна интереса к крошечным машинам появилась в послевоенной Японии. В условиях ограниченных ресурсов правительство разработало особые нормы для "лёгких автомобилей", чтобы сделать транспорт доступным. В 1990-х годах кей-кары стали частью городской культуры, а в 2020-х начали переходить на электротягу. Сейчас, с появлением BYD Racco, этот сегмент выходит на новый уровень технологичности.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
