Бык в пиджаке: первый семейный Ram готовится ворваться в мир премиальных SUV

Компания Ram, известная своими мощными пикапами, готовится сделать серьёзный шаг — в 2028 году выпустить первый полноразмерный внедорожник с тремя рядами сидений. Этот автомобиль станет семейным флагманом марки и позволит расширить модельный ряд, укрепив позиции бренда на рынке крупных SUV.
Ram всегда ассоциировался с надёжными рабочими машинами, однако теперь производитель выходит за привычные рамки. Новый внедорожник обещает сочетать комфорт, простор и мощь, сохраняя фирменный характер марки. Он будет построен на прочной рамной платформе — такой же, как у Grand Wagoneer. Это позволит объединить управляемость и устойчивость с повышенной безопасностью и возможностью буксировки.
Платформа STLA, разработанная концерном Stellantis, универсальна: она подходит как для традиционных бензиновых двигателей, так и для гибридных или полностью электрических силовых установок. Это открывает дорогу к нескольким версиям будущего SUV.
Пока известно, что новый Ram появится в двух вариантах — с двигателем внутреннего сгорания и в гибридной модификации PHEV с увеличенным запасом хода. Такая стратегия отражает общий тренд автопрома: постепенный переход к более экологичным технологиям без отказа от привычных моторов. Возможность установки V8 пока под вопросом, но эксперты считают, что Ram может предложить альтернативу — современный шестицилиндровый агрегат с турбонаддувом.
Компания планирует запустить не только этот внедорожник, но и несколько других моделей, среди которых ожидается новый среднеразмерный пикап, вероятно под именем Dakota. Он займёт нишу между классическими рабочими машинами и городскими кроссоверами.
Производство нового трёхрядного внедорожника начнётся на заводе в Уоррене (штат Мичиган, США). Для этого предприятие модернизируют: Stellantis выделяет на переоснащение более 100 миллионов долларов в рамках общей инвестиционной программы до 2029 года. Всего в проект вложено около 13 миллиардов долларов, а также создано 5000 новых рабочих мест.
Помимо Мичигана, модернизация коснётся заводов в Огайо, Иллинойсе и Индиане. Там же будут производиться новые двигатели и компоненты для электрифицированных платформ.
Выход нового внедорожника — часть масштабной стратегии Ram. Компания стремится не просто укрепить позиции на рынке пикапов, но и занять место среди крупных семейных SUV. Благодаря сочетанию технологий Stellantis и узнаваемого стиля Ram, новый автомобиль должен привлечь как поклонников классических "американцев", так и тех, кто ищет комфорт и практичность.
Главная цель бренда — создать линейку, в которой каждая модель будет отвечать современным требованиям: мощности, экономичности и безопасности. Новые SUV и пикапы позволят Ram охватить больше категорий покупателей — от фермеров и строителей до городских семей.
|Параметр
|Ram SUV (2028)
|Grand Wagoneer
|Ford Expedition
|Chevrolet Tahoe
|Тип привода
|Полный, рамная конструкция
|Полный, рамная
|Полный
|Полный
|Количество мест
|7-8
|7
|8
|7-8
|Версии
|Бензин, PHEV
|Бензин
|Бензин, дизель
|Бензин
|Основной акцент
|Комфорт + проходимость
|Люкс
|Практичность
|Семейность
|Запуск
|2028 год
|Уже в продаже
|Уже в продаже
|Уже в продаже
Новый Ram должен объединить преимущества этих моделей — комфорт, мощность и возможность передвижения по бездорожью, при этом предложив фирменную "рабочую" надёжность.
Оцените количество пассажиров — трёхрядные модели идеально подходят для больших семей.
Обратите внимание на тип привода — полный обеспечивает уверенность на заснеженных дорогах России.
Проверьте возможности трансформации салона и объём багажника.
Сравните расход топлива у бензиновых и гибридных версий.
Изучите гарантийные условия и стоимость обслуживания — это особенно важно для новых моделей.
Ошибка: выбор внедорожника без учёта условий эксплуатации.
Последствие: повышенный расход топлива и преждевременный износ подвески.
Альтернатива: рассмотреть гибридную модификацию PHEV, которая сочетает экономичность и тягу на низких оборотах.
Вполне возможно, что позже появится полностью электрический Ram SUV. Платформа STLA уже поддерживает электропривод, и с учётом планов Stellantis по развитию EV-направления, это логичный шаг. В таком случае модель может конкурировать с электрическими внедорожниками Rivian, Tesla Model X и GMC Hummer EV SUV.
|Плюсы
|Минусы
|Просторный трёхрядный салон
|Неизвестна цена
|Возможность выбора двигателя
|Не подтверждён мотор V8
|Рамная конструкция — надёжность и прочность
|Вес больше, чем у кроссоверов
|Гибридная версия с большим запасом хода
|Производство только в США
Когда стартует производство нового Ram SUV?
Планируется начало сборки в 2028 году на заводе в Мичигане.
Будет ли у модели электрическая версия?
Пока нет подтверждения, но платформа позволяет внедрить электродвигатель в будущем.
Чем он отличается от Grand Wagoneer?
Ram SUV будет более утилитарным и адаптированным под семейные нужды, а не нацеленным на премиум-сегмент.
Какова ориентировочная цена?
Официально не объявлена, но вероятно, она будет ниже, чем у Grand Wagoneer, чтобы занять нишу между пикапами и люксовыми внедорожниками.
Миф: Ram SUV заменит Durango.
Правда: Durango останется в линейке Dodge, а Ram SUV станет самостоятельной моделью.
Миф: в новом внедорожнике будет только бензиновый двигатель.
Правда: ожидается гибридная версия PHEV с увеличенным запасом хода.
Миф: модель будет собираться в Мексике.
Правда: производство официально запланировано на заводе в США.
Ram SUV станет первым трёхрядным автомобилем бренда.
Это будет одна из крупнейших моделей на платформе STLA.
Разработка финансируется в рамках рекордной инвестиционной программы Stellantis.
Марка Ram выделилась из состава Dodge в 2009 году, чтобы сосредоточиться на грузовиках и коммерческом транспорте. За прошедшие годы бренд превратился в символ мощи и выносливости, а теперь делает шаг в сегмент семейных внедорожников. Этот переход показывает, как традиционные производители пикапов адаптируются к современным запросам рынка, не теряя своей индивидуальности.
