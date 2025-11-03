Бык в пиджаке: первый семейный Ram готовится ворваться в мир премиальных SUV

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Компания Ram, известная своими мощными пикапами, готовится сделать серьёзный шаг — в 2028 году выпустить первый полноразмерный внедорожник с тремя рядами сидений. Этот автомобиль станет семейным флагманом марки и позволит расширить модельный ряд, укрепив позиции бренда на рынке крупных SUV.

Автомобиль на открытом воздухе
Фото: Desiggned by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль на открытом воздухе

Семейный внедорожник нового поколения

Ram всегда ассоциировался с надёжными рабочими машинами, однако теперь производитель выходит за привычные рамки. Новый внедорожник обещает сочетать комфорт, простор и мощь, сохраняя фирменный характер марки. Он будет построен на прочной рамной платформе — такой же, как у Grand Wagoneer. Это позволит объединить управляемость и устойчивость с повышенной безопасностью и возможностью буксировки.

Платформа STLA, разработанная концерном Stellantis, универсальна: она подходит как для традиционных бензиновых двигателей, так и для гибридных или полностью электрических силовых установок. Это открывает дорогу к нескольким версиям будущего SUV.

Какие версии ожидаются

Пока известно, что новый Ram появится в двух вариантах — с двигателем внутреннего сгорания и в гибридной модификации PHEV с увеличенным запасом хода. Такая стратегия отражает общий тренд автопрома: постепенный переход к более экологичным технологиям без отказа от привычных моторов. Возможность установки V8 пока под вопросом, но эксперты считают, что Ram может предложить альтернативу — современный шестицилиндровый агрегат с турбонаддувом.

Компания планирует запустить не только этот внедорожник, но и несколько других моделей, среди которых ожидается новый среднеразмерный пикап, вероятно под именем Dakota. Он займёт нишу между классическими рабочими машинами и городскими кроссоверами.

Производство и инвестиции

Производство нового трёхрядного внедорожника начнётся на заводе в Уоррене (штат Мичиган, США). Для этого предприятие модернизируют: Stellantis выделяет на переоснащение более 100 миллионов долларов в рамках общей инвестиционной программы до 2029 года. Всего в проект вложено около 13 миллиардов долларов, а также создано 5000 новых рабочих мест.

Помимо Мичигана, модернизация коснётся заводов в Огайо, Иллинойсе и Индиане. Там же будут производиться новые двигатели и компоненты для электрифицированных платформ.

Стратегия расширения модельного ряда

Выход нового внедорожника — часть масштабной стратегии Ram. Компания стремится не просто укрепить позиции на рынке пикапов, но и занять место среди крупных семейных SUV. Благодаря сочетанию технологий Stellantis и узнаваемого стиля Ram, новый автомобиль должен привлечь как поклонников классических "американцев", так и тех, кто ищет комфорт и практичность.

Главная цель бренда — создать линейку, в которой каждая модель будет отвечать современным требованиям: мощности, экономичности и безопасности. Новые SUV и пикапы позволят Ram охватить больше категорий покупателей — от фермеров и строителей до городских семей.

Сравнение: Ram против конкурентов

Параметр Ram SUV (2028) Grand Wagoneer Ford Expedition Chevrolet Tahoe
Тип привода Полный, рамная конструкция Полный, рамная Полный Полный
Количество мест 7-8 7 8 7-8
Версии Бензин, PHEV Бензин Бензин, дизель Бензин
Основной акцент Комфорт + проходимость Люкс Практичность Семейность
Запуск 2028 год Уже в продаже Уже в продаже Уже в продаже

Новый Ram должен объединить преимущества этих моделей — комфорт, мощность и возможность передвижения по бездорожью, при этом предложив фирменную "рабочую" надёжность.

Советы шаг за шагом: как выбрать семейный внедорожник

  1. Оцените количество пассажиров — трёхрядные модели идеально подходят для больших семей.

  2. Обратите внимание на тип привода — полный обеспечивает уверенность на заснеженных дорогах России.

  3. Проверьте возможности трансформации салона и объём багажника.

  4. Сравните расход топлива у бензиновых и гибридных версий.

  5. Изучите гарантийные условия и стоимость обслуживания — это особенно важно для новых моделей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбор внедорожника без учёта условий эксплуатации.

  • Последствие: повышенный расход топлива и преждевременный износ подвески.

  • Альтернатива: рассмотреть гибридную модификацию PHEV, которая сочетает экономичность и тягу на низких оборотах.

А что если Ram предложит электрическую версию

Вполне возможно, что позже появится полностью электрический Ram SUV. Платформа STLA уже поддерживает электропривод, и с учётом планов Stellantis по развитию EV-направления, это логичный шаг. В таком случае модель может конкурировать с электрическими внедорожниками Rivian, Tesla Model X и GMC Hummer EV SUV.

Плюсы и минусы будущего внедорожника Ram

Плюсы Минусы
Просторный трёхрядный салон Неизвестна цена
Возможность выбора двигателя Не подтверждён мотор V8
Рамная конструкция — надёжность и прочность Вес больше, чем у кроссоверов
Гибридная версия с большим запасом хода Производство только в США

FAQ

Когда стартует производство нового Ram SUV?
Планируется начало сборки в 2028 году на заводе в Мичигане.

Будет ли у модели электрическая версия?
Пока нет подтверждения, но платформа позволяет внедрить электродвигатель в будущем.

Чем он отличается от Grand Wagoneer?
Ram SUV будет более утилитарным и адаптированным под семейные нужды, а не нацеленным на премиум-сегмент.

Какова ориентировочная цена?
Официально не объявлена, но вероятно, она будет ниже, чем у Grand Wagoneer, чтобы занять нишу между пикапами и люксовыми внедорожниками.

Мифы и правда

  • Миф: Ram SUV заменит Durango.
    Правда: Durango останется в линейке Dodge, а Ram SUV станет самостоятельной моделью.

  • Миф: в новом внедорожнике будет только бензиновый двигатель.
    Правда: ожидается гибридная версия PHEV с увеличенным запасом хода.

  • Миф: модель будет собираться в Мексике.
    Правда: производство официально запланировано на заводе в США.

Три интересных факта

  1. Ram SUV станет первым трёхрядным автомобилем бренда.

  2. Это будет одна из крупнейших моделей на платформе STLA.

  3. Разработка финансируется в рамках рекордной инвестиционной программы Stellantis.

Исторический контекст

Марка Ram выделилась из состава Dodge в 2009 году, чтобы сосредоточиться на грузовиках и коммерческом транспорте. За прошедшие годы бренд превратился в символ мощи и выносливости, а теперь делает шаг в сегмент семейных внедорожников. Этот переход показывает, как традиционные производители пикапов адаптируются к современным запросам рынка, не теряя своей индивидуальности.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
