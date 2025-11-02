Асфальт, который кормит током: французская дорога научилась заряжать машины как смартфоны

Время, которое водитель тратит на подзарядку электромобиля, часто становится главным аргументом против перехода на электротягу. Но инженеры нашли способ решить эту проблему. Во Франции испытали первую полноценную трассу, где машины могут получать энергию прямо во время движения. И хотя проект реализован за рубежом, его значение выходит далеко за границы одной страны — он показывает, каким может быть будущее транспорта, включая и Россию.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Электромобиль

Как работает динамическая зарядка

Суть технологии проста: под дорожным полотном размещаются индукционные катушки, которые создают электромагнитное поле. Специальный приёмный блок на днище автомобиля улавливает энергию и заряжает батарею прямо во время движения. Эта система называется динамической индукционной зарядкой.

Французская трасса A10 стала первым крупным примером её применения — участок длиной полтора километра уже работает. Энергия передаётся без проводов, а уровень мощности достигает 300 кВт, что сопоставимо и даже превосходит возможности самых мощных стационарных зарядных станций.

Что это меняет

Главный эффект — снижение зависимости электромобилей от ёмких аккумуляторов. Когда заряд поступает во время езды, нет нужды в громоздких батареях, которые увеличивают массу машины и цену её производства. Особенно важно это для грузовиков и автобусов: уменьшение веса и стоимости таких машин сделает электротранспорт выгоднее и экологичнее.

Технология также снижает нагрузку на инфраструктуру — нет необходимости строить сотни стационарных зарядных пунктов. Вместо этого достаточно модернизировать участки дорог с высокой интенсивностью движения.

Сравнение: зарядка на стоянке и во время движения

Параметр Стационарная зарядка Динамическая зарядка Время пополнения энергии От 20 минут до нескольких часов Во время движения Необходимость остановки Обязательна Отсутствует Требования к инфраструктуре Зарядные станции Индукционные катушки под дорогой Стоимость для пользователя Плата за каждую сессию Автоматическая тарификация по километрам Уровень износа батареи Выше при частых быстрых зарядках Ниже за счёт равномерного поступления энергии

Советы: как готовиться к эпохе умных дорог

При покупке электромобиля обращайте внимание на наличие индукционного приёмника — он станет обязательным для совместимости с новыми трассами. Следите за обновлениями навигационных систем: многие производители уже интегрируют карты с отмеченными участками динамической зарядки. Планируя дальние поездки, выбирайте маршруты с участками, где есть возможность зарядки во время движения — это позволит экономить время и ресурсы. Используйте приложения для контроля расхода энергии: они помогут видеть, как работает система и сколько энергии получено от дороги.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: установка устаревшего приёмного модуля, несовместимого с новой инфраструктурой.

→ Последствие: низкая эффективность передачи энергии и сбои в зарядке.

→ Альтернатива: использовать модули нового поколения, поддерживающие динамическую зарядку от 200 кВт и выше.

Ошибка: выбор электромобиля без функции адаптивного энергопотребления.

→ Последствие: перерасход энергии при движении по трассе с переменной скоростью.

→ Альтернатива: модели с интеллектуальной системой управления зарядом (например, новые версии Renault Megane E-Tech или Hyundai Ioniq 6).

А что если дороги в России тоже будут заряжать?

Идея уже обсуждается. На отдельных участках федеральных трасс могут появиться испытательные отрезки с беспроводной зарядкой для электротранспорта. Потенциал огромен: междугородние грузоперевозки в России требуют значительных затрат топлива, и переход на динамическую зарядку позволил бы сократить расходы на логистику и снизить выбросы.

Кроме того, технология может стать частью "умных" дорожных сетей — с автоматическим учётом пробега, платой за использование энергии и системой связи между транспортом и инфраструктурой.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы Зарядка без остановок Высокая стоимость внедрения Снижение массы аккумуляторов Необходимость модернизации дорог Уменьшение выбросов СО₂ Сложность обслуживания катушек под асфальтом Повышение надёжности транспорта Ограниченное число совместимых автомобилей Возможность масштабирования Требуются новые стандарты безопасности

FAQ

Как работает индукционная зарядка под дорогой?

Катушки, встроенные в дорожное покрытие, создают магнитное поле, которое передаёт энергию на приёмник автомобиля.

Сколько энергии можно получить во время езды?

На современных испытательных участках мощность достигает 300 кВт — это выше, чем у большинства быстрых зарядных станций.

Когда такая технология появится в России?

Пока идут только исследования, но интерес к ней растёт: Минтранс и частные компании рассматривают возможность тестирования на платных трассах.

Можно ли модернизировать существующий электромобиль?

Да, приёмные блоки могут устанавливаться дополнительно, но это требует вмешательства в конструкцию и сертификации.

Мифы и правда

Миф: динамическая зарядка опасна для здоровья.

Правда: электромагнитное поле экранировано и не выходит за пределы дорожного полотна.

Миф: такая система слишком дорогая.

Правда: начальные затраты велики, но окупаются за счёт экономии на топливе и снижении износа аккумуляторов.

Миф: технология несовместима с обычными дорогами.

Правда: она монтируется под асфальт и не влияет на поверхность, поэтому может быть внедрена на существующих трассах.

Интересные факты

Первая динамическая зарядная дорога была испытана в Израиле, где та же компания Electreon тестировала систему на участке в 200 метров. Для передачи энергии используется частота 85 кГц — та же, что и в беспроводных зарядках смартфонов. В будущем планируется создание "энергетических коридоров", где электромобили смогут передавать излишки энергии в сеть.

Исторический контекст

Первые опыты по передаче энергии без проводов проводились ещё в начале XX века — идею изучал Никола Тесла. Однако лишь развитие электромобилей и полупроводниковых технологий позволило превратить теорию в реальность.

Сегодня динамическая зарядка рассматривается не как эксперимент, а как логичный этап эволюции транспорта. Сочетание дорожных инноваций, программного управления и экологического подхода делает её важной частью стратегии "умных" городов.