Икона индустрии теряет скорость: Mercedes-Benz на грани между кризисом и обновлением

Мировой автогигант Mercedes-Benz переживает трудный период: падение прибыли на 70% стало следствием сразу нескольких факторов — от ослабления экономики Китая до тарифной политики США. Несмотря на внушительные резервы, компания вынуждена пересматривать стратегию и ускорять переход к электромобилям.
Долгое время именно Китай оставался ключевым рынком для Mercedes-Benz. Однако в последние месяцы спрос на автомобили премиум-класса здесь резко сократился — на 27%. Причина не только в жёсткой конкуренции с местными брендами, но и в охлаждении потребительских настроений: китайцы всё чаще выбирают более доступные модели или полностью отказываются от покупки новых авто.
Падение продаж отразилось на общих показателях группы. Выручка снизилась на 7%, до 32,1 млрд евро. Ослабление курса евро и колебания на сырьевых рынках лишь усилили удар. Операционная прибыль (EBIT) составила 2,1 млрд евро — на 17% меньше, чем годом ранее.
Чтобы удержать баланс, концерн начал масштабную реструктуризацию. Только в Германии запланированы увольнения на сумму 1,3 млрд евро, а за девять месяцев расходы на оптимизацию достигли 1,4 млрд. Эти шаги болезненны, но необходимы, чтобы адаптироваться к новому рынку.
Дополнительное давление оказывают судебные издержки (427 млн евро) и затраты на слияния и поглощения (46 млн евро). Всё это показывает, насколько глубоко Mercedes-Benz пересматривает бизнес-модель.
Политика тарифов между ЕС и США вновь обострила ситуацию. С сентября действуют 15-процентные пошлины на экспорт европейских автомобилей в Америку — мера, ставшая результатом затяжных переговоров и давления со стороны администрации Дональда Трампа.
Для Mercedes-Benz это означает дополнительные миллионы расходов и возможное смещение акцентов в производстве. Заводы в Алабаме и Мексике рассматриваются как потенциальные центры сборки, чтобы обойти тарифные барьеры.
Следующий год станет переломным: компания планирует завершить выпуск седана EQE и внедорожника EQE, заменив их новыми электрическими моделями C-Class EQ и GLC EQ. Эти автомобили станут частью обновлённой линейки с фирменной решёткой радиатора, которая уже считается новой "визитной карточкой" бренда.
Главная ставка — на электрификацию и сокращение затрат на производство двигателей внутреннего сгорания. При этом особое внимание уделяется локализации батарей и собственным заводам по сборке аккумуляторов.
|Показатель
|Mercedes-Benz
|BMW
|Audi
|Падение прибыли
|-70%
|-45%
|-52%
|Основной рынок риска
|Китай
|США
|Германия
|Доля электромобилей
|24%
|28%
|21%
|Инвестиции в EV (2025-2030)
|40 млрд €
|35 млрд €
|30 млрд €
Несмотря на схожие проблемы, именно Mercedes-Benz оказался под наибольшим давлением из-за высокой зависимости от китайских покупателей.
Сократить издержки на логистику и производство за счёт локальных цепочек.
Расширить линейку электромобилей, включая компактные городские модели.
Перенести часть сборки в США и Юго-Восточную Азию для минимизации тарифов.
Повысить цифровизацию — от продаж до сервисного обслуживания.
Развивать подписочные сервисы и программы лояльности.
Если мировая экономика продолжит замедляться, а тарифное давление усилится, Mercedes-Benz может ускорить перенос производственных мощностей за пределы Европы. Это даст шанс удержать маржу, но может ослабить контроль над качеством и брендом "Made in Germany".
|Плюсы
|Минусы
|Снижение зависимости от ДВС
|Высокие затраты на разработку EV
|Расширение присутствия на рынке США
|Потеря рабочих мест в Европе
|Привлекательность бренда для "зелёных" клиентов
|Медленная окупаемость инвестиций
|Возможность гибкости производства
|Риски сбоев в цепочках поставок
Как Mercedes-Benz планирует компенсировать падение прибыли?
За счёт реструктуризации, инвестиций в электромобили и оптимизации расходов на производство.
Когда появятся новые модели C-Class EQ и GLC EQ?
Их запуск запланирован на следующий год, сразу после прекращения выпуска EQE.
Что будет с ценами на автомобили бренда?
Ожидается умеренное повышение из-за тарифов и роста стоимости аккумуляторов.
Mercedes-Benz был первой европейской маркой, построившей завод полного цикла в Китае.
Средний возраст покупателей бренда снизился до 37 лет благодаря электрическим моделям.
В 2024 году компания впервые продала больше электромобилей, чем дизельных авто.
Компания пережила кризисы и раньше: в 1970-х — нефтяной шок, в 2008-м — мировой финансовый спад. Однако нынешние вызовы — структурные: смена технологий, изменение потребительских привычек и геополитические риски. Mercedes-Benz снова вынужден доказывать, что способен оставаться символом немецкого качества в меняющемся мире.
