Икона индустрии теряет скорость: Mercedes-Benz на грани между кризисом и обновлением

Мировой автогигант Mercedes-Benz переживает трудный период: падение прибыли на 70% стало следствием сразу нескольких факторов — от ослабления экономики Китая до тарифной политики США. Несмотря на внушительные резервы, компания вынуждена пересматривать стратегию и ускорять переход к электромобилям.

Китай и глобальный спад

Долгое время именно Китай оставался ключевым рынком для Mercedes-Benz. Однако в последние месяцы спрос на автомобили премиум-класса здесь резко сократился — на 27%. Причина не только в жёсткой конкуренции с местными брендами, но и в охлаждении потребительских настроений: китайцы всё чаще выбирают более доступные модели или полностью отказываются от покупки новых авто.

Падение продаж отразилось на общих показателях группы. Выручка снизилась на 7%, до 32,1 млрд евро. Ослабление курса евро и колебания на сырьевых рынках лишь усилили удар. Операционная прибыль (EBIT) составила 2,1 млрд евро — на 17% меньше, чем годом ранее.

Сокращения и реструктуризация

Чтобы удержать баланс, концерн начал масштабную реструктуризацию. Только в Германии запланированы увольнения на сумму 1,3 млрд евро, а за девять месяцев расходы на оптимизацию достигли 1,4 млрд. Эти шаги болезненны, но необходимы, чтобы адаптироваться к новому рынку.

Дополнительное давление оказывают судебные издержки (427 млн евро) и затраты на слияния и поглощения (46 млн евро). Всё это показывает, насколько глубоко Mercedes-Benz пересматривает бизнес-модель.

Европа и Америка: тарифы и турбулентность

Политика тарифов между ЕС и США вновь обострила ситуацию. С сентября действуют 15-процентные пошлины на экспорт европейских автомобилей в Америку — мера, ставшая результатом затяжных переговоров и давления со стороны администрации Дональда Трампа.

Для Mercedes-Benz это означает дополнительные миллионы расходов и возможное смещение акцентов в производстве. Заводы в Алабаме и Мексике рассматриваются как потенциальные центры сборки, чтобы обойти тарифные барьеры.

Влияние на модельный ряд

Следующий год станет переломным: компания планирует завершить выпуск седана EQE и внедорожника EQE, заменив их новыми электрическими моделями C-Class EQ и GLC EQ. Эти автомобили станут частью обновлённой линейки с фирменной решёткой радиатора, которая уже считается новой "визитной карточкой" бренда.

Главная ставка — на электрификацию и сокращение затрат на производство двигателей внутреннего сгорания. При этом особое внимание уделяется локализации батарей и собственным заводам по сборке аккумуляторов.

Сравнение: премиум-сегмент под давлением

Показатель Mercedes-Benz BMW Audi Падение прибыли -70% -45% -52% Основной рынок риска Китай США Германия Доля электромобилей 24% 28% 21% Инвестиции в EV (2025-2030) 40 млрд € 35 млрд € 30 млрд €

Несмотря на схожие проблемы, именно Mercedes-Benz оказался под наибольшим давлением из-за высокой зависимости от китайских покупателей.

Советы шаг за шагом: как бренду выстоять

Сократить издержки на логистику и производство за счёт локальных цепочек. Расширить линейку электромобилей, включая компактные городские модели. Перенести часть сборки в США и Юго-Восточную Азию для минимизации тарифов. Повысить цифровизацию — от продаж до сервисного обслуживания. Развивать подписочные сервисы и программы лояльности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ставка на дорогие седаны и внедорожники.

ставка на дорогие седаны и внедорожники. Последствие: падение спроса и рост складских запасов.

падение спроса и рост складских запасов. Альтернатива: переход к доступным электромобилям C-Class EQ, развитие гибридных моделей и каршеринговых решений.

А что если…

Если мировая экономика продолжит замедляться, а тарифное давление усилится, Mercedes-Benz может ускорить перенос производственных мощностей за пределы Европы. Это даст шанс удержать маржу, но может ослабить контроль над качеством и брендом "Made in Germany".

Плюсы и минусы новой стратегии

Плюсы Минусы Снижение зависимости от ДВС Высокие затраты на разработку EV Расширение присутствия на рынке США Потеря рабочих мест в Европе Привлекательность бренда для "зелёных" клиентов Медленная окупаемость инвестиций Возможность гибкости производства Риски сбоев в цепочках поставок

FAQ

Как Mercedes-Benz планирует компенсировать падение прибыли?

За счёт реструктуризации, инвестиций в электромобили и оптимизации расходов на производство.

Когда появятся новые модели C-Class EQ и GLC EQ?

Их запуск запланирован на следующий год, сразу после прекращения выпуска EQE.

Что будет с ценами на автомобили бренда?

Ожидается умеренное повышение из-за тарифов и роста стоимости аккумуляторов.

Мифы и правда

Миф: Mercedes-Benz отказывается от премиум-сегмента.

Mercedes-Benz отказывается от премиум-сегмента. Правда: компания сохраняет статус люксового бренда, но делает акцент на "доступной роскоши" и электрификации.

компания сохраняет статус люксового бренда, но делает акцент на "доступной роскоши" и электрификации. Миф: падение продаж в Китае — временное.

падение продаж в Китае — временное. Правда: эксперты прогнозируют, что восстановление рынка может занять 2-3 года.

эксперты прогнозируют, что восстановление рынка может занять 2-3 года. Миф: тарифы США обрушат экспорт.

тарифы США обрушат экспорт. Правда: компания адаптируется, расширяя сборку в Северной Америке.

Интересные факты

Mercedes-Benz был первой европейской маркой, построившей завод полного цикла в Китае. Средний возраст покупателей бренда снизился до 37 лет благодаря электрическим моделям. В 2024 году компания впервые продала больше электромобилей, чем дизельных авто.

Исторический контекст

Компания пережила кризисы и раньше: в 1970-х — нефтяной шок, в 2008-м — мировой финансовый спад. Однако нынешние вызовы — структурные: смена технологий, изменение потребительских привычек и геополитические риски. Mercedes-Benz снова вынужден доказывать, что способен оставаться символом немецкого качества в меняющемся мире.