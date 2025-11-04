Mitsubishi на грани исчезновения: как рынок выталкивает легендарную марку

Компания Mitsubishi Motors переживает сложный период: производство автомобилей снижается, а продажи на российском рынке стремительно падают. Первые девять месяцев 2025 года показали тревожную динамику — выпуск машин сократился почти на 9%, составив 642,5 тысячи экземпляров.

Фото: commons.wikimedia.org by Ethan Llamas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mitsubishi Triton

Когда-то один из самых популярных японских брендов в России оказался в ситуации, где доступность автомобилей резко ограничена, а будущее на локальном рынке вызывает сомнения.

Производство Mitsubishi сокращается

Снижение объёмов выпуска стало следствием сразу нескольких факторов: падение спроса на ключевых рынках, рост себестоимости комплектующих и переход концерна на обновлённые производственные стандарты.

Компания продолжает выпуск популярных моделей — Outlander, Eclipse Cross, Pajero Sport, однако темпы производства по всем направлениям снизились.

"В условиях глобальных перестроек Mitsubishi вынуждена оптимизировать выпуск и искать новые рынки сбыта", — отметил автоаналитик Сергей Целиков.

Согласно данным, за первые девять месяцев 2025 года Mitsubishi произвела на 9% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Это почти 60 тысяч машин, что существенно влияет на финансовые показатели компании.

Российский рынок почти потерян

На российском рынке ситуация выглядит ещё драматичнее. За январь-сентябрь 2025 года было зарегистрировано всего 797 новых Mitsubishi, тогда как годом ранее этот показатель составлял 3549 автомобилей. Снижение более чем в 4,5 раза фактически делает присутствие бренда символическим.

Сейчас поставки автомобилей Mitsubishi в Россию осуществляются исключительно по схеме параллельного импорта, что повышает их стоимость и усложняет обслуживание. Официальные дилеры не ведут прямых продаж, а запчасти поступают нерегулярно.

Возможный риск полного ухода

Основным фактором, который может окончательно остановить ввоз автомобилей Mitsubishi в Россию, может стать повышение утилизационного сбора. Эта мера увеличивает налоговую нагрузку на импорт, делая поставки экономически невыгодными.

"Очередное повышение утилизационного сбора может поставить крест на поставках Mitsubishi", — подчеркнул эксперт Сергей Целиков.

Если решение вступит в силу, параллельный импорт станет слишком затратным, и компания фактически исчезнет из списка доступных для покупки брендов.

Сравнение Mitsubishi в 2024 и 2025 годах

Показатель 2024 год 2025 год Изменение Объём производства (млн шт.) 0,707 0,642 -9% Продажи в России (шт.) 3 549 797 -77,5% Доля на российском рынке 0,3% 0,07% -0,23 п. п. Основной канал поставок Официальные дилеры Параллельный импорт -

Параллельный импорт: шанс или иллюзия?

Параллельный импорт позволил российскому рынку сохранить разнообразие брендов после ухода крупных иностранных компаний. Однако у этой схемы есть ограничения: отсутствие официальной гарантии, сложности с логистикой и высокие расходы на сертификацию.

Для Mitsubishi это стало особенно заметно — большинство моделей поступают малыми партиями, а цены выше, чем у конкурентов.

В результате даже лояльные поклонники марки начали рассматривать альтернативы — Haval, Chery, Geely, а также новые российские кроссоверы, которые активно завоёвывают долю рынка.

Общая тенденция: рост цен и нестабильность

Сложности Mitsubishi совпали с другой тенденцией — повышением цен на новые автомобили. В октябре 2025 года сразу 26 автопроизводителей пересмотрели прайс-листы.

Большинство компаний увеличили стоимость сразу нескольких моделей. Особенно выделились шесть внедорожников Haval, где рост цен затронул отдельные комплектации.

Повышение связано с удорожанием логистики, увеличением пошлин и колебаниями валютных курсов.

"Сейчас каждый автопроизводитель корректирует ценовую политику под реальные издержки. Снижения цен ждать не стоит", — отметил маркетолог автосегмента Павел Лаврентьев.

Сравнение изменения цен на новые автомобили

Марка Кол-во моделей с изменением цены Характер изменения Примечание Haval 6 Повышение до 8% Особенно в SUV-сегменте Chery 3 Повышение до 5% Только старшие комплектации Geely 2 Незначительное повышение Линейка Tugella и Monjaro Omoda 1 Повышение в пределах 4% Электроверсии Mitsubishi - Неофициальные поставки Цены зависят от импорта

Как Mitsubishi теряет покупателей

Главная причина снижения интереса — неопределённость бренда. Без официальных дилеров и гарантии, с дорогим сервисом и редкими запчастями, покупатели всё чаще делают выбор в пользу более доступных и надёжных альтернатив.

Кроме того, новые модели Mitsubishi не обновляются в России уже несколько лет. Актуальные версии Outlander или Eclipse Cross официально не представлены, а машины, ввезённые частными лицами, не всегда соответствуют требованиям локального рынка.

Плюсы и минусы Mitsubishi на российском рынке

Плюсы Минусы Высокая репутация надёжности Отсутствие официального представительства Известные модели Outlander, Pajero Sport Дорогой сервис и запчасти Хорошие внедорожные качества Нет обновлённых комплектаций Лояльная база клиентов Снижение поставок и роста цен Возможность параллельного импорта Риск полной остановки ввоза

Советы шаг за шагом для владельцев Mitsubishi

Регулярно обслуживайте автомобиль. Используйте сертифицированные сервисы с проверенными мастерами. Закупайте запчасти заранее. Некоторые детали могут подорожать или стать дефицитом. Следите за изменениями законодательства. Рост утилизационного сбора повлияет на стоимость любых импортных машин. Рассмотрите альтернативные бренды. Если планируете обновление, изучите аналоги из Китая или России. Берегите кузов и подвеску. При возможном дефиците запчастей профилактика становится лучшим способом сэкономить.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка Mitsubishi без проверки происхождения.

Последствие: отсутствие гарантии и проблемы при регистрации.

Альтернатива: проверять документы на каждую машину при импорте.

Ошибка: игнорирование утилизационного сбора при расчёте цены.

Последствие: реальная стоимость окажется выше ожидаемой.

Альтернатива: уточнять у продавца, включён ли сбор в стоимость.

Ошибка: затягивание с обслуживанием.

Последствие: повышенный риск поломок.

Альтернатива: планировать ТО по графику и использовать оригинальные масла.

А что если Mitsubishi уйдёт из России окончательно?

Полный уход бренда означал бы прекращение поставок новых автомобилей и серьёзные трудности для существующих владельцев. Однако полностью исчезнуть Mitsubishi вряд ли сможет — на рынке останется значительный парк подержанных машин, а независимые сервисы уже специализируются на ремонте японских моделей.

"Даже если официальных поставок не будет, автомобили Mitsubishi останутся востребованными благодаря своей выносливости", — отметил механик Илья Корнилов.

FAQ

Можно ли сейчас купить новый Mitsubishi в России?

Да, но только по параллельному импорту. Официальных дилеров нет.

Как повлияет утилизационный сбор?

Если его снова повысят, цена импортных машин вырастет, а поставки могут прекратиться.

Стоит ли покупать Mitsubishi сейчас?

Только при уверенности в происхождении автомобиля и наличии запчастей.

Есть ли аналоги среди китайских брендов?

Да, Haval Dargo, Chery Tiggo 8 и Geely Monjaro близки по классу и характеристикам.

Мифы и правда

Миф: Mitsubishi окончательно ушла из России.

Правда: продажи продолжаются по схеме параллельного импорта.

Миф: китайские аналоги хуже японских.

Правда: современные китайские автомобили уже сопоставимы по качеству и оснащению.

Миф: повышение утилизационного сбора не повлияет на частных покупателей.

Правда: оно напрямую увеличит конечную цену любого импортного авто.

3 интересных факта

Mitsubishi когда-то производила автомобили в России — на заводе в Калуге.

Pajero Sport входит в десятку самых надёжных внедорожников по мировым рейтингам.

Outlander остаётся самой массовой моделью бренда, произведённой за всю историю.

Исторический контекст

Компания Mitsubishi пришла в Россию в начале 1990-х и быстро завоевала популярность. Outlander, Lancer и Pajero стали символами надёжности. Однако после 2022 года бренд свернул официальное присутствие, оставив рынок независимым импортёрам.

Сегодня Mitsubishi стоит на перепутье: с одной стороны, многолетняя репутация и лояльность клиентов, с другой — отсутствие стратегии для России и зависимость от внешних факторов. Судьба марки будет зависеть от того, насколько быстро она адаптируется к новым реалиям мировой экономики.