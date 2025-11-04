Премьера, которую ждали два года: Toyota RAV4 нового поколения удивил агрессивным дизайном и не только

10:34 Your browser does not support the audio element. Авто

На автосалоне в Токио представлено шестое поколение легендарного кроссовера Toyota RAV4 2026. Эта модель стала одной из самых ожидаемых премьер года, ведь RAV4 давно считается эталоном универсального автомобиля, сочетающего комфорт, надёжность и внедорожные качества.

Фото: Own work by TaurusEmerald, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota RAV4

В этот раз японский производитель сделал ставку не просто на обновление дизайна, а на полноценную технологическую и концептуальную трансформацию. Новый RAV4 стал выразительнее, динамичнее и ближе к премиальному уровню. Особое внимание привлекла спортивная версия GR, которая привнесла в модель линейку Toyota дополнительную дозу драйва и энергии.

Дизайн: новая энергия и смелый характер

Экстерьер шестого поколения RAV4 полностью переосмыслен. Впереди — С-образные фары, соединённые чёрной декоративной вставкой, придающей автомобилю цельный и агрессивный облик. Решётка радиатора теперь без привычной окантовки, а массивные воздухозаборники по бокам визуально расширяют кузов и делают переднюю часть стремительной.

В спортивной модификации RAV4 GR акценты расставлены ещё более смело: увеличенная решётка радиатора, тёмные панели и крупные воздухозаборники создают впечатление движения даже на стоянке.

Боковой профиль сохранил узнаваемые пропорции, но стал многослойным и более выразительным. Чёткая линия талии, контрастная чёрная крыша и арки придают автомобилю визуальную устойчивость, а эффект "парящей" крыши подчёркивает динамику.

"Мы стремились объединить спортивный дух и комфорт ежедневного автомобиля", — отметил главный дизайнер проекта Такэси Накамура.

Задняя часть автомобиля стала ещё компактнее и современнее. Светодиодные вертикальные фонари соединены чёрными декоративными элементами, а в версии GR добавлены спойлер и затемнённые детали, создающие спортивное настроение.

Спортивная версия GR: мощь и эмоции

Подразделение Gazoo Racing (GR) усилило образ RAV4, добавив модели спортивные черты, но без ущерба для практичности. Здесь свои фирменные акценты: агрессивная решётка, фирменные шильдики, аэродинамический обвес и 20-дюймовые колёсные диски.

В интерьере — спортивные сиденья с боковой поддержкой, контрастная прострочка и вставки под карбон. Всё это создаёт атмосферу автомобиля, готового к активному вождению.

GR-модификация предназначена для тех, кто хочет получить максимум эмоций от привычного кроссовера, не отказываясь от комфорта и функциональности.

Интерьер: цифровая кабина и технологии будущего

Салон нового RAV4 стал заметно современнее. Главная особенность — цифровая приборная панель на 12,3 дюйма и мультимедийный экран 10,5 дюйма. Обе панели работают на новой платформе Toyota Smart Connect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Водителя встречает трёхспицевый руль спортивной формы, проекционный дисплей и эргономичная консоль. Качество отделки выросло: мягкие материалы, вставки под металл и продуманная подсветка салона делают интерьер уютным и технологичным одновременно.

"Мы создали салон, где цифровые технологии не мешают, а помогают водителю", — подчеркнул инженер-разработчик Кэнъити Морита.

Среди удобств — электронный стояночный тормоз, беспроводная зарядка, улучшенная шумоизоляция и сиденья с функцией памяти.

Безопасность: новый стандарт TSS 4.0

RAV4 2026 оснащён расширенным пакетом Toyota Safety Sense 4.0. В него входят:

адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе;

система предотвращения столкновений с пешеходами и велосипедистами;

интеллектуальное управление дальним светом;

контроль внимания водителя и помощь при перестроении.

Электроника теперь работает точнее благодаря новым сенсорам и камерам с повышенным разрешением.

Техническая часть: два гибридных решения

Toyota продолжает развивать гибридные технологии. Новый RAV4 предложит две версии силовых установок:

Классический гибрид (HEV) с 2,5-литровым бензиновым двигателем и суммарной мощностью до 236 л. с. Подключаемый гибрид (PHEV) мощностью до 320 л. с. с батареей ёмкостью 22,7 кВт·ч, обеспечивающей до 100 км на чистом электричестве.

Обе версии оснащены интеллектуальной системой полного привода AWD-i и обновлённой платформой TNGA-K, обеспечивающей низкий центр тяжести и повышенную устойчивость.

Сравнение RAV4 2026 и предыдущее поколение

Параметр RAV4 2024 RAV4 2026 Платформа TNGA-K (1 gen) TNGA-K Evo Мощность гибрида 218 л. с. 236 л. с. Мощность PHEV 306 л. с. 320 л. с. Ёмкость батареи 18,1 кВт·ч 22,7 кВт·ч Пробег на электротяге 75 км 100 км Система безопасности TSS 3.0 TSS 4.0 Интерьер Аналоговый/цифровой Полностью цифровой

Для активного отдыха — внедорожная версия

Помимо спортивной GR-модификации, Toyota подготовила комплектацию с акцентом на внедорожные возможности. Версия Adventure получила увеличенный дорожный просвет, усиленную защиту днища и специальные режимы езды Multi-Terrain Select.

Колёса с "всепогодными" шинами и система помощи при спуске делают кроссовер удобным не только для города, но и для путешествий.

Плюсы и минусы нового RAV4

Плюсы Минусы Современный дизайн и интерьер Более высокая цена Расширенные гибридные версии Отсутствие дизеля Технологичный пакет безопасности Возможное удорожание обслуживания Версия GR с улучшенной динамикой Спорный внешний вид на вкус консерваторов Отличная управляемость Увеличенная масса из-за батарей

Советы шаг за шагом при выборе версии

Оцените стиль вождения. Для города подойдёт классический гибрид, для трассы и путешествий — PHEV. Выберите дизайн. Если важен спортивный характер — GR, если универсальность — Adventure. Проверьте доступность зарядной инфраструктуры. Для PHEV это ключевой момент. Уточните комплектацию. Версии отличаются не только моторами, но и настройками подвески. Сравните с конкурентами. Основные соперники — Honda CR-V, Nissan X-Trail, Mazda CX-50.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать гибрид без учёта стиля вождения.

Последствие: потеря эффективности.

Альтернатива: выбирайте HEV или PHEV по маршрутам эксплуатации.

Ошибка: игнорировать возможности системы TSS 4.0.

Последствие: недоиспользование функций безопасности.

Альтернатива: ознакомьтесь с настройками ассистентов в меню мультимедиа.

Ошибка: экономить на зарядке PHEV.

Последствие: сокращение ресурса батареи.

Альтернатива: заряжайте регулярно от сертифицированных станций.

FAQ

Когда начнутся продажи RAV4 2026?

Первые поставки ожидаются в 2026 году, стартуя с китайского рынка, затем — в Японии и Европе.

Будет ли RAV4 2026 продаваться в России?

Пока официально не подтверждено, но модель может появиться по схеме параллельного импорта.

Какой запас хода у версии PHEV?

До 100 км на электротяге и более 800 км в комбинированном режиме.

Есть ли отличия между версиями GR и Adventure?

Да: GR спортивнее и ниже, Adventure — выше и рассчитан на бездорожье.

Какая трансмиссия используется?

Электронно управляемая e-CVT с возможностью имитации ступеней.

Мифы и правда

Миф: RAV4 2026 полностью электрический.

Правда: пока доступны только гибридные версии, но платформа готова к переходу на EV.

Миф: версия GR — чисто декоративная.

Правда: модель получила спортивную настройку подвески и усиленные тормоза.

Миф: новый RAV4 слишком сложен в обслуживании.

Правда: Toyota сохранила модульный подход, что облегчает сервис.

3 интересных факта

Модель RAV4 существует уже 30 лет и остаётся самым продаваемым кроссовером Toyota.

Новый дизайн был вдохновлён концептом Compact Cruiser EV.

Версия PHEV может заряжаться за 2,5 часа от быстрой станции.

Исторический контекст

Первый RAV4 появился в 1994 году и фактически стал родоначальником класса кроссоверов. С тех пор модель прошла путь от компактного SUV до высокотехнологичного гибрида.

Шестое поколение отражает курс компании Toyota на электрификацию и баланс между динамикой, экологичностью и комфортом. Теперь RAV4 стал не просто универсальным автомобилем, а символом нового этапа развития бренда — спортивного, умного и по-японски надёжного.