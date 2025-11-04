Премьера, которую ждали два года: Toyota RAV4 нового поколения удивил агрессивным дизайном и не только

На автосалоне в Токио представлено шестое поколение легендарного кроссовера Toyota RAV4 2026. Эта модель стала одной из самых ожидаемых премьер года, ведь RAV4 давно считается эталоном универсального автомобиля, сочетающего комфорт, надёжность и внедорожные качества.
В этот раз японский производитель сделал ставку не просто на обновление дизайна, а на полноценную технологическую и концептуальную трансформацию. Новый RAV4 стал выразительнее, динамичнее и ближе к премиальному уровню. Особое внимание привлекла спортивная версия GR, которая привнесла в модель линейку Toyota дополнительную дозу драйва и энергии.
Экстерьер шестого поколения RAV4 полностью переосмыслен. Впереди — С-образные фары, соединённые чёрной декоративной вставкой, придающей автомобилю цельный и агрессивный облик. Решётка радиатора теперь без привычной окантовки, а массивные воздухозаборники по бокам визуально расширяют кузов и делают переднюю часть стремительной.
В спортивной модификации RAV4 GR акценты расставлены ещё более смело: увеличенная решётка радиатора, тёмные панели и крупные воздухозаборники создают впечатление движения даже на стоянке.
Боковой профиль сохранил узнаваемые пропорции, но стал многослойным и более выразительным. Чёткая линия талии, контрастная чёрная крыша и арки придают автомобилю визуальную устойчивость, а эффект "парящей" крыши подчёркивает динамику.
"Мы стремились объединить спортивный дух и комфорт ежедневного автомобиля", — отметил главный дизайнер проекта Такэси Накамура.
Задняя часть автомобиля стала ещё компактнее и современнее. Светодиодные вертикальные фонари соединены чёрными декоративными элементами, а в версии GR добавлены спойлер и затемнённые детали, создающие спортивное настроение.
Подразделение Gazoo Racing (GR) усилило образ RAV4, добавив модели спортивные черты, но без ущерба для практичности. Здесь свои фирменные акценты: агрессивная решётка, фирменные шильдики, аэродинамический обвес и 20-дюймовые колёсные диски.
В интерьере — спортивные сиденья с боковой поддержкой, контрастная прострочка и вставки под карбон. Всё это создаёт атмосферу автомобиля, готового к активному вождению.
GR-модификация предназначена для тех, кто хочет получить максимум эмоций от привычного кроссовера, не отказываясь от комфорта и функциональности.
Салон нового RAV4 стал заметно современнее. Главная особенность — цифровая приборная панель на 12,3 дюйма и мультимедийный экран 10,5 дюйма. Обе панели работают на новой платформе Toyota Smart Connect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Водителя встречает трёхспицевый руль спортивной формы, проекционный дисплей и эргономичная консоль. Качество отделки выросло: мягкие материалы, вставки под металл и продуманная подсветка салона делают интерьер уютным и технологичным одновременно.
"Мы создали салон, где цифровые технологии не мешают, а помогают водителю", — подчеркнул инженер-разработчик Кэнъити Морита.
Среди удобств — электронный стояночный тормоз, беспроводная зарядка, улучшенная шумоизоляция и сиденья с функцией памяти.
RAV4 2026 оснащён расширенным пакетом Toyota Safety Sense 4.0. В него входят:
адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе;
система предотвращения столкновений с пешеходами и велосипедистами;
интеллектуальное управление дальним светом;
контроль внимания водителя и помощь при перестроении.
Электроника теперь работает точнее благодаря новым сенсорам и камерам с повышенным разрешением.
Toyota продолжает развивать гибридные технологии. Новый RAV4 предложит две версии силовых установок:
Классический гибрид (HEV) с 2,5-литровым бензиновым двигателем и суммарной мощностью до 236 л. с.
Подключаемый гибрид (PHEV) мощностью до 320 л. с. с батареей ёмкостью 22,7 кВт·ч, обеспечивающей до 100 км на чистом электричестве.
Обе версии оснащены интеллектуальной системой полного привода AWD-i и обновлённой платформой TNGA-K, обеспечивающей низкий центр тяжести и повышенную устойчивость.
|Параметр
|RAV4 2024
|RAV4 2026
|Платформа
|TNGA-K (1 gen)
|TNGA-K Evo
|Мощность гибрида
|218 л. с.
|236 л. с.
|Мощность PHEV
|306 л. с.
|320 л. с.
|Ёмкость батареи
|18,1 кВт·ч
|22,7 кВт·ч
|Пробег на электротяге
|75 км
|100 км
|Система безопасности
|TSS 3.0
|TSS 4.0
|Интерьер
|Аналоговый/цифровой
|Полностью цифровой
Помимо спортивной GR-модификации, Toyota подготовила комплектацию с акцентом на внедорожные возможности. Версия Adventure получила увеличенный дорожный просвет, усиленную защиту днища и специальные режимы езды Multi-Terrain Select.
Колёса с "всепогодными" шинами и система помощи при спуске делают кроссовер удобным не только для города, но и для путешествий.
|Плюсы
|Минусы
|Современный дизайн и интерьер
|Более высокая цена
|Расширенные гибридные версии
|Отсутствие дизеля
|Технологичный пакет безопасности
|Возможное удорожание обслуживания
|Версия GR с улучшенной динамикой
|Спорный внешний вид на вкус консерваторов
|Отличная управляемость
|Увеличенная масса из-за батарей
Оцените стиль вождения. Для города подойдёт классический гибрид, для трассы и путешествий — PHEV.
Выберите дизайн. Если важен спортивный характер — GR, если универсальность — Adventure.
Проверьте доступность зарядной инфраструктуры. Для PHEV это ключевой момент.
Уточните комплектацию. Версии отличаются не только моторами, но и настройками подвески.
Сравните с конкурентами. Основные соперники — Honda CR-V, Nissan X-Trail, Mazda CX-50.
Ошибка: покупать гибрид без учёта стиля вождения.
Последствие: потеря эффективности.
Альтернатива: выбирайте HEV или PHEV по маршрутам эксплуатации.
Ошибка: игнорировать возможности системы TSS 4.0.
Последствие: недоиспользование функций безопасности.
Альтернатива: ознакомьтесь с настройками ассистентов в меню мультимедиа.
Ошибка: экономить на зарядке PHEV.
Последствие: сокращение ресурса батареи.
Альтернатива: заряжайте регулярно от сертифицированных станций.
Когда начнутся продажи RAV4 2026?
Первые поставки ожидаются в 2026 году, стартуя с китайского рынка, затем — в Японии и Европе.
Будет ли RAV4 2026 продаваться в России?
Пока официально не подтверждено, но модель может появиться по схеме параллельного импорта.
Какой запас хода у версии PHEV?
До 100 км на электротяге и более 800 км в комбинированном режиме.
Есть ли отличия между версиями GR и Adventure?
Да: GR спортивнее и ниже, Adventure — выше и рассчитан на бездорожье.
Какая трансмиссия используется?
Электронно управляемая e-CVT с возможностью имитации ступеней.
Миф: RAV4 2026 полностью электрический.
Правда: пока доступны только гибридные версии, но платформа готова к переходу на EV.
Миф: версия GR — чисто декоративная.
Правда: модель получила спортивную настройку подвески и усиленные тормоза.
Миф: новый RAV4 слишком сложен в обслуживании.
Правда: Toyota сохранила модульный подход, что облегчает сервис.
Первый RAV4 появился в 1994 году и фактически стал родоначальником класса кроссоверов. С тех пор модель прошла путь от компактного SUV до высокотехнологичного гибрида.
Шестое поколение отражает курс компании Toyota на электрификацию и баланс между динамикой, экологичностью и комфортом. Теперь RAV4 стал не просто универсальным автомобилем, а символом нового этапа развития бренда — спортивного, умного и по-японски надёжного.
