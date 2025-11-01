Потратили миллионы — и пожалели через три месяца: эти новые авто оказались разочарованием года НЕАКТУАЛЬНО БЫЛО 30 ОКТЯБРЯ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Покупка нового автомобиля для большинства водителей — серьёзное и дорогостоящее вложение. Обычно машина рассматривается как долгосрочная инвестиция, способная служить годами. Однако растущая статистика показывает: всё больше владельцев решают расстаться со своими новыми транспортными средствами уже через несколько месяцев после покупки.

Audi RS3
Фото: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi RS3

Исследование аналитической компании iSeeCars, проанализировавшей более 18,5 миллиона продаж новых автомобилей в 2023–2024 годах, выявило неожиданные тенденции. Некоторые модели оказываются в числе "неприжившихся" — их владельцы чаще других выставляют машины на продажу в течение первого года.

"Многие факторы могут повлиять на решение быстро продать новый автомобиль", — отметил аналитик компании iSeeCars Karl Brauer.

Почему новые машины уходят обратно на рынок

Эксперты выделяют три главные причины:

  1. Неоправданные ожидания — владельцы разочаровываются в характеристиках, комфорте или качестве сборки.

  2. Финансовые обстоятельства — рост кредитных ставок и расходов на обслуживание заставляет людей избавляться от дорогих машин.

  3. Маркетинговые уловки — некоторые дилеры регистрируют автомобили как проданные, чтобы улучшить статистику продаж, а затем снова выставляют их.

Сравнение: модели, чаще всего перепродаваемые в первый год

Модель Частота перепродажи Средняя цена новой (₽)
1 Land Rover Discovery Sport 28,3% 5 388 915 ₽
2 Porsche Macan 22,2% 7 590 450 ₽
3 Mercedes-Benz GLB 21,2% 4 981 620 ₽
4 Mercedes-Benz CLA 20,4% 4 943 715 ₽
5 Mercedes-Benz GLA 16,7% 4 740 645 ₽
6 Land Rover Range Rover Evoque 16,4% 5 711 790 ₽
7 Mercedes-Benz C-Class 14,0% 5 504 520 ₽
8 Land Rover Discovery 13,6% 7 534 010 ₽
9 BMW 5 Series 13,4% 6 612 165 ₽
10 Jaguar F-PACE 13,3% 6 953 625 ₽
 

Большинство этих автомобилей относятся к премиум-классу. Лидирует Land Rover Discovery Sport — почти треть владельцев продают его уже через год. Porsche Macan занимает второе место: высокая цена не мешает ему входить в число наиболее быстро перепродаваемых машин. Mercedes-Benz представил сразу четыре модели из десятки — GLB, CLA, GLA и C-Class, а также два представителя Land Rover и спортивный Jaguar F-PACE.

Советы шаг за шагом: как не пожалеть о покупке нового авто

  1. Проведите тест-драйв разных моделей. Не ограничивайтесь внешним видом и брендом — оцените управляемость, обзор и шумоизоляцию.

  2. Проверяйте реальные расходы. Уточняйте цены на страховку, обслуживание и топливо — они могут сильно различаться.

  3. Изучите рейтинг надёжности. Сайты вроде iSeeCars и J. D. Power публикуют статистику поломок и отзывов.

  4. Не поддавайтесь на акции и срочные предложения. Лизинговые и трейд-ин программы часто скрывают дополнительные платежи.

  5. Планируйте перепродажу заранее. Узнайте, как быстро выбранная модель теряет стоимость на вторичном рынке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбор дорогого кроссовера без учёта реальных расходов.
    Последствие: владелец вынужден продать машину через несколько месяцев.
    Альтернатива: рассмотреть гибридные модели (например, Toyota RAV4 Hybrid или Kia Sportage Hybrid), которые дешевле в обслуживании.

  • Ошибка: покупка "статусного" бренда ради имиджа.
    Последствие: высокая страховка и затраты на запчасти.
    Альтернатива: бизнес-седаны от Genesis, Volvo или Lexus — более выгодные в долгосрочной перспективе.

  • Ошибка: доверие рекламным акциям дилеров.
    Последствие: покупка машин, которые фактически уже числились проданными.
    Альтернатива: приобретение сертифицированных авто с пробегом через официальных представителей.

А что если…

Парадоксально, но такие машины — выгодная находка. Обычно это автомобили с пробегом до 10-15 тысяч километров, находящиеся в идеальном состоянии. Их стоимость может быть на 15-25% ниже, чем у новых. Особенно выгодно покупать так Porsche, Land Rover или Mercedes-Benz, если вы готовы смириться с тем, что на одометре уже несколько тысяч километров.

Плюсы и минусы покупки "почти нового" автомобиля

Плюсы Минусы
Существенная экономия — до четверти цены Гарантия может быть сокращена
Автомобиль в идеальном состоянии Возможно, был продан из-за скрытых дефектов
Нет необходимости ждать поставку Меньший выбор комплектаций

FAQ

Как выбрать автомобиль, который не придётся продавать через год?
Выбирайте модели с высокой оценкой надёжности и стабильной остаточной стоимостью. Японские бренды — Toyota, Honda, Mazda — лидируют по этим параметрам.

Сколько теряет автомобиль в цене за первый год?
Среднее падение стоимости составляет 15-20%, но у премиум-класса может доходить до 30-35%.

Что лучше: купить новый или почти новый автомобиль?
Почти новый (до года и 15 тыс. км) часто оказывается оптимальным вариантом: вы экономите, сохраняя качество и гарантию.

Мифы и правда

  • Миф: новые автомобили не теряют в цене в первый год.
    Правда: реальное снижение стоимости начинается сразу после выезда из салона.

  • Миф: машины премиум-класса дольше сохраняют цену.
    Правда: наоборот, именно дорогие модели теряют стоимость быстрее из-за высоких расходов на обслуживание.

  • Миф: перепроданные авто всегда проблемные.
    Правда: большинство из них продаются из-за личных обстоятельств владельцев, а не из-за поломок.

Три интересных факта

  1. Средний срок владения автомобилем в США сократился с 8,4 лет в 2010 году до 6,5 лет в 2024-м.
  2. Женщины на 12% чаще продают новый автомобиль в первый год, чем мужчины.
  3. Электромобили Tesla сохраняют стоимость дольше, чем бензиновые аналоги премиум-класса.

Исторический контекст

Ещё десять лет назад автомобили перепродавали в среднем через 4-5 лет. С ростом кредитных обязательств и изменением потребительских привычек цикл владения сократился почти вдвое. Сегодня даже премиум-марки вроде Porsche или Land Rover всё чаще появляются на вторичном рынке уже спустя несколько месяцев после покупки.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Кожа живёт по своим часам: как подстроить уход под биоритмы
