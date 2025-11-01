Потратили миллионы — и пожалели через три месяца: эти новые авто оказались разочарованием года НЕАКТУАЛЬНО БЫЛО 30 ОКТЯБРЯ

Покупка нового автомобиля для большинства водителей — серьёзное и дорогостоящее вложение. Обычно машина рассматривается как долгосрочная инвестиция, способная служить годами. Однако растущая статистика показывает: всё больше владельцев решают расстаться со своими новыми транспортными средствами уже через несколько месяцев после покупки.
Исследование аналитической компании iSeeCars, проанализировавшей более 18,5 миллиона продаж новых автомобилей в 2023–2024 годах, выявило неожиданные тенденции. Некоторые модели оказываются в числе "неприжившихся" — их владельцы чаще других выставляют машины на продажу в течение первого года.
"Многие факторы могут повлиять на решение быстро продать новый автомобиль", — отметил аналитик компании iSeeCars Karl Brauer.
Эксперты выделяют три главные причины:
Неоправданные ожидания — владельцы разочаровываются в характеристиках, комфорте или качестве сборки.
Финансовые обстоятельства — рост кредитных ставок и расходов на обслуживание заставляет людей избавляться от дорогих машин.
Маркетинговые уловки — некоторые дилеры регистрируют автомобили как проданные, чтобы улучшить статистику продаж, а затем снова выставляют их.
|№
|Модель
|Частота перепродажи
|Средняя цена новой (₽)
|1
|Land Rover Discovery Sport
|28,3%
|5 388 915 ₽
|2
|Porsche Macan
|22,2%
|7 590 450 ₽
|3
|Mercedes-Benz GLB
|21,2%
|4 981 620 ₽
|4
|Mercedes-Benz CLA
|20,4%
|4 943 715 ₽
|5
|Mercedes-Benz GLA
|16,7%
|4 740 645 ₽
|6
|Land Rover Range Rover Evoque
|16,4%
|5 711 790 ₽
|7
|Mercedes-Benz C-Class
|14,0%
|5 504 520 ₽
|8
|Land Rover Discovery
|13,6%
|7 534 010 ₽
|9
|BMW 5 Series
|13,4%
|6 612 165 ₽
|10
|Jaguar F-PACE
|13,3%
|6 953 625 ₽
Большинство этих автомобилей относятся к премиум-классу. Лидирует Land Rover Discovery Sport — почти треть владельцев продают его уже через год. Porsche Macan занимает второе место: высокая цена не мешает ему входить в число наиболее быстро перепродаваемых машин. Mercedes-Benz представил сразу четыре модели из десятки — GLB, CLA, GLA и C-Class, а также два представителя Land Rover и спортивный Jaguar F-PACE.
Проведите тест-драйв разных моделей. Не ограничивайтесь внешним видом и брендом — оцените управляемость, обзор и шумоизоляцию.
Проверяйте реальные расходы. Уточняйте цены на страховку, обслуживание и топливо — они могут сильно различаться.
Изучите рейтинг надёжности. Сайты вроде iSeeCars и J. D. Power публикуют статистику поломок и отзывов.
Не поддавайтесь на акции и срочные предложения. Лизинговые и трейд-ин программы часто скрывают дополнительные платежи.
Планируйте перепродажу заранее. Узнайте, как быстро выбранная модель теряет стоимость на вторичном рынке.
Ошибка: выбор дорогого кроссовера без учёта реальных расходов.
Последствие: владелец вынужден продать машину через несколько месяцев.
Альтернатива: рассмотреть гибридные модели (например, Toyota RAV4 Hybrid или Kia Sportage Hybrid), которые дешевле в обслуживании.
Ошибка: покупка "статусного" бренда ради имиджа.
Последствие: высокая страховка и затраты на запчасти.
Альтернатива: бизнес-седаны от Genesis, Volvo или Lexus — более выгодные в долгосрочной перспективе.
Ошибка: доверие рекламным акциям дилеров.
Последствие: покупка машин, которые фактически уже числились проданными.
Альтернатива: приобретение сертифицированных авто с пробегом через официальных представителей.
Парадоксально, но такие машины — выгодная находка. Обычно это автомобили с пробегом до 10-15 тысяч километров, находящиеся в идеальном состоянии. Их стоимость может быть на 15-25% ниже, чем у новых. Особенно выгодно покупать так Porsche, Land Rover или Mercedes-Benz, если вы готовы смириться с тем, что на одометре уже несколько тысяч километров.
|Плюсы
|Минусы
|Существенная экономия — до четверти цены
|Гарантия может быть сокращена
|Автомобиль в идеальном состоянии
|Возможно, был продан из-за скрытых дефектов
|Нет необходимости ждать поставку
|Меньший выбор комплектаций
Как выбрать автомобиль, который не придётся продавать через год?
Выбирайте модели с высокой оценкой надёжности и стабильной остаточной стоимостью. Японские бренды — Toyota, Honda, Mazda — лидируют по этим параметрам.
Сколько теряет автомобиль в цене за первый год?
Среднее падение стоимости составляет 15-20%, но у премиум-класса может доходить до 30-35%.
Что лучше: купить новый или почти новый автомобиль?
Почти новый (до года и 15 тыс. км) часто оказывается оптимальным вариантом: вы экономите, сохраняя качество и гарантию.
Миф: новые автомобили не теряют в цене в первый год.
Правда: реальное снижение стоимости начинается сразу после выезда из салона.
Миф: машины премиум-класса дольше сохраняют цену.
Правда: наоборот, именно дорогие модели теряют стоимость быстрее из-за высоких расходов на обслуживание.
Миф: перепроданные авто всегда проблемные.
Правда: большинство из них продаются из-за личных обстоятельств владельцев, а не из-за поломок.
Ещё десять лет назад автомобили перепродавали в среднем через 4-5 лет. С ростом кредитных обязательств и изменением потребительских привычек цикл владения сократился почти вдвое. Сегодня даже премиум-марки вроде Porsche или Land Rover всё чаще появляются на вторичном рынке уже спустя несколько месяцев после покупки.
