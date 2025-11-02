Масло уходит, а мотор живёт своей жизнью: названы автомобили с самым прожорливым ДВС

Современные бензиновые двигатели становятся всё мощнее, компактнее и экологичнее, однако у этого прогресса есть обратная сторона — увеличенное потребление моторного масла. Многие владельцы замечают, что уровень смазки в двигателе снижается быстрее, чем указано в регламенте, и доливка масла между плановыми ТО становится нормой.
Среди причин — конструктивные особенности моторов нового поколения, использование турбонаддува, тонкие поршневые кольца и ужесточённые экологические стандарты. Наиболее заметно эта проблема проявляется у автомобилей немецких брендов, но встречается и у японских и корейских производителей.
В погоне за мощностью и экономичностью инженеры снизили трение в двигателях, уменьшив толщину маслосъёмных колец. Это позволило улучшить КПД, но снизило способность колец очищать цилиндры от излишков масла. В результате часть смазки сгорает вместе с топливом.
К тому же современные моторы работают при более высоких температурах, особенно турбированные. Масло в таких условиях окисляется быстрее, а его потери становятся заметнее. Ещё один фактор — экологические стандарты: использование систем EGR и катализаторов изменило давление в камере сгорания, что тоже влияет на расход масла.
"Повышенный расход смазки не всегда означает поломку. Это часто конструктивная особенность современных двигателей", — поясняет автомеханик Алексей Ревин.
Первое место в антирейтинге занимают турбированные двигатели EA888 от концерна Volkswagen. Эти моторы объёмом 1,8 и 2,0 литра устанавливались на множество моделей:
Audi A3, A4, A5, A6, Q3, Q5
Volkswagen Golf, Tiguan, Passat, Jetta
Skoda Octavia, Superb, Yeti
Основная проблема этих двигателей — износ поршневых колец и стенок цилиндров, из-за чего масло постепенно попадает в камеру сгорания. В результате увеличивается его расход, появляются дым и запах гари. Даже при исправном состоянии мотора расход может достигать до 1 литра на 1000 км - в рамках "нормы" для завода, но ощутимо для владельца.
При пробегах свыше 100-150 тысяч километров ситуация усугубляется. Замена колец и колпачков может снизить расход масла, но не всегда решает проблему полностью.
У бренда Audi повышенным расходом масла также известен двигатель EA837, который выпускался с 2008 года. Этот 3,0-литровый V6 устанавливался на модели A4, A6 и Q7.
Причина расхода — отложения на поршневых кольцах и постепенный износ зеркала цилиндров. Масло начинает проникать в камеру сгорания, сгорает и оставляет нагар. Симптомы — сизый дым при разгоне и падение уровня масла даже после коротких поездок.
Усугубляет ситуацию сложная система вентиляции картера: при её засорении давление в картере повышается, и масло выдавливается наружу через уплотнения.
Не обошла проблема и компанию BMW. Атмосферные двигатели серий N45 и N46, устанавливавшиеся на BMW 3-й серии, известны повышенным расходом масла после пробега 70-80 тысяч километров.
В этих моторах применяется тонкая система колец и лёгкие алюминиевые поршни, чувствительные к температурным перепадам. При нагреве масло начинает просачиваться через зазоры, что со временем приводит к угару.
Некоторые владельцы отмечают, что даже при умеренной езде расход достигает до 1 литра на 1500 км, а после 100 тысяч километров двигатель требует капитального вмешательства.
Рекомендации для владельцев таких машин просты:
Даже японские двигатели, славящиеся долговечностью, не застрахованы от повышенного расхода масла. Пример — 1,8-литровый мотор 1ZZ-FE, устанавливавшийся на Toyota Corolla и Toyota Avensis.
Этот агрегат известен хорошей динамикой и экономичностью, но после 100-120 тысяч километров начинает "подъедать" масло. Причина — закоксовка маслосъёмных колец, особенно при редкой замене масла или использовании дешёвых смазок.
Ремонт заключается в чистке или замене поршней и колец. При своевременном обслуживании двигатель служит долго, но игнорирование проблемы приводит к нагару и падению компрессии.
Двигатели серий G4KA, G4KD и G4NA, устанавливавшиеся на автомобили Kia Sportage, Hyundai Tucson, Kia Soul и Kia Ceed до 2018 года, также вошли в антирейтинг. Эти моторы подвержены образованию задиров в цилиндрах после пробега 80-100 тысяч километров.
Причина — тонкое хонингование стенок цилиндров и чувствительность к перегреву. Как только масло теряет свои свойства, начинается износ, который вызывает повышенное трение и угар смазки.
В некоторых случаях ремонт невозможен, и двигатель заменяется полностью. В более лёгких ситуациях помогает гильзовка блока и установка новых поршней.
|Производитель
|Серия двигателя
|Объём
|Тип
|Средний расход масла
|Основная причина
|Volkswagen / Audi / Skoda
|EA888
|1.8-2.0
|Турбо
|до 1 л/1000 км
|Износ колец, нагар
|Audi
|EA837
|3.0
|V6
|0.7 л/1000 км
|Повреждение зеркала цилиндров
|BMW
|N45 / N46
|1.6-2.0
|Атмо
|0.5-1 л/1500 км
|Закоксовка колец
|Toyota
|1ZZ-FE
|1.8
|Атмо
|0.5 л/1000 км
|Коксование масла
|Kia / Hyundai
|G4KA / G4KD / G4NA
|2.0
|Атмо
|0.7 л/1000 км
|Задиры в цилиндрах
Следить за качеством масла. Используйте только оригинальные масла с нужным допуском и температурной вязкостью.
Менять масло чаще. Реальные условия эксплуатации (город, пробки, короткие поездки) требуют интервала в 7-8 тысяч км.
Не перегревать двигатель. Даже кратковременный перегрев ускоряет износ колец.
Регулярно чистить вентиляцию картера. Засорение системы усиливает давление и увеличивает потери масла.
Избегать дешёвого топлива. Некачественный бензин вызывает нагар и разрушает катализаторы, влияющие на температуру двигателя.
Поскольку производители продолжают снижать вес и внутренние потери в двигателях, полностью избавиться от угара масла, вероятно, не удастся. Более того, тенденция к downsizing (уменьшению объёма при росте мощности) усиливает нагрузку на узлы.
Однако грамотное обслуживание, использование качественных смазок и контроль состояния двигателя позволяют свести потери к минимуму и продлить срок службы силового агрегата.
