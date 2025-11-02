Масло уходит, а мотор живёт своей жизнью: названы автомобили с самым прожорливым ДВС

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Современные бензиновые двигатели становятся всё мощнее, компактнее и экологичнее, однако у этого прогресса есть обратная сторона — увеличенное потребление моторного масла. Многие владельцы замечают, что уровень смазки в двигателе снижается быстрее, чем указано в регламенте, и доливка масла между плановыми ТО становится нормой.

Заливка моторного масла
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Заливка моторного масла

Среди причин — конструктивные особенности моторов нового поколения, использование турбонаддува, тонкие поршневые кольца и ужесточённые экологические стандарты. Наиболее заметно эта проблема проявляется у автомобилей немецких брендов, но встречается и у японских и корейских производителей.

Почему современные двигатели расходуют больше масла

В погоне за мощностью и экономичностью инженеры снизили трение в двигателях, уменьшив толщину маслосъёмных колец. Это позволило улучшить КПД, но снизило способность колец очищать цилиндры от излишков масла. В результате часть смазки сгорает вместе с топливом.

К тому же современные моторы работают при более высоких температурах, особенно турбированные. Масло в таких условиях окисляется быстрее, а его потери становятся заметнее. Ещё один фактор — экологические стандарты: использование систем EGR и катализаторов изменило давление в камере сгорания, что тоже влияет на расход масла.

"Повышенный расход смазки не всегда означает поломку. Это часто конструктивная особенность современных двигателей", — поясняет автомеханик Алексей Ревин.

Лидеры по расходу масла — двигатели Volkswagen EA888

Первое место в антирейтинге занимают турбированные двигатели EA888 от концерна Volkswagen. Эти моторы объёмом 1,8 и 2,0 литра устанавливались на множество моделей:

  • Audi A3, A4, A5, A6, Q3, Q5

  • Volkswagen Golf, Tiguan, Passat, Jetta

  • Skoda Octavia, Superb, Yeti

Основная проблема этих двигателей — износ поршневых колец и стенок цилиндров, из-за чего масло постепенно попадает в камеру сгорания. В результате увеличивается его расход, появляются дым и запах гари. Даже при исправном состоянии мотора расход может достигать до 1 литра на 1000 км - в рамках "нормы" для завода, но ощутимо для владельца.

При пробегах свыше 100-150 тысяч километров ситуация усугубляется. Замена колец и колпачков может снизить расход масла, но не всегда решает проблему полностью.

Audi EA837: проблемный V6 объёмом 3,0 литра

У бренда Audi повышенным расходом масла также известен двигатель EA837, который выпускался с 2008 года. Этот 3,0-литровый V6 устанавливался на модели A4, A6 и Q7.

Причина расхода — отложения на поршневых кольцах и постепенный износ зеркала цилиндров. Масло начинает проникать в камеру сгорания, сгорает и оставляет нагар. Симптомы — сизый дым при разгоне и падение уровня масла даже после коротких поездок.

Усугубляет ситуацию сложная система вентиляции картера: при её засорении давление в картере повышается, и масло выдавливается наружу через уплотнения.

BMW N45 и N46: масложор после 70 000 км

Не обошла проблема и компанию BMW. Атмосферные двигатели серий N45 и N46, устанавливавшиеся на BMW 3-й серии, известны повышенным расходом масла после пробега 70-80 тысяч километров.

В этих моторах применяется тонкая система колец и лёгкие алюминиевые поршни, чувствительные к температурным перепадам. При нагреве масло начинает просачиваться через зазоры, что со временем приводит к угару.

Некоторые владельцы отмечают, что даже при умеренной езде расход достигает до 1 литра на 1500 км, а после 100 тысяч километров двигатель требует капитального вмешательства.

Рекомендации для владельцев таких машин просты:

  • регулярно проверять уровень масла;
  • использовать только оригинальные допуски BMW Longlife;
  • не затягивать с заменой колец и вентиляции картера.

Toyota 1ZZ-FE: надёжность с нюансами

Даже японские двигатели, славящиеся долговечностью, не застрахованы от повышенного расхода масла. Пример — 1,8-литровый мотор 1ZZ-FE, устанавливавшийся на Toyota Corolla и Toyota Avensis.

Этот агрегат известен хорошей динамикой и экономичностью, но после 100-120 тысяч километров начинает "подъедать" масло. Причина — закоксовка маслосъёмных колец, особенно при редкой замене масла или использовании дешёвых смазок.

Ремонт заключается в чистке или замене поршней и колец. При своевременном обслуживании двигатель служит долго, но игнорирование проблемы приводит к нагару и падению компрессии.

Корейские двигатели G4KA, G4KD и G4NA: задирающие цилиндры

Двигатели серий G4KA, G4KD и G4NA, устанавливавшиеся на автомобили Kia Sportage, Hyundai Tucson, Kia Soul и Kia Ceed до 2018 года, также вошли в антирейтинг. Эти моторы подвержены образованию задиров в цилиндрах после пробега 80-100 тысяч километров.

Причина — тонкое хонингование стенок цилиндров и чувствительность к перегреву. Как только масло теряет свои свойства, начинается износ, который вызывает повышенное трение и угар смазки.

В некоторых случаях ремонт невозможен, и двигатель заменяется полностью. В более лёгких ситуациях помогает гильзовка блока и установка новых поршней.

Таблица "Расход масла у популярных двигателей"

Производитель Серия двигателя Объём Тип Средний расход масла Основная причина
Volkswagen / Audi / Skoda EA888 1.8-2.0 Турбо до 1 л/1000 км Износ колец, нагар
Audi EA837 3.0 V6 0.7 л/1000 км Повреждение зеркала цилиндров
BMW N45 / N46 1.6-2.0 Атмо 0.5-1 л/1500 км Закоксовка колец
Toyota 1ZZ-FE 1.8 Атмо 0.5 л/1000 км Коксование масла
Kia / Hyundai G4KA / G4KD / G4NA 2.0 Атмо 0.7 л/1000 км Задиры в цилиндрах

Как снизить расход масла

  1. Следить за качеством масла. Используйте только оригинальные масла с нужным допуском и температурной вязкостью.

  2. Менять масло чаще. Реальные условия эксплуатации (город, пробки, короткие поездки) требуют интервала в 7-8 тысяч км.

  3. Не перегревать двигатель. Даже кратковременный перегрев ускоряет износ колец.

  4. Регулярно чистить вентиляцию картера. Засорение системы усиливает давление и увеличивает потери масла.

  5. Избегать дешёвого топлива. Некачественный бензин вызывает нагар и разрушает катализаторы, влияющие на температуру двигателя.

Мифы и правда о "масложоре"

  • Миф: расход масла — всегда признак поломки.
    Правда: у многих современных моторов это конструктивная особенность.
  • Миф: можно использовать более густое масло, чтобы расход уменьшился.
    Правда: несоответствие вязкости может повредить двигатель и систему VVT.
  • Миф: если мотор "ест" масло, он скоро сломается.
    Правда: при регулярной доливке и обслуживании двигатель может долго работать без капитального ремонта.

А что если расход масла — это норма будущего?

Поскольку производители продолжают снижать вес и внутренние потери в двигателях, полностью избавиться от угара масла, вероятно, не удастся. Более того, тенденция к downsizing (уменьшению объёма при росте мощности) усиливает нагрузку на узлы.

Однако грамотное обслуживание, использование качественных смазок и контроль состояния двигателя позволяют свести потери к минимуму и продлить срок службы силового агрегата.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
