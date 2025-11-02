Умный автомобиль — глупые ошибки: как сбои в Остине заставили Tesla снова искать путь к доверию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автономные автомобили Tesla снова оказались в центре внимания — и не по самым приятным причинам. Недавняя серия мелких аварий с участием роботакси компании в Остине (штат Техас) поставила под сомнение готовность технологий Tesla к полноценной эксплуатации. Даже при наличии так называемых "мониторов безопасности" — операторов, которые должны следить за системой и вмешиваться при необходимости, — автомобили не смогли избежать столкновений.

Роботакси
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
Роботакси

Что происходит с роботакси Tesla в Остине

В Техасе запущен экспериментальный проект: электромобили Tesla с системой Full Self-Driving (FSD) курсируют по улицам Остина без активного участия водителя. Однако за последние месяцы зафиксировано несколько инцидентов на малой скорости. Машины сталкивались с препятствиями, неправильно распознавали дорожные объекты или "замирали" в непредсказуемых ситуациях.

Федеральное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало проверку, чтобы понять, соответствуют ли эти системы федеральным стандартам безопасности. Речь идёт не только о надежности программного обеспечения, но и о способности алгоритмов вовремя оценивать дорожную обстановку.

"Каждый новый инцидент напоминает, что даже самые передовые технологии не застрахованы от ошибок", — отметил представитель NHTSA Джеймс Уилкинс.

Мониторы безопасности: почему не сработали

Каждое роботакси Tesla в Остине имеет в салоне человека-наблюдателя, чья задача — контролировать работу автономной системы и при необходимости взять управление. Но практика показала, что даже с их участием не удалось предотвратить мелкие аварии.

Эксперты считают, что причина кроется в задержке между моментом, когда автомобиль принимает решение, и временем реакции наблюдателя. В большинстве случаев система движется на малой скорости, а вмешательство становится возможным уже после ошибки.

Такие инциденты вызывают вопросы о том, насколько безопасно доверять управление полностью алгоритму, особенно в городских условиях с пешеходами, велосипедами и плотным трафиком.

Системные проблемы и отзываемые автомобили

Помимо неудач с роботакси Tesla недавно столкнулась с новой волной отзывов. В октябре компания объявила об отзыве более 13 тысяч электромобилей из-за дефекта в батарейных модулях, который мог привести к внезапному отключению питания.

Подобные ситуации подрывают доверие к бренду, ведь Tesla активно продвигает себя как лидера в области автономного транспорта. Однако стабильность программных обновлений и техническое качество компонентов всё чаще подвергаются сомнению.

Сравнение: Tesla и конкуренты

Производитель Технология автономии Уровень безопасности (оценка экспертов) География тестов
Tesla Full Self-Driving (бета) Средний: частые жалобы на ошибки США
Waymo (Alphabet) Waymo Driver Высокий, подтверждённый серией тестов США, Япония
Cruise (GM) Super Cruise Средний, временно приостановлены тесты США
Baidu Apollo Apollo Go Высокий, активно используется в Китае Китай
Mercedes-Benz Drive Pilot Сертифицирован для скоростных трасс Германия, США

Tesla оказалась в сложной позиции: несмотря на громкие заявления Илона Маска о скором будущем без водителей, её технологии остаются менее стабильными по сравнению с решениями конкурентов.

Как Tesla пытается решить проблему

Компания активно дорабатывает FSD, выпуская обновления каждые несколько недель. Маск не раз заявлял, что ИИ "обучается на ошибках" и каждая новая версия будет точнее предыдущей.

В Остине роботакси продолжают курсировать, но теперь под усиленным контролем инженеров. Tesla обещает опубликовать статистику аварийности, однако точных данных пока нет.

"Tesla нацелена на полную автономию, но путь к этому окажется длиннее, чем казалось", — подчеркнул аналитик отрасли транспорта Дэвид Харрис.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком сильное доверие к ИИ и недостаточная подготовка наблюдателей.

  • Последствие: рост числа инцидентов и внимание регуляторов.

  • Альтернатива: постепенное внедрение автономных функций, как у Mercedes Drive Pilot или Waymo, где человек остаётся в активной роли до полного совершенствования алгоритма.

А что если Tesla изменит стратегию?

Некоторые аналитики считают, что Tesla может пересмотреть свою политику и временно ограничить использование FSD в городах. Другие, напротив, видят в этих проблемах необходимый этап развития. Без реальных данных, собранных в дорожных условиях, невозможно довести систему до безопасного уровня.

Тем не менее, доверие к марке остаётся ключевым фактором. И чем дольше компания будет скрывать статистику, тем труднее будет убедить покупателей и инвесторов в устойчивости проекта.

Плюсы и минусы автономных такси Tesla

Плюсы Минусы
Инновационная концепция "такси без водителя" Недостаточная надёжность FSD в реальных условиях
Уменьшение затрат на персонал Риск аварий и юридические вопросы ответственности
Возможность круглосуточной работы Высокие затраты на страхование и обновление ПО
Потенциал снижения пробок в будущем Репутационные риски и скепсис регуляторов

FAQ

Как работает роботакси Tesla?
Система FSD использует камеры, радары и нейросеть, обученную на миллионах километров пробега. Алгоритмы анализируют дорожную обстановку и принимают решения в реальном времени.

Можно ли Tesla управлять без водителя прямо сейчас?
Нет. Даже при активной функции FSD требуется водитель-наблюдатель, готовый вмешаться в любой момент.

Сколько стоит внедрение технологии роботакси?
По оценкам экспертов, создание автономной экосистемы обходится Tesla примерно в 1,5-2 миллиарда долларов ежегодно.

Когда Tesla планирует полностью перейти на беспилотный режим?
Илон Маск неоднократно говорил, что это произойдет "в течение года", но реальные сроки постоянно переносятся.

Чем занимается NHTSA?
Агентство расследует случаи сбоев и проверяет, не нарушают ли они стандарты безопасности дорожного движения.

Мифы и правда

  • Миф: роботакси Tesla уже полностью автономны.
    Правда: система всё ещё требует участия человека.

  • Миф: аварии случаются только из-за водителей.
    Правда: значительная часть инцидентов связана с ошибками программного обеспечения.

  • Миф: Tesla — единственная компания с беспилотниками.
    Правда: Waymo, Baidu и Mercedes тоже ведут активные тесты и часто добиваются лучших результатов.

3 интересных факта

  1. Первая идея robotaxi была озвучена Маском ещё в 2016 году.

  2. Tesla планирует создать мобильное приложение, через которое можно будет заказать автономное такси, как Uber.

  3. Для обучения своих систем компания использует реальную телеметрию со всех электромобилей, подключённых к интернету.

Исторический контекст

Развитие автономного транспорта началось ещё в 1980-х, когда в университетах США появились первые эксперименты с компьютерным управлением автомобилей. К 2010-м на сцену вышли Google и Tesla, сделав беспилотные технологии коммерческим направлением. Сегодня этот рынок оценивается более чем в 60 млрд долларов и растёт ежегодно.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Игорь Моржаретто
