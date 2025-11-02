Кузов вырос, характер остался прежним: Audi Q3 2026 готовится удивить поклонников бренда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
На дорогах Китая были впервые замечены испытательные прототипы нового Audi Q3 2026 модельного года. Компактный кроссовер проходит дорожные тесты под плотным камуфляжем, однако уже сейчас можно рассмотреть ключевые изменения в дизайне и пропорциях кузова. Судя по первым снимкам, автомобиль сохранит характерный стиль марки, но станет длиннее и просторнее, а также получит ряд технологических обновлений.

Audi Q3
Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi Q3

Удлинённая версия: фокус на комфорте

Основное отличие нового Q3 от нынешнего поколения — заметно увеличенная длина кузова. Судя по пропорциям, модель получила удлинённую колесную базу, что особенно актуально для китайского рынка, где пассажирское пространство на втором ряду имеет особое значение.

Увеличенный кузов не только добавит комфорта, но и позволит разместить больше оборудования, в том числе продвинутую мультимедийную систему и дополнительные элементы шумоизоляции. Такое решение делает Q3 ближе по уровню к старшей модели Q5, сохраняя при этом компактность и управляемость.

Дизайн: глобальный стиль с локальными штрихами

Несмотря на камуфляж, автомобиль демонстрирует знакомые фирменные черты — крупную решётку радиатора Singleframe и строгие линии боковин. Однако есть и новые акценты. По всей видимости, Q3 2026 получит скрытые дверные ручки — решение, ранее встречавшееся на электрических моделях Audi, — и переработанную заднюю оптику с более тонкой светодиодной графикой.

На тестовых фото также видны красные тормозные суппорты, что намекает на спортивную версию S-Line. Вероятно, она будет отличаться не только визуальными элементами, но и более жёсткой подвеской, а также особыми настройками рулевого управления.

Интерьер: больше пространства и технологий

Увеличение размеров кузова положительно скажется на объёме салона. Второй ряд, как ожидается, получит больше места для ног, а багажник станет вместительнее. В интерьере появится новая архитектура панели, выполненная в духе последних моделей бренда — с двумя экранами и сенсорным управлением климатом.

Материалы отделки, судя по традициям Audi, будут высокого уровня: мягкий пластик, кожа, декоративные вставки из алюминия или древесины. Ожидается, что в топовых комплектациях появятся проекционный дисплей и подсветка с настраиваемыми сценариями.

Технические особенности

Точных данных о платформе пока нет, но эксперты предполагают, что Q3 2026 будет построен на модернизированной архитектуре MQB Evo, которую также используют новые поколения Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq.

Линейка двигателей, вероятно, сохранит бензиновые и дизельные версии с турбонаддувом, а также мягкогибридные установки. Не исключено появление подключаемого гибрида PHEV с увеличенным запасом хода на электротяге.

Что касается трансмиссий, выбор, как и прежде, будет включать 7-ступенчатую роботизированную коробку S tronic и фирменную систему полного привода quattro.

Ориентация на китайский рынок

Появление удлинённой версии в Китае не случайно. Страна уже давно является одним из ключевых рынков для Audi, где удлинённые версии моделей (с индексом L) пользуются особым спросом. Audi Q3 L, вероятно, будет выпускаться на местном заводе FAW-Volkswagen, а затем может появиться и на других рынках в стандартной конфигурации.

Такой подход позволяет компании учитывать вкусы азиатских клиентов, предпочитающих автомобили с просторным салоном и представительским видом, не жертвуя управляемостью и премиальными технологиями.

Сравнение с текущей моделью

Параметр Audi Q3 (текущее поколение) Audi Q3 2026 (ожидаемо)
Длина кузова 4490 мм около 4650 мм
Колёсная база 2680 мм примерно 2780 мм
Оснащение один экран мультимедиа два дисплея + проекция
Дверные ручки стандартные скрытые
Освещение светодиодное матричная оптика нового поколения

Эти изменения делают модель не просто обновлением, а фактически новым поколением, ориентированным на комфорт и цифровизацию.

Перспективы выхода и премьеры

Мировая премьера Audi Q3 2026 ожидается в конце 2025 года, а продажи начнутся в 2026-м. В Китае автомобиль, вероятнее всего, появится первым, а затем выйдет и на европейский рынок.

По слухам, одновременно будет представлена и версия S-Line, а также гибридный вариант, что сделает линейку максимально разнообразной.

"Новый Q3 станет эталоном среди компактных премиальных SUV — сочетанием технологий, дизайна и динамики", — отметил один из представителей компании Audi.

3 интересных факта

  1. Audi Q3 впервые вышел на рынок в 2011 году и стал одной из самых популярных моделей бренда.

  2. В Китае доля удлинённых версий Audi превышает 30% всех продаж марки.

  3. Ожидается, что Q3 2026 получит рекордно низкий коэффициент аэродинамического сопротивления для своего класса.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
