Металл сменил флаг, но не амбиции: китайский бренд собирают там, где был немецкий премиум

5:19 Your browser does not support the audio element. Авто

В Московской области официально стартовало производство автомобилей бренда Exeed. Сборка организована на бывшем заводе Mercedes-Benz недалеко от столицы и стала одним из крупнейших проектов по локализации китайских авто в России. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, подчеркнув, что проект реализуется при поддержке государства и с использованием механизма утилизационного сбора.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Exeed LX кроссовер

Новый этап для российского автопрома

Перезапуск завода — важный шаг для отечественного автомобилестроения. После ухода немецкого концерна площадка долго простаивала, однако теперь она получила вторую жизнь. Запуск сборки Exeed не только сохраняет производственные мощности, но и создает новые рабочие места, стимулируя развитие смежных отраслей.

Exeed — премиальный бренд, принадлежащий концерну Chery, и его приход в Подмосковье означает, что российский рынок становится приоритетным для китайских автопроизводителей. Сборка внутри страны позволяет снизить стоимость автомобилей, упростить логистику и повысить их привлекательность для покупателей.

Какие модели выйдут с конвейера

Хотя официально пока не объявлено, какие именно кроссоверы уже производятся, по данным одобрений типа транспортного средства (ОТТС), разрешения получены сразу на четыре модели: LX, TXL, RX и VX. Это говорит о серьёзной степени локализации и о планах выпускать полный модельный ряд.

Каждый из этих кроссоверов ориентирован на разные категории покупателей:

Exeed LX - компактный городской SUV с ярким дизайном и богатым оснащением;

- компактный городской SUV с ярким дизайном и богатым оснащением; TXL - среднеразмерный кроссовер с просторным салоном и полным приводом;

- среднеразмерный кроссовер с просторным салоном и полным приводом; RX - новая модель с акцентом на технологичность и комфорт;

- новая модель с акцентом на технологичность и комфорт; VX - флагман бренда, крупный семиместный кроссовер бизнес-класса.

Таким образом, завод в Подмосковье сможет удовлетворить запросы широкого круга клиентов — от семейных водителей до любителей премиальных автомобилей.

Государственная поддержка и локализация

Проект реализован при участии российских ведомств и финансовых механизмов, направленных на развитие промышленности. По словам Дениса Мантурова, именно утилизационный сбор и государственные субсидии помогли ускорить запуск предприятия.

"Этот проект — результат комплексной работы по восстановлению и развитию автопроизводства в России", — отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Для китайских компаний локализация в России — стратегически важное решение. Производство внутри страны позволяет снизить таможенные расходы и ускорить поставки. Кроме того, сборка в Подмосковье открывает возможность использовать российские комплектующие, что повышает степень интеграции с отечественными поставщиками.

Зачем Exeed делает ставку на Россию

Бренд Exeed активно развивает присутствие в России, где его автомобили быстро завоевали популярность благодаря сочетанию цены, дизайна и технического оснащения. Российский рынок стал одним из крупнейших экспортных направлений для компании, а локализация производства — логичный следующий шаг.

Собранные в Подмосковье кроссоверы будут не только поставляться дилерам по всей стране, но и в перспективе экспортироваться в другие государства Евразийского экономического союза. Это позволит Exeed укрепить позиции и стать одним из лидеров сегмента премиальных SUV.

Плюсы и минусы локальной сборки Exeed

Аспект Преимущества Возможные недостатки Производство в России Снижение цен и зависимостей от импорта Требуется адаптация под местные стандарты Государственная поддержка Ускоряет запуск, снижает расходы Ограничения по объёмам и условиям программ Локализация моделей Создаёт рабочие места, развивает поставщиков Необходимость инвестиций в инфраструктуру Партнёрство с Китаем Современные технологии и дизайн Риски изменения курса валют

Перспективы проекта

Если запуск окажется успешным, объёмы выпуска могут быть увеличены уже в следующем году. Это позволит не только обеспечить внутренний рынок, но и использовать мощности для сборки других моделей концерна Chery, в том числе гибридных и электрических автомобилей.

Кроме того, предприятие сможет участвовать в государственных закупках, где требуются автомобили отечественной сборки. Это повысит статус завода как стратегического партнёра для автопрома России.

3 интересных факта