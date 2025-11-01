УАЗ открывает новые горизонты: китайский пикап теперь официально российской сборки

На Ульяновском автомобильном заводе стартовало производство современного пикапа JAC T9. Этот проект реализуется совместно с компанией Sollers и стал важным этапом в расширении сотрудничества между УАЗом и китайскими автопроизводителями. Новинка уже появилась у официальных дилеров с маркировкой "Сделано в России", что подтверждает локальную сборку и адаптацию модели под отечественные условия.
В последние годы УАЗ активно развивает партнёрские программы с иностранными компаниями, чтобы расширить линейку моделей и укрепить позиции на рынке. Запуск JAC T9 стал логичным шагом в стратегии обновления ассортимента. Для предприятия этот проект — не просто совместное производство, а возможность сохранить промышленную загрузку, создать новые рабочие места и предложить покупателям современный продукт в востребованном сегменте.
Совместная сборка в России также помогает снизить зависимость от импортных поставок и сделать автомобили более доступными. По сути, УАЗ становится площадкой, на которой китайские бренды могут локализовать свои модели для российского покупателя.
Пикап JAC T9 — это мощный и практичный автомобиль, рассчитанный на тех, кто ценит надёжность и функциональность. Под капотом установлен 2,0-литровый турбодизель мощностью 163 лошадиные силы, агрегатированный с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — полный, а подвеска рессорная, что обеспечивает устойчивость при перевозке тяжёлых грузов и на бездорожье.
Модель отличается просторной кабиной, продуманной эргономикой и высоким уровнем оснащения. Среди опций — мультимедийная система с большим сенсорным экраном, климат-контроль, камера заднего вида, а также расширенный пакет систем безопасности.
Продажи дизельной версии JAC T9 в России официально начнутся 19 августа. Базовая стоимость пикапа составит 3,76 млн рублей. Для своего класса это конкурентная цена, особенно с учётом сборки в России и полного привода.
Планируется, что модель станет интересна как частным покупателям, так и корпоративным клиентам — строительным, сервисным и сельскохозяйственным компаниям, которым нужен надёжный и мощный рабочий автомобиль.
Пикапы в последние годы становятся всё популярнее. Они сочетают удобство легкового авто с возможностями лёгкого грузовика. Российские автолюбители всё чаще выбирают такие машины для поездок за город, рыбалки или активного отдыха.
Запуск JAC T9 укрепляет предложение в этом сегменте, где после ухода ряда западных брендов образовалась ниша. Автомобиль, собранный на УАЗе, обещает быть адаптированным к российскому климату и дорогам — от усиленного антикоррозийного покрытия до зимних комплектов для эксплуатации в мороз.
Проект JAC T9 — часть долгосрочной стратегии сотрудничества между российскими и китайскими компаниями. УАЗ уже рассматривал возможность сборки и других моделей, включая кроссоверы и лёгкие коммерческие автомобили.
Такие проекты позволяют использовать существующие производственные мощности, обмениваться инженерным опытом и предлагать покупателям более широкий выбор. К тому же локальная сборка открывает доступ к госпрограммам поддержки, включая льготное кредитование и программы трейд-ин.
"Совместное производство даёт возможность не только сохранить промышленный потенциал, но и развивать новые направления в автомобилестроении", — отметил представитель предприятия.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Производство в России
|Снижение зависимости от импорта, рабочие места
|Необходимость адаптации технологий
|Цена
|Конкурентоспособная стоимость
|Возможные колебания из-за валютных курсов
|Адаптация к условиям
|Учёт российского климата и дорог
|Требуются испытания на надёжность
|Партнёрство с Китаем
|Расширение модельного ряда
|Риски технологической зависимости
Если продажи JAC T9 пойдут по плану, УАЗ может увеличить объёмы выпуска и расширить сотрудничество с китайскими партнёрами. Возможно, на той же площадке начнут собирать и другие модели, включая версии с бензиновыми и гибридными двигателями. Это позволит российскому предприятию оставаться конкурентоспособным и обеспечит потребителям доступ к современным технологиям.
УАЗ впервые выпускает пикап иностранного бренда под локальной сборкой.
JAC T9 создан на новой платформе, рассчитанной на нагрузку до одной тонны.
Sollers уже сотрудничает с рядом китайских марок, включая BAIC и JAC, в рамках единой стратегии развития.
