Машина против стихии: как зима отбирает у водителей технику, терпение и здравый смысл

Зима — это не только красивые пейзажи, но и серьезное испытание для автомобиля и водителя. Мороз, гололед, снегопады и короткий световой день требуют особого внимания и подготовки. Чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами и не тратить лишние средства на ремонт, достаточно заранее позаботиться о машине и вспомнить основные правила зимней эксплуатации.
Первое, что должен сделать водитель при приближении холодов, — заменить летнюю резину на зимнюю и проверить состояние шиномонтажа. От качества покрышек напрямую зависит управляемость, особенно на укатанном снегу и наледи. После смены шин полезно освежить знания и перечитать памятку по эксплуатации автомобиля зимой.
Снегопад может застать вас где угодно — на трассе или на парковке. Чтобы избежать проблем с обледенением стекол и кузова, используйте несколько простых решений:
стекла и зеркала с подогревом;
исправные щетки стеклоочистителя с мягкой резиной;
качественную незамерзающую жидкость.
При парковке оставляйте дворники в поднятом положении или прикрывайте стекло защитным экраном от намерзания - подойдут даже летние солнцезащитные шторки. Пометьте свою машину яркой ленточкой на антенне, чтобы легче найти ее на заснеженной стоянке.
Обязательно очищайте крышу от снега: при торможении он может съехать на лобовое стекло и полностью закрыть обзор.
Холод — главный враг аккумулятора. Чтобы мотор уверенно заводился даже в минус 30, важно:
поддерживать заряд батареи, периодически подзаряжая её от внешнего устройства;
использовать качественное синтетическое масло;
при сильных морозах применять предпусковые подогреватели двигателя или пускозарядные устройства.
Современные машины с электронным впрыском топлива могут начинать движение уже через 1-2 минуты после запуска. Главное — не перегружать двигатель высокими оборотами, пока он не прогрелся.
На заснеженных дорогах выручат цепи противоскольжения или резиновые ремни, которые временно повышают сцепление колес с поверхностью. Но не забывайте: такие приспособления предназначены для малых скоростей и должны быть сняты при выезде на асфальт.
Зимой давление в шинах регулируют в зависимости от условий:
на очищенных трассах — обычное, рекомендованное производителем;
на рыхлом снегу — сниженное на 10-15%, чтобы шины лучше "вгрызались" в поверхность и обеспечивали устойчивость.
Немного приспущенные колеса мягче реагируют на неровности и уменьшают ударную нагрузку на подвеску.
Запотевание — частая зимняя проблема. Оно возникает из-за повышенной влажности в салоне, вызванной дыханием людей и снегом на обуви. Чтобы справиться с этим:
замените фильтр вентиляции и отопления;
включайте кондиционер на короткое время при прогретом двигателе;
слегка приоткрывайте окно, когда работает печка;
используйте дополнительные обогреватели салона, если штатная система слаба.
Не забывайте, что обогреватели создают нагрузку на генератор, поэтому аккумулятор нужно периодически подзаряжать.
После каждой поездки в мороз рекомендуется просушивать салон, чтобы избежать обмерзания стекол изнутри. Уплотнители дверей лучше обработать силиконовой смазкой — она предотвратит примерзание и продлит срок службы резины.
На скользкой дороге уменьшается сцепление шин с покрытием, а значит, возрастает риск заносов. Поведение автомобиля зависит от множества факторов:
типа привода (передний, задний, полный);
наличия систем ABS и стабилизации;
рисунка протектора и шипов;
парусности кузова при боковом ветре.
Зимой важно избегать резких манёвров и торможений, сохранять дистанцию и заранее оценивать траекторию движения.
|Тип привода
|Особенности поведения
|Советы водителю
|Передний
|Снос передней оси при разгоне
|Не перегазовывать, плавно отпускать сцепление
|Задний
|Возможен занос при торможении
|Контролировать повороты рулём и газом
|Полный
|Устойчивее на снегу
|Не терять бдительность: при торможении занос возможен
Ошибка: оставлять дворники на стекле.
Последствие: примерзание и поломка механизма.
Альтернатива: поднимать щётки или использовать экран.
Ошибка: резкие торможения на льду.
Последствие: занос и потеря управления.
Альтернатива: плавное замедление с понижением передачи.
Ошибка: забыть про крышу и зеркала.
Последствие: ухудшение обзора и риск ДТП.
Альтернатива: очищать кузов полностью перед выездом.
Если двигатель не подаёт признаков жизни, не спешите крутить стартер бесконечно. Лучше:
Проверить клеммы аккумулятора и наличие топлива.
Использовать пускозарядное устройство или "прикурить" от другого автомобиля.
В крайнем случае — вызвать техпомощь.
|Плюсы
|Минусы
|Повышается опыт и внимательность водителя
|Сложные условия сцепления
|Меньше пробок в сильные морозы
|Быстрый износ шин и аккумулятора
|Возможность проверить выносливость машины
|Повышенный расход топлива
Зимняя эксплуатация автомобиля требует дисциплины, но при соблюдении простых правил холодный сезон перестаёт быть стрессом. Подготовленный водитель чувствует себя уверенно даже в пургу, а его автомобиль — надёжно служит круглый год.
