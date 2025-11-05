Продление, которое всех запутало: почему одни водители спят спокойно, а другие уже в панике

Продление водительских удостоверений в 2025 году стало одной из самых обсуждаемых тем среди автомобилистов. Причина — неоднозначная трактовка постановлений правительства, из-за чего часть водителей получит отсрочку до 2028 года, а часть — будет вынуждена проходить все процедуры уже в ближайшее время.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Москвичка с водительскими правами у автомобиля

Кому повезло с отсрочкой

Согласно действующему постановлению правительства РФ №353 от 12 марта 2022 года, продление срока действия национальных водительских удостоверений на три года распространяется только на документы, срок которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.

Это значит, что все водители, чьи права действительны до конца 2025 года включительно, могут не торопиться с обновлением — их удостоверения считаются продлёнными на три года автоматически. То есть, если срок истекает, например, 20 июня 2025 года, фактически документ останется действительным до 20 июня 2028 года.

А вот тем, у кого дата окончания срока действия — 1 января 2026 года и позже, отсрочка больше не предоставляется. Таким водителям придётся проходить все процедуры заново, включая медосмотр и оплату госпошлины.

Почему три года назад продлили права

Решение о массовом продлении водительских удостоверений было принято в 2022 году — в период, когда государственные структуры столкнулись с техническими сложностями.

По одной версии, тогда наблюдался дефицит бланков, а по другой — трудности с импортозамещением баз данных ГИБДД. Поэтому правительство временно продлило действие целого ряда лицензий, в том числе и водительских удостоверений.

Сейчас же таких проблем нет, поэтому власти не видят причин продлевать отсрочку дальше 2025 года.

Кто должен обновить права уже в 2025 году

Если ваш документ был продлён по постановлению 2022 года и срок истекал, к примеру, в 2022 или 2023 году, то в 2025-м льготный период заканчивается. Теперь нужно снова проходить процедуру продления.

Также продлевать права в стандартном порядке придётся тем, у кого дата окончания действия выпадает на 2026 год и позже.

Сравнение категорий водителей

Категория Срок окончания прав Что делать До 31.12.2025 Отсрочка на 3 года (до 2028) Продлевать не нужно В 2022–2023 годах Отсрочка истекает в 2025 Продлевать в этом году С 01.01.2026 и позже Отсрочка не действует Проходить процедуру заново

Как продлеваются водительские удостоверения

Процесс продления в 2025 году стал проще по документам, но сложнее по организации. Заявку можно подать:

лично в подразделении ГИБДД ,

через портал "Госуслуги" ,

или в МФЦ (в зависимости от региона).

Срок действия нового удостоверения по-прежнему составляет 10 лет.

Медкомиссия: главная трудность

Самое хлопотное — получение медицинской справки. С 2023 года правила ужесточились:

теперь нужно лично посетить психиатра и нарколога по месту регистрации,

пройти водительскую комиссию,

и только после этого получить итоговую справку.

В крупных городах, особенно в Москве, записаться к специалистам бывает непросто — свободных мест не хватает, и иногда приходится ждать неделями или ехать на другой конец города.

Госпошлина и расходы

С 1 сентября 2025 года госпошлина за продление водительских прав составляет 4000 рублей. Если оформлять через "Госуслуги", действует стандартная скидка 30%, и заплатить можно 2800 рублей.

Отдельно оплачивается медицинская справка — её стоимость варьируется от 2000 до 5000 рублей в зависимости от региона и клиники.

Важный нюанс для путешественников

Продлённые "автоматически" удостоверения действуют только на территории России. За границей, включая страны СНГ, такие права считаются недействительными, поскольку не обновлены в официальных базах данных.

Тем, кто планирует поездки или аренду автомобилей за рубежом, рекомендуется заменить права заранее — иначе возможны проблемы с полицией или прокатными службами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не проверить срок действия удостоверения до конца 2025 года.

Последствие: пропуск срока и необходимость пересдачи экзаменов.

Альтернатива: уточнить дату и при необходимости продлить заранее.

Ошибка: полагаться на автоматическое продление при выезде за границу.

Последствие: штрафы или запрет на управление авто.

Альтернатива: оформить новое удостоверение в России.

Ошибка: откладывать запись на медкомиссию.

Последствие: длинные очереди и невозможность оформить документы вовремя.

Альтернатива: записаться заранее через сайт клиники или "Госуслуги".

А что если не продлить права вовремя

Управление автомобилем с просроченным удостоверением приравнивается к езде без прав. Согласно статье 12.7 КоАП РФ, это грозит штрафом до 15 000 рублей. Кроме того, при ДТП страховая компания может отказать в выплате, если выяснится, что водитель управлял машиной с недействительными документами.

Плюсы и минусы системы продления

Плюсы Минусы Возможность отсрочки до 2028 года для части водителей Неравные условия для тех, чьи права истекают позже Онлайн-подача заявлений и скидка на госпошлину Очереди в диспансерах и дефицит записей Единый срок действия — 10 лет Высокая стоимость оформления

Переходный период заканчивается, и в 2026 году система вернётся к обычному ритму. Водителям стоит заранее проверить сроки своих документов, чтобы не оказаться в числе тех, кто будет спешно проходить медкомиссию в последний момент.