Надёжные, вместительные и недорогие: какие автомобили до 800 тысяч ещё реально взять на вторичке

Подобрать вместительный, надежный и недорогой автомобиль на вторичном рынке сегодня непросто. Особенно если бюджет ограничен 800 тысячами рублей, а семья — не из двух человек. Однако и в этом ценовом диапазоне остаются варианты, которые могут прослужить не один год, обеспечив комфорт и безопасность на дороге.
Четыре автомобиля разных типов кузова — от компактвэна до "каблучка". Все они объединяют практичность, ремонтопригодность и адекватную стоимость обслуживания.
На рынке подержанных машин Ford C-Max первого поколения можно найти за 800 тысяч рублей. Как правило, это экземпляры 2009-2010 годов с двухлитровым бензиновым мотором Duratec HE мощностью 145 л. с.
Кузов у модели оцинкованный, краска прочная — если машина не бывала в серьёзных ДТП, ржавчина ей не грозит. Двигатель в целом надежен, но после 200 тыс. км пробега стоит обратить внимание на цепь ГРМ — её может потребоваться заменить. Также возможны провалы тяги при разгоне из-за неисправности заслонок впускного коллектора. У мотора нет гидрокомпенсаторов, поэтому периодически нужно регулировать зазоры клапанов. Ещё одно слабое место — сальник коленвала: течи появляются после 150 тысяч км. Салон Ford C-Max радует добротными материалами, которые достойно выдерживают пробеги.
Большинство машин оснащено четырёхступенчатым автоматом 4F27E — одним из самых надёжных агрегатов своего времени. Главное — следить за состоянием задней крышки и сальников, чтобы не терялось давление масла. Версии с "механикой" МТХ75 также считаются долговечными.
Если нужен максимально свежий автомобиль за те же деньги, стоит обратить внимание на Ладу Ларгус 2019–2020 годов. Это ещё дорестайлинговые версии, но уже с отечественными моторами, что, вопреки стереотипам, является преимуществом.
Коррозия кузова появляется редко — чаще всего на кромках задних дверей спустя 7-8 лет эксплуатации. Моторы 1.6 (8- и 16-клапанные) достаточно живучи и экономичны. У восьмиклапанного двигателя желательно сразу заменить водяной насос с ремнём — это недорогая профилактика, которая убережёт от поломки ГРМ. Шестнадцатиклапанный мотор 21129 надёжнее, его слабое место — только сальники. Механическая коробка JR5 шумновата, но выдерживает большие нагрузки.
По уровню комфорта Ларгус уступает иномаркам: пластик жёсткий, шумоизоляция слабая, но пространство в салоне и багажнике компенсирует эти недостатки.
Chevrolet Orlando — ещё один практичный вариант. За 800 тысяч можно найти автомобиль 2012-2013 годов с бензиновым двигателем 1.8 на 141 л. с.
Металл устойчив к коррозии, но следует осмотреть кромку двери багажника — она начинает ржаветь первой. Если двигатель издаёт "дизельное" тарахтение, возможно, вышли из строя клапаны фазорегулятора. Термостат стоит менять каждые 100 тыс. км, как и регулировать клапанные зазоры — гидрокомпенсаторов нет. Салон Orlando изнашивается умеренно: кнопки и обивка руля страдают первыми, но критичным это не назовёшь.
Две трети машин оснащены шестиступенчатым автоматом 6T40. Коробка надёжна, если регулярно менять масло и не допускать перегрева. Активная езда без охлаждения может привести к поломке соленоидов.
Для тех, кто ценит практичность и универсальность, Citroën Berlingo станет хорошим выбором. За 800 тысяч рублей можно найти экземпляры 2012-2013 годов с бензиновыми моторами 1.6 мощностью 90 или 109 л. с.
Кузов хорошо защищён от ржавчины, но стоит проверить все кромки дверей. Двигатель TU5JP4 прост и неприхотлив, хотя на больших пробегах возможен повышенный расход масла. Есть и версии с 120-сильным двигателем, созданным совместно с BMW, но они менее надёжны: цепь ГРМ растягивается после 150 тыс. км, а течи масла и антифриза встречаются часто.
Пятиступенчатая механика у бензиновых вариантов работает стабильно, в отличие от дизельных. Из минусов — "глюки" электроники из-за влаги в разъёмах.
|Модель
|Тип кузова
|Годы выпуска
|Мотор
|КПП
|Основные плюсы
|Возможные минусы
|Ford C-Max
|Компактвэн
|2009-2010
|2.0 л, 145 л. с.
|АКПП/МКПП
|Надёжный кузов, качественный салон
|Необходима регулировка клапанов
|Lada Largus
|Универсал
|2019-2020
|1.6 л, 87-106 л. с.
|МКПП
|Простор, простота обслуживания
|Скромный комфорт
|Chevrolet Orlando
|Минивэн
|2012-2013
|1.8 л, 141 л. с.
|АКПП/МКПП
|Прочность и вместительность
|Требует чистого масла в АКПП
|Citroën Berlingo
|Каблучок
|2012-2013
|1.6 л, 90-109 л. с.
|МКПП
|Универсальность, антикор
|Возможны течи и масложор
В бюджете до 800 тысяч выбор ограничен, но можно найти Renault Duster или Chevrolet Niva первых лет выпуска. Однако за те же деньги эти автомобили будут старше и с большим пробегом, чем компактвэны и универсалы из подборки.
|Плюсы
|Минусы
|Доступная цена
|Пробег чаще более 150 тыс. км
|Простая конструкция, понятный ремонт
|Требует внимательной диагностики
|Невысокие налоги и страховка
|Возможен износ КПП и подвески
|Реальная альтернатива кредиту
|Ограниченный выбор комплектаций
По совокупности параметров — Ford C-Max. У него крепкий кузов и надёжные агрегаты.
Lada Largus и Chevrolet Orlando — обе подходят для семьи с детьми и поездок на дачу.
Самый доступный по расходам вариант — Лада Ларгус.
Для старых машин это риск: ремонт топливной аппаратуры обходится дорого.
