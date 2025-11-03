Авто ноября, которые удивляют ценой и видом: не стыдно купить, приятно ездить, легко содержать

На фоне роста цен на новые машины в России бюджетный сегмент остаётся наиболее востребованным. Несмотря на разнообразие марок и моделей, список самых доступных автомобилей в ноябре 2025 года выглядит весьма предсказуемо: лидерство по-прежнему удерживают модели АвтоВАЗа, а следом идут несколько китайских брендов.
Абсолютный лидер рейтинга — неизменная Granta. В базовой версии Standard без подушек безопасности она оснащается 1,6-литровым 90-сильным двигателем и 5-ступенчатой "механикой”.
Из опций: электроусилитель руля, передние электростеклоподъёмники, зеркала с подогревом и аудиоподготовка.
Granta — единственный автомобиль в России, который до сих пор можно купить дешевле 800 тысяч рублей. Благодаря простоте конструкции и доступности деталей, модель сохраняет статус "народной машины".
Самый дешёвый внедорожник на рынке. Трёхдверная Niva Legend остаётся верна себе:
В базе — электростеклоподъёмники, крепления ISOFIX и 16-дюймовые стальные диски. Несмотря на возраст платформы, спрос на "классику" стабилен благодаря легендарной проходимости.
Новинка 2025 года уверенно вошла в топ-3. Седан Iskra предлагается с 1,6-литровыми моторами на 90 и 106 л. с., с "механикой" или вариатором. Также доступны универсал (от 1 499 000 ₽) и кросс-версия SW (от 1 629 000 ₽).
Модель рассчитана на покупателей, которым Granta уже мала, но Vesta ещё дорога.
Более современный вариант классической "Нивы". Двигатель 1,7 л (80 л. с.), "механика", полный привод. Оснащение минимальное — зеркала с электроприводом и подогревом, 15-дюймовые диски и аудиоподготовка.
Зато эта Niva остаётся одной из самых доступных "настоящих" внедорожных машин в стране.
Самая дешёвая новая иномарка в России. Седан U5 Plus комплектуется атмосферным двигателем 1.5 (105 л. с.) и "механикой". При этом оснащён богато:
На фоне конкурентов BAIC предлагает лучшее соотношение "цена-оснащение”.
Обновлённая Vesta подорожала, но остаётся одним из самых популярных седанов.
В базе: двигатель 1.6 (106 л. с.), "механика", кондиционер, электропривод зеркал, подушки безопасности.
Теперь даже базовые версии имеют бесключевой доступ и дистанционный запуск — редкость в бюджетном сегменте.
Компактный кроссовер с мотором 1.6 (109 л. с.) и 6-ступенчатой "механикой".
Даже в стандартной комплектации есть:
С учётом скидок по программе "Специальное предложение" модель остаётся одним из самых доступных SUV-вариантов на рынке.
Настоящий "ветеран" автопрома. Модель 2025 года оснащена 112-сильным мотором Евро-5, пятиступенчатой коробкой и подключаемым полным приводом.
Из оснащения — минимум: гидрокорректор фар и прикуриватель. Но для любителей офроуда УАЗ по-прежнему остаётся самым доступным экспедиционным внедорожником.
Пятиместный универсал с мотором 1.6 (90 л. с.) и "механикой". Оснащение базовое: подушка безопасности водителя, кондиционер, электростеклоподъёмники и ABS с EBD.
Largus остаётся востребованным благодаря практичности — это единственный недорогой семейный универсал российского производства.
Компактный китайский кроссовер завершает рейтинг. Мотор 1.5 л и вариатор, а уже в "базе" присутствуют:
Для городских условий это один из самых оснащённых вариантов за минимальные деньги.
|Модель
|Минимальная цена (₽)
|Тип кузова
|Мощность
|КПП
|LADA Granta
|749 900
|седан
|90 л. с.
|МТ
|LADA Niva Legend
|1 059 000
|внедорожник
|83 л. с.
|МТ
|LADA Iskra
|1 249 000
|седан
|90-106 л. с.
|МТ/вариатор
|LADA Niva Travel
|1 314 000
|внедорожник
|80 л. с.
|МТ
|BAIC U5 Plus
|1 394 500
|седан
|105 л. с.
|МТ
|LADA Vesta
|1 459 900
|седан
|106 л. с.
|МТ
|JAC JS3
|1 549 000
|кроссовер
|109 л. с.
|МТ
|УАЗ "Хантер"
|~1 600 000
|внедорожник
|112 л. с.
|МТ
|LADA Largus
|1 660 000
|универсал
|90 л. с.
|МТ
|Livan X3 Pro
|1 669 900
|кроссовер
|102 л. с.
|вариатор
Редакция "Автоновостей дня" проанализировала прайс-листы производителей и составила ТОП-10 самых дешёвых автомобилей в России на ноябрь 2025 года.
