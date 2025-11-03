Авто ноября, которые удивляют ценой и видом: не стыдно купить, приятно ездить, легко содержать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:20
Авто

На фоне роста цен на новые машины в России бюджетный сегмент остаётся наиболее востребованным. Несмотря на разнообразие марок и моделей, список самых доступных автомобилей в ноябре 2025 года выглядит весьма предсказуемо: лидерство по-прежнему удерживают модели АвтоВАЗа, а следом идут несколько китайских брендов.

lada niva travel
Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
lada niva travel

LADA Granta — от 749 900 рублей

Абсолютный лидер рейтинга — неизменная Granta. В базовой версии Standard без подушек безопасности она оснащается 1,6-литровым 90-сильным двигателем и 5-ступенчатой "механикой”.

Из опций: электроусилитель руля, передние электростеклоподъёмники, зеркала с подогревом и аудиоподготовка.

Granta — единственный автомобиль в России, который до сих пор можно купить дешевле 800 тысяч рублей. Благодаря простоте конструкции и доступности деталей, модель сохраняет статус "народной машины".

LADA Niva Legend — от 1 059 000 рублей

Самый дешёвый внедорожник на рынке. Трёхдверная Niva Legend остаётся верна себе:

  • мотор 1,7 л (83 л. с.);
  • механическая коробка;
  • постоянный полный привод.

В базе — электростеклоподъёмники, крепления ISOFIX и 16-дюймовые стальные диски. Несмотря на возраст платформы, спрос на "классику" стабилен благодаря легендарной проходимости.

LADA Iskra — от 1 249 000 рублей

Новинка 2025 года уверенно вошла в топ-3. Седан Iskra предлагается с 1,6-литровыми моторами на 90 и 106 л. с., с "механикой" или вариатором. Также доступны универсал (от 1 499 000 ₽) и кросс-версия SW (от 1 629 000 ₽).

Модель рассчитана на покупателей, которым Granta уже мала, но Vesta ещё дорога.

LADA Niva Travel — от 1 314 000 рублей

Более современный вариант классической "Нивы". Двигатель 1,7 л (80 л. с.), "механика", полный привод. Оснащение минимальное — зеркала с электроприводом и подогревом, 15-дюймовые диски и аудиоподготовка.

Зато эта Niva остаётся одной из самых доступных "настоящих" внедорожных машин в стране.

BAIC U5 Plus — от 1 394 500 рублей

Самая дешёвая новая иномарка в России. Седан U5 Plus комплектуется атмосферным двигателем 1.5 (105 л. с.) и "механикой". При этом оснащён богато:

  • бесключевой доступ и кнопка Start/Stop;
  • мультируль;
  • зеркала с обогревом;
  • камера заднего вида и парктроники.

На фоне конкурентов BAIC предлагает лучшее соотношение "цена-оснащение”.

LADA Vesta — от 1 459 900 рублей

Обновлённая Vesta подорожала, но остаётся одним из самых популярных седанов.
В базе: двигатель 1.6 (106 л. с.), "механика", кондиционер, электропривод зеркал, подушки безопасности.

Теперь даже базовые версии имеют бесключевой доступ и дистанционный запуск — редкость в бюджетном сегменте.

JAC JS3 - от 1 549 000 рублей

Компактный кроссовер с мотором 1.6 (109 л. с.) и 6-ступенчатой "механикой".
Даже в стандартной комплектации есть:

  • фронтальные подушки безопасности;
  • кондиционер;
  • система стабилизации;
  • круиз-контроль и парктроники.

С учётом скидок по программе "Специальное предложение" модель остаётся одним из самых доступных SUV-вариантов на рынке.

УАЗ "Хантер" — от 1 600 000 рублей (в среднем)

Настоящий "ветеран" автопрома. Модель 2025 года оснащена 112-сильным мотором Евро-5, пятиступенчатой коробкой и подключаемым полным приводом.

Из оснащения — минимум: гидрокорректор фар и прикуриватель. Но для любителей офроуда УАЗ по-прежнему остаётся самым доступным экспедиционным внедорожником.

LADA Largus — от 1 660 000 рублей

Пятиместный универсал с мотором 1.6 (90 л. с.) и "механикой". Оснащение базовое: подушка безопасности водителя, кондиционер, электростеклоподъёмники и ABS с EBD.

Largus остаётся востребованным благодаря практичности — это единственный недорогой семейный универсал российского производства.

Livan X3 Pro — от 1 669 900 рублей

Компактный китайский кроссовер завершает рейтинг. Мотор 1.5 л и вариатор, а уже в "базе" присутствуют:

  • подушки безопасности;
  • задние парктроники;
  • мультимедиа с 8-дюймовым экраном;
  • видеорегистратор;
  • система бесключевого доступа.

Для городских условий это один из самых оснащённых вариантов за минимальные деньги.

Таблица сравнения

Модель Минимальная цена (₽) Тип кузова Мощность КПП
LADA Granta 749 900 седан 90 л. с. МТ
LADA Niva Legend 1 059 000 внедорожник 83 л. с. МТ
LADA Iskra 1 249 000 седан 90-106 л. с. МТ/вариатор
LADA Niva Travel 1 314 000 внедорожник 80 л. с. МТ
BAIC U5 Plus 1 394 500 седан 105 л. с. МТ
LADA Vesta 1 459 900 седан 106 л. с. МТ
JAC JS3 1 549 000 кроссовер 109 л. с. МТ
УАЗ "Хантер" ~1 600 000 внедорожник 112 л. с. МТ
LADA Largus 1 660 000 универсал 90 л. с. МТ
Livan X3 Pro 1 669 900 кроссовер 102 л. с. вариатор

Редакция "Автоновостей дня" проанализировала прайс-листы производителей и составила ТОП-10 самых дешёвых автомобилей в России на ноябрь 2025 года.

Три интересных факта

  • LADA Granta удерживает звание самого дешёвого автомобиля в России уже третий год подряд.
  • Китайские бренды заняли три позиции в десятке — показатель их растущего влияния на рынок.
  • Средняя цена нового автомобиля в России к ноябрю 2025 года превысила 2,4 млн рублей.

Исторический контекст

  • В 2010-е годы в аналогичных рейтингах преобладали иномарки — Hyundai Solaris, Renault Logan и Kia Rio.
  • С 2022 года после ухода западных брендов лидеры рейтингов полностью сменились на российские и китайские марки.
  • В 2025 году доля автомобилей дешевле 1,5 млн ₽ сократилась до менее 10 % от общего объёма продаж.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
