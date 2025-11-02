Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:54
Авто

Найти автомобиль, который не обесценится сразу после выезда из автосалона, — задача не из лёгких. Большинство моделей теряют до 40 % стоимости за первые три года, но некоторые машины умеют держать цену благодаря репутации, надёжности и устойчивому спросу. Эксперты составили список из 10 автомобилей, которые меньше всего теряют в цене при перепродаже.

Volkswagen Tiguan R-Line 4motion
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Volkswagen Tiguan R-Line 4motion

Toyota RAV4 — лидер по ликвидности

RAV4 вот уже несколько поколений остаётся эталоном среди кроссоверов: минус всего 18 % стоимости за 5 лет.

Причины очевидны:

  • проверенные атмосферные и гибридные моторы (2.0 и 2.5 л);
  • крепкая подвеска;
  • антикоррозийная защита кузова;
  • высокая ликвидность — машины продаются за считанные недели.

RAV4 одинаково ценят как частные владельцы, так и корпоративные клиенты — редкий случай, когда "универсальность" действительно работает.

Lexus NX — премиум без риска

Построенный на базе RAV4, NX теряет всего 17-20 % за три года. Для премиум-сегмента это почти рекорд.

Отличается:

  • качественной шумоизоляцией;
  • надёжной коробкой Aisin;
  • "вневременным" дизайном;
  • устойчивым спросом на вторичке.

Даже через 5 лет салон и электроника NX сохраняют первозданный вид — это делает модель одной из самых выгодных для покупки "с рук".

Toyota Land Cruiser 200 / 300 — вечная инвестиция

Настоящий символ выносливости: рамная конструкция, простые дизели и бензиновые V8 обеспечивают сохранение до 50 % цены через 10 лет.

Land Cruiser востребован в России, Казахстане и на Ближнем Востоке — здесь он считается "твёрдой валютой". Даже при пробеге в 300 000 км машины быстро находят покупателя.

Mazda CX-5 — эмоциональный рационализм

CX-5 теряет около 22 % за три года.
Кроссовер привлекает надёжными атмосферными моторами SkyActiv, шестиступенчатым "автоматом" и сбалансированной подвеской.
Добавьте к этому лаконичный дизайн и отличную управляемость — и получите автомобиль, который нравится сердцем и головой.

Volkswagen Tiguan — немецкое качество, которое ценят

Tiguan входит в европейский топ по сохранности стоимости: минус 24-25 % за три года.

Причины:

  • добротная сборка;
  • новая линейка TSI с переработанной системой охлаждения;
  • качественные материалы салона;
  • высокий спрос на вторичке.

Даже дизельные версии, редкие для рынка, котируются особенно высоко.

Kia Sportage — быстрые продажи и надёжная техника

Современный Sportage теряет 22-25 % за три года.

Преимущества:

  • выносливые двигатели 1.6 и 2.0 MPI;
  • простая подвеска;
  • щедрое оснащение;
  • доступность запчастей.

Эта модель продаётся почти так же быстро, как Toyota, и не пугает покупателей дорогим обслуживанием.

Hyundai Tucson — комфорт и предсказуемость

Tucson близок к Sportage, но чуть мягче по характеру. За 3 года теряет 23-26 %, компенсируя это плавным ходом и простотой обслуживания. Детали доступны, а надёжность систем выше средней по классу — именно поэтому Tucson стабильно удерживает цену.

Subaru Forester — честный полный привод

Forester — выбор тех, кто ищет надёжный кроссовер с полным приводом.
За 3-4 года он теряет около 25 %. Главное условие ликвидности — аккуратное обслуживание и оригинальные детали.
Взамен владелец получает уникальную управляемость, прочную трансмиссию и репутацию "настоящего внедорожника".

Škoda Octavia — практичный лифтбек с долгим сроком службы

Одна из самых ликвидных моделей Европы: -20-24 % за три года.
Огромный багажник, экономичные двигатели TSI и прочная подвеска делают Octavia выбором и для семей, и для корпоративных парков. Качество интерьера позволяет машине долго выглядеть "почти новой".

Toyota Camry — эталон устойчивости

Camry теряет менее 20 % стоимости за 5 лет — результат, которого не достигает почти ни один бизнес-седан.

Причины:

  • надёжные атмосферные двигатели 2.5 и 3.5 л;
  • классическая гидротрансформаторная АКПП;
  • комфорт и солидность без излишеств.

Camry любят таксопарки, частные водители и руководители среднего звена — автомобиль прост, вынослив и узнаваем.

Кто теряет меньше всего

Модель Потеря стоимости за 3-5 лет Класс
Toyota Land Cruiser до 50 % за 10 лет Внедорожник
Lexus NX 17-20 % Премиум-кроссовер
Toyota RAV4 18 % Средний SUV
Toyota Camry <20 % Седан бизнес-класса
Mazda CX-5 22 % Кроссовер
Kia Sportage 22-25 % Кроссовер
Hyundai Tucson 23-26 % Кроссовер
Volkswagen Tiguan 24-25 % Кроссовер
Subaru Forester ~25 % Внедорожник
Škoda Octavia 20-24 % Лифтбек

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: гнаться за новинкой без учёта остаточной стоимости.
    Последствие: быстрая потеря денег при перепродаже.
    Альтернатива: выбирать модели с доказанной надёжностью и высоким спросом.
  • Ошибка: экономить на обслуживании.
    Последствие: падение цены даже у "ликвидных" машин.
    Альтернатива: сохранять историю ТО и использовать оригинальные детали.

Три интересных факта

  • У Toyota средний показатель остаточной стоимости — на 30 % выше, чем у конкурентов.
  • В премиум-сегменте Lexus обгоняет BMW и Mercedes-Benz по удержанию цены.
  • Land Cruiser нередко продают дороже первоначальной цены на рынке Ближнего Востока.

Исторический контекст

  • Понятие "ликвидный автомобиль" появилось в США в 1970-х, когда начали анализировать остаточную стоимость машин для лизинга.
  • Первые рейтинги по удержанию цены составляли страховые компании.
  • Сегодня остаточная стоимость — ключевой фактор при формировании лизинговых ставок и корпоративных закупок.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
