Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами

Найти автомобиль, который не обесценится сразу после выезда из автосалона, — задача не из лёгких. Большинство моделей теряют до 40 % стоимости за первые три года, но некоторые машины умеют держать цену благодаря репутации, надёжности и устойчивому спросу. Эксперты составили список из 10 автомобилей, которые меньше всего теряют в цене при перепродаже.
RAV4 вот уже несколько поколений остаётся эталоном среди кроссоверов: минус всего 18 % стоимости за 5 лет.
Причины очевидны:
RAV4 одинаково ценят как частные владельцы, так и корпоративные клиенты — редкий случай, когда "универсальность" действительно работает.
Построенный на базе RAV4, NX теряет всего 17-20 % за три года. Для премиум-сегмента это почти рекорд.
Отличается:
Даже через 5 лет салон и электроника NX сохраняют первозданный вид — это делает модель одной из самых выгодных для покупки "с рук".
Настоящий символ выносливости: рамная конструкция, простые дизели и бензиновые V8 обеспечивают сохранение до 50 % цены через 10 лет.
Land Cruiser востребован в России, Казахстане и на Ближнем Востоке — здесь он считается "твёрдой валютой". Даже при пробеге в 300 000 км машины быстро находят покупателя.
CX-5 теряет около 22 % за три года.
Кроссовер привлекает надёжными атмосферными моторами SkyActiv, шестиступенчатым "автоматом" и сбалансированной подвеской.
Добавьте к этому лаконичный дизайн и отличную управляемость — и получите автомобиль, который нравится сердцем и головой.
Tiguan входит в европейский топ по сохранности стоимости: минус 24-25 % за три года.
Причины:
Даже дизельные версии, редкие для рынка, котируются особенно высоко.
Современный Sportage теряет 22-25 % за три года.
Преимущества:
Эта модель продаётся почти так же быстро, как Toyota, и не пугает покупателей дорогим обслуживанием.
Tucson близок к Sportage, но чуть мягче по характеру. За 3 года теряет 23-26 %, компенсируя это плавным ходом и простотой обслуживания. Детали доступны, а надёжность систем выше средней по классу — именно поэтому Tucson стабильно удерживает цену.
Forester — выбор тех, кто ищет надёжный кроссовер с полным приводом.
За 3-4 года он теряет около 25 %. Главное условие ликвидности — аккуратное обслуживание и оригинальные детали.
Взамен владелец получает уникальную управляемость, прочную трансмиссию и репутацию "настоящего внедорожника".
Одна из самых ликвидных моделей Европы: -20-24 % за три года.
Огромный багажник, экономичные двигатели TSI и прочная подвеска делают Octavia выбором и для семей, и для корпоративных парков. Качество интерьера позволяет машине долго выглядеть "почти новой".
Camry теряет менее 20 % стоимости за 5 лет — результат, которого не достигает почти ни один бизнес-седан.
Причины:
Camry любят таксопарки, частные водители и руководители среднего звена — автомобиль прост, вынослив и узнаваем.
|Модель
|Потеря стоимости за 3-5 лет
|Класс
|Toyota Land Cruiser
|до 50 % за 10 лет
|Внедорожник
|Lexus NX
|17-20 %
|Премиум-кроссовер
|Toyota RAV4
|18 %
|Средний SUV
|Toyota Camry
|<20 %
|Седан бизнес-класса
|Mazda CX-5
|22 %
|Кроссовер
|Kia Sportage
|22-25 %
|Кроссовер
|Hyundai Tucson
|23-26 %
|Кроссовер
|Volkswagen Tiguan
|24-25 %
|Кроссовер
|Subaru Forester
|~25 %
|Внедорожник
|Škoda Octavia
|20-24 %
|Лифтбек
Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.