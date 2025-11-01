Конвейер замер: машины ещё собирают, но сердце производства уже остановилось

Сборка автомобилей марки Solaris в Санкт-Петербурге оказалась под угрозой. До конца 2025 года предприятие в Каменке, ранее принадлежавшее Hyundai, может полностью прекратить работу.

Фото: Wikipedia by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Solaris

Почему Solaris оказался на грани остановки

Производство автомобилей Solaris сегодня ведётся на бывшем заводе Hyundai Motor в посёлке Каменка. После ухода южнокорейского концерна предприятие перешло под контроль компании "АГР Холдинг", которая продолжила сборку машин из оставшихся комплектующих Hyundai.

"До декабря все ждем, что скажет корейский партнёр АГР (Hyundai)", — заявил глава комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга Александр Ситов.

По его словам, дальнейшая судьба марки напрямую зависит от решения Hyundai о возможном возвращении в Россию или возобновлении поставок деталей.

Сравнение: ключевые факты о заводе и производстве Solaris

Параметр Значение Местоположение Каменка, Санкт-Петербург Собственник "АГР Холдинг" Бывший владелец Hyundai Motor Основные модели HC (экс-Creta), KRS, HS (экс-Solaris), KRX (экс-Rio X-Line) Срок работы без новых деталей до декабря 2025 года Источник комплектующих Складские остатки Hyundai

Таким образом, запас деталей для сборки машин исчерпается уже к концу года. Без поставок новых узлов производство может встать.

Что будет, если Hyundai не вернётся

Оставшиеся машинокомплекты позволяют поддерживать сборку только несколько месяцев. По данным инсайдеров, запасов критических компонентов — двигателей, трансмиссий и электронных блоков — хватит лишь до конца декабря. После этого локализовать производство на российских мощностях будет крайне сложно: разработка собственных аналогов требует времени, инвестиций и технологической базы, которой пока нет.

Если Hyundai не примет решение о возвращении или не разрешит поставку деталей через партнёров, сборка Solaris может быть полностью свёрнута.

Советы шаг за шагом: что делать владельцам и покупателям Solaris

Проверяйте дату производства. Чем свежее автомобиль, тем выше вероятность, что детали не из старых партий. Заранее покупайте расходники. Фильтры, ремни и элементы подвески могут подорожать после остановки завода. Следите за новостями о Hyundai. Решение корейской компании определит наличие запчастей. Рассмотрите альтернативы. Аналогичные модели предлагают бренды Chery, Haval, Geely и Omoda. Проверяйте гарантийные условия. Некоторые дилеры могут ограничить обслуживание при сворачивании производства.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка нового Solaris без уточнения происхождения деталей.

Последствие: трудности с ремонтом и обслуживанием.

Альтернатива: требовать у дилера сертификаты происхождения комплектующих.

Ошибка: откладывание покупки запчастей.

Последствие: рост цен и дефицит оригинальных деталей.

Альтернатива: купить заранее наиболее востребованные элементы.

Ошибка: игнорирование рыночной ситуации.

Последствие: потеря ликвидности автомобиля при перепродаже.

Альтернатива: следить за сообщениями официальных представителей Hyundai и "АГР Холдинга".

А что если…

Если южнокорейская компания решит восстановить сотрудничество или поставки, предприятие сможет продолжить сборку Solaris под текущим брендом. В этом случае рынок получит сигнал о стабилизации ситуации и возможном расширении модельного ряда. Однако пока, по словам Ситова, до конца декабря стороны находятся в ожидании решения, и судьба завода остаётся неопределённой.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы Возможное возвращение Hyundai на российский рынок Высокая зависимость от иностранных поставщиков Наличие запасов деталей до конца года Риск полной остановки производства Поддержка локального бренда Solaris Неопределённость с гарантийным и сервисным обслуживанием

FAQ

Что будет с уже выпущенными автомобилями Solaris?

Они сохранят гарантию и возможность сервисного обслуживания, но стоимость запчастей может вырасти.

Можно ли будет купить Solaris после декабря?

Если сборка прекратится, в продаже останутся только складские остатки, которых хватит на 1-2 месяца.

Какие есть аналоги?

По характеристикам близки Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Coolray — они находятся в той же ценовой категории.

Есть ли шанс на локализацию деталей?

Теоретически да, но процесс займёт не менее года и потребует одобрения от иностранных правообладателей технологий.

Мифы и правда

Миф: Solaris — полностью российская разработка.

Правда: автомобили собираются из корейских комплектующих на базе старых моделей Hyundai.

Миф: завод уже закрыт.

Правда: сборка продолжается, но только из оставшихся деталей.

Миф: Hyundai готовится к возвращению.

Правда: официальных заявлений о возобновлении деятельности пока нет.

Три интересных факта

Завод в Каменке был запущен в 2011 году и выпускал до 230 тыс. машин в год. На площадке собирались не только Solaris, но и Creta, Tucson и Elantra. После ухода Hyundai предприятие стало одной из немногих площадок, сохранивших технологическую линию без консервации.

Исторический контекст

Ситуация с Solaris напоминает события 2022 года, когда многие зарубежные автопроизводители приостановили деятельность в России. Тогда заводы Renault, Nissan и Toyota также передавались новым владельцам, которые пытались наладить сборку из оставшихся комплектующих. Однако без постоянных поставок запчастей эти проекты постепенно сворачивались. Теперь под угрозой оказался и бренд Solaris.