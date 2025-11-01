Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают

Авто

В России всё больше людей предпочитают покупать автомобили онлайн. Лидеры рынка остаются неизменными: среди машин с пробегом — Kia Rio и Hyundai Solaris, а среди новых — модели российского производства.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Седан Lada Vesta

Онлайн-рынок набирает обороты

Платформа "СберАвто", входящая в экосистему Сбера, подвела итоги девяти месяцев 2025 года. По данным аналитиков, наибольшим спросом пользуются корейские и отечественные автомобили, а средняя стоимость подержанных машин стабилизировалась на уровне 1 млн рублей. Новый автомобиль через сервис можно приобрести в среднем за 1,65 млн рублей.

"Средняя стоимость машин с пробегом остаётся стабильной — около миллиона рублей. Среди новых авто большую часть продаж формируют российские марки", — сообщили аналитики Экосистемы Сбера.

Сравнение: самые популярные марки на СберАвто

Место Марка Доля сделок Основные модели 1 Lada 11% Granta, Vesta, Niva 2 Kia 9% Rio, Ceed, Sportage 3 Hyundai 7,5% Solaris, Creta, Elantra 4 Toyota 7% Camry, Corolla, RAV4 5 Volkswagen 6% Polo, Tiguan, Passat 6 Nissan 5% Qashqai, X-Trail, Juke 7-10 Honda, Ford, BMW, Skoda по 4% Accord, Focus, X5, Octavia

Лидером по числу продаж на онлайн-площадке остаётся Lada — на неё приходится каждая десятая сделка.

Топ-10 моделей с пробегом

Kia Rio — 930 тыс. руб. Hyundai Solaris — 870 тыс. руб. Lada Vesta — 950 тыс. руб. Lada Granta — 700 тыс. руб. Ford Focus — 700 тыс. руб. Volkswagen Polo — 860 тыс. руб. Skoda Octavia — 1 млн руб. Toyota Camry — 1,45 млн руб. Kia Ceed — 920 тыс. руб. Opel Astra — 690 тыс. руб.

Впервые в десятку вошёл Opel Astra, потеснивший Toyota Corolla, которая покинула рейтинг по итогам третьего квартала.

Новые автомобили: россияне выбирают отечественное

В категории новых машин половина продаж на СберАвто приходится на российские бренды. Самыми востребованными стали:

Lada Granta — 1,1 млн руб.

Lada Vesta — 1,65 млн руб.

Lada Niva — 1,2 млн руб.

Chery Tiggo 4 Pro — 1,95 млн руб.

Haval Jolion — 2,2 млн руб.

Geely Monjaro — 3,5 млн руб.

Omoda C5 — 2 млн руб.

Chery Tiggo 7 Pro — 2,5 млн руб.

Lada Largus — 1,4 млн руб.

Москвич 3 — 1,7 млн руб.

Китайские марки уверенно конкурируют с российскими: спрос на Chery, Haval и Geely растёт благодаря сочетанию цены и оснащения.

Кто покупает онлайн

Больше всего автомобилей через интернет приобретают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской области, Татарстана и Свердловской области.

Регион Доля онлайн-сделок Москва 23% Санкт-Петербург 13% Московская область 11% Краснодарский край 9% Татарстан 7% Свердловская область 6%

По странам происхождения лидируют японские бренды — 27% всех покупок. Далее следуют немецкие (18%), корейские (17%), российские (12%) и китайские (8%).

Советы шаг за шагом: как выгодно купить авто онлайн

Проверяйте продавца. Используйте платформы с гарантией чистоты сделки, например СберАвто. Сравнивайте предложения. Один и тот же автомобиль может отличаться по цене на 5-10%. Проверяйте историю авто. Попросите отчёт об обслуживании и данные о ДТП. Оформляйте страховку сразу. Многие сервисы предлагают скидку при одновременном оформлении КАСКО. Выбирайте проверенные модели. У Kia, Hyundai и Lada самая развитая сеть сервисных центров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка без онлайн-проверки документов.

Последствие: риск попасть на мошенников.

Альтернатива: использовать сервис проверки VIN от СберАвто.

Ошибка: не учитывать комиссию площадки.

Последствие: итоговая стоимость выше ожидаемой.

Альтернатива: уточнять условия сделки заранее.

Ошибка: покупать без тест-драйва.

Последствие: неудобный автомобиль и последующая перепродажа.

Альтернатива: воспользоваться услугой выезда на осмотр с экспертом.

Онлайн-страхование: новый тренд

Число водителей, оформляющих полисы КАСКО через интернет, выросло на 21% по сравнению с 2024 годом. За девять месяцев 2025 года в СберСтраховании заключено 49 тысяч договоров.

"Лидером по количеству оформленных договоров является отечественная Lada, на которую приходится 10% всех полисов", — сообщили в СберСтраховании.

На втором и третьем местах — Haval и Chery (по 8%), далее идут Geely и Changan (по 7%).

Плюсы и минусы онлайн-покупки авто

Плюсы Минусы Удобство и экономия времени Отсутствие личного осмотра до сделки Возможность сравнить десятки предложений Возможны скрытые комиссии Прозрачная история автомобиля Риск мошенничества при частных продажах

FAQ

Какие автомобили чаще всего покупают онлайн?

Лидируют Lada, Kia и Hyundai. Среди моделей — Granta, Vesta, Rio и Solaris.

Сколько стоит средний автомобиль на СберАвто?

Средняя цена подержанной машины — 1 млн рублей, новой — 1,65 млн рублей.

Можно ли купить автомобиль онлайн в кредит?

Да, СберАвто предлагает оформление кредита и страховки в рамках одной сделки.

Почему популярны отечественные бренды?

Они дешевле в обслуживании и имеют обширную дилерскую сеть в регионах.

Мифы и правда

Миф: онлайн-покупка опаснее, чем в автосалоне.

Правда: при использовании сертифицированных платформ риск минимален.

Миф: новые авто через интернет дороже.

Правда: при онлайн-покупке часто действуют специальные скидки.

Миф: только молодёжь покупает машины онлайн.

Правда: растёт доля покупателей старше 40 лет, которые ценят удобство сервиса.

Три интересных факта

Каждый четвёртый автомобиль в Москве покупается онлайн. СберАвто использует искусственный интеллект для подбора машин под запрос клиента. 80% сделок оформляются полностью дистанционно — от выбора модели до подписания договора.

Исторический контекст

Онлайн-продажи автомобилей начали активно развиваться в России после 2020 года, когда пандемия вынудила автодилеров искать новые форматы работы. С тех пор цифровые сервисы выросли в десятки раз, а СберАвто стал одним из лидеров рынка, объединив платформу продаж, кредитования и страхования.