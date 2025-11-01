Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают

В России всё больше людей предпочитают покупать автомобили онлайн. Лидеры рынка остаются неизменными: среди машин с пробегом — Kia Rio и Hyundai Solaris, а среди новых — модели российского производства.
Платформа "СберАвто", входящая в экосистему Сбера, подвела итоги девяти месяцев 2025 года. По данным аналитиков, наибольшим спросом пользуются корейские и отечественные автомобили, а средняя стоимость подержанных машин стабилизировалась на уровне 1 млн рублей. Новый автомобиль через сервис можно приобрести в среднем за 1,65 млн рублей.
"Средняя стоимость машин с пробегом остаётся стабильной — около миллиона рублей. Среди новых авто большую часть продаж формируют российские марки", — сообщили аналитики Экосистемы Сбера.
|Место
|Марка
|Доля сделок
|Основные модели
|1
|Lada
|11%
|Granta, Vesta, Niva
|2
|Kia
|9%
|Rio, Ceed, Sportage
|3
|Hyundai
|7,5%
|Solaris, Creta, Elantra
|4
|Toyota
|7%
|Camry, Corolla, RAV4
|5
|Volkswagen
|6%
|Polo, Tiguan, Passat
|6
|Nissan
|5%
|Qashqai, X-Trail, Juke
|7-10
|Honda, Ford, BMW, Skoda
|по 4%
|Accord, Focus, X5, Octavia
Лидером по числу продаж на онлайн-площадке остаётся Lada — на неё приходится каждая десятая сделка.
Kia Rio — 930 тыс. руб.
Hyundai Solaris — 870 тыс. руб.
Lada Vesta — 950 тыс. руб.
Lada Granta — 700 тыс. руб.
Ford Focus — 700 тыс. руб.
Volkswagen Polo — 860 тыс. руб.
Skoda Octavia — 1 млн руб.
Toyota Camry — 1,45 млн руб.
Kia Ceed — 920 тыс. руб.
Opel Astra — 690 тыс. руб.
Впервые в десятку вошёл Opel Astra, потеснивший Toyota Corolla, которая покинула рейтинг по итогам третьего квартала.
В категории новых машин половина продаж на СберАвто приходится на российские бренды. Самыми востребованными стали:
Lada Granta — 1,1 млн руб.
Lada Vesta — 1,65 млн руб.
Lada Niva — 1,2 млн руб.
Chery Tiggo 4 Pro — 1,95 млн руб.
Haval Jolion — 2,2 млн руб.
Geely Monjaro — 3,5 млн руб.
Omoda C5 — 2 млн руб.
Chery Tiggo 7 Pro — 2,5 млн руб.
Lada Largus — 1,4 млн руб.
Москвич 3 — 1,7 млн руб.
Китайские марки уверенно конкурируют с российскими: спрос на Chery, Haval и Geely растёт благодаря сочетанию цены и оснащения.
Больше всего автомобилей через интернет приобретают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской области, Татарстана и Свердловской области.
|Регион
|Доля онлайн-сделок
|Москва
|23%
|Санкт-Петербург
|13%
|Московская область
|11%
|Краснодарский край
|9%
|Татарстан
|7%
|Свердловская область
|6%
По странам происхождения лидируют японские бренды — 27% всех покупок. Далее следуют немецкие (18%), корейские (17%), российские (12%) и китайские (8%).
Проверяйте продавца. Используйте платформы с гарантией чистоты сделки, например СберАвто.
Сравнивайте предложения. Один и тот же автомобиль может отличаться по цене на 5-10%.
Проверяйте историю авто. Попросите отчёт об обслуживании и данные о ДТП.
Оформляйте страховку сразу. Многие сервисы предлагают скидку при одновременном оформлении КАСКО.
Выбирайте проверенные модели. У Kia, Hyundai и Lada самая развитая сеть сервисных центров.
Ошибка: покупка без онлайн-проверки документов.
Последствие: риск попасть на мошенников.
Альтернатива: использовать сервис проверки VIN от СберАвто.
Ошибка: не учитывать комиссию площадки.
Последствие: итоговая стоимость выше ожидаемой.
Альтернатива: уточнять условия сделки заранее.
Ошибка: покупать без тест-драйва.
Последствие: неудобный автомобиль и последующая перепродажа.
Альтернатива: воспользоваться услугой выезда на осмотр с экспертом.
Число водителей, оформляющих полисы КАСКО через интернет, выросло на 21% по сравнению с 2024 годом. За девять месяцев 2025 года в СберСтраховании заключено 49 тысяч договоров.
"Лидером по количеству оформленных договоров является отечественная Lada, на которую приходится 10% всех полисов", — сообщили в СберСтраховании.
На втором и третьем местах — Haval и Chery (по 8%), далее идут Geely и Changan (по 7%).
|Плюсы
|Минусы
|Удобство и экономия времени
|Отсутствие личного осмотра до сделки
|Возможность сравнить десятки предложений
|Возможны скрытые комиссии
|Прозрачная история автомобиля
|Риск мошенничества при частных продажах
Какие автомобили чаще всего покупают онлайн?
Лидируют Lada, Kia и Hyundai. Среди моделей — Granta, Vesta, Rio и Solaris.
Сколько стоит средний автомобиль на СберАвто?
Средняя цена подержанной машины — 1 млн рублей, новой — 1,65 млн рублей.
Можно ли купить автомобиль онлайн в кредит?
Да, СберАвто предлагает оформление кредита и страховки в рамках одной сделки.
Почему популярны отечественные бренды?
Они дешевле в обслуживании и имеют обширную дилерскую сеть в регионах.
Миф: онлайн-покупка опаснее, чем в автосалоне.
Правда: при использовании сертифицированных платформ риск минимален.
Миф: новые авто через интернет дороже.
Правда: при онлайн-покупке часто действуют специальные скидки.
Миф: только молодёжь покупает машины онлайн.
Правда: растёт доля покупателей старше 40 лет, которые ценят удобство сервиса.
Каждый четвёртый автомобиль в Москве покупается онлайн.
СберАвто использует искусственный интеллект для подбора машин под запрос клиента.
80% сделок оформляются полностью дистанционно — от выбора модели до подписания договора.
Онлайн-продажи автомобилей начали активно развиваться в России после 2020 года, когда пандемия вынудила автодилеров искать новые форматы работы. С тех пор цифровые сервисы выросли в десятки раз, а СберАвто стал одним из лидеров рынка, объединив платформу продаж, кредитования и страхования.
