Новая реальность авторынка: теперь главным аргументом при покупке стала не марка, а дата выпуска

0:09
Авто

За пять лет автомобили на российском рынке подорожали почти вдвое. Причём этот рост затронул как новые машины, так и подержанные — разница между ними сохраняется, но тенденции схожи.

стоянка с подержанными машинами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
стоянка с подержанными машинами

Цены растут быстрее инфляции

Согласно данным "Автостата", в 2020 году новая легковая машина в среднем стоила 1,8 млн рублей, а подержанная — около 600 тысяч. К осени 2025 года эти показатели достигли соответственно 3,34 млн и 1,14 млн рублей. Рост составил 86% и 91%.

"С учетом инфляции и предстоящего повышения утильсбора, рост цен на новые автомобили продолжится. При сохранении тренда, к началу следующего года пятилетняя динамика как раз может достичь 100%", — отметил генеральный директор "Автостата" Сергей Целиков.

Основной скачок пришёлся на 2021-2023 годы, когда спрос был высоким, а поставки — ограниченными. В 2024-м темп роста замедлился, а в 2025-м впервые за пять лет подержанные автомобили даже немного подешевели.

Сравнение: динамика цен с 2020 по 2025 год

Год Новые авто (средняя цена) Прирост к предыдущему году Авто с пробегом Прирост к предыдущему году
2020 1,8 млн руб. - 600 тыс. руб. -
2021 1,99 млн руб. +18% 670 тыс. руб. +23%
2022 2,39 млн руб. +20% 890 тыс. руб. +33%
2023 2,96 млн руб. +24% 1,04 млн руб. +17%
2024 3,12 млн руб. +6% 1,18 млн руб. +13%
2025 3,34 млн руб. +7% 1,14 млн руб. -3%

Из таблицы видно, что максимальный прирост пришёлся на 2021-2023 годы. После этого рынок начал стабилизироваться.

Почему автомобили подорожали

  1. Курс валют. Ослабление рубля напрямую влияет на стоимость импортных компонентов.

  2. Санкции и логистика. После 2022 года импортные цепочки поставок усложнились, а транспортные расходы выросли.

  3. Дефицит комплектующих. Полупроводниковый кризис привёл к удорожанию производства.

  4. Утилизационный сбор. Его постепенное повышение увеличивает конечную цену.

  5. Рост спроса на кроссоверы. Доля SUV превышает 60%, а они традиционно дороже седанов.

Советы шаг за шагом: как выбрать выгодно

  1. Покупайте до повышения утильсбора. После пересмотра ставок рост цен неизбежен.

  2. Сравнивайте стоимость у разных дилеров. Разница между регионами может достигать 100-150 тыс. руб.

  3. Следите за программами господдержки. Государственные субсидии пока действуют для семей и льготных категорий.

  4. Рассмотрите подержанные авто 2-3 лет. Они медленнее теряют в цене и не подпадают под утильсбор.

  5. Фиксируйте курс при заказе. Некоторые дилеры позволяют забронировать автомобиль по старой цене.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ожидание массового снижения цен в 2026 году.
    Последствие: рост на фоне инфляции и налоговой нагрузки.
    Альтернатива: покупка автомобиля до вступления новых ставок.

  • Ошибка: выбор непопулярной модели без сервиса.
    Последствие: дорогие запчасти и трудности с ремонтом.
    Альтернатива: выбирать бренды с налаженной сетью обслуживания.

  • Ошибка: покупка авто без проверки VIN-истории.
    Последствие: риск попасть на "серый" автомобиль.
    Альтернатива: использовать онлайн-сервисы проверки по базе ГИБДД.

А что если…

Если инфляция и налоги сохранят текущие темпы, средняя цена нового автомобиля может превысить 3,6 млн рублей уже к концу 2026 года. Однако часть экспертов полагает, что рынок постепенно насытится, а производители начнут предлагать более доступные локализованные модели.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы
Замедление роста цен в 2025 году Высокая стартовая стоимость
Расширение ассортимента китайских марок Снижение доли европейских и японских брендов
Повышение качества локализованных машин Рост расходов на обслуживание и страховку

FAQ

Как изменилась средняя цена нового автомобиля за 5 лет?
Она выросла с 1,8 млн до 3,34 млн рублей, что соответствует росту на 86%.

Почему подержанные машины подорожали почти так же сильно, как новые?
Из-за дефицита поставок многие покупатели переключились на вторичный рынок, что подогрело цены.

Стоит ли покупать машину сейчас или подождать?
Если повышение утильсбора вступит в силу в 2026 году, то выгоднее приобрести автомобиль до конца текущего года.

Как выбрать надёжный вариант на вторичном рынке?
Проверяйте историю авто, техническое состояние и юридическую чистоту. Лучше всего покупать через сертифицированные площадки.

Мифы и правда

  • Миф: рост цен вызван исключительно санкциями.
    Правда: существенную роль сыграли и внутренние факторы — инфляция, утильсбор и изменение структуры спроса.

  • Миф: китайские авто дешевле в обслуживании.
    Правда: стоимость оригинальных деталей для новых моделей сопоставима с европейскими.

  • Миф: рынок стабилизировался навсегда.
    Правда: темпы роста снизились, но вероятность нового скачка в 2026 году велика.

Три интересных факта

  1. В 2023 году впервые китайские марки заняли более 50% рынка новых авто в России.

  2. Самый популярный сегмент — кроссоверы, их доля достигла 64%.

  3. Средний возраст машин в России — 14 лет, и он продолжает расти.

Исторический контекст

Подобное ускорение роста цен уже наблюдалось в начале 2010-х после повышения утилизационного сбора. Тогда автомобили подорожали на 30% всего за два года, но в дальнейшем рынок выровнялся. Текущая ситуация отличается масштабом — впервые за десятилетие рост стоимости новых и подержанных машин почти совпал.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
