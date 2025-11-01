Танкер на колёсах: Skoda доказала, что дизель всё ещё способен тянуть Европу

Когда кажется, что эпоха дизельных автомобилей ушла в прошлое, автоспорт снова заставляет о них говорить. В Европе профессиональный гонщик проехал почти 2800 километров на одной заправке, доказав, что дизель способен на большее, чем от него ждут. Рекорд был зафиксирован официально, и теперь Skoda Superb носит звание самого дальнобойного серийного автомобиля с классическим двигателем внутреннего сгорания.
Рекордный заезд проходил по маршруту через несколько европейских стран. Автомобиль стартовал в Польше, прошёл по трассам Германии, Бельгии, Франции и Нидерландов, а затем вернулся обратно. В пути машина провела около двух суток, преодолев почти три тысячи километров без единой дозаправки.
Главным секретом успеха стала идеальная подготовка и внимание к каждой детали. Автомобиль был практически стандартным — с двухлитровым дизельным двигателем TDI и семиступенчатой коробкой передач DSG. Бак объёмом около 70 литров, шины с пониженным сопротивлением качению и слегка заниженная подвеска — всё это помогло улучшить аэродинамику и снизить расход топлива.
Дизельные моторы Skoda и Volkswagen давно славятся своей экономичностью. Ещё десять лет назад автомобили с индексом TDI показывали расход меньше 5 литров на 100 км. Однако реальный рекорд — это не просто двигатель, а мастерство вождения.
Во время заезда средний расход топлива составил чуть более 2,6 литра на 100 км. Водитель использовал приёмы так называемого "гипермилинга" — особого стиля движения, при котором каждый оборот колёс направлен на экономию топлива. Машина двигалась со скоростью не выше 80 км/ч, без резких ускорений и торможений. Даже уклоны трассы и встречный ветер учитывались заранее, чтобы минимизировать потери энергии.
|Параметр
|Skoda Superb (дизель)
|Современный электромобиль (средний класс)
|Запас хода
|до 2800 км
|около 600-700 км
|Время "заправки"
|5 минут
|30-60 минут
|Стоимость топлива
|ниже при дальних поездках
|зависит от тарифов на зарядных станциях
|Масса авто
|меньше из-за отсутствия батарей
|выше из-за аккумуляторов
|Экология
|выбросы CO₂ присутствуют
|нулевые локальные выбросы
Электрокары выигрывают по экологическим показателям, но дизель по-прежнему остаётся чемпионом по дальности. Особенно это важно для водителей, совершающих длительные путешествия по трассам, где не всегда есть зарядные станции.
Следите за давлением в шинах — оно должно быть на уровне, рекомендованном производителем.
Не перегружайте автомобиль: каждый лишний килограмм увеличивает расход.
Избегайте резких стартов и торможений.
При езде по трассе держите скорость в диапазоне 70-90 км/ч.
Отключайте кондиционер, если он не нужен, — компрессор забирает мощность.
Ошибка: движение на высоких оборотах.
Последствие: перерасход топлива до 20%.
Альтернатива: использовать высшую передачу и плавно ускоряться.
Ошибка: езда на недокачанных шинах.
Последствие: увеличенное сопротивление качению.
Альтернатива: проверять давление каждые две недели.
Ошибка: постоянное использование режима "Спорт".
Последствие: рост расхода топлива.
Альтернатива: режим "Эко" или "Комфорт".
Российские дороги и климат — серьёзное испытание для любого автомобиля. Однако в теории подобный результат возможен и у нас. При езде по трассам без частых остановок и с правильной подготовкой машины дизельный седан способен пройти свыше 2500 км на одной заправке. Особенно эффективно это на современных моделях с системами рекуперации энергии и адаптивным круиз-контролем.
|Плюсы
|Минусы
|Экономичность на дальних дистанциях
|Более высокая цена на топливо в некоторых регионах
|Долговечный двигатель
|Необходимость качественной солярки
|Хорошая тяга при низких оборотах
|Повышенные выбросы в городских условиях
|Большой запас хода
|Более дорогие фильтры и обслуживание
Как достичь минимального расхода топлива?
Поддерживайте умеренную скорость, избегайте перегрузки и следите за давлением в шинах.
Какой дизель выбрать для дальних поездок?
Лучше всего подходят двухлитровые моторы с турбонаддувом — они сочетают мощность и экономичность.
Можно ли добиться такого же расхода на бензиновом двигателе?
Теоретически да, но бензиновые моторы менее эффективны при длительном движении на малых оборотах.
Миф: дизель всегда вреднее бензина.
Правда: современные дизельные системы с фильтрами частиц почти не уступают бензиновым по чистоте выхлопа.
Миф: дизель плохо заводится зимой.
Правда: современные добавки и системы подогрева делают запуск лёгким даже при -25 °C.
Миф: дизельные авто шумные.
Правда: новые модели с улучшенной шумоизоляцией и форсунками высокого давления работают почти бесшумно.
Первые рекорды экономичности устанавливали не гонщики, а инженеры, проверяя аэродинамику кузова.
В 1980-х дизель считался "топливом дальнобойщиков", но сейчас его активно используют и в кроссоверах.
Skoda Superb — не просто флагман марки, но и один из самых вместительных седанов в своём классе.
Компания Skoda выпускает автомобили с 1895 года, а первые дизельные модели появились в 1990-х. Тогда это были простые, но надёжные машины, рассчитанные на экономию. С развитием турбонаддува и электронных систем впрыска дизели стали мощнее и экологичнее. Сегодня, несмотря на рост популярности электромобилей, дизель остаётся востребованным, особенно в Европе, где ценят дальность и экономичность.
Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.