Танкер на колёсах: Skoda доказала, что дизель всё ещё способен тянуть Европу

Авто

Когда кажется, что эпоха дизельных автомобилей ушла в прошлое, автоспорт снова заставляет о них говорить. В Европе профессиональный гонщик проехал почти 2800 километров на одной заправке, доказав, что дизель способен на большее, чем от него ждут. Рекорд был зафиксирован официально, и теперь Skoda Superb носит звание самого дальнобойного серийного автомобиля с классическим двигателем внутреннего сгорания.

Skoda
Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Skoda

Как это удалось

Рекордный заезд проходил по маршруту через несколько европейских стран. Автомобиль стартовал в Польше, прошёл по трассам Германии, Бельгии, Франции и Нидерландов, а затем вернулся обратно. В пути машина провела около двух суток, преодолев почти три тысячи километров без единой дозаправки.

Главным секретом успеха стала идеальная подготовка и внимание к каждой детали. Автомобиль был практически стандартным — с двухлитровым дизельным двигателем TDI и семиступенчатой коробкой передач DSG. Бак объёмом около 70 литров, шины с пониженным сопротивлением качению и слегка заниженная подвеска — всё это помогло улучшить аэродинамику и снизить расход топлива.

Технологии и точность

Дизельные моторы Skoda и Volkswagen давно славятся своей экономичностью. Ещё десять лет назад автомобили с индексом TDI показывали расход меньше 5 литров на 100 км. Однако реальный рекорд — это не просто двигатель, а мастерство вождения.

Во время заезда средний расход топлива составил чуть более 2,6 литра на 100 км. Водитель использовал приёмы так называемого "гипермилинга" — особого стиля движения, при котором каждый оборот колёс направлен на экономию топлива. Машина двигалась со скоростью не выше 80 км/ч, без резких ускорений и торможений. Даже уклоны трассы и встречный ветер учитывались заранее, чтобы минимизировать потери энергии.

Сравнение: дизель против электромобиля

Параметр Skoda Superb (дизель) Современный электромобиль (средний класс)
Запас хода до 2800 км около 600-700 км
Время "заправки" 5 минут 30-60 минут
Стоимость топлива ниже при дальних поездках зависит от тарифов на зарядных станциях
Масса авто меньше из-за отсутствия батарей выше из-за аккумуляторов
Экология выбросы CO₂ присутствуют нулевые локальные выбросы

Электрокары выигрывают по экологическим показателям, но дизель по-прежнему остаётся чемпионом по дальности. Особенно это важно для водителей, совершающих длительные путешествия по трассам, где не всегда есть зарядные станции.

Советы шаг за шагом: как увеличить пробег на баке

  1. Следите за давлением в шинах — оно должно быть на уровне, рекомендованном производителем.

  2. Не перегружайте автомобиль: каждый лишний килограмм увеличивает расход.

  3. Избегайте резких стартов и торможений.

  4. При езде по трассе держите скорость в диапазоне 70-90 км/ч.

  5. Отключайте кондиционер, если он не нужен, — компрессор забирает мощность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: движение на высоких оборотах.
    Последствие: перерасход топлива до 20%.
    Альтернатива: использовать высшую передачу и плавно ускоряться.

  • Ошибка: езда на недокачанных шинах.
    Последствие: увеличенное сопротивление качению.
    Альтернатива: проверять давление каждые две недели.

  • Ошибка: постоянное использование режима "Спорт".
    Последствие: рост расхода топлива.
    Альтернатива: режим "Эко" или "Комфорт".

А что если повторить эксперимент в России

Российские дороги и климат — серьёзное испытание для любого автомобиля. Однако в теории подобный результат возможен и у нас. При езде по трассам без частых остановок и с правильной подготовкой машины дизельный седан способен пройти свыше 2500 км на одной заправке. Особенно эффективно это на современных моделях с системами рекуперации энергии и адаптивным круиз-контролем.

Плюсы и минусы дизельных автомобилей

Плюсы Минусы
Экономичность на дальних дистанциях Более высокая цена на топливо в некоторых регионах
Долговечный двигатель Необходимость качественной солярки
Хорошая тяга при низких оборотах Повышенные выбросы в городских условиях
Большой запас хода Более дорогие фильтры и обслуживание

FAQ

Как достичь минимального расхода топлива?
Поддерживайте умеренную скорость, избегайте перегрузки и следите за давлением в шинах.

Какой дизель выбрать для дальних поездок?
Лучше всего подходят двухлитровые моторы с турбонаддувом — они сочетают мощность и экономичность.

Можно ли добиться такого же расхода на бензиновом двигателе?
Теоретически да, но бензиновые моторы менее эффективны при длительном движении на малых оборотах.

Мифы и правда

  • Миф: дизель всегда вреднее бензина.
    Правда: современные дизельные системы с фильтрами частиц почти не уступают бензиновым по чистоте выхлопа.

  • Миф: дизель плохо заводится зимой.
    Правда: современные добавки и системы подогрева делают запуск лёгким даже при -25 °C.

  • Миф: дизельные авто шумные.
    Правда: новые модели с улучшенной шумоизоляцией и форсунками высокого давления работают почти бесшумно.

Интересные факты

  1. Первые рекорды экономичности устанавливали не гонщики, а инженеры, проверяя аэродинамику кузова.

  2. В 1980-х дизель считался "топливом дальнобойщиков", но сейчас его активно используют и в кроссоверах.

  3. Skoda Superb — не просто флагман марки, но и один из самых вместительных седанов в своём классе.

Исторический контекст

Компания Skoda выпускает автомобили с 1895 года, а первые дизельные модели появились в 1990-х. Тогда это были простые, но надёжные машины, рассчитанные на экономию. С развитием турбонаддува и электронных систем впрыска дизели стали мощнее и экологичнее. Сегодня, несмотря на рост популярности электромобилей, дизель остаётся востребованным, особенно в Европе, где ценят дальность и экономичность.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
