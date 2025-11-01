Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Москва поднимает планку: иностранцам придётся платить больше за патент
Мумифицированные яблоки мстят весной: один пропущенный плод запускает эпидемию в саду
Это подводный космос: экспедиция в бездну открыла новые формы жизни
Макароны с сыром заиграют новыми красками: этот секретный ингредиент добавит блюду ресторанный шик
Больше не нужно умирать с тряпкой: этот подход к уборке работает, пока вы пьете кофе
Фото, изменившее судьбу рыбы: правда о создании, которое никто не должен был видеть
Осознанный цвет: научись слушать оттенки и управлять энергией через них
Раздевалка кипит: игроки Барселоны раскрыли главный секрет провала в сезоне
Тело подаёт сигнал тревоги: цистит приходит внезапно и не прощает невнимательности

Прикурили по привычке — остались без авто: старый метод стал смертельно опасным для электроники

0:28
Авто

Разряженный аккумулятор — ситуация, знакомая даже опытным водителям. Особенно зимой, когда морозы добивают слабые батареи. Казалось бы, всё просто: прикурил от соседа — и поехал. Но с современными автомобилями этот "дедовский способ" может обернуться дорогим ремонтом. Электроника нынешних машин чувствительна к скачкам напряжения, и одно неверное движение — минус блок управления, мультимедиа или даже иммобилайзер.

Прикуривание автомобиля
Фото: Freepik by jcomp
Прикуривание автомобиля

Разберём, как правильно прикурить автомобиль, чтобы завести двигатель и не "убить мозги".

Почему старые машины прощали ошибки, а новые — нет

В советских авто вроде ГАЗ-24 или "Москвича" не было сложной электроники. Максимум — лампочки, катушка зажигания и радиоприёмник.

Современные же машины — это фактически компьютеры на колёсах. В них десятки блоков управления, связанных общей шиной питания. И любая "вспышка" тока при неправильном подключении способна вызвать цепную реакцию.

Некоторые автопроизводители вообще не рекомендуют прикуривать чужие автомобили. Например, Nissan и Subaru требуют избегать соприкосновения кузовов машин, а Mazda советует запускать двигатель донора перед подключением.

Опасности прикуривания в лоб

Когда соединяются два автомобиля, между ними возникает ток большой силы — до 300-400 ампер. Если провода подключены неправильно или донор работает на повышенных оборотах, напряжение может "подскочить" до 16-17 В, а это уже смертельно для чувствительных модулей.

Иногда после неправильного прикуривания выгорают силовые предохранители, сбиваются настройки мультимедиа, а у некоторых моделей ("Mercedes", "Audi") бортовой компьютер вообще может заблокироваться, приняв скачок за попытку взлома.

Современные правила безопасного прикуривания

Проверяем оборудование

Нужны качественные провода с толстыми медными жилами и надёжными зажимами. Дешёвые провода из тонкого алюминия перегреваются и дают слабый ток.
Не используйте их, если изоляция потрескалась — риск короткого замыкания слишком велик.

Подготавливаем машины

  • Оба авто ставятся на ручник и выключаются.
  • Проверяем, чтобы аккумуляторы были одной полярности (плюс — плюс, минус — минус).
  • Желательно, чтобы у обеих машин был одинаковый класс аккумуляторов (например, 12 В).

Подключаем провода в правильной последовательности

  • Красный провод: к плюсу донора.
  • Второй конец красного: к плюсу разряженной батареи.
  • Чёрный провод: к минусу донора.
  • Второй конец чёрного: не на минус АКБ "пациента", а на массу двигателя или кузова (например, к болту на блоке). Это снижает риск искры у аккумулятора.

Заряжаем разряженный аккумулятор

Если обе машины исправны, не спешите сразу запускать мотор.

  • Заводим двигатель донора и даём ему поработать 5-10 минут на средних оборотах.
  • Это позволит немного подзарядить "пустую" батарею и уменьшить нагрузку на систему при старте.
  • Затем глушим мотор донора — у современных машин это обязательное условие.

Теперь можно попробовать завести "пациента".

После запуска

Сразу отсоединяем провода в обратном порядке: сначала минус, потом плюс.
• Не допускаем, чтобы зажимы касались кузова или друг друга.
• Оставляем заведённый двигатель работать 10-15 минут, чтобы батарея восстановила заряд.

Что делать категорически нельзя

  • Не прикуривайте от заведённого донора, если это современный автомобиль. Это частая причина выхода из строя электроники.
  • Не используйте прикуриватель (розетку 12 В) для запуска: только прямое подключение к аккумуляторам
  • Не путайте полярность: переполюсовка моментально "сжигает" предохранители и контроллеры.
  • Не держите кабели долго подключёнными после запуска — перегрев гарантирован.

Альтернатива — автономный бустер

Наиболее безопасный и современный способ — пусковое устройство (бустер). Это компактный аккумулятор, способный выдать мощный ток на короткое время.

Преимущества:

  • не требуется второй автомобиль;
  • защита от переполюсовки и короткого замыкания;
  • безопасен для электроники.

Хорошие модели — Baseus Super Energy, Berkut JSL-400, Bosch C7 — подходят для бензиновых и дизельных двигателей до 3-5 л.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: прикуривание от работающего донора.
    Последствие: скачок напряжения, выход из строя ЭБУ.
    Альтернатива: зарядить разряженный аккумулятор 5-10 минут, потом глушить донора.
  • Ошибка: соединение минусов напрямую.
    Последствие: искра, воспламенение газов аккумулятора.
    Альтернатива: подключать минус к массе двигателя.
  • Ошибка: использование тонких проводов.
    Последствие: перегрев, оплавление изоляции.
    Альтернатива: провода сечением от 25 мм² и длиной до 3 м.

FAQ

Можно ли прикуривать от электромобиля

Нет. Их системы не рассчитаны на такие нагрузки, можно повредить силовую электронику.

Нужно ли отключать АКБ донора

Только в старых авто. В современных — не рекомендуется: собьются настройки, могут появиться ошибки.

Что делать, если прикурить нечем

Используйте зарядное устройство или бустер. В крайнем случае — "прикурите" от снятой батареи, не подключённой к бортсети.

Три интересных факта

  • Прикуривание появилось ещё в 1910-х, когда автомобили не имели стартеров — запускали мотор "с толкача".
  • Первые автомобильные бустеры появились в 1980-х и использовали свинцово-кислотные батареи.
  • Самый распространённый отказ после неправильного прикуривания — сгоревший предохранитель цепи генератора.

Исторический контекст

  • В СССР прикуривание было привычным делом: на старых авто не было электроники.
  • В 2000-х с появлением систем ABS, ESP и ЭБУ риски выросли в разы.
  • Сегодня автопроизводители включают в инструкции отдельные разделы по безопасному запуску двигателя.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Происшествия
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Последние материалы
Мумифицированные яблоки мстят весной: один пропущенный плод запускает эпидемию в саду
Это подводный космос: экспедиция в бездну открыла новые формы жизни
Макароны с сыром заиграют новыми красками: этот секретный ингредиент добавит блюду ресторанный шик
Больше не нужно умирать с тряпкой: этот подход к уборке работает, пока вы пьете кофе
Фото, изменившее судьбу рыбы: правда о создании, которое никто не должен был видеть
Осознанный цвет: научись слушать оттенки и управлять энергией через них
Прикурили по привычке — остались без авто: старый метод стал смертельно опасным для электроники
Раздевалка кипит: игроки Барселоны раскрыли главный секрет провала в сезоне
Тело подаёт сигнал тревоги: цистит приходит внезапно и не прощает невнимательности
Я опасен для замужних: Дибров дал понять, что его тандем с Карауловой — больше, чем просто игра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.