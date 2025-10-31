Зима подкрадывается к капоту: как подготовить авто, чтобы зима не застала врасплох

Перед зимой важно проверить технические жидкости, аккумулятор и состояние замков, а в багажнике держать набор для экстренных ситуаций. Об этом Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров.

Фото: Freepik by senivpetro Автомобиль зимой

Он пояснил, что подготовка автомобиля к зиме начинается с технического осмотра и проверки всех систем. Особое внимание, по его словам, стоит уделить уровню и качеству технических жидкостей, состоянию аккумулятора и элементов подвески.

"Перед зимой обязательно нужно проверить температуру замерзания омывающей жидкости и антифриза, а также заряд и плотность электролита аккумулятора. Уплотнители дверей лучше обработать силиконом, чтобы они не примерзали, а замки и петли смазать специальным составом. Клеммы аккумулятора тоже стоит защитить смазкой", — отметил Петров.

Эксперт добавил, что в багажнике зимой необходимо иметь буксировочный трос, лопату и пусковые провода, чтобы при необходимости "прикурить" от другого автомобиля. Эти вещи, по его словам, составляют минимальный набор, который поможет в экстренной ситуации — например, при разряде аккумулятора или если машина застрянет в снегу.