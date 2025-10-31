Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
День рождения под яркими шарами: какой праздник Сергей Лазарев устроил для мамы
Вы не поверите, из чего сделан этот джем — этот ингредиент превращает завтрак в гастрономическое открытие
Растения против тараканов: зелёная армия, которая очищает дом и защищает лучше любой ловушки
Яркий кузов — не каприз, а защита: как цвет снижает риск аварий и скрывает грязь
Одиссея станет самым личным проектом Кристофера Нолана: почему эпос идеально подходит режиссёру
Лечение не помогло: почему Алана Мамаева винит Кержакова в зависимости дочери
Роскошные требования Лепса: почему алкоголь остался в райдере после отравления
Тонкие волосы не приговор — секреты причесок, которые придадут объем и стиль
Морское дно заговорило: археологи нашли доказательства забытой цивилизации торговли

Зима подкрадывается к капоту: как подготовить авто, чтобы зима не застала врасплох

Авто

Перед зимой важно проверить технические жидкости, аккумулятор и состояние замков, а в багажнике держать набор для экстренных ситуаций. Об этом Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров.

Автомобиль зимой
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобиль зимой

Он пояснил, что подготовка автомобиля к зиме начинается с технического осмотра и проверки всех систем. Особое внимание, по его словам, стоит уделить уровню и качеству технических жидкостей, состоянию аккумулятора и элементов подвески.

"Перед зимой обязательно нужно проверить температуру замерзания омывающей жидкости и антифриза, а также заряд и плотность электролита аккумулятора. Уплотнители дверей лучше обработать силиконом, чтобы они не примерзали, а замки и петли смазать специальным составом. Клеммы аккумулятора тоже стоит защитить смазкой", — отметил Петров.

Эксперт добавил, что в багажнике зимой необходимо иметь буксировочный трос, лопату и пусковые провода, чтобы при необходимости "прикурить" от другого автомобиля. Эти вещи, по его словам, составляют минимальный набор, который поможет в экстренной ситуации — например, при разряде аккумулятора или если машина застрянет в снегу.

"В холодное время года важно не только техническое состояние автомобиля, но и аккуратная езда. Следует держать дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Обязательно нужно проверить работу печки, чтобы стекла не запотевали и не замерзали, ведь это напрямую влияет на безопасность обзора и управления автомобилем", — заключил Петров.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Происшествия
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Домашние животные
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Популярное
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о переговорах Киева с Парижем по поставке Rafale.

Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Последние материалы
Растения против тараканов: зелёная армия, которая очищает дом и защищает лучше любой ловушки
Американские пошлины научили Китай не полагаться на рынок США
Яркий кузов — не каприз, а защита: как цвет снижает риск аварий и скрывает грязь
Одиссея станет самым личным проектом Кристофера Нолана: почему эпос идеально подходит режиссёру
Лечение не помогло: почему Алана Мамаева винит Кержакова в зависимости дочери
Роскошные требования Лепса: почему алкоголь остался в райдере после отравления
Тонкие волосы не приговор — секреты причесок, которые придадут объем и стиль
Морское дно заговорило: археологи нашли доказательства забытой цивилизации торговли
Этот полосатый бунтарь не ждёт жары: арбуз, который победил климат и стал символом лета
Холодный душ для ритейла: потребители затягивают пояса — чего ждать от цен
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.