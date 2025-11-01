Было пять — стало четыре: как автопром избавился от лишнего колеса и совести

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:47
Авто

Запасное колесо когда-то было обязательной частью любого автомобиля, но сегодня даже среди дорогих моделей его не всегда можно найти. Производители всё чаще отказываются от "запаски", заменяя её герметиком, ремкомплектом или системой RunFlat. Почему это произошло, и как это влияет на владельцев, разберём подробно.

Спущенное колесо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спущенное колесо

Откуда всё началось

Проблема хранения запасного колеса существует столько же, сколько и сам автомобиль. В первых машинах запаску крепили в массивный металлический кофр и вешали на заднюю часть кузова — практично, но громоздко. Тогдашние колёса были огромными: меньше 20 дюймов не встречалось, поэтому держать такую деталь в салоне было просто невозможно.

Внешнее крепление решало вопрос места, но добавляло веса и портило аэродинамику. Однако до Второй мировой войны наличие запаски считалось неотъемлемым признаком солидности. Без неё автомобиль выглядел "неполноценным".

Российские примеры

У отечественных внедорожников традиция сохраняется до сих пор. Например, у Chevrolet Niva и Niva Travel колесо закреплено на пятой двери в пластиковом боксе. У Niva Legend инженеры нашли для него место под капотом. Такое решение логично: компактный кузов требует экономии каждого сантиметра полезного пространства.

Но всё изменилось, когда появилась Niva Sport. После установки нового двигателя под капотом не осталось места даже для "докатки". Разработчики поступили просто — убрали запаску вовсе, оставив водителям лишь тюбик герметика и заплатку.

Подобный подход может показаться странным, но с точки зрения городской эксплуатации он вполне оправдан. По ровным дорогам риск прокола минимален, а при серьёзных повреждениях проще вызвать эвакуатор, чем возиться с домкратом.

Глобальная тенденция

Отказ от запасного колеса — не российское изобретение. Европейские и японские автопроизводители давно пересматривают компоновку салона и багажника. Каждое лишнее отверстие или выступ — это литры объёма, которые можно использовать для других целей.

В нише, где раньше лежала запаска, теперь часто устанавливают:

  • баллоны для газовых систем и гибридных установок;

  • акустические сабвуферы;

  • увеличенные топливные баки;

  • батареи для мягких гибридов.

Кроме того, сокращение массы автомобиля даже на несколько килограммов помогает улучшить динамику и снизить расход топлива. Производитель экономит на материалах, а потребитель получает более "эффективную" машину по цифрам.

Эволюция решений

Первые шаги к отказу от полноценной запаски начались ещё в 2000-х, когда на смену пришли облегчённые "докатки". Это уменьшенные колёса, рассчитанные только на временное использование. Их легко отличить: они уже стандартных шин и имеют жёлтую маркировку.

Ездить на "докатке" быстро нельзя, сцепление хуже, а тормозной путь длиннее. Но она позволяет добраться до ближайшего шиномонтажа без риска для подвески.

Однако со временем и "докатки" стали уходить в прошлое. Производители искали способ сэкономить ещё больше места и веса, и на смену пришли технологии RunFlat — специальные покрышки, которые сохраняют форму даже при проколе.

Как работает RunFlat

RunFlat-шины имеют усиленные боковины, благодаря чему могут двигаться при полном отсутствии давления. На качественных моделях допускается пробег до 80-100 км со скоростью до 80 км/ч. Этого достаточно, чтобы доехать до ближайшего сервиса.

Главное преимущество RunFlat — безопасность. Колесо не "срывает" с диска, машина не теряет управляемости, а водитель может спокойно завершить манёвр или съехать на обочину.

Но у этой технологии есть и минусы. Такие шины стоят значительно дороже, а ремонтировать их практически невозможно — в большинстве случаев после прокола приходится покупать новое колесо. Кроме того, RunFlat делает езду более жёсткой, особенно на неровном асфальте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: водители полагаются только на герметик, считая его полноценной заменой запаски.
    Последствие: при крупном проколе состав не спасает, и шину приходится менять полностью.
    Альтернатива: иметь компактный компрессор и ремкомплект из жгута и клея — ими реально починить покрышку прямо на месте.
  • Ошибка: использование RunFlat без контроля давления.
    Последствие: боковины быстро изнашиваются, а колесо может разрушиться.
    Альтернатива: установка системы TPMS, которая предупреждает о потере давления в реальном времени.
  • Ошибка: хранение старой "докатки" годами без проверки.
    Последствие: при использовании она может лопнуть от усталости резины.
    Альтернатива: периодически накачивать "докатки" и проверять состояние диска.

Плюсы и минусы разных решений

Решение Преимущества Недостатки
Полноразмерная запаска Надёжность, возможность длительной езды Большой вес и потеря места
"Докатка" Компактность, лёгкость Ограниченная скорость и ресурс
RunFlat Безопасность, нет нужды менять колесо на дороге Высокая цена, жёсткий ход
Герметик и ремкомплект Минимум веса, удобно хранить Эффективно только при мелких проколах

А что если…

Если вы живёте в городе и редко выезжаете за его пределы, можно обойтись ремкомплектом. Но если часто путешествуете или ездите по грунтовкам, стоит предусмотреть место хотя бы для "докатки". Даже в современных кроссоверах есть возможность установить крепление под запасное колесо — иногда для этого достаточно заменить обшивку багажника.

Кроме того, стоит обратить внимание на страховые программы: некоторые компании предлагают услуги помощи на дороге, включая бесплатную замену или подвоз колеса.

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте давление в шинах хотя бы раз в две недели.

  2. Храните герметик не более трёх лет — со временем он теряет свойства.

  3. При покупке новых шин уточняйте, поддерживают ли они технологию RunFlat.

  4. Если ездите далеко, держите в багажнике компрессор и набор для ремонта.

  5. Не перегружайте багажник — это снижает ресурс подвески и шин.

Мифы и правда

  • Миф: RunFlat делает запаску ненужной навсегда.
    Правда: при сильном повреждении диска даже RunFlat не спасёт, нужна замена.

  • Миф: герметик подходит для любого прокола.
    Правда: он помогает только при мелких отверстиях, не более 5 мм.

  • Миф: производители убрали запаску ради заботы о водителе.
    Правда: главная причина — экономия веса и снижение себестоимости.

Интересные факты

  1. В США статистика показывает: только 7% водителей умеют самостоятельно менять колесо.

  2. Некоторые электромобили Tesla комплектуются лишь набором герметика, чтобы уменьшить массу.

  3. BMW первой массово внедрила технологию RunFlat, сделав её стандартом для своих моделей в Европе.

FAQ

Как выбрать ремкомплект?
Берите набор с герметиком, насосом и жгутами для проколов — такой комплект универсален и не занимает много места.

Сколько стоит RunFlat?
Средняя цена — на 30-40% выше обычной шины, но зависит от бренда и размера.

Что лучше: докатка или герметик?
Для города подойдёт герметик, для трассы — "докатка". Оптимально иметь и то, и другое, особенно в дальних поездках.

Исторический контекст

В 1950-60-х годах запаска считалась признаком надёжности: на американских седанах её помещали в отдельный отсек под багажником. В СССР запасные колёса обычно лежали в нише под полом багажника, а в грузовиках крепились снаружи под кузовом.

С развитием легковых моделей и ростом цен на топливо инженеры начали искать любые способы облегчить машины. Именно тогда началось сокращение "лишнего" веса — вместе с запасным колесом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
