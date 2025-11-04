Зелёная маска сползла: гибриды показали зубы и оказались грязнее бензиновых монстров

Your browser does not support the audio element. Авто

Перезаряжаемые гибриды (PHEV) долгое время считались золотой серединой между бензиновыми и электрическими автомобилями. Их позиционировали как способ снизить выбросы и сократить расходы на топливо, не теряя привычного комфорта. Однако новое исследование европейской организации Transport and Environment (T&E) ставит под сомнение эти утверждения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Выхлопная труба автомобиля с белым дымом

Что показало исследование Transport and Environment

Аналитики T&E проанализировали данные о 800 тысячах гибридов, зарегистрированных в Европе с 2021 по 2023 годы. Результаты оказались неожиданными: реальные выбросы CO₂ у PHEV почти в пять раз выше паспортных.

В 2021 году разница между заявленными и фактическими показателями составляла 3,5 раза, а к 2023 году увеличилась до 4,9. Это значит, что гибриды, которые должны были быть "чистыми", на деле загрязняют воздух почти так же, как обычные машины с двигателем внутреннего сгорания.

Почему гибриды оказались "грязнее", чем ожидалось

Основная причина — реальное поведение водителей. Производители исходили из того, что владельцы PHEV будут чаще ездить на электротяге. В их расчётах доля таких поездок составляла около 84%.

Но анализ показал: только 27% всех маршрутов проходят на чистом электричестве. Остальные совершаются с участием бензинового или дизельного двигателя. В итоге гибрид тратит топливо почти как обычное авто, а выбросы увеличиваются в разы.

Сравнение: паспортные и реальные показатели гибридов

Показатель По данным производителей По факту (T&E, 2023) Средние выбросы CO₂ 45 г/км 220 г/км Доля поездок на электротяге 84% 27% Расход топлива 1,6 л/100 км 7,8 л/100 км Экономия топлива за год до 500 € фактических +500 € расходов

Советы шаг за шагом: как снизить выбросы гибрида

Регулярно подзаряжайте аккумулятор. Без этого гибрид теряет смысл и работает как обычное бензиновое авто. Используйте режим EV в городе. Короткие городские поездки лучше совершать только на электротяге. Следите за стилем вождения. Резкие ускорения и торможения повышают расход энергии. Устанавливайте домашнюю зарядку. Это позволит экономить на топливе и сократить выбросы. Выбирайте модели с увеличенным запасом хода на электричестве. Например, Volvo XC60 Recharge или BMW X5 xDrive50e.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать ежедневную подзарядку.

Последствие: Двигатель внутреннего сгорания работает чаще, растут выбросы.

Альтернатива: Заряжать автомобиль каждую ночь, как электрокар.

Ошибка: Считать гибрид полностью экологичным.

Последствие: Реальные выбросы почти такие же, как у ДВС.

Альтернатива: Использовать гибрид в сочетании с "умным" маршрутом — электрорежим в городе, бензин за городом.

Ошибка: Полагаться на расчёты производителя по расходу топлива.

Последствие: Перерасход бюджета на 400-500 евро в год.

Альтернатива: Оценивать эксплуатационные расходы по фактическому стилю езды и частоте зарядок.

А что если выбрать электромобиль вместо гибрида

Полноценные электрокары (EV) не выбрасывают CO₂ в процессе движения и становятся всё доступнее. Да, у них есть ограничения — высокая цена и необходимость инфраструктуры. Но при растущей сети зарядных станций и налоговых льготах они выглядят выгоднее в долгосрочной перспективе.

Гибриды же остаются временным компромиссом — их покупают те, кто не готов полностью перейти на электричество, но хочет казаться "экологичным".

Плюсы и минусы перезаряжаемых гибридов

Плюсы Минусы Могут работать без зарядки, как обычное авто Реальные выбросы выше заявленных Дают возможность коротких поездок без топлива Дороже в обслуживании, чем ожидалось Хорошо подходят для смешанных маршрутов Требуют ежедневной зарядки для эффективности Дают льготы в некоторых странах ЕС Расход энергии зависит от поведения водителя

Мифы и правда о PHEV

• Миф: Перезаряжаемые гибриды почти не выбрасывают CO₂.

Правда: Фактические выбросы в 4-5 раз выше паспортных.

• Миф: Гибрид экономнее обычного авто.

Правда: На практике эксплуатация обходится дороже на 500 евро в год.

• Миф: Можно не заряжать — двигатель всё компенсирует.

Правда: Без регулярной подзарядки гибрид теряет смысл и эффективность.

FAQ

Почему гибриды не оправдали ожиданий по экологии?

Большинство владельцев редко заряжают аккумулятор, поэтому бензиновый двигатель работает большую часть времени.

Насколько они хуже электромобилей?

По выбросам — почти в пять раз хуже, чем заявлено, и значительно уступают полноценным электрокарам.

Стоит ли покупать PHEV в 2025 году?

Только если есть возможность регулярно заряжать и использовать электрорежим. Иначе гибрид не принесёт пользы.

Что выгоднее по расходам — гибрид или электромобиль?

Электрокар дороже при покупке, но дешевле в эксплуатации. Гибрид — компромисс, выгодный только при правильной эксплуатации.

Несмотря на заявления производителей, гибриды оказываются далёкими от образа "экологичного транспорта". Реальные выбросы, высокая стоимость эксплуатации и зависимость от привычек водителей делают их временным решением, а не устойчивой альтернативой для будущего.