Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мелкие воришки против Лувра: прокуратура раскрыла неожиданную правду
Детям смотреть противопоказано: почему нейросеть уверена, что Ёжик в тумане — вовсе не сказка
Забор, который кормит: как зелёная изгородь из огурцов изменила представление о грядках
Дело не в деньгах: почему люди выбрасывают на улицу даже очень дорогих кошек
Тихая эпидемия на кухне: эти пять предметов медленно отравляют семью
Этот ингредиент возвращает вкус детства — без него домашний томатный сок просто вода
Детство и деньги: Ольга Орлова поделилась, что купила на свою первую зарплату
Выгодные вклады — миф или реальность? Как не попасть в ловушку банковских уловок
Джордж Клуни завершает карьеру? Почему голливудская звезда уходит из кино

Диагностическая карта становится золотой: техосмотр обретает новый ценник и смысл

Авто

С 2026 года стоимость технического осмотра автомобилей в России начнёт расти. Региональные власти уже публикуют обновлённые тарифы на портале правовой информации. Повышение затронет большинство субъектов страны, а конкретные суммы зависят от местных расчётов и методики Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Полицейский осматривает автомобиль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полицейский осматривает автомобиль

Где и насколько подорожает техосмотр

В ряде регионов уже известны новые цены. С 1 января 2026 года проверка легкового автомобиля будет стоить:

  • в Амурской области — 1855 рублей вместо 1806;

  • в Еврейской автономной области — 1324 рубля вместо 1209;

  • в Ростовской области — 1203 рубля вместо 1098;

  • в Челябинской области — 1201 рубль вместо 1097;

  • в Мордовии — 1201 рубль вместо 1097;

  • в Тюменской области — 1200 рублей вместо 1096.

Информация по другим регионам появится позже — документы находятся в стадии утверждения.

Почему тарифы растут

Тариф на техосмотр устанавливается регионами, но рассчитывается по методике, утверждённой ФАС. Она учитывает затраты операторов техосмотра: оборудование, аренду, зарплату сотрудников и обновление программного обеспечения для передачи данных в базу МВД.

По новой методике минимальная цена проверки легковых автомобилей увеличится с 913 до 1300 рублей. Это объясняется ростом себестоимости и необходимостью финансировать цифровую инфраструктуру — систему, куда автоматически передаются данные о прохождении осмотра.

Согласно документам ФАС, в итоговую сумму включены издержки на хранение и передачу информации, а также ежегодное обслуживание оборудования.

Сравнение тарифов

Регион Текущий тариф (₽) Новый тариф (₽) Прирост (%)
Амурская область 1806 1855 +2,7%
Еврейская автономная область 1209 1324 +9,5%
Ростовская область 1098 1203 +9,6%
Челябинская область 1097 1201 +9,4%
Мордовия 1097 1201 +9,4%
Тюменская область 1096 1200 +9,5%

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте срок действия диагностической карты. Пройти техосмотр можно заранее, если карта заканчивается в течение 6 месяцев.

  2. Выбирайте аккредитованные пункты ТО. Проверить лицензию можно на сайте ЕАИСТО МВД России.

  3. Сохраняйте чек и диагностическую карту. Эти документы подтверждают законность прохождения процедуры.

  4. Планируйте расходы. После индексации стоимость ТО в большинстве регионов вырастет примерно на 100-200 рублей.

  5. Используйте сервисы записи онлайн. Например, "Госуслуги" или региональные порталы позволяют выбрать ближайшую станцию и оплатить услугу без очереди.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Проходить техосмотр у несертифицированных операторов.
    Последствие: Диагностическая карта может быть аннулирована.
    Альтернатива: Проверяйте аккредитацию по номеру станции на официальном сайте ЕАИСТО.

  • Ошибка: Пропустить срок действия карты.
    Последствие: Отказ в регистрации авто при продаже или изменении конструкции.
    Альтернатива: Планируйте ТО за 1-2 месяца до окончания срока.

  • Ошибка: Игнорировать технические неисправности перед осмотром.
    Последствие: Повторное прохождение и двойные расходы.
    Альтернатива: Проведите предварительную диагностику — на СТО или с помощью портативного сканера.

А что если техосмотр станет слишком дорогим

Если тарифы поднимутся выше среднего, региональные власти обязаны согласовать обоснование с ФАС. Ведомство контролирует, чтобы итоговая цена не превышала установленную верхнюю планку. Например, максимальный тариф для трамваев и троллейбусов составит 1710 рублей. Для легковых авто такого "потолка" пока не установлено, но в ближайшие месяцы он будет определён.

Плюсы и минусы реформы

Плюсы Минусы
Прозрачность расчёта тарифов и контроль ФАС Повышение стоимости для автомобилистов
Повышение качества и безопасности диагностики Риск роста нагрузки на станции ТО
Введение единой базы данных Возможные задержки при обновлении системы

FAQ

Когда вступят в силу новые тарифы?
С 1 января 2026 года.

Почему техосмотр снова дорожает?
Из-за роста затрат операторов и внедрения цифровых систем передачи данных.

Можно ли пройти техосмотр раньше?
Да, если срок действия карты заканчивается в ближайшие шесть месяцев.

Кому нужно проходить техосмотр обязательно?
Физическим лицам при перерегистрации автомобилей старше четырёх лет или после изменений конструкции.

Индексирование тарифов на техосмотр неизбежно, но процедура станет прозрачнее и безопаснее. Если подготовиться заранее и выбрать официальную станцию, можно избежать лишних затрат и спокойно оформить диагностическую карту.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Экономика и бизнес
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Садоводство, цветоводство
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тайна первых дней: зачем природа отключает зрение у новорождённых котят
Домашние животные
Тайна первых дней: зачем природа отключает зрение у новорождённых котят
Популярное
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю

В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.

Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
Назад к природе: 7 причин заменить старый ковер на новый тренд 2026 года
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Последние материалы
Забор, который кормит: как зелёная изгородь из огурцов изменила представление о грядках
Дело не в деньгах: почему люди выбрасывают на улицу даже очень дорогих кошек
Тихая эпидемия на кухне: эти пять предметов медленно отравляют семью
Диагностическая карта становится золотой: техосмотр обретает новый ценник и смысл
Этот ингредиент возвращает вкус детства — без него домашний томатный сок просто вода
Детство и деньги: Ольга Орлова поделилась, что купила на свою первую зарплату
Выгодные вклады — миф или реальность? Как не попасть в ловушку банковских уловок
Джордж Клуни завершает карьеру? Почему голливудская звезда уходит из кино
Белая бездна тонет во тьме: секрет чистого туалета, о котором все забыли
Почва, в которой всё растёт: формула идеального грунта — лучшая замена магазинным удобрениям
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.