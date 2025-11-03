Диагностическая карта становится золотой: техосмотр обретает новый ценник и смысл

С 2026 года стоимость технического осмотра автомобилей в России начнёт расти. Региональные власти уже публикуют обновлённые тарифы на портале правовой информации. Повышение затронет большинство субъектов страны, а конкретные суммы зависят от местных расчётов и методики Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
В ряде регионов уже известны новые цены. С 1 января 2026 года проверка легкового автомобиля будет стоить:
в Амурской области — 1855 рублей вместо 1806;
в Еврейской автономной области — 1324 рубля вместо 1209;
в Ростовской области — 1203 рубля вместо 1098;
в Челябинской области — 1201 рубль вместо 1097;
в Мордовии — 1201 рубль вместо 1097;
в Тюменской области — 1200 рублей вместо 1096.
Информация по другим регионам появится позже — документы находятся в стадии утверждения.
Тариф на техосмотр устанавливается регионами, но рассчитывается по методике, утверждённой ФАС. Она учитывает затраты операторов техосмотра: оборудование, аренду, зарплату сотрудников и обновление программного обеспечения для передачи данных в базу МВД.
По новой методике минимальная цена проверки легковых автомобилей увеличится с 913 до 1300 рублей. Это объясняется ростом себестоимости и необходимостью финансировать цифровую инфраструктуру — систему, куда автоматически передаются данные о прохождении осмотра.
Согласно документам ФАС, в итоговую сумму включены издержки на хранение и передачу информации, а также ежегодное обслуживание оборудования.
|Регион
|Текущий тариф (₽)
|Новый тариф (₽)
|Прирост (%)
|Амурская область
|1806
|1855
|+2,7%
|Еврейская автономная область
|1209
|1324
|+9,5%
|Ростовская область
|1098
|1203
|+9,6%
|Челябинская область
|1097
|1201
|+9,4%
|Мордовия
|1097
|1201
|+9,4%
|Тюменская область
|1096
|1200
|+9,5%
Проверяйте срок действия диагностической карты. Пройти техосмотр можно заранее, если карта заканчивается в течение 6 месяцев.
Выбирайте аккредитованные пункты ТО. Проверить лицензию можно на сайте ЕАИСТО МВД России.
Сохраняйте чек и диагностическую карту. Эти документы подтверждают законность прохождения процедуры.
Планируйте расходы. После индексации стоимость ТО в большинстве регионов вырастет примерно на 100-200 рублей.
Используйте сервисы записи онлайн. Например, "Госуслуги" или региональные порталы позволяют выбрать ближайшую станцию и оплатить услугу без очереди.
Ошибка: Проходить техосмотр у несертифицированных операторов.
Последствие: Диагностическая карта может быть аннулирована.
Альтернатива: Проверяйте аккредитацию по номеру станции на официальном сайте ЕАИСТО.
Ошибка: Пропустить срок действия карты.
Последствие: Отказ в регистрации авто при продаже или изменении конструкции.
Альтернатива: Планируйте ТО за 1-2 месяца до окончания срока.
Ошибка: Игнорировать технические неисправности перед осмотром.
Последствие: Повторное прохождение и двойные расходы.
Альтернатива: Проведите предварительную диагностику — на СТО или с помощью портативного сканера.
Если тарифы поднимутся выше среднего, региональные власти обязаны согласовать обоснование с ФАС. Ведомство контролирует, чтобы итоговая цена не превышала установленную верхнюю планку. Например, максимальный тариф для трамваев и троллейбусов составит 1710 рублей. Для легковых авто такого "потолка" пока не установлено, но в ближайшие месяцы он будет определён.
|Плюсы
|Минусы
|Прозрачность расчёта тарифов и контроль ФАС
|Повышение стоимости для автомобилистов
|Повышение качества и безопасности диагностики
|Риск роста нагрузки на станции ТО
|Введение единой базы данных
|Возможные задержки при обновлении системы
Когда вступят в силу новые тарифы?
С 1 января 2026 года.
Почему техосмотр снова дорожает?
Из-за роста затрат операторов и внедрения цифровых систем передачи данных.
Можно ли пройти техосмотр раньше?
Да, если срок действия карты заканчивается в ближайшие шесть месяцев.
Кому нужно проходить техосмотр обязательно?
Физическим лицам при перерегистрации автомобилей старше четырёх лет или после изменений конструкции.
Индексирование тарифов на техосмотр неизбежно, но процедура станет прозрачнее и безопаснее. Если подготовиться заранее и выбрать официальную станцию, можно избежать лишних затрат и спокойно оформить диагностическую карту.
