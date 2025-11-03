Диагностическая карта становится золотой: техосмотр обретает новый ценник и смысл

С 2026 года стоимость технического осмотра автомобилей в России начнёт расти. Региональные власти уже публикуют обновлённые тарифы на портале правовой информации. Повышение затронет большинство субъектов страны, а конкретные суммы зависят от местных расчётов и методики Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Полицейский осматривает автомобиль

Где и насколько подорожает техосмотр

В ряде регионов уже известны новые цены. С 1 января 2026 года проверка легкового автомобиля будет стоить:

в Амурской области — 1855 рублей вместо 1806;

в Еврейской автономной области — 1324 рубля вместо 1209;

в Ростовской области — 1203 рубля вместо 1098;

в Челябинской области — 1201 рубль вместо 1097;

в Мордовии — 1201 рубль вместо 1097;

в Тюменской области — 1200 рублей вместо 1096.

Информация по другим регионам появится позже — документы находятся в стадии утверждения.

Почему тарифы растут

Тариф на техосмотр устанавливается регионами, но рассчитывается по методике, утверждённой ФАС. Она учитывает затраты операторов техосмотра: оборудование, аренду, зарплату сотрудников и обновление программного обеспечения для передачи данных в базу МВД.

По новой методике минимальная цена проверки легковых автомобилей увеличится с 913 до 1300 рублей. Это объясняется ростом себестоимости и необходимостью финансировать цифровую инфраструктуру — систему, куда автоматически передаются данные о прохождении осмотра.

Согласно документам ФАС, в итоговую сумму включены издержки на хранение и передачу информации, а также ежегодное обслуживание оборудования.

Сравнение тарифов

Регион Текущий тариф (₽) Новый тариф (₽) Прирост (%) Амурская область 1806 1855 +2,7% Еврейская автономная область 1209 1324 +9,5% Ростовская область 1098 1203 +9,6% Челябинская область 1097 1201 +9,4% Мордовия 1097 1201 +9,4% Тюменская область 1096 1200 +9,5%

Советы шаг за шагом

Проверяйте срок действия диагностической карты. Пройти техосмотр можно заранее, если карта заканчивается в течение 6 месяцев. Выбирайте аккредитованные пункты ТО. Проверить лицензию можно на сайте ЕАИСТО МВД России. Сохраняйте чек и диагностическую карту. Эти документы подтверждают законность прохождения процедуры. Планируйте расходы. После индексации стоимость ТО в большинстве регионов вырастет примерно на 100-200 рублей. Используйте сервисы записи онлайн. Например, "Госуслуги" или региональные порталы позволяют выбрать ближайшую станцию и оплатить услугу без очереди.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Проходить техосмотр у несертифицированных операторов.

Последствие: Диагностическая карта может быть аннулирована.

Альтернатива: Проверяйте аккредитацию по номеру станции на официальном сайте ЕАИСТО.

Ошибка: Пропустить срок действия карты.

Последствие: Отказ в регистрации авто при продаже или изменении конструкции.

Альтернатива: Планируйте ТО за 1-2 месяца до окончания срока.

Ошибка: Игнорировать технические неисправности перед осмотром.

Последствие: Повторное прохождение и двойные расходы.

Альтернатива: Проведите предварительную диагностику — на СТО или с помощью портативного сканера.

А что если техосмотр станет слишком дорогим

Если тарифы поднимутся выше среднего, региональные власти обязаны согласовать обоснование с ФАС. Ведомство контролирует, чтобы итоговая цена не превышала установленную верхнюю планку. Например, максимальный тариф для трамваев и троллейбусов составит 1710 рублей. Для легковых авто такого "потолка" пока не установлено, но в ближайшие месяцы он будет определён.

Плюсы и минусы реформы

Плюсы Минусы Прозрачность расчёта тарифов и контроль ФАС Повышение стоимости для автомобилистов Повышение качества и безопасности диагностики Риск роста нагрузки на станции ТО Введение единой базы данных Возможные задержки при обновлении системы

FAQ

Когда вступят в силу новые тарифы?

С 1 января 2026 года.

Почему техосмотр снова дорожает?

Из-за роста затрат операторов и внедрения цифровых систем передачи данных.

Можно ли пройти техосмотр раньше?

Да, если срок действия карты заканчивается в ближайшие шесть месяцев.

Кому нужно проходить техосмотр обязательно?

Физическим лицам при перерегистрации автомобилей старше четырёх лет или после изменений конструкции.

Индексирование тарифов на техосмотр неизбежно, но процедура станет прозрачнее и безопаснее. Если подготовиться заранее и выбрать официальную станцию, можно избежать лишних затрат и спокойно оформить диагностическую карту.