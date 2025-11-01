Австриец, который переиграл расход топлива: как гонщик превратил каплю в тысячи километров пути

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда большинство водителей задумывается о расходе топлива, они думают о цене за литр или о количестве заправок в месяц. Но для Герхарда Платтнера, австрийского автогонщика и эксперта по экономичной езде, топливо — это вызов и искусство одновременно. Он доказал, что даже серийные автомобили способны преодолевать тысячи километров, если понимать их возможности и грамотно использовать энергию движения.

Фото: wikipediа by Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Passat

Рекорды, которые изменили представление о расходе топлива

За десятилетия испытаний и рекордов Платтнер продемонстрировал, насколько можно снизить расход, не нарушая правил и не жертвуя комфортом.

В 2011 году он преодолел 2006 километров на Škoda Fabia GreenLine с рекордным показателем — всего 2,21 литра на 100 км. Это значение оказалось настолько низким, что даже инженеры бренда были поражены.

Позже Платтнер доказал, что экономия возможна и на газе. На Škoda Citigo CNG он проехал из Виченцы в Стокгольм — 2600 километров с расходом 2,39 кг газа на 100 км.

Даже фургон оказался способен удивить: на Volkswagen Transporter T6 он проехал из Праги в Ганновер и обратно, потратив всего 4,9 литра на 100 км — почти на пятую часть меньше заявленного производителем.

В чём секрет Платтнера

Платтнер не просто ездит аккуратно — он понимает механику автомобиля на интуитивном уровне. Экономия топлива, по его мнению, начинается задолго до того, как машина тронется с места.

Проверка автомобиля. Перед выездом он всегда убеждается, что шины накачаны правильно, фильтры очищены, а из багажника убраны лишние вещи. Любой из этих факторов может повысить расход. Плавность движения. Резкие ускорения и торможения тратят энергию впустую. Чем ровнее движение, тем меньше топлива. Использование инерции и рельефа. Гравитация — союзник, если понимать, когда отпустить педаль газа. На спуске двигатель может "отдыхать". Контроль скорости. Оптимальная скорость на трассе — 90-100 км/ч. После этой отметки сопротивление воздуха резко увеличивается. Работа с климатом. Летом он советует сначала проветрить салон, а потом включать кондиционер. Зимой — не греть двигатель на месте, а ехать плавно, давая мотору нагреться естественным образом.

"Экономия топлива начинается с понимания того, как работает автомобиль", — отметил автогонщик.

Советы шаг за шагом: как ездить экономно

Следите за оборотами. При запуске двигателя избегайте долгого "прокручивания" старта. Чем быстрее он выйдет на рабочий режим при низких оборотах, тем меньше топлива уйдёт. Смотрите вперёд. Предугадывайте повороты, торможения и сигналы светофора. Предвосхищая движение потока, можно избегать ненужных ускорений. Не держите двигатель включённым на месте. Особенно зимой. Это не только неэффективно, но и вредно для экологии. Используйте кондиционер с умом. На высокой скорости открытые окна повышают сопротивление воздуха. Лучше закрыть их и включить систему охлаждения на умеренном уровне. Уберите "балласт". Каждый лишний килограмм в багажнике повышает расход топлива на трассе.

Сравнение экономичных моделей

Модель Тип топлива Пробег на одной заправке Средний расход Volkswagen Passat BlueMotion дизель 2457 км 3,14 л/100 км Škoda Fabia GreenLine дизель 2006 км 2,21 л/100 км Škoda Citigo CNG газ 2600 км 2,39 кг/100 км Volkswagen Transporter T6 дизель 1400 км 4,9 л/100 км

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: частые ускорения и торможения.

Последствие: повышенный расход топлива и износ тормозов.

Альтернатива: использовать круиз-контроль и сохранять ритм движения.

Ошибка: хранить в багажнике тяжёлые вещи.

Последствие: перегрузка и рост расхода на трассе.

Альтернатива: использовать органайзеры и оставлять только нужное.

Ошибка: прогревать двигатель на месте.

Последствие: потери топлива и загрязнение свечей.

Альтернатива: начинать движение плавно, позволяя мотору прогреться в пути.

А что если…

А если перенять методы Платтнера в повседневной езде? Даже без рекордов можно снизить расход на 10-20%. Это не только экономия, но и забота об экологии: меньше топлива — меньше выбросов СО₂. Многие автолюбители, попробовав его стиль, замечают, что езда становится спокойнее, а усталость снижается.

FAQ

Как научиться экономично водить?

Начните с плавного вождения и соблюдения оптимальной скорости. Изучите работу круиз-контроля и следите за оборотами двигателя.

Что эффективнее: дизель или газ?

Дизельные авто экономичнее при дальних поездках, но CNG выгоден в городе и экологичнее в эксплуатации.

Сколько можно сэкономить в деньгах?

При пробеге 15 тысяч км в год экономия может составить до 25 тысяч рублей при разнице в 1 литр на 100 км.

Мифы и правда

Миф: прогрев двигателя зимой обязателен.

Правда: современные моторы рассчитаны на движение с первых минут.

Миф: кондиционер всегда увеличивает расход.

Правда: на трассе он может быть экономнее открытых окон.

Миф: высокие обороты очищают двигатель.

Правда: это только ускоряет износ и повышает расход топлива.

3 интересных факта

Платтнер установил более 90 рекордов экономии топлива, часть которых зафиксирована Книгой рекордов Гиннесса. Его Volkswagen Passat после рекордной поездки был выставлен в техническом музее. Он проводит мастер-классы для инженеров и водителей по всему миру, демонстрируя технику "экодрайва".

Исторический контекст

Идея экономичной езды появилась в Европе ещё в 1970-х, после нефтяного кризиса. Тогда автопроизводители начали искать способы сократить расход, а энтузиасты вроде Платтнера превратили экономию в науку. Сегодня этот подход лег в основу "экодрайвинга" — целого направления, где ценится осознанность за рулём и бережное отношение к ресурсам.