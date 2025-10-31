Выгодно, удобно, но — вне правил: автомобили, которые могут исчезнуть с российских улиц

9:34 Your browser does not support the audio element. Авто

В России вновь обсуждают возможный запрет автомобилей с правым рулём. Сенатор Совета Федерации Андрей Кутепов предложил Минпромторгу разработать меры по постепенному отказу от таких машин. Хотя подобные инициативы звучат уже не первый раз, именно сейчас идея может получить развитие. Разберёмся, какие аргументы приводят власти, каковы возможные сценарии и чего стоит ожидать автовладельцам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Праворульный автомобиль на трассе

Новая инициатива

В обращении к правительству сенатор Кутепов подчеркнул, что автомобили с правым рулём представляют потенциальную опасность на российских дорогах, где движение левостороннее.

"Считаем целесообразным принять меры по стимулированию замены автомобилей с правым расположением рулевого управления на более безопасные транспортные средства", — говорится в письме сенатора.

В качестве аргумента приводятся данные ГИБДД, согласно которым количество ДТП с участием праворульных машин выше их доли в автопарке. Так, в 2024 году таких происшествий зафиксировано более 16 тысяч — это около 12% от общего числа аварий, при том что праворульные автомобили составляют лишь 5,6% зарегистрированных транспортных средств.

Особенно высока доля таких ДТП на Дальнем Востоке, где автомобили из Японии исторически доминируют на рынке.

Почему тема снова стала актуальной

По данным аналитического агентства "Автостат", только за первые восемь месяцев 2025 года из Японии в Россию ввезли 131 500 подержанных машин, что составляет почти половину всего импорта автомобилей с пробегом. В результате на Дальнем Востоке доля праворульных автомобилей превышает 52% всего автопарка, а в некоторых регионах — даже больше 70%.

Такой перекос создаёт сложности для властей: с одной стороны, "правый руль" действительно увеличивает риск аварий при обгоне и выезде на встречную полосу, с другой — это основа транспортной системы региона.

Попытки запретить праворульные авто: история вопроса

За последние три десятилетия идея запрета "правого руля" поднималась не раз.

1993 год. Власти планировали полностью прекратить регистрацию и эксплуатацию таких машин. Но протесты жителей Дальнего Востока заставили отменить постановление. 2005 год. После обсуждения в правительстве возможных ограничений водители по всей стране устроили автопробеги, и идея снова не прошла. 2009 год. В проекте техрегламента "О безопасности колёсных транспортных средств" появился пункт о запрете импорта праворульных автомобилей, но после критики его исключили. 2011 год. Аналогичный пункт внесли в проект Таможенного союза ЕАЭС, но под давлением Минэкономразвития России он также был убран. 2020 год. В рамках нового ГОСТа запретили только ввоз спецтехники, автобусов и грузовиков с правым рулём — легковые автомобили остались вне ограничений.

Таким образом, все предыдущие инициативы либо не доходили до подписания, либо отменялись под давлением общественности.

Что предлагают сейчас

На этот раз речь идёт не о прямом запрете, а о постепенном стимулировании замены. Сенатор предлагает разработать меры поддержки для граждан, решивших перейти на автомобили с левым рулём.

"Важно, чтобы регуляторные или ограничительные меры сочетались со стимулирующими — например, с программами субсидирования для граждан, покупающих новые автомобили", — подчеркнул Кутепов.

Предполагается, что государство может предложить льготы на покупку новых машин отечественного производства или компенсации при сдаче праворульных авто в утиль.

Что говорят эксперты и МВД

Реакция профессионального сообщества оказалась неоднозначной.

По мнению директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, полный запрет праворульных машин может привести к социальному коллапсу в дальневосточных регионах.

"Любой жёсткий запрет на праворульные автомобили вызовет рост напряжённости на Дальнем Востоке, где у людей просто нет доступной альтернативы", — отметил эксперт.

МВД, в свою очередь, заявило, что не поддерживает инициативу о запрете.

"МВД России такие инициативы не выдвигало и не поддерживает", — подчеркнула официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Почему заменить "правый руль" трудно

На рынке Дальнего Востока японские автомобили остаются безальтернативными по соотношению цены и качества. Большинство таких машин стоит до 1,5 миллионов рублей, тогда как аналогичные по надёжности и оснащению модели с левым рулём — минимум на треть дороже.

К тому же "праворульки" отличаются экономичностью, долговечностью и высоким уровнем комплектации. Поэтому даже при господдержке массовый переход на левый руль может оказаться экономически невозможным.

Сравнение: праворульные и леворульные автомобили

Параметр Правый руль Левый руль Безопасность при обгоне Ниже — ограничен обзор Выше, водитель ближе к встречному ряду Доступность на рынке Выше в регионах Дальнего Востока Шире выбор в центральной России Стоимость покупки Ниже на 20-40% Выше, особенно для новых авто Удобство эксплуатации Зависит от региона Привычно и безопасно для большинства дорог РФ Риск при перепродаже Выше Минимальный

Советы шаг за шагом для владельцев праворульных авто

Следите за изменениями законодательства — возможные программы утилизации или компенсации могут появиться внезапно. При покупке подержанного автомобиля уточняйте, не попадает ли модель под ограничения по регистрации. Рассмотрите вариант перепродажи машины в регионы, где спрос на правый руль остаётся высоким. Если планируете менять автомобиль, изучите программы господдержки отечественного автопрома.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: продавать машину в спешке, опасаясь мгновенного запрета.

Последствие: потеря в цене и ажиотаж на рынке.

Альтернатива: дождаться официальных разъяснений и возможных льготных программ.

Последствие: потеря в цене и ажиотаж на рынке. Альтернатива: дождаться официальных разъяснений и возможных льготных программ. Ошибка: покупать "праворульку" без проверки возможности регистрации.

Последствие: отказ в постановке на учёт.

Альтернатива: проверять актуальные требования ГИБДД и ЕАЭС перед покупкой.

А что если…

Всё-таки введут ограничения? Вероятнее всего, они будут носить постепенный характер: сначала могут запретить ввоз праворульных машин, потом — регистрацию новых, а позже — эксплуатацию старых.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы Повышение безопасности движения Рост социальной напряжённости на Дальнем Востоке Поддержка отечественного автопрома Потеря доступных автомобилей для населения Возможные программы господдержки Уменьшение выбора и рост цен

FAQ

Запретят ли эксплуатацию праворульных машин в России?

Пока — нет. Речь идёт лишь о предложении и возможных мерах стимулирования замены.

Можно ли будет ввозить праворульные автомобили после 2025 года?

Пока ограничения не введены. Однако обсуждается поэтапный отказ от импорта таких машин.

Что делать владельцам "праворулек" сейчас?

Продолжать использовать автомобиль без ограничений и следить за новостями — законных препятствий к эксплуатации нет.

Мифы и правда

Миф: правый руль в России полностью запретят уже в 2026 году.

Правда: таких законов не существует, речь идёт о предложении, требующем обсуждения.

Миф: все праворульные машины опасны.

Правда: большинство аварий связано не с расположением руля, а с нарушениями правил и плохими дорогами.

Миф: МВД поддерживает инициативу запрета.

Правда: ведомство официально заявило, что не выдвигало и не поддерживает таких предложений.

Три интересных факта

На Дальнем Востоке каждый четвёртый водитель управляет автомобилем с правым рулём. В Японии ежегодно обновляется почти 10 миллионов машин, и часть из них попадает в Россию. В некоторых странах, например в Великобритании или Австралии, движение правостороннее, и леворульные машины там запрещены.

Исторический контекст

Интерес к праворульным автомобилям в России начался в 1990-х, когда жители Дальнего Востока стали массово закупать подержанные машины из Японии. Их надёжность и доступность сделали их основой местного автопарка. Несмотря на десятилетия попыток ограничить их использование, "правый руль" стал частью региональной культуры и экономики. Сегодня эта тема вновь на повестке, но для миллионов россиян она остаётся вопросом не политики, а повседневного удобства и доступности транспорта.