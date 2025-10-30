Мощный двигатель теперь опасен для кошелька: как новый утильсбор превращает быстрые машины в элиту

С 1 ноября в России вступает в силу обновлённая методика расчёта утилизационного сбора. Теперь при определении суммы будут учитывать не только объём и возраст двигателя, но и его мощность. Это решение уже вызвало бурную реакцию среди автомобилистов и экспертов, ведь повышение утильсбора неминуемо приведёт к росту цен — как на новые, так и на подержанные машины.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ skoda octavia pro

Что такое утилизационный сбор и как он появился

Утильсбор действует в России с 2013 года. Первоначально его взимали только с компаний, ввозящих автомобили, но позже обязательство распространилось и на отечественных производителей. Тогда ставка была небольшой, но постепенно росла — в 2016, 2018 и 2020 годах коэффициенты пересматривались.

С 2024 года изменилась сама методика расчёта. Основой служит "базовая ставка" в 20 тысяч рублей, умножаемая на коэффициент, который зависит от категории автомобиля, его возраста, объёма двигателя и типа импортёра (физическое или юридическое лицо).

Теперь же к этому списку добавляется новая переменная — мощность мотора, что существенно усложняет расчёт и увеличивает сумму платежа.

Что изменится с 1 ноября

Новая формула вводит деление машин по диапазонам мощности: от 117,68 кВт (160 л. с.) и выше. Для каждого диапазона устанавливаются собственные коэффициенты — чем мощнее двигатель, тем выше "утиль".

Главный удар придётся на физических лиц, которые ввозят автомобили для личного пользования. Раньше частникам было выгодно покупать машины с небольшими моторами за рубежом, ведь сбор составлял всего несколько тысяч рублей.

Например, за авто с двигателем до 3 литров и мощностью менее 160 л. с. платили 3 400 рублей (для машины младше трёх лет) или 5 200 рублей (если старше). Но после 1 ноября льгота сохранится только для машин мощностью до 160 л. с. включительно. Всё, что выше, попадает под новые, значительно увеличенные коэффициенты.

Как вырастут суммы

Моторы до 1 литра

Для малолитражек с мощностью более 160 л. с. утильсбор составит уже 241 600 рублей для новых машин и 474 000 рублей — для тех, что старше трёх лет.

Например, компактная Honda Crider 1.0 CVT с мощностью 122 л. с. пока не подпадает под увеличение, ведь её двигатель слабее 160 л. с. Но всё, что мощнее, автоматически становится дороже.

Моторы от 1 до 2 литров

Здесь коэффициенты выше: 37,5 — для машин до трёх лет и 62,2 — для старше трёх. Это значит, что за новую машину придётся заплатить не менее 750 000 рублей, а за подержанную — около 1,24 миллиона.

Пример: Kia K5 с 1,975-литровым двигателем на 240 л. с. после пересчёта подорожает примерно на 842 000 рублей. А вот версия с 1,999-литровым мотором мощностью 150 л. с. избежит повышения, так как укладывается в лимит 160 л. с.

Моторы от 2 до 3 литров

Для таких агрегатов с мощностью свыше 160 л. с. коэффициенты составят 96,11 и 144,00 соответственно. В итоге утильсбор для новой машины достигнет 1,92 миллиона рублей, а для более старой — 2,88 миллиона.

Возьмём Toyota Camry IX (XV80): версия с 173-сильным двигателем попадёт под сбор около 750 000 рублей, а гибридная модификация мощностью 197 л. с. — под почти 800 000 рублей.

"Принятие нового утильсбора — решённый вопрос", — заявил Министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Моторы свыше 3 литров

Здесь речь идёт в основном о премиальных автомобилях. Например, Mercedes-Benz S-Class 580 4MATIC с 4-литровым мотором на 503 л. с. "прибавит" в цене 474 000 рублей. У старшей модели рост будет ещё заметнее — до 700 000 рублей.

Электромобили и гибриды: что ждёт "зелёные" технологии

Пока электрокары и последовательные гибриды облагались минимальными ставками — 3 400 и 5 200 рублей соответственно. Однако новые правила оставляют льготы лишь для маломощных электромобилей до 80 л. с.

Для всех остальных суммы резко вырастут. Например, при мощности 100 л. с. утильсбор составит 862 000 рублей для новых авто и 1,368 миллиона — для подержанных.

Для мощных моделей рост будет колоссальным. Так, у Tesla Model X Plaid с 30-минутной мощностью 236 кВт (321 л. с.) коэффициент составит 152. Итог — утильсбор около 3 миллионов рублей, вместо нынешних 667 тысяч.

А у популярного последовательного гибрида Li Auto L7 с мощностью 197 л. с. расчёт даёт 1,828 миллиона рублей — почти вдвое больше прежнего уровня.

Как это повлияет на рынок

Эксперты прогнозируют, что с введением новых коэффициентов импорт подержанных и мощных автомобилей станет экономически невыгодным. Это ударит прежде всего по "параллельному импорту", а также по частным покупателям, которые привыкли заказывать авто из-за границы напрямую.

Ожидается, что:

цены на новые автомобили вырастут минимум на 5-15%;

на подержанные машины — на 10-20%, особенно в сегменте 2-3-литровых двигателей;

спрос на электромобили временно снизится из-за дорогого утильсбора.

Таблица сравнения

Категория авто До 1 ноября После 1 ноября Разница Мотор до 3 л, <160 л. с. 3 400-5 200 ₽ Без изменений - Мотор до 1 л, >160 л. с. ~5 200 ₽ 241 600-474 000 ₽ +470 000 ₽ Мотор 1-2 л, >160 л. с. ~5 200 ₽ 750 000-1 240 000 ₽ +1,2 млн ₽ Мотор 2-3 л, >160 л. с. ~5 200 ₽ 1 920 000-2 880 000 ₽ +2,8 млн ₽ Электрокары >80 л. с. 3 400-5 200 ₽ 862 000-3 000 000 ₽ +до 3 млн ₽

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка мощного автомобиля за рубежом без учёта нового утильсбора.

Последствие: резкое удорожание машины при ввозе.

Альтернатива: выбирать модели до 160 л. с. или электрокары малой мощности.

Последствие: потеря прежних льгот.

Альтернатива: растаможить автомобиль до 1 ноября.

А что если…

Ввозить авто из-за рубежа станет невыгодно? Тогда интерес покупателей сместится в сторону отечественных брендов. Уже сейчас производители вроде "АвтоВАЗа" и "Москвича" готовят новые комплектации, чтобы удержать спрос.

Плюсы и минусы реформы

Плюсы Минусы Поддержка отечественных автопроизводителей Повышение цен на импортные машины Упорядочивание параллельного импорта Удорожание электромобилей Рост поступлений в бюджет Снижение выбора и конкуренции

FAQ

Как рассчитать утильсбор для своего авто?

Нужно умножить базовую ставку (20 000 ₽) на коэффициент из таблицы Минпромторга, подходящий под ваш двигатель и мощность.

Кто обязан платить утильсбор?

Любое физическое или юридическое лицо, которое ввозит автомобиль в Россию.

Можно ли избежать повышенного сбора?

Да, если оформить ввоз и растаможку до 1 ноября 2025 года либо выбрать машину мощностью не выше 160 л. с.

Мифы и правда

Миф: повышение утильсбора не затронет частных лиц.

Правда: новые коэффициенты распространяются на всех без исключения.

Миф: мощность не влияет на расчёт.

Правда: теперь именно она — главный параметр новой формулы.

Миф: электромобили останутся без изменений.

Правда: льготы сохранятся только для слабомощных моделей.

Три интересных факта

Первый утилизационный сбор появился не в России — его аналог ввели в Японии ещё в 1974 году, чтобы стимулировать переработку старых машин и снизить загрязнение окружающей среды. В среднем утилизационный сбор составляет около 5-8% от стоимости массового автомобиля, но для мощных премиальных моделей с большим двигателем этот показатель может доходить до 15%. Несмотря на рост ставок, часть автопроизводителей уже предлагает компенсировать "утиль" клиентам: скидками, трейд-ин программами или специальными лизинговыми предложениями, чтобы смягчить влияние новой системы.

Исторический контекст

С момента введения утильсбора прошло более десяти лет. Изначально мера задумывалась как экологическая — для компенсации затрат на переработку автохлама. Однако со временем она превратилась в экономический инструмент, регулирующий импорт и поддерживающий внутренний рынок. Новый этап реформы делает акцент на стимулирование местного производства и ограничение ввоза мощных автомобилей из-за рубежа.