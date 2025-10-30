Машина времени ожила вновь, но потеряла путь: DeLorean из назад в будущее застрял между Россией и Европой

В Краснодаре объявили о продаже редчайшего автомобиля, который давно стал легендой — и не только благодаря своему необычному дизайну. Речь идёт о знаменитом DeLorean DMC-12, том самом, что когда-то олицетворял мечту о будущем, а сегодня стал коллекционной ценностью. Его цена — 9,4 миллиона рублей, и этот блестящий металлический силуэт снова привлекает внимание поклонников классической техники.
Но, как и в любой легенде, в этой истории есть своя интрига: увидеть автомобиль вживую пока нельзя- рассказывает новостной портал 110 km. ru.
DeLorean DMC-12 — не просто спортивный автомобиль. Это символ времени, когда технический прогресс сочетался с романтикой и верой в будущее. Его создатель, инженер и предприниматель Джон Делориан, мечтал о машине, которая объединит в себе стиль, инновации и доступность. Он ушёл из General Motors, где занимал пост вице-президента, чтобы воплотить собственную идею. Так родился проект, изменивший представление о спортивных авто начала 1980-х.
В создании DeLorean участвовали выдающиеся мастера своего времени. Дизайн кузова разработал Джорджетто Джуджаро, легендарный итальянский стилист, подаривший миру десятки знаковых моделей. За техническую часть отвечал основатель Lotus — Колин Чепмен. Вместе они создали не просто автомобиль, а произведение инженерного искусства. Кузов из полированной нержавеющей стали, двери-крылья, среднее расположение двигателя — всё это делало DMC-12 похожим на гостя из будущего.
Автомобиль, выставленный на продажу в Краснодаре, был выпущен в октябре 1981 года — один из самых ранних серийных экземпляров. Изначально он принадлежал калифорнийскому владельцу, а позже оказался в Нидерландах, где с 1991 года жил спокойной жизнью коллекционного авто. С 2004 года у него один владелец, который хранил машину в идеальном состоянии.
Пробег автомобиля — всего 18 255 километров. Установлена механическая коробка передач, оригинальная декоративная полоса DMC, сохранившаяся с момента выпуска, и полный комплект заводской документации. Кузов без коррозии, все панели и хромированные элементы в первозданном виде. Машина прошла обслуживание и полностью готова к эксплуатации.
По словам владельца, автомобиль "выглядит прекрасно и отлично едет". Для классического авто с сорокалетней историей это редкость. Большинство DeLorean, сохранившихся до наших дней, нуждаются в реставрации. Этот же вариант — почти эталонный.
История DeLorean — одна из самых драматичных в автомобильном мире. Производство разместили в Северной Ирландии, надеясь, что государственная поддержка поможет проекту взлететь. Но уже через год после запуска начались проблемы: инфляция, рост цен на материалы и неудачи с логистикой. Стоимость автомобиля выросла почти вдвое — с запланированных 12 тысяч долларов до 25 тысяч. Это стало фатальным ударом: запустить массовое производство не удалось.
К 1983 году компания обанкротилась. Сам Джон Делориан оказался в центре громкого судебного разбирательства и навсегда покинул индустрию. За короткий срок выпустили около девяти тысяч машин — вместо десятков тысяч, как планировалось. Сегодня оставшиеся экземпляры превратились в редкость и инвестиционный актив.
Настоящая слава пришла к DeLorean не из автосалона, а с киноэкрана. Фильм "Назад в будущее" сделал DMC-12 героем массовой культуры. Благодаря режиссёру Роберту Земекису и актёру Кристоферу Ллойду машина стала символом времени, приключений и ностальгии.
Сценаристы выбирали именно DeLorean не случайно — они хотели, чтобы "машина времени" выглядела технологично и фантастично. Блестящий кузов из нержавейки, двери, распахивающиеся вверх, и необычные пропорции идеально подошли для этой роли. После выхода фильма в 1985 году популярность модели взлетела, хотя завод к тому времени уже не существовал.
С тех пор DeLorean стал культурным феноменом. Его копии собирают фанаты по всему миру, а подлинные машины участвуют в выставках и фестивалях ретро-техники. Даже спустя сорок лет этот автомобиль не утратил ни привлекательности, ни магии.
Российский покупатель может оформить заказ на DeLorean за 9,4 миллиона рублей. Однако автомобиль находится за границей и будет доставлен по индивидуальному запросу. По сути, речь идёт о покупке через посредника: автомобиль принадлежит европейской компании, специализирующейся на классических и спортивных моделях.
На европейском рынке его цена составляет около 75 тысяч евро — примерно 6,9 миллиона рублей. Разница в стоимости включает транспортировку, таможенные сборы и комиссию продавца. Это стандартная схема для подобных сделок: редкие автомобили требуют логистики, сертификации и страхования на время доставки.
Покупка редкого автомобиля — это больше, чем трата денег. Это осознанный выбор человека, который ценит историю техники и хочет прикоснуться к эпохе. Чтобы не ошибиться, опытные коллекционеры советуют соблюдать несколько правил:
Проверять оригинальность каждой детали: кузов, салон, номерные таблички.
Изучить историю обслуживания — у DeLorean особенно важно состояние электроники и подвески.
Подготовить место хранения: кузов не ржавеет, но легко царапается.
Закладывать дополнительные расходы на доставку и таможенные пошлины.
Уточнять возможность ремонта в специализированных сервисах до покупки.
Такая покупка требует терпения и внимания к деталям, но зато в итоге владелец получает не просто машину, а часть истории.
Ошибка: покупка DeLorean без проверки документов и номера шасси.
Последствие: можно столкнуться с восстановленным авто или подделкой.
Альтернатива: обращаться к профессиональным оценщикам и профильным мастерским, которые сертифицируют классические автомобили.
А что если рассматривать DeLorean не как транспорт, а как инвестицию? Цены на подлинные экземпляры растут с каждым годом. За последние десять лет их стоимость увеличилась почти в два раза. Для коллекционеров это не просто страсть, а способ вложить средства в материальный актив, который не теряет ценности.
Немногие автомобили способны вызывать такие эмоции. DeLorean объединяет инженерную смелость, эстетику 1980-х и кинематографический миф. Владеть им — значит стать хранителем эпохи.
Плюсы:
Минусы:
В фильмах о путешествиях во времени использовалось семь автомобилей DeLorean, но до наших дней в оригинальном виде дожили лишь два.
Завод в Северной Ирландии после банкротства компании был заброшен, но до сих пор используется фанатами как музей.
Некоторые современные мастерские выпускают электрические версии DeLorean, сохраняя оригинальный дизайн.
DeLorean родился в эпоху, когда автомобильный мир стремился к обновлению. 1970-е годы принесли кризис топлива и смену идеалов — на смену мощности пришла экономичность. Джон Делориан хотел вернуть людям веру в красоту инженерии. Его автомобиль стал олицетворением свободы и мечты о будущем.
Несмотря на финансовый крах компании, DeLorean оставил след, который невозможно стереть. Его стальной блеск напоминает о времени, когда технологии казались дверью в завтра. И, возможно, именно поэтому спустя десятилетия этот автомобиль снова вызывает восхищение — теперь уже как редкий экспонат, достойный музея или личной коллекции.
Можно ли купить DeLorean в России?
Да, но только под заказ — оригинальные экземпляры доставляются из Европы или США.
Сколько стоит доставка и растаможка?
В среднем расходы составляют от 2 до 3 миллионов рублей, включая логистику и сертификацию.
Можно ли ездить на DeLorean по городу?
Да, но эксплуатация требует аккуратности. Кузов легко повреждается, а детали дорогие. Обычно владельцы используют его для выставок и ретро-фестивалей.
Стоит ли рассматривать покупку как инвестицию?
Да. DeLorean входит в десятку наиболее стабильных по цене коллекционных автомобилей 1980-х годов.
