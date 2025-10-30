Дорогая экономия: покупка авто из Казахстана обернулась для россиян большими доплатами

Россиян начали обязывать доплачивать утилизационный сбор за автомобили, купленные в Казахстане, из-за закрытия прежних лазеек при импорте. Об этом Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев.
Ранее издание Baza сообщило, что тысячи россиян, купивших автомобили в Казахстане, столкнулись с требованием Федеральной таможенной службы (ФТС) доплатить утилизационный сбор.
По словам Васильева, государство лишь восполняет недоработки прошлых лет, когда ряд автомобилей оказался вне поля зрения контролирующих органов. Он пояснил, что различие в базах данных позволило недобросовестным продавцам временно избегать уплаты утильсбора, однако сейчас система стала более прозрачной, и подобных схем больше не осталось.
"Дело в том, что наше государство не всегда успевает за хитростями граждан, которые хотят купить автомобиль по приятной цене. Из-за различия в базах данных эти машины на какое-то время выпали из поля зрения наших финансовых органов. И теперь, когда ситуация стала очевидной, государство просто возвращает контроль над этим процессом", — отметил Васильев.
Эксперт подчеркнул, что владельцы машин с проблемами по утильсбору вынуждены будут заплатить — независимо от того, знали ли они о нарушении при покупке. По его словам, теперь любые схемы обхода обязательных платежей при импорте автомобилей становятся невозможными.
"Сейчас эти лазейки закрыли, и теперь государство пришло за своим. Это еще раз просто говорит о том, что любые попытки купить автомобиль дешевле, по параллельному импорту, всегда заканчиваются плохо. В итоге человек, рассчитывавший сэкономить, рискует заплатить вдвое больше", — подчеркнул Васильев.
Он отметил, что за неуплату утильсбора владельцам автомобилей грозят не только штрафы, но и другие последствия административного и юридического характера. По словам эксперта, при систематическом уклонении возможна подача исков в суд, а также начисление пеней и процентов за просрочку. Кроме того, после соответствующего решения госорганов регистрация автомобиля может быть прекращена, что фактически лишает владельца права эксплуатации транспортного средства.
Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.