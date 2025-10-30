Дорогая экономия: покупка авто из Казахстана обернулась для россиян большими доплатами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россиян начали обязывать доплачивать утилизационный сбор за автомобили, купленные в Казахстане, из-за закрытия прежних лазеек при импорте. Об этом Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев.

Ранее издание Baza сообщило, что тысячи россиян, купивших автомобили в Казахстане, столкнулись с требованием Федеральной таможенной службы (ФТС) доплатить утилизационный сбор.

По словам Васильева, государство лишь восполняет недоработки прошлых лет, когда ряд автомобилей оказался вне поля зрения контролирующих органов. Он пояснил, что различие в базах данных позволило недобросовестным продавцам временно избегать уплаты утильсбора, однако сейчас система стала более прозрачной, и подобных схем больше не осталось.

"Дело в том, что наше государство не всегда успевает за хитростями граждан, которые хотят купить автомобиль по приятной цене. Из-за различия в базах данных эти машины на какое-то время выпали из поля зрения наших финансовых органов. И теперь, когда ситуация стала очевидной, государство просто возвращает контроль над этим процессом", — отметил Васильев.

Эксперт подчеркнул, что владельцы машин с проблемами по утильсбору вынуждены будут заплатить — независимо от того, знали ли они о нарушении при покупке. По его словам, теперь любые схемы обхода обязательных платежей при импорте автомобилей становятся невозможными.

"Сейчас эти лазейки закрыли, и теперь государство пришло за своим. Это еще раз просто говорит о том, что любые попытки купить автомобиль дешевле, по параллельному импорту, всегда заканчиваются плохо. В итоге человек, рассчитывавший сэкономить, рискует заплатить вдвое больше", — подчеркнул Васильев.

Он отметил, что за неуплату утильсбора владельцам автомобилей грозят не только штрафы, но и другие последствия административного и юридического характера. По словам эксперта, при систематическом уклонении возможна подача исков в суд, а также начисление пеней и процентов за просрочку. Кроме того, после соответствующего решения госорганов регистрация автомобиля может быть прекращена, что фактически лишает владельца права эксплуатации транспортного средства.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
