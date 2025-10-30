Заправка превращается в роскошь: дизель и бензин соревнуются, кто ударит по кошельку сильнее

В конце октября россияне снова заметили повышение цен на автозаправках. Хотя рост уже не столь стремительный, как в начале осени, бензин и дизель продолжают дорожать. По данным Росстата, за неделю с 21 по 27 октября топливо подорожало в 69 регионах страны. Средний рост составил 25 копеек за литр, или 0,38%.
Причины повышения привычны: сезонное увеличение спроса, логистические расходы, плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах и изменение экспортных квот. Влияние оказывает и курс рубля — часть топлива уходит на экспорт, что делает внутренние цены чувствительными к мировой конъюнктуре.
"Подорожание бензина наблюдается уже третью неделю подряд, но темпы роста постепенно снижаются", — сообщили в Росстате.
Аналитики отмечают, что стабилизация связана с мерами правительства по ограничению экспорта и усилению контроля за внутренним рынком. Однако полностью остановить рост пока не удалось.
|Марка топлива
|Средняя цена за литр, руб.
|Изменение за неделю
|Процент роста
|АИ-92
|65,37
|+0,24
|+0,36%
|АИ-95
|67,46
|+0,25
|+0,37%
|АИ-98 и выше
|87,26
|+0,41
|+0,47%
|Дизельное топливо
|73,90
|+0,34
|+0,46%
Самое заметное подорожание отмечено в Республиках Алтай и Тыва — на 3% и 2,9% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге бензин прибавил около 0,5%.
Если рассмотреть ситуацию с августа, видно, что рост цен был практически непрерывным. Максимальное ускорение произошло в начале октября, когда стоимость топлива увеличивалась на 0,85% в неделю. Сейчас темпы замедлились — с 0,76% до 0,38%. Для водителей это означает, что цены по-прежнему растут, но не такими темпами, как месяц назад.
Заправляйтесь в начале недели. Цены часто повышаются ближе к выходным.
Используйте топливные карты. Многие сети АЗС (например, «Лукойл», «Газпромнефть», «Роснефть») предлагают скидки до 5%.
Следите за давлением в шинах. Недокачанные колёса увеличивают расход на 5–7%.
Планируйте маршруты. Навигаторы с функцией пробок помогают сократить время в пути и, соответственно, расход топлива.
Регулярно меняйте фильтры и свечи. Загрязнённые элементы ухудшают сгорание топлива и повышают его расход.
Ошибка: заправка на случайных станциях.
Последствие: риск получить топливо низкого качества, что приведёт к поломке двигателя.
Альтернатива: выбирать проверенные АЗС известных сетей.
Ошибка: игнорирование акций и программ лояльности.
Последствие: переплата до 2–3 тысяч рублей в год.
Альтернатива: использовать мобильные приложения АЗС с накопительными бонусами.
Ошибка: езда с перегрузом.
Последствие: перерасход топлива до 10%.
Альтернатива: избавьтесь от лишнего груза в багажнике.
Аналитики считают, что к началу зимы возможна кратковременная стабилизация. Рост на оптовом рынке уже замедляется, а сезонный спрос снижается. Если курс рубля укрепится, а экспортные ограничения сохранятся, то повышение на АЗС к ноябрю может полностью остановиться. Однако, если мировые цены на нефть снова пойдут вверх, внутренний рынок может отреагировать новой волной роста.
|Плюсы
|Минусы
|Цены стабилизируются после пика сентября
|Топливо всё ещё дороже, чем летом
|Власти усилили контроль за экспортом
|Рост цен затронул все виды топлива
|Появились акции на АЗС
|В некоторых регионах цены выше 90 руб./л за АИ-98
Почему дорожает бензин, если нефть дешевеет?
Цена топлива зависит не только от нефти, но и от курса рубля, налогов, акцизов и затрат на переработку.
Стоит ли ждать снижения цен зимой?
Незначительное снижение возможно, но сильного падения не ожидается — рынок работает на грани себестоимости.
Какая марка топлива дорожает быстрее всего?
По данным Росстата, больше всего подорожали премиальные сорта бензина — АИ-98 и выше.
Миф: бензин дорожает из-за жадности АЗС.
Правда: основная часть стоимости — налоги и акцизы, а наценка сетей составляет около 7–10%.
Миф: дизель всегда дешевле бензина.
Правда: в последние годы из-за роста спроса и экспортных ограничений дизель подорожал сильнее.
Миф: стоит перейти на газ, чтобы экономить.
Правда: переоборудование требует вложений, и окупается только при большом годовом пробеге.
Средняя цена литра бензина в России сегодня выше, чем в Казахстане и Беларуси, но ниже, чем в большинстве стран Европы.
Расход топлива в зимний период увеличивается в среднем на 10–15% из-за холодов.
По статистике, автомобилисты, использующие кэшбэк-карты, экономят до 5000 рублей в год.
Цены на топливо в России традиционно растут осенью. Ещё в 2000-х повышение связывали с сезонным спросом и ремонтом НПЗ. После введения акцизов в 2010-х влияние налоговой нагрузки стало ключевым фактором. Последние три года добавился экспортный фактор: внутренний рынок напрямую реагирует на мировые цены и курс валюты.
