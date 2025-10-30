Заправка превращается в роскошь: дизель и бензин соревнуются, кто ударит по кошельку сильнее

В конце октября россияне снова заметили повышение цен на автозаправках. Хотя рост уже не столь стремительный, как в начале осени, бензин и дизель продолжают дорожать. По данным Росстата, за неделю с 21 по 27 октября топливо подорожало в 69 регионах страны. Средний рост составил 25 копеек за литр, или 0,38%.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Автозаправка

Почему цены растут

Причины повышения привычны: сезонное увеличение спроса, логистические расходы, плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах и изменение экспортных квот. Влияние оказывает и курс рубля — часть топлива уходит на экспорт, что делает внутренние цены чувствительными к мировой конъюнктуре.

"Подорожание бензина наблюдается уже третью неделю подряд, но темпы роста постепенно снижаются", — сообщили в Росстате.

Аналитики отмечают, что стабилизация связана с мерами правительства по ограничению экспорта и усилению контроля за внутренним рынком. Однако полностью остановить рост пока не удалось.

Цены на основные виды топлива

Марка топлива Средняя цена за литр, руб. Изменение за неделю Процент роста АИ-92 65,37 +0,24 +0,36% АИ-95 67,46 +0,25 +0,37% АИ-98 и выше 87,26 +0,41 +0,47% Дизельное топливо 73,90 +0,34 +0,46%

Самое заметное подорожание отмечено в Республиках Алтай и Тыва — на 3% и 2,9% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге бензин прибавил около 0,5%.

Динамика последних месяцев

Если рассмотреть ситуацию с августа, видно, что рост цен был практически непрерывным. Максимальное ускорение произошло в начале октября, когда стоимость топлива увеличивалась на 0,85% в неделю. Сейчас темпы замедлились — с 0,76% до 0,38%. Для водителей это означает, что цены по-прежнему растут, но не такими темпами, как месяц назад.

Советы шаг за шагом: как экономить на топливе

Заправляйтесь в начале недели. Цены часто повышаются ближе к выходным. Используйте топливные карты. Многие сети АЗС (например, «Лукойл», «Газпромнефть», «Роснефть») предлагают скидки до 5%. Следите за давлением в шинах. Недокачанные колёса увеличивают расход на 5–7%. Планируйте маршруты. Навигаторы с функцией пробок помогают сократить время в пути и, соответственно, расход топлива. Регулярно меняйте фильтры и свечи. Загрязнённые элементы ухудшают сгорание топлива и повышают его расход.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: заправка на случайных станциях.

Последствие: риск получить топливо низкого качества, что приведёт к поломке двигателя.

Альтернатива: выбирать проверенные АЗС известных сетей.

Ошибка: игнорирование акций и программ лояльности.

Последствие: переплата до 2–3 тысяч рублей в год.

Альтернатива: использовать мобильные приложения АЗС с накопительными бонусами.

Ошибка: езда с перегрузом.

Последствие: перерасход топлива до 10%.

Альтернатива: избавьтесь от лишнего груза в багажнике.

А что если...

Аналитики считают, что к началу зимы возможна кратковременная стабилизация. Рост на оптовом рынке уже замедляется, а сезонный спрос снижается. Если курс рубля укрепится, а экспортные ограничения сохранятся, то повышение на АЗС к ноябрю может полностью остановиться. Однако, если мировые цены на нефть снова пойдут вверх, внутренний рынок может отреагировать новой волной роста.

Плюсы и минусы нынешней ситуации

Плюсы Минусы Цены стабилизируются после пика сентября Топливо всё ещё дороже, чем летом Власти усилили контроль за экспортом Рост цен затронул все виды топлива Появились акции на АЗС В некоторых регионах цены выше 90 руб./л за АИ-98

FAQ

Почему дорожает бензин, если нефть дешевеет?

Цена топлива зависит не только от нефти, но и от курса рубля, налогов, акцизов и затрат на переработку.

Стоит ли ждать снижения цен зимой?

Незначительное снижение возможно, но сильного падения не ожидается — рынок работает на грани себестоимости.

Какая марка топлива дорожает быстрее всего?

По данным Росстата, больше всего подорожали премиальные сорта бензина — АИ-98 и выше.

Мифы и правда

Миф: бензин дорожает из-за жадности АЗС.

Правда: основная часть стоимости — налоги и акцизы, а наценка сетей составляет около 7–10%.

Миф: дизель всегда дешевле бензина.

Правда: в последние годы из-за роста спроса и экспортных ограничений дизель подорожал сильнее.

Миф: стоит перейти на газ, чтобы экономить.

Правда: переоборудование требует вложений, и окупается только при большом годовом пробеге.

Три интересных факта

Средняя цена литра бензина в России сегодня выше, чем в Казахстане и Беларуси, но ниже, чем в большинстве стран Европы. Расход топлива в зимний период увеличивается в среднем на 10–15% из-за холодов. По статистике, автомобилисты, использующие кэшбэк-карты, экономят до 5000 рублей в год.

Исторический контекст

Цены на топливо в России традиционно растут осенью. Ещё в 2000-х повышение связывали с сезонным спросом и ремонтом НПЗ. После введения акцизов в 2010-х влияние налоговой нагрузки стало ключевым фактором. Последние три года добавился экспортный фактор: внутренний рынок напрямую реагирует на мировые цены и курс валюты.