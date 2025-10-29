Автомобили, к которым привыкают навсегда: эти модели пережили кризисы, моду и даже своих конкурентов

5:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобиль — не просто средство передвижения, а часть личной истории. Однако не все машины проходят через руки множества владельцев. Некоторые модели остаются у своих хозяев на долгие годы, демонстрируя редкую привязанность и высокий уровень доверия. Аналитики "Автостата" выяснили, какие автомобили с пробегом россияне продают реже всего.

Фото: commons.wikimedia.org by Ford Motor Company, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ford Focus

Преданность кроссоверам

В 2025 году самыми "долгоиграющими" оказались кроссоверы в возрасте от трёх до семи лет. По данным агентства, 93% таких SUV до сих пор не меняли владельцев. В числе самых "верных" — Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4. Эти автомобили ценят за надёжность, универсальность и ликвидность на рынке.

"Кроссоверы остаются у владельцев дольше других — они удобны для семьи, дороги и бездорожья", — отметил исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.

По словам эксперта, стабильный спрос на эти модели связан с тем, что они сохраняют комфорт и экономичность даже спустя годы эксплуатации.

Массовый сегмент: доверие к проверенным моделям

Не менее любопытна ситуация и среди автомобилей среднего класса. Здесь 91% машин также не выставлялись на продажу. Лидеры по преданности — Ford Focus, Renault Logan, Skoda Octavia, Volkswagen Polo, Kia Rio и Hyundai Solaris. Эти модели остаются в семье дольше всего благодаря невысоким расходам на обслуживание, доступным запчастям и простоте конструкции.

Премиальные SUV: немного меньше стабильности

В премиальном сегменте уровень удержания немного ниже — 84% владельцев сохраняют свои авто дольше трёх лет. Это объясняется как высокой стоимостью обслуживания, так и тем, что покупатели часто меняют премиальные автомобили ради новых технологий или статуса.

Сравнение удержания по сегментам

Сегмент Доля машин, не проданных через 3-7 лет Примеры моделей Кроссоверы 93% Kia Sportage, VW Tiguan, Toyota RAV4 Массовые седаны 91% Ford Focus, Renault Logan, Kia Rio Премиальные SUV 84% BMW X3, Audi Q5, Mercedes GLC

Советы шаг за шагом: как выбрать "долгоиграющий" автомобиль

Изучите статистику перепродаж. Чем меньше машин этой модели на вторичке — тем выше её надёжность. Проверяйте репутацию бренда. Марки с развитой дилерской сетью проще обслуживать. Учитывайте ликвидность. Даже если не планируете продажу, важно, чтобы авто сохраняло ценность. Покупайте с прозрачной историей. Проверяйте VIN и сервисную книжку — автомобили с честным прошлым служат дольше.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка редкой модели без доступных запчастей.

Последствие: длительный ремонт и потеря ликвидности.

Альтернатива: популярные модели вроде Kia Rio или VW Polo.

Ошибка: игнорирование ТО.

Последствие: преждевременный износ двигателя.

Альтернатива: регулярное обслуживание каждые 10-15 тыс. км.

Ошибка: выбор машины с сомнительным прошлым.

Последствие: неожиданные поломки и юридические риски.

Альтернатива: проверка через сервисы "Автокод" или "Автотека".

А что если...

Владельцы всё чаще предпочитают доезжать автомобиль до конца ресурса, чем терять деньги при продаже. Особенно это актуально для машин с надёжной механикой и умеренным расходом топлива. Кроме того, рынок подержанных автомобилей нестабилен, и многие опасаются, что не смогут купить аналогичное авто по приемлемой цене.

Плюсы и минусы долгого владения

Плюсы Минусы Экономия на перепродаже Старение техники Привычный комфорт и управление Увеличение затрат на ремонт Возможность полного контроля истории Сложности с продажей в будущем

FAQ

Почему кроссоверы чаще оставляют у себя?

Они универсальны: подходят и для города, и для загородных поездок.

Сколько лет в среднем держат автомобиль в России?

По статистике, около 6-8 лет.

Стоит ли продавать машину через три года?

Только если планируется переход в другой класс или автомобиль требует крупных вложений.

Мифы и правда

Миф: машины с пробегом быстро теряют стоимость.

Правда: у популярных моделей, вроде Toyota или Kia, падение цены минимально.

Миф: чем старше авто, тем выше риск поломки.

Правда: многое зависит от ухода и регулярности ТО.

Миф: вторичка всегда риск.

Правда: покупка у первого владельца с сервисной историей — безопасный вариант.

Три интересных факта

В 2025 году средний возраст автомобилей в России достиг 14 лет. Более 60% владельцев планируют ездить на текущем авто ещё минимум три года. Самыми "долго живущими" моделями считаются Toyota Corolla и Kia Rio.

Исторический контекст

Тенденция к "долгому владению" автомобилями возникла в России после 2014 года, когда цены на новые машины резко выросли. С тех пор рынок вторички стал опорой для автолюбителей, а срок эксплуатации автомобилей увеличился почти вдвое.