Холод бьёт не только по мотору: ошибки, которые убивают авто при каждом морозе

7:05
Авто

Зима проверяет на прочность не только водителей, но и технику. Морозы, обледенение и снег — испытание для всех систем автомобиля. Даже опытные автовладельцы совершают ошибки, которые приводят к поломкам, тратам и опасным ситуациям на дороге. Разберём пять самых распространённых промахов, которые стоит избежать, чтобы зима прошла без проблем.

Автомобиль на зимней дороге
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Автомобиль на зимней дороге

Медвежья услуга дворникам

Каждый зимний вечер на парковках можно увидеть машины с поднятыми дворниками. Владельцы уверены, что так они продлевают срок службы резиновых лент. Но это — одна из самых распространённых ошибок.

Во-первых, если вы утром всё равно будете прогревать двигатель 5-7 минут, за это время лобовое стекло полностью очистится от льда и снега. Во-вторых, пружина в основании поводка, отвечающая за прижим щётки, постепенно теряет упругость, если её регулярно держать в растянутом положении. Через пару сезонов дворники начинают плохо очищать стекло, оставляют разводы и "слепые зоны".

Кроме того, ночью в пружину может набиться снег, который к утру замёрзнет, и тогда вернуть щётки в исходное положение станет непросто — придётся отбивать лёд вручную.

А ещё поднятые дворники — соблазн для случайных прохожих: погнуть, сорвать или просто повредить их слишком легко. Поэтому безопаснее оставлять щётки в обычном положении и не подвергать их риску.

Резкие манёвры на сильном морозе

Когда столбик термометра падает ниже -20 °C, машина становится особенно уязвимой. Хрупкость металла, стекла и пластика возрастает, а резиновые элементы теряют эластичность.

На непрогретом автомобиле резкие ускорения, повороты или наезды на ямы могут привести к серьёзным последствиям — от трещин на лобовом или боковых стёклах до протечек масла через задубевшие сальники. Особенно страдают машины европейской сборки, рассчитанные на более мягкий климат.

Если есть возможность, начинайте движение плавно, без резких манипуляций рулём и педалями. Прогретая техника прослужит дольше, а поездка будет безопаснее.

Холодная коробка

Многие забывают, что в мороз нужно прогревать не только двигатель, но и коробку передач. Особенно это касается автомобилей с автоматом и гидротрансформатором.

Как это сделать? После того как мотор прогрелся и обороты стабилизировались, нажмите тормоз, включите режим Drive и постойте хотя бы минуту (если спешите — 30 секунд).

Пока коробка стоит в "паркинге", масло внутри остаётся холодным, ведь тепло от двигателя к ней почти не поступает. Но при включении передачи создаётся давление в гидротрансформаторе, а давление — это тепло. Прогрев таким способом повышает температуру масла и продлевает срок службы трансмиссии.

Такой короткий ритуал избавит вас от рывков при трогании, странных звуков и преждевременного износа АКПП.

Включение дворников "на авось"

Одна из типичных зимних ситуаций — прилипшие к стеклу дворники. Если запустить их, не убедившись, что они свободны, велик риск повредить моторчик или редуктор.

При низких температурах пластиковые шестерни становятся хрупкими. Когда вы активируете замёрзшие дворники, двигатель пытается провернуть механизм, но застывшие щётки не двигаются — зубья редуктора ломаются, и дворники перестают работать.

Чтобы этого избежать:

  • перед запуском аккуратно отделите щётки от стекла;
  • при наличии датчика дождя всегда выключайте автоматический режим перед ночной стоянкой;
  • не используйте горячую воду — стекло может треснуть от перепада температур.

Эти простые действия уберегут моторчик стеклоочистителя от поломки, а вас — от ненужных трат.

Ночёвка в сугробе

Многие зимой ставят машину в сугробы, чтобы не мешала другим. Но после такой ночёвки можно столкнуться с неприятной вибрацией на руле. Причина проста — во внутреннюю часть дисков набивается снег, который при замерзании образует неравномерный слой. Колёса теряют баланс, и на скорости машина начинает "бить".

Чтобы избежать этого, перед поездкой очищайте внутреннюю часть колёс щёткой. Если вибрация уже появилась — заезжайте на мойку или в тёплый паркинг, где снег растает. После очистки баланс восстановится.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Поднятые дворники на ночь → Растяжение пружины, плохой прижим щёток → Оставлять в обычном положении и очищать стекло после прогрева.

  • Резкие манёвры на морозе → Трещины и утечки → Плавный стиль вождения и предварительный прогрев.

  • Непрогретая АКПП → Рывки, износ шестерён → Прогрев коробки при включённом "Drive".

  • Запуск замёрзших дворников → Поломка редуктора → Проверка перед включением и выключение авторежима.

  • Стоянка в сугробе → Вибрация из-за дисбаланса → Очистка колёс перед движением.

FAQ

Нужно ли прогревать двигатель зимой?
Да, особенно бензиновый. Оптимальное время — 5-7 минут. Этого хватает, чтобы масло стало подвижным и равномерно распределилось по системе.

Как понять, что коробка прогрелась?
После минуты стояния в режиме Drive или Reverse переключения становятся плавными, без толчков.

Можно ли оставлять дворники поднятыми, если нет мороза?
Лучше не стоит. Даже при нуле упругость пружины со временем снижается, и эффективность очистки падает.

Мифы и правда

Миф: "Дворники нужно всегда поднимать на ночь зимой".
Правда: при регулярном растяжении пружина теряет упругость, и щётки перестают прижиматься.

Миф: "АКПП не нуждается в прогреве".
Правда: холодное трансмиссионное масло густое, поэтому детали работают с перегрузкой.

Миф: "Небольшой снег в колёсах не влияет на езду".
Правда: даже тонкий слой льда в дисках создаёт вибрацию, как при разбалансировке.

3 интересных факта

  • В среднем при -25 °C вязкость моторного масла увеличивается в три раза.
  • Стеклоочистители теряют до 30 % эффективности при температуре ниже -20 °C.
  • Даже современные АКПП рассчитаны на работу при температуре масла не ниже -10 °C.

Зимой автомобиль требует внимания и терпения. Аккуратность в мелочах — ключ к надёжной работе техники. Если соблюдать простые правила, мороз не станет врагом вашему двигателю, коробке и кошельку.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
