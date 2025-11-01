Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один кусочек — и всё пропало: секрет скумбрии по-северному, которая покоряет с первого мгновения
Балкон превращается в уютную комнату: пять копеечных материалов для стен, выглядящие на миллион
Жир спит, но не умирает: зима запускает скрытый режим сжигания, о котором никто не говорит
От крыс к дьяволам: химическая цепочка, которая может оборвать жизнь целого вида
Игра с огнем: что скрывается за новыми заявлениями о ядерной войне
Финальный аккорд: как проходит прощание с актёром Романом Поповым в Москве
Ночь превращается в испытание: что стоит за внезапными пробуждениями без причины
Пирог, который не нужно печь: гости не поверят, что это без яиц и теста
Зима стучала в окна — но ей не открыли: как старый дом стал теплее новостройки

Колёса против погоды: как приручить мокрый асфальт и обманчивый лёд под шинами

1:11
Авто

Осень и зима — время, когда дороги становятся настоящим испытанием даже для опытных водителей. Дождь, снег, гололёд и туман резко снижают сцепление колёс и ухудшают видимость. Полностью избежать поездок в плохую погоду удаётся не всем, но можно значительно снизить риски, если соблюдать базовые правила и заранее подготовить автомобиль.

Туман на дороге
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туман на дороге

Два главных совета

Первое и самое важное: снизьте скорость и увеличьте дистанцию. Эти два действия способны предотвратить большинство аварий, связанных с непогодой.

  • На мокрой дороге уменьшайте скорость примерно на треть.

  • На заснеженной или обледенелой — почти вдвое.

Помните: тормозной путь в таких условиях увеличивается в разы. Чем больше дистанция до впереди идущей машины, тем выше ваши шансы избежать столкновения.

Проверка технического состояния автомобиля

Перед любой поездкой в сложных погодных условиях убедитесь, что машина в порядке:

  • замените изношенные дворники, лампы и тормозные колодки;

  • очистите фары и проверьте, чтобы они светили равномерно;

  • проверьте давление в шинах и глубину протектора (для зимы минимум 4 мм);

  • не отправляйтесь в путь с низким уровнем топлива — в пробке или на обочине двигатель может понадобиться для обогрева.

Если автомобиль плохо справляется с пуском в холод, заранее подготовьте пусковые провода и запас антифриза.

Планируйте маршрут

Перед выездом всегда смотрите прогноз погоды и дорожные сводки. Планируйте маршрут с запасом времени и по возможности избегайте участков, где часто образуются пробки или заносы.

Настройте навигатор до начала движения и скачайте оффлайн-карты, чтобы не остаться без маршрута при плохой связи. Если вы берёте машину напрокат, заранее ознакомьтесь с управлением, "слепыми зонами" и системами безопасности.

Возьмите с собой аварийный набор: фонарь, светоотражающий жилет, воду, перекус и тёплое одеяло.

Как действовать при дожде

Дождь — один из самых коварных врагов водителя. Видимость падает, тормозной путь растёт, а лужи и брызги создают эффект аквапланирования.

  • Включайте фары даже днём — это улучшает видимость для других.

  • Не приближайтесь к грузовикам и автобусам: брызги воды сильно ограничивают обзор.

  • Двигайтесь по средней полосе — именно там меньше воды.

  • Не пытайтесь проехать затопленные участки, если не видите дна.

Что делать при аквапланировании

Если колёса потеряли контакт с дорогой и машина начала "плыть":

  1. Не крутите резко руль.

  2. Аккуратно отпустите педаль газа.

  3. После снижения скорости плавно нажмите на тормоз.

Когда сцепление восстановится, продолжайте движение спокойно, избегая резких манёвров.

Метель, снег и гололёд

Зимние условия требуют повышенного внимания. В первую очередь остерегайтесь чёрного льда — тонкого прозрачного слоя, из-за которого машина может внезапно уйти в занос.

  • Снижайте скорость на мостах, эстакадах и в тенистых местах — там лёд появляется первым.

  • При заносе не нажимайте резко на тормоз. Отпустите газ, удерживайте руль прямо и только потом слегка подтормаживайте.

  • Держите в машине запас тёплых вещей, еды и воды.

Если застряли, не выходите на проезжую часть в непогоду — лучше вызвать помощь и оставаться в автомобиле с включённой аварийкой.

Вождение в тумане

Туман значительно снижает видимость, особенно ночью. Главное правило — не включайте дальний свет: он отражается от капель влаги и "ослепляет" самого водителя.

  • Используйте ближний свет и противотуманные фары.

  • Не перестраивайтесь и не обгоняйте.

  • Держитесь правой стороны и ориентируйтесь по дорожной разметке.

  • Включайте аварийную сигнализацию, если видимость критически низкая.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: включать дальний свет в тумане.
    последствие: ухудшение видимости и риск аварии.
    альтернатива: использовать ближний и противотуманные фары.

  • Ошибка: использовать круиз-контроль в дождь или снег.
    последствие: потеря контроля при заносе.
    альтернатива: держать управление полностью под контролем.

  • Ошибка: резко тормозить на скользкой дороге.
    последствие: занос и столкновение.
    альтернатива: тормозить плавно, двигаться на пониженной передаче.

Советы шаг за шагом

  1. Проверьте прогноз погоды перед выездом.

  2. Убедитесь, что в машине есть всё необходимое.

  3. Снижайте скорость на треть при дожде и вдвое при снеге.

  4. Соблюдайте дистанцию и избегайте резких манёвров.

  5. При плохой видимости остановитесь в безопасном месте.

Плюсы и минусы поездки в непогоду

Плюсы Минусы
Возможность проверить навыки и автомобиль Повышенный риск аварий
Меньше трафика на дороге Увеличенный тормозной путь
Тренировка внимательности и самоконтроля

Плохая видимость и стресс

А что если погода резко ухудшилась…

Самое разумное решение — остановиться в безопасном месте: на стоянке, заправке или площадке отдыха. Не стоит рисковать, если видимость падает до нескольких метров.

Если вы устали или начали нервничать — также сделайте паузу. В непогоду эмоции и усталость усиливают опасность на дороге.

Мифы и правда

  • Миф: полноприводный автомобиль не боится льда.
    правда: полный привод помогает тронуться, но не спасает при торможении.

  • Миф: круиз-контроль безопасен при дожде.
    правда: он может привести к потере управления.

  • Миф: если ехать медленно, можно безопасно преодолеть любую лужу.
    правда: глубину воды не всегда видно — можно повредить двигатель.

FAQ — частые вопросы

  1. Как избежать аквапланирования?
    Снижайте скорость, следите за состоянием шин и избегайте глубоких луж.

  2. Можно ли использовать автопилот в плохую погоду?
    Не рекомендуется — системы могут некорректно распознавать дорожную разметку.

  3. Что делать, если машина застряла в снегу?
    Плавно раскачивайте её между первой и задней передачей, подложите под колёса коврики или ветки.

Три интересных факта

  1. На скорости 80 км/ч тормозной путь на мокром асфальте увеличивается почти вдвое.

  2. Большинство аварий в тумане происходит из-за неправильного использования дальнего света.

  3. Даже при температуре +2 °C лёд на мосту может сохраняться, если дорога вокруг уже сухая.

Плохая погода — не повод для паники, а повод для осторожности. Правильные действия, спокойствие и внимание к деталям помогут вам безопасно добраться до цели, даже когда за окном бушует стихия.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
7 оттенков лака, которые стирают возраст с рук: выбор мастеров для женщин старше 50 лет
Красота и стиль
7 оттенков лака, которые стирают возраст с рук: выбор мастеров для женщин старше 50 лет
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Последние материалы
Тайный сценарий Вашингтона: что стоит за планами удара по Венесуэле
Один кусочек — и всё пропало: секрет скумбрии по-северному, которая покоряет с первого мгновения
Балкон превращается в уютную комнату: пять копеечных материалов для стен, выглядящие на миллион
Жир спит, но не умирает: зима запускает скрытый режим сжигания, о котором никто не говорит
Колёса против погоды: как приручить мокрый асфальт и обманчивый лёд под шинами
От крыс к дьяволам: химическая цепочка, которая может оборвать жизнь целого вида
Игра с огнем: что скрывается за новыми заявлениями о ядерной войне
Финальный аккорд: как проходит прощание с актёром Романом Поповым в Москве
Ночь превращается в испытание: что стоит за внезапными пробуждениями без причины
Пирог, который не нужно печь: гости не поверят, что это без яиц и теста
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.