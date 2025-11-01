Город спит, дороги звенят: какую резину выбирают те, кто не хочет лететь в кювет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
8:23
Авто

С наступлением осени у автомобилистов неизменно возникает вопрос: какие зимние шины выбрать — шипованные, фрикционные или всесезонные? Ошибка в этом решении может стоить не только денег, но и безопасности. Ведь именно шины — единственная часть автомобиля, которая непосредственно соприкасается с дорогой и определяет, насколько уверенно машина ведёт себя на скользком покрытии.

зимняя резина
Фото: wikimedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
зимняя резина

Почему нельзя экономить на шинах

Зимняя резина — это не просто аксессуар, а элемент безопасности. Эксперт Олег Марков, технический специалист напоминает, что на шинах не стоит экономить и тем более покупать бывшие в употреблении комплекты.

"Шины — это единственное, что связывает автомобиль с дорогой, и именно от них зависит сцепление и управляемость", — отметил технический эксперт Олег Марков.

Подержанные покрышки теряют эластичность, микротрещины увеличивают риск разрыва, а неравномерный износ снижает эффективность торможения. Кроме того, каждый производитель рекомендует свои типоразмеры, индексы скорости и нагрузки — их следует строго соблюдать.

Основные типы зимних шин

На рынке представлено три категории:

  • Шипованные

  • Фрикционные (липучки)

  • Универсальные (всесезонные)

Несмотря на маркетинг, всесезонные шины — условное понятие. Законодательно такой категории не существует. Исторически в России долгое время использовались именно универсальные шины, пока рост скоростей и ужесточение требований безопасности не заставили автомобилистов менять покрышки по сезону.

Сравнение: виды шин и их особенности

Тип шин Преимущества Недостатки Рекомендуемые условия эксплуатации
Шипованные Максимальное сцепление на льду и снегу, уверенное торможение, надёжность на скользких дорогах Повышенная шумность, больший расход топлива, износ дорожного покрытия Суровая зима, снежные и обледенелые дороги
Фрикционные (липучки) Тише шипованных, мягче в мороз, стабильны при перепадах температур, комфортнее в городе Проигрывают шипам на голом льду, требуют чистых дорог Городская эксплуатация, умеренная зима, тающий снег
Всесезонные Универсальность, экономия на одном комплекте Теряют эластичность при минусах, слабое сцепление на льду Тёплая зима, южные регионы, редкие морозы

Шипованные шины: выбор для суровых зим

Шипованные шины — самый надёжный вариант для регионов с длительными морозами и заснеженными дорогами. Шипы буквально вгрызаются в лёд, обеспечивая максимальное сцепление. В дисциплинах торможения и управляемости они превосходят любые другие типы шин.

Однако есть и минусы: повышенный уровень шума, немного больший расход топлива и ускоренный износ дорожного полотна. Именно поэтому в ряде стран шипы запрещены. На мощных автомобилях стоит избегать резких стартов и торможений — так шипы прослужат дольше.

Фрикционные шины: комфорт и тишина

Фрикционные, или "липучки", получили своё народное название благодаря способности буквально прилипать к поверхности. Их секрет — в глубокой ламелизации протектора (тонкие прорези, создающие кромки зацепления) и в мягкой резине, сохраняющей эластичность даже в минус 30 °C.

На льду "липучки" уступают шипам, но выигрывают на талом снегу и мокрой дороге. Они менее шумные, мягче проходят неровности и лучше подходят для городских условий. Для жителей мегаполисов и тех, кто ценит комфорт, это оптимальный выбор.

Всесезонные шины: компромисс, а не решение

"Всесезонка" — удобный, но компромиссный вариант. Она подойдёт владельцам внедорожников с полным приводом, живущим в регионах с мягким климатом. В снегу такие покрышки ещё справляются, но на льду их сцепление резко падает.

Зимой их состав твердеет, и эффективность снижается. Поэтому использовать всесезонные шины в средней полосе или северных регионах не рекомендуется. Лучше иметь два комплекта — летний и зимний.

Советы шаг за шагом: как выбрать зимние шины

  1. Проверьте климат региона — если зима долгая и снежная, выбирайте шипы.

  2. Определите, где чаще ездите: город — "липучка", трасса и бездорожье — шипы.

  3. Уточните рекомендации производителя автомобиля.

  4. Смотрите на дату выпуска — срок службы резины не более пяти лет, даже если она не использовалась.

  5. Проверяйте рисунок протектора: глубокие ламели для рыхлого снега, мелкие — для льда и асфальта.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: экономить и покупать шины б/у; последствие: риск разрыва и потери сцепления; альтернатива: приобрести новый комплект по акции у проверенного производителя.

  • Ошибка: выбирать "всесезонку" для северных регионов; последствие: плохое сцепление и аварии; альтернатива: использовать фрикционные или шипованные покрышки.

  • Ошибка: ставить шипы только на ведущие колёса; последствие: потеря управляемости; альтернатива: комплект из четырёх одинаковых шин.

Плюсы и минусы зимних шин

Плюсы Минусы
Безопасность и надёжное сцепление с дорогой Более высокая цена по сравнению с летними
Меньше риск аквапланирования Повышенный расход топлива
Уверенное торможение на льду и снегу Быстрее изнашиваются при плюсовой температуре
Комфорт и устойчивость на поворотах Требуется сезонная замена и хранение

А что если зима мягкая…

А дороги чистят регулярно? Тогда можно рассмотреть фрикционные шины — они не шумят, экономят топливо и сохраняют устойчивость при перепадах температур. Но при первых признаках льда стоит проявлять осторожность и избегать резких манёвров.

Если климат тёплый, а морозы редки — допустимо использовать всесезонные шины, но только с регулярной проверкой давления и состояния протектора.

FAQ — часто задаваемые вопросы

  1. Как понять, что шины действительно зимние?
    Ищите маркировку "M+S", "Snow" или символ снежинки на боковине.

  2. Когда менять летние шины на зимние?
    При устойчивой температуре ниже +7 °C. Это граница, когда летняя резина теряет эластичность.

  3. Можно ли ставить разные типы шин на оси?
    Нет, это ухудшает управляемость. Все четыре колеса должны быть одного типа и модели.

Мифы и правда

  • Миф: фрикционные шины бесполезны в мороз.
    правда: качественные "липучки" сохраняют эластичность до -30 °C.

  • Миф: шипы разрушают подвеску автомобиля.
    правда: при правильном давлении и балансировке это исключено.

  • Миф: всесезонка подходит всем регионам.
    правда: в суровом климате она теряет эластичность и становится опасной.

Исторический контекст

Первые шипованные шины появились в 1930-х годах в Финляндии. Они были разработаны для заснеженных дорог северных стран. В России массовое использование зимней резины началось в 1980-х, а сегодня её применение закреплено на законодательном уровне: в холодный сезон автомобили должны быть "переобуты".

Три интересных факта

  1. Средняя длина тормозного пути шипованных шин на льду на 25 % короче, чем у фрикционных.

  2. Всесезонные шины в Европе запрещены в некоторых странах зимой.

  3. Уровень шума у "липучек" ниже на 3-5 дБ, что делает поездку комфортнее.

Грамотно подобранные шины — это баланс между безопасностью, комфортом и экономией. Не стоит выбирать компромиссы, когда речь идёт о сцеплении с дорогой: именно резина определяет, останетесь ли вы на траектории или потеряете управление в самый неожиданный момент.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
