Город спит, дороги звенят: какую резину выбирают те, кто не хочет лететь в кювет

С наступлением осени у автомобилистов неизменно возникает вопрос: какие зимние шины выбрать — шипованные, фрикционные или всесезонные? Ошибка в этом решении может стоить не только денег, но и безопасности. Ведь именно шины — единственная часть автомобиля, которая непосредственно соприкасается с дорогой и определяет, насколько уверенно машина ведёт себя на скользком покрытии.
Зимняя резина — это не просто аксессуар, а элемент безопасности. Эксперт Олег Марков, технический специалист напоминает, что на шинах не стоит экономить и тем более покупать бывшие в употреблении комплекты.
"Шины — это единственное, что связывает автомобиль с дорогой, и именно от них зависит сцепление и управляемость", — отметил технический эксперт Олег Марков.
Подержанные покрышки теряют эластичность, микротрещины увеличивают риск разрыва, а неравномерный износ снижает эффективность торможения. Кроме того, каждый производитель рекомендует свои типоразмеры, индексы скорости и нагрузки — их следует строго соблюдать.
На рынке представлено три категории:
Шипованные
Фрикционные (липучки)
Универсальные (всесезонные)
Несмотря на маркетинг, всесезонные шины — условное понятие. Законодательно такой категории не существует. Исторически в России долгое время использовались именно универсальные шины, пока рост скоростей и ужесточение требований безопасности не заставили автомобилистов менять покрышки по сезону.
|Тип шин
|Преимущества
|Недостатки
|Рекомендуемые условия эксплуатации
|Шипованные
|Максимальное сцепление на льду и снегу, уверенное торможение, надёжность на скользких дорогах
|Повышенная шумность, больший расход топлива, износ дорожного покрытия
|Суровая зима, снежные и обледенелые дороги
|Фрикционные (липучки)
|Тише шипованных, мягче в мороз, стабильны при перепадах температур, комфортнее в городе
|Проигрывают шипам на голом льду, требуют чистых дорог
|Городская эксплуатация, умеренная зима, тающий снег
|Всесезонные
|Универсальность, экономия на одном комплекте
|Теряют эластичность при минусах, слабое сцепление на льду
|Тёплая зима, южные регионы, редкие морозы
Шипованные шины — самый надёжный вариант для регионов с длительными морозами и заснеженными дорогами. Шипы буквально вгрызаются в лёд, обеспечивая максимальное сцепление. В дисциплинах торможения и управляемости они превосходят любые другие типы шин.
Однако есть и минусы: повышенный уровень шума, немного больший расход топлива и ускоренный износ дорожного полотна. Именно поэтому в ряде стран шипы запрещены. На мощных автомобилях стоит избегать резких стартов и торможений — так шипы прослужат дольше.
Фрикционные, или "липучки", получили своё народное название благодаря способности буквально прилипать к поверхности. Их секрет — в глубокой ламелизации протектора (тонкие прорези, создающие кромки зацепления) и в мягкой резине, сохраняющей эластичность даже в минус 30 °C.
На льду "липучки" уступают шипам, но выигрывают на талом снегу и мокрой дороге. Они менее шумные, мягче проходят неровности и лучше подходят для городских условий. Для жителей мегаполисов и тех, кто ценит комфорт, это оптимальный выбор.
"Всесезонка" — удобный, но компромиссный вариант. Она подойдёт владельцам внедорожников с полным приводом, живущим в регионах с мягким климатом. В снегу такие покрышки ещё справляются, но на льду их сцепление резко падает.
Зимой их состав твердеет, и эффективность снижается. Поэтому использовать всесезонные шины в средней полосе или северных регионах не рекомендуется. Лучше иметь два комплекта — летний и зимний.
Проверьте климат региона — если зима долгая и снежная, выбирайте шипы.
Определите, где чаще ездите: город — "липучка", трасса и бездорожье — шипы.
Уточните рекомендации производителя автомобиля.
Смотрите на дату выпуска — срок службы резины не более пяти лет, даже если она не использовалась.
Проверяйте рисунок протектора: глубокие ламели для рыхлого снега, мелкие — для льда и асфальта.
Ошибка: экономить и покупать шины б/у; последствие: риск разрыва и потери сцепления; альтернатива: приобрести новый комплект по акции у проверенного производителя.
Ошибка: выбирать "всесезонку" для северных регионов; последствие: плохое сцепление и аварии; альтернатива: использовать фрикционные или шипованные покрышки.
Ошибка: ставить шипы только на ведущие колёса; последствие: потеря управляемости; альтернатива: комплект из четырёх одинаковых шин.
|Плюсы
|Минусы
|Безопасность и надёжное сцепление с дорогой
|Более высокая цена по сравнению с летними
|Меньше риск аквапланирования
|Повышенный расход топлива
|Уверенное торможение на льду и снегу
|Быстрее изнашиваются при плюсовой температуре
|Комфорт и устойчивость на поворотах
|Требуется сезонная замена и хранение
А дороги чистят регулярно? Тогда можно рассмотреть фрикционные шины — они не шумят, экономят топливо и сохраняют устойчивость при перепадах температур. Но при первых признаках льда стоит проявлять осторожность и избегать резких манёвров.
Если климат тёплый, а морозы редки — допустимо использовать всесезонные шины, но только с регулярной проверкой давления и состояния протектора.
Как понять, что шины действительно зимние?
Ищите маркировку "M+S", "Snow" или символ снежинки на боковине.
Когда менять летние шины на зимние?
При устойчивой температуре ниже +7 °C. Это граница, когда летняя резина теряет эластичность.
Можно ли ставить разные типы шин на оси?
Нет, это ухудшает управляемость. Все четыре колеса должны быть одного типа и модели.
Миф: фрикционные шины бесполезны в мороз.
правда: качественные "липучки" сохраняют эластичность до -30 °C.
Миф: шипы разрушают подвеску автомобиля.
правда: при правильном давлении и балансировке это исключено.
Миф: всесезонка подходит всем регионам.
правда: в суровом климате она теряет эластичность и становится опасной.
Первые шипованные шины появились в 1930-х годах в Финляндии. Они были разработаны для заснеженных дорог северных стран. В России массовое использование зимней резины началось в 1980-х, а сегодня её применение закреплено на законодательном уровне: в холодный сезон автомобили должны быть "переобуты".
Средняя длина тормозного пути шипованных шин на льду на 25 % короче, чем у фрикционных.
Всесезонные шины в Европе запрещены в некоторых странах зимой.
Уровень шума у "липучек" ниже на 3-5 дБ, что делает поездку комфортнее.
Грамотно подобранные шины — это баланс между безопасностью, комфортом и экономией. Не стоит выбирать компромиссы, когда речь идёт о сцеплении с дорогой: именно резина определяет, останетесь ли вы на траектории или потеряете управление в самый неожиданный момент.
